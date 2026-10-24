Kev Lag Luam Rau Cov Pib Tshiab: Kev Lag Luam, Cov Tswv Yim & Cov Platforms

Kev ua lag luam rau cov neeg pib tshiab yuav zoo li ntshai thaum xub thawj, tab sis lub hauv paus ntsiab lus yooj yim heev: trading txhais tau tias yuav thiab muag cov cuab tam nyiaj txiag rau lub sijhawm luv dua lossis ntev dua kom tau txiaj ntsig los ntawm kev hloov pauv ntawm tus nqi. Nws tau nrov los ntawm cov platform kev lag luam hauv online thiab kev tshaj xov xwm hauv zej zog, nws nyiam cov neeg tuaj tshiab coob tus txhua xyoo.
Txawm li cas los xij, qhov tseeb tiag yog qhov nyuaj heev: feem ntau cov tib neeg uas ua lag luam poob nyiaj. Phau ntawv qhia no rau kev ua lag luam rau cov neeg pib tshiab piav qhia txog kev ua lag luam ua haujlwm li cas, cov qauv kev ua lag luam sib txawv, cov khw muag khoom thiab cov cuab yeej. Nws kuj qhia meej txog yuav pib li cas, cov cai uas tswj hwm kev ua ub no hauv Fabkis thiab cov kev pheej hmoo uas yuav tsum nkag siab ua ntej tso koj thawj qhov kev txiav txim.
Kev lag luam yog dab tsi? Kev txhais
Kev ua lag luam yog kev ua ub no ntawm kev yuav thiab muag cov cuab tam nyiaj txiag kom ntes tau qhov sib txawv ntawm tus nqi yuav thiab tus nqi muag. Tsis zoo li kev nqis peev mus sij hawm ntev, uas twv rau kev loj hlob ntawm lub tuam txhab lossis kev lag luam dhau xyoo, kev ua lag luam nrhiav kom tau txiaj ntsig los ntawm kev hloov pauv tus nqi dhau ob peb feeb, hnub lossis lub lis piam.
Cov tub luam tuaj yeem tau txiaj ntsig ob qho tib si. Yog tias lawv xav kom nce siab, lawv yuav (ib txoj hauj lwm "ntev") kom muag rov qab siab dua. Yog tias lawv xav tias yuav poob qis, lawv muag luv luv (ib txoj haujlwm "luv luv"): lawv muag ib yam khoom uas lawv tsis muaj, lossis ib yam khoom siv los ntawm lwm yam, vam tias yuav yuav rov qab pheej yig dua tom qab. Hauv ob qho tib si, kev hu tsis raug txhais ua kev poob.
Kev Lag Luam vs Kev Nqis Peev: Qhov Txawv Yog Dab Tsi?
|Kauj
|trading
|Investing
|Lub sij hawm qab ntug
|Txij li ob peb feeb mus txog ob peb lub lis piam
|Ob peb xyoos
|Qhov chaw nrhiav kev nce qib
|Nqe mov
|Kev loj hlob ntawm lub tuam txhab, cov nyiaj faib, cov paj laum
|Txoj kev tseem ceeb
|Kev tshuaj xyuas kev siv tshuab, xov xwm ntws
|Kev tshuaj xyuas tseem ceeb, kev sib txawv
|Lub sijhawm xav tau
|Tseem ceeb, nrog rau kev saib xyuas kev ua lag luam tsis tu ncua
|Txwv thaum lub tswv yim tau teeb tsa lawm
|Cov nqi
|Kev sib koom ua ke ntau heev (ntau yam kev lag luam)
|Tsawg
|Qib kev pheej hmoo
|Muaj zog heev, tshwj xeeb tshaj yog thaum siv zog ntau dhau
|Hloov pauv tau, txo los ntawm lub sijhawm thiab kev sib txawv
Rau ib tus neeg txuag nyiaj uas nws qhov tseem ceeb yog kev loj hlob ntawm lawv cov khoom muaj nqis dhau sijhawm, kev nqis peev tsis tu ncua, piv txwv li los ntawm ETFs, tseem yog txoj kev nyab xeeb tshaj plaws raws li kev suav lej. Kev ua lag luam yog rau cov neeg uas lees txais qib kev pheej hmoo siab thiab siv sijhawm thiab kev cob qhia rau nws.
