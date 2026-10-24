NFT Yog Dab Tsi? Lub Ntsiab Lus, Nws Ua Haujlwm Li Cas & Piv Txwv

NFT Yog Dab Tsi? Lub NFT Lub Ntsiab Lus Hauv Cov Lus Yooj Yim
Yog li, NFT yog dab tsi hauv cov lus yooj yim? NFT sawv cev rau Tsis-Npav TokenKev siv tau yooj yim yog lub tswv yim tseem ceeb: daim nqi € 20 siv tau yooj yim (hloov tau nrog lwm daim nqi € 20), thaum NFT yog tshwj xeeb thiab tsis hloov pauv tau — zoo li tus lej serial sau tseg rau ntawm blockchain uas xaiv ib yam khoom digital tshwj xeeb, thiab nws ib leeg xwb. Hauv kev xyaum, NFT yog daim ntawv pov thawj digital ntawm kev muaj: nws ua pov thawj, hauv txoj kev tiv thaiv kev cuam tshuam txhua tus tuaj yeem txheeb xyuas, tias koj yog tus tswv ntawm ib yam khoom tshwj xeeb - ib daim duab, ib daim video, daim pib, ib yam khoom hauv-kev ua si, ib daim suab paj nruag.
Qhov piv txwv tseeb tshaj plaws tsis yog "cov duab kos" tab sis daim ntawv pov thawj tseeb thiab daim ntawv sau npe av tau muab sib sau ua ke: cov haujlwm tuaj yeem theej tau ib txhiab zaus (txhua tus tuaj yeem txuag daim duab ntawm NFT nto moo), tab sis blockchain yeej ib txwm paub leej twg tuav daim ntawv sau npe thawj. Qhov sib txawv ntawm cov ntaub ntawv - theej tsis kawg - thiab lub npe ntawm kev muaj - tshwj xeeb - yog qhov piav qhia txog NFT tag nrho kev hloov pauv, thiab nws tag nrho kev tsis meej pem.
Cov NFT Ua Haujlwm Li Cas? Cov Tshuab Tsis Muaj Cov Lus Txhais
Ib qho NFT nyob ntawm blockchain - feem ntau yog Ethereum, lossis cov tes hauj lwm tshwj xeeb pheej yig dua. Nws txoj kev tsim yog hu ua ua: tus kws kos duab lossis tus tsim sau cov ntaub ntawv (lossis nws tus ntiv tes) thiab nws cov metadata hauv ntse ntawv cog lus — ib qho kev pab cuam uas tswj hwm txoj haujlwm. Daim