Yam Kev Ua Lag Luam Koj Yuav Ua Lag Luam?
- stocks: cov khoom lag luam hauv cov tuam txhab teev npe, pauv lag luam ntawm cov chaw pauv thaum lub sijhawm ua lag luam. Qhov no yog lub khw muag khoom paub zoo tshaj plaws; saib peb phau ntawv qhia txog yuav ua li cas yuav cov khoom lag luam.
- Forex: lub lag luam pauv nyiaj txawv teb chaws, qhov chaw pauv cov nyiaj xws li EUR/USD. Nws yog lub lag luam uas muaj dej ntau tshaj plaws hauv ntiaj teb, qhib 24 teev hauv ib hnub rau hnub so. Peb phau ntawv qhia rau Forex trading piav qhia txog nws cov ntsiab lus.
- Cov ntsuas lag luam hauv khwCAC 40, S&P 500, DAX lossis Nasdaq, feem ntau yog pauv los ntawm cov ntawv cog lus yav tom ntej, CFDs lossis ETFs. Saib peb nplooj ntawv ntawm Performance index kev ua lag luam.
- npasCov nqi kub, roj, roj av, hlau, cov khoom ua liaj ua teb. Lawv cov nqi teb rau kev muab khoom, kev thov thiab kev nom kev tswv hauv ntiaj teb. Nyeem peb phau ntawv qhia rau khoom lag luam.
- CryptocurrenciesBitcoin, Ethereum thiab lwm yam, hais txog txhua lub moos, 7 hnub hauv ib lub lim tiam, nrog rau qhov hloov pauv ntau heev. Saib peb phau ntawv qhia rau cryptocurrencies.
- Cov ntawv cog lus thiab cov nqi: feem ntau nkag tau los ntawm cov ntawv cog lus yav tom ntej, feem ntau yog rau cov kws tshaj lij.
Cov Qauv Kev Lag Luam Sib Txawv
Hom kev lag luam yog txhais los ntawm qhov tseem ceeb tshaj plaws lub sijhawm ntev npaum li cas cov haujlwm tau tuavTxhua tus xav tau kev pab sib txawv thiab tus cwj pwm sib txawv.
|style
|Lub sijhawm tuav txoj haujlwm
|Yuav tsum muaj muaj
|Profile
|Scalping
|Ob peb feeb mus rau ob peb feeb
|Lub sijhawm siv screen ntev heev, tas li
|Yuav tsum ua raws li qhov xav tau, muaj kev qhuab ntuas, thiab tus nqi qis heev
|Nruab hnub kev ua lag luam
|Nruab hnub, tsis muaj txoj haujlwm tuav thaum hmo ntuj
|Siab thaum lub sijhawm ua lag luam
|Ua hauj lwm puv sij hawm los yog ze rau nws
|Viav voj voog trading
|Ob peb hnub mus rau ob peb lub lis piam
|Kev tshuaj xyuas nruab nrab, txhua hnub
|Sib xws nrog kev ua haujlwm ib hnub
|Txoj haujlwm trading
|Ob peb lub lis piam mus rau ob peb lub hlis
|Tsawg
|Nyob ze rau kev nqis peev, ua raws li cov qauv tseem ceeb
Scalping lub hom phiaj yog los ntes cov kev txav me me, rov ua ntau zaus hauv ib hnub: cov nqi thiab qhov sib txawv ntawm cov nqi bid thiab nug hnyav heev ntawm no. Nruab hnub kev ua lag luam txhais tau tias qhib thiab kaw txhua txoj haujlwm hauv ib hnub, kom tsis txhob muaj kev pheej hmoo ntawm qhov sib txawv ntawm tus nqi ib hmos. Viav voj voog trading lub hom phiaj yog kom ntes tau cov kev txav uas kav ntev li ob peb hnub; nws feem ntau yog hom kev yooj yim tshaj plaws rau tus neeg pib tshiab uas ua haujlwm ntawm ib sab.
Cov Cuab Yeej Siv Rau Kev Lag Luam
Cov Nyiaj Ntsuab
Kev yuav cov khoom lag luam lossis ETFs nrog nyiaj ntsuab, los ntawm tus account securities, yog daim ntawv yooj yim tshaj plaws. Qhov kev poob siab tshaj plaws tsuas yog txwv rau qhov nyiaj uas tau nqis peev, thiab koj yeej yog tus tswv ntawm cov securities.
CFDs
A CFD (daim ntawv cog lus rau qhov sib txawv) yog ib daim ntawv cog lus nrog tus broker uas ua piv txwv txog kev txav mus los ntawm tus nqi ntawm ib yam khoom tsis muaj koj yog tus tswv ntawm yam khoom ntawd. Nws cia koj ua lag luam hauv kev lag luam nce thiab nqis thiab embeds leverage: nrog €1,000 hauv margin, koj tuaj yeem coj kev lag luam muaj nqis ntau txhiab euros. Cov txiaj ntsig tau nthuav dav, tab sis kev poob kuj nce ntxiv. CFD yog cov khoom lag luam muag khoom siv feem ntau rau kev lag luam online ntawm Forex thiab indexes, thiab nws kuj yog qhov chaw uas kev poob tau sib sau ua ke.
Yav tom ntej thiab kev xaiv
Cov ntawv cog lus yav tom ntej yog cov lus cog tseg txheem los yuav lossis muag ib yam khoom muaj nqis rau hnub tom ntej, pauv lag luam ntawm cov kev sib pauv uas tau teeb tsa. Options muab txoj cai, tab sis tsis yog lub luag haujlwm, los yuav lossis muag ib yam khoom muaj nqis ntawm tus nqi teem tseg. Cov khoom no muaj zog tab sis kev siv tshuab, thiab tshwj tseg rau cov tub luam uas muaj kev paub dhau los.
Turbos thiab Warrants
Cov khoom lag luam pauv uas cov tsev txhab nyiaj muab, turbos muab kev siv zog nrog kev poob nyiaj txwv ntawm koj cov nyiaj tso cia, ua tsaug rau qhov kev thaiv kev sib tsoo. Yog tias tus nqi ncav cuag qhov kev thaiv ntawd, cov khoom lag luam raug tsoo tawm thiab feem ntau lossis tag nrho cov nyiaj tso cia poob.
Kev Siv Nyiaj Txiag: Nkag Siab Txog Qhov Kev Pheej Hmoo Tseem Ceeb
Kev siv leverage cia koj siv qhov kev pheej hmoo loj dua koj cov peev. Nrog leverage ntawm 10, kev txav 1% hauv cov cuab tam txhais tau tias kev txav 10% ntawm cov peev uas tau cog lus. Kev txav 10% tawm tsam txoj haujlwm yog li ntawd so tag nrho cov ceg txheem ntseeg.
Txhawm rau tiv thaiv cov neeg ua lag luam muag khoom, European Securities and Markets Authority (ESMA) tau tshaj tawm cov kev txwv ntawm CFDs hauv xyoo 2018, uas tau siv rau hauv Fabkis los ntawm AMF, tus neeg tswj hwm nyiaj txiag ntawm Fabkis:
|Cov khoom muaj nqis
|Kev siv nyiaj ntau tshaj plaws rau cov neeg siv khoom
|Loj ntau dua
|30:1
|Lwm cov txiaj, kub, cov ntsuas tseem ceeb
|20:1
|Cov khoom lag luam tsis suav nrog kub, cov ntsuas tsis tseem ceeb
|10:1
|Cov khoom lag luam ib leeg
|5:1
|Cryptocurrencies
|2:1
Cov cai no kuj tseem yuav tsum tau kaw qhov chaw ua haujlwm thaum cov npoo poob rau 50% ntawm qhov tsawg kawg nkaus uas xav tau, ntxiv rau kev tiv thaiv tsis zooTus neeg ua lag luam muag khoom yuav tsum tsis txhob poob ntau dua li cov nyiaj uas tau tso rau hauv lawv tus account CFD. Thaum kawg, cov neeg ua lag luam yuav tsum qhia feem pua ntawm lawv cov neeg siv khoom muag khoom uas poob nyiaj ntawm cov khoom no. Tus lej ntawd feem ntau tshaj ib nrab ntawm txhua tus account.
Kev Lag Luam Puas Muaj Txiaj Ntsig? Cov lej hais li cas
Qhov no yog lo lus nug tseem ceeb, thiab cov lus teb ncaj ncees ua rau feem ntau cov neeg pib tshiab poob siab. Ib txoj kev tshawb fawb AMF uas npog xyoo 2009 txog 2012 pom tias yuav luag 9 ntawm 10 tus neeg muag khoom Cov neeg uas tau pauv Forex lossis CFDs tau poob nyiaj. Qhov nruab nrab poob tau ntau dua € 10,000 rau ib tus neeg siv khoom. Cov lus ceeb toom uas cov neeg ua lag luam yuav tsum tso tawm hnub no lees paub tias feem ntau ntawm cov nyiaj muag khoom tseem tsis tau txiaj ntsig.
Muaj ntau yam piav qhia txog qhov no:
- Cov nqi: kis, cov nqi ua haujlwm thiab cov nqi nyiaj txiag ntawm cov haujlwm leveraged nce nrog txhua qhov kev lag luam.
- leverage, uas hloov cov kev ua yuam kev me me mus ua kev poob loj.
- Qhov sib txawv ntawm cov ntaub ntawv thiab cov peev txheej thaum ntsib cov kws tshaj lij thiab cov algorithms.
- Kev ntxub ntxaug ntawm lub siabtxiav cov neeg yeej ntxov dhau, cia cov neeg swb khiav, thiab caum cov kev poob kom "tau rov qab" tom qab muaj kev poob qis.
Muaj ib txhia neeg ua lag luam yeej ib txwm tau txiaj ntsig, tab sis lawv yog cov neeg tsawg, thiab lawv vam khom txoj kev lag luam uas tau sim ua tiav lawm, kev tswj hwm kev pheej hmoo nruj thiab kev paub dhau los. Kev lag luam tsis yog ib txoj hauv kev txhim khu kev qha los ntxiv koj cov nyiaj tau los thiab tsis yog txoj hauv kev luv luv rau kev ywj pheej nyiaj txiag.
Cov Nyiaj Hli ntawm Tus Neeg Ua Lag Luam Yog Dab Tsi?
Ib tug neeg ua lag luam muag khoom tsis muaj nyiaj hli: lawv cov nyiaj tau los yog lawv cov nyiaj tau los, uas tuaj yeem tsis zoo. Cov neeg ua lag luam tau nyiaj hli ntawm cov tsev txhab nyiaj thiab cov tuam txhab tswj cov cuab tam tau txais nyiaj hli ruaj khov thiab cov nyiaj ntxiv khi rau lawv cov txiaj ntsig. Lawv ua haujlwm nrog lawv tus tswv ntiav haujlwm cov peev, cov cuab yeej tshaj lij thiab cov kev txwv kev pheej hmoo tswj hwm nruj. Cov lus cog tseg ntawm "cov nyiaj hli" txhua hli ntawm ntau txhiab euros rau cov neeg pib tshiab koom nrog lub ntiaj teb ntawm kev lag luam, lossis kev dag ntxias tawm thiab tawm.
Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb Yuav Tsum Paub Ua Ntej Koj Ua Lag Luam
Kev Analysis
Kev tsom xam kawm txog tus nqi thiab daim ntawv qhia ntim kom pom cov qauv sib txawv, cov qib txhawb nqa, cov qib tiv thaiv thiab cov qauv rov tshwm sim. Nws siv cov cim qhia xws li cov ntsuas nruab nrab txav mus los, RSI lossis MACD. Nws yog lub cuab yeej tseem ceeb rau tus tub luam luv luv, tab sis tsis muaj ib qho cim qhia twg kwv yees yav tom ntej nrog kev paub tseeb.
siv Analysis
Nws ntsuas tus nqi ntawm ib yam khoom muaj nqis raws li cov ntaub ntawv kev lag luam: cov nyiaj tau los ntawm lub tuam txhab, cov nqi paj laum, kev nce nqi, kev ua haujlwm. Cov ntaub ntawv tshaj tawm txog kev suav lej thiab kev txiav txim siab ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab feem ntau ua rau muaj kev txav mus los sai, uas koj yuav tsum paub txog kom tsis txhob raug ntes tsis tau npaj tseg.
Risk Management
Qhov no yog qhov kev txawj tseem ceeb tshaj plaws, thiab yog qhov tsis quav ntsej tshaj plaws. Nws tseem nyob ntawm ob peb txoj cai:
- pheej hmoo tsuas yog ib feem me me ntawm koj cov peev nyiaj rau ib txoj haujlwm, feem ntau yog 1% txog 2%;
- ib txwm tso ib qho nres poob, ib qho kev txiav txim uas kaw qhov chaw yog tias tus nqi mus txog qhov kev poob uas tau teev tseg ua ntej;
- tsom rau qhov sib piv zoo ntawm qhov ua tau zoo thiab qhov poob uas lees txais;
- tswj kom tsawg kawg nkaus, lossis zam nws tag nrho thaum pib;
- ceev a trading phau ntawv journal los saib xyuas koj cov kev txiav txim siab thiab koj cov kev ua yuam kev.
Kev txiav txim Hom
A kev ua lag luam ua tiav tam sim ntawd ntawm tus nqi zoo tshaj plaws. MUAJ txwv kev txiav txim teem tus nqi yuav siab tshaj plaws lossis tus nqi muag qis tshaj plaws. MUAJ kev txiav txim kom nres yuav pib thaum tus nqi nce mus txog qhov txwv, kom txiav kev poob lossis nkag mus rau hauv kev tawg. Kev ua tus thawj coj ntawm cov lus txib no tiv thaiv kev ua tiav ntawm cov nqi tsis tau xav txog.
Cov Platforms thiab Cov Cuab Yeej Siv Hauv Online rau Kev Lag Luam
Peb tsev neeg tseem ceeb ntawm software tswj kev lag luam muag khoom:
- MetaTrader 4 thiab 5: cov platforms siv dav los ntawm Forex thiab CFD brokers, txaus siab rau lawv cov cim qhia, cov neeg hlau ua lag luam tsis siv neeg thiab zej zog. Saib peb phau ntawv qhia rau MT4 tus account.
- Cov platform trading tshwj xeeb ntawm cov brokers: cov interfaces tsim los ntawm txhua tus broker, feem ntau yooj yim dua rau kev pib.
- TradingView: ib qho cuab yeej kos duab online nrov heev, nrog rau kev sib raug zoo hauv zej zog ntawm cov tswv yim ua lag luam. Nws tuaj yeem txuas nrog qee tus neeg ua lag luam kom tso cov xaj.
Tshaj li cov software, tus tub luam xav tau daim ntawv qhia hnub kev lag luam, cov xov xwm tshiab txhim khu kev qha thiab demo tus account xyaum yam tsis muaj kev pheej hmoo nyiaj tiag.
Kev Lag Luam Rau Cov Neeg Pib Tshiab: Yuav Pib Li Cas Hauv 7 Kauj Ruam
- Kawm txuj ci ntawm cov hauv paus: kev ua lag luam, kev txiav txim, kev tshuaj xyuas kev siv tshuab, kev tswj hwm kev pheej hmoo. Peb phau ntawv qhia rau kawm kev lag luam muab ib txoj kev taug kev ib kauj ruam zuj zus.
- Txhais ib lub hom phiaj thiab ib daim phiaj nyiaj txiag: tsuas yog siv nyiaj uas koj tsis xav tau, tom qab tsim ib qho nyiaj pab thaum muaj xwm txheej ceev.
- Xaiv ib hom thiab ib lub khw uas haum rau koj qhov muaj, es tsis txhob pauv txhua yam ib zaug.
- Xaiv tus broker tswj, tau txais daim ntawv tso cai los ntawm ACPR lossis AMF, lossis los ntawm ib lub koom haum European sib npaug. Piv cov nqi, cov khoom lag luam thiab qhov zoo ntawm lub platform: peb kev sib piv ntawm tus neeg ua lag luam pab koj ua li ntawd xwb.
- Xyaum ntawm tus account demo rau ob peb lub lis piam, siv cov cai tib yam li rau tus account nyob.
- Qhib qhov nyob tus account trading nrog rau tus nqi me me, tsis muaj leverage lossis leverage tsawg heev.
- Saib xyuas koj cov txiaj ntsig tsis tu ncua siv koj phau ntawv sau txog kev lag luam, thiab tsum yog tias txoj kev npaj pheej poob zuj zus.
Cov Cai thiab Cov Txheej Txheem Se hauv Fabkis
Xyuas kom tus Broker tau txais kev tso cai
Nyob rau hauv Fabkis teb, cov chaw muab kev pabcuam kev nqis peev yuav tsum tau txais daim ntawv tso cai los ntawm ACPR lossis tau tso cai ua haujlwm hauv Fabkis los ntawm lwm lub tebchaws European Union. Daim ntawv sau npe REGAFI thiab daim ntawv teev cov neeg muab kev pabcuam tau tso cai ua rau nws muaj peev xwm txheeb xyuas qhov no. AMF kuj tshaj tawm cov blacklist ntawm cov chaw muab Forex, CFDs lossis crypto-assets yam tsis tau kev tso cai. Txij li thaum txoj cai lij choj Sapin II xyoo 2016, kev tshaj tawm online rau cov khoom lag luam nyiaj txiag uas muaj kev pheej hmoo tshaj plaws, xws li CFDs thiab leveraged Forex, kuj tau raug txwv ntau heev.
Cov Cim Ceeb Toom Txog Kev Dag Ntxias
- cov lus cog tseg ntawm cov nyiaj tau los siab, lav, lossis cov lus thov "tsis muaj kev pheej hmoo";
- hu xov tooj txias, cov apps xa xov lossis kev tshaj xov xwm hauv zej zog;
- kev nyuaj siab kom xa nyiaj ntxiv sai sai;
- nyuaj lossis tsis yooj yim sua kom rho koj cov nyiaj tawm;
- ib lub tuam txhab uas ploj lawm ntawm cov npe sau npe lossis nyob sab nraum European Union.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Them Se Rau Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Kev Lag Luam
Rau cov tib neeg, cov nyiaj tau los ntawm cov khoom lag luam thiab ETFs uas tuav hauv tus account securities feem ntau yog raug rau tus nqi se tiaj tus, Fabkis txoj cai se tiaj tus. Cov nyiaj tau los ntawm cov khoom siv derivatives, xws li CFDs lossis futures, poob rau hauv cov txheej txheem tshwj xeeb.
Lub PEA, Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj uas tau txais txiaj ntsig los ntawm se, tso cai rau koj pauv cov khoom lag luam European nrog se txo qis tom qab tsib xyoos, tab sis nws tsis lees txais CFDs lossis leverage. Cov nyiaj uas tuav nrog tus broker txawv teb chaws yuav tsum tau tshaj tawm txhua xyoo. Cov cai hloov pauv nrog txhua daim nqi nyiaj txiag: xyuas koj qhov xwm txheej ntawm impots.gouv.fr.
Yuam Kev Yuav Tsum Tsis Txhob Thaum Koj Pib Ua Lag Luam
- Kev lag luam yam tsis muaj phiaj xwm: nkag mus rau hauv qhov kev xav, tsis muaj lub tswv yim qhov twg yuav txiav qhov poob lossis tau txais txiaj ntsig.
- Kev siv cov cuab yeej loj heev txij thaum pib, uas txaus kom khoob ib tus account hauv ob peb hnub.
- Sim kom yeej nws rov qab tom qab poob los ntawm kev nce qhov loj ntawm txoj haujlwm.
- Ua raws li cov cim qhia tsis pom kev muag rau ntawm kev tshaj xov xwm lossis "gurus" uas yeej tsis qhia cov txiaj ntsig tau lees paub.
- Tsis quav ntsej txog cov nqi, uas feem ntau hloov ib txoj kev yeej me ntsis mus ua ib qho kev swb.
- Kev lag luam ntau dhau: kev ua lag luam ntau ntxiv ua rau cov nqi thiab kev xav yuam kev ntau ntxiv.
- Kev sib xyaw ua ke ntawm hmoov zoo nrog kev txawj: ob peb qhov yeej thaum ntxov tsis ua pov thawj tias txoj kev ua haujlwm.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Koj Cov Lus Nug Txog Kev Ua Lag Luam
Kev ua lag luam yog dab tsi, hauv ib kab lus?
Kev ua lag luam txhais tau tias yuav thiab muag cov cuab tam nyiaj txiag hauv lub sijhawm luv luv kom tau txiaj ntsig los ntawm lawv cov kev txav mus los ntawm tus nqi, thaum nce thiab thaum poob.
Yuav pib ua lag luam li cas nrog nyiaj tsawg?
Muaj ib txhia brokers txais cov nyiaj tso cia tsuas yog ob peb kaum ob euros xwb, tab sis lo lus nug tiag tiag yog qhov nyiaj uas koj npaj yuav poob. Nws yog qhov zoo tshaj plaws los pib ntawm tus account demo, tom qab ntawd mus nyob nrog me me thiab tsis muaj leverage.
Koj puas tuaj yeem poob ntau dua li koj cov feem?
Hauv CFDs, kev tiv thaiv qhov nyiaj tshuav tsis zoo uas yuav tsum muaj nyob hauv Tebchaws Europe tiv thaiv tus neeg ua lag luam muag khoom kom tsis txhob poob ntau dua li lawv cov nyiaj tso cia. Ntawm lwm cov khoom, xws li yav tom ntej lossis kev xaiv muag, kev poob tuaj yeem ntau dua qhov pib ntawm kev nqis peev.
Tus neeg pib tshiab yuav tsum xaiv hom kev lag luam twg?
Kev ua lag luam Swing feem ntau yog qhov yooj yim tshaj plaws, vim nws xav tau lub sijhawm siv screen tsawg dua li kev ua lag luam ib hnub lossis scalping thiab tsim cov nqi qis dua.
Kev ua lag luam puas raug cai hauv Fabkis?
Yog, yog tias koj mus dhau ib tus neeg muab kev pabcuam uas tau tso cai ua haujlwm hauv Fabkis. Ceev faj txog cov platforms tsis raug tswj hwm, feem ntau raug cim rau ntawm AMF cov blacklists.
Koj puas ua tau nyiaj los ntawm kev ua lag luam?
Muaj tsawg tus neeg tswj hwm nws kom ruaj khov. Cov ntaub ntawv tshaj tawm los ntawm AMF thiab los ntawm cov neeg ua lag luam qhia tias feem ntau ntawm cov nyiaj muag khoom poob nyiaj: kev lag luam yuav tsum tsis txhob suav tias yog qhov chaw tau nyiaj tsis tu ncua.
Tsab xov xwm no tsuas yog rau kev kawm xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua lag luam, tshwj xeeb tshaj yog nrog kev siv nyiaj ntau, muaj kev pheej hmoo siab ntawm kev poob koj cov peev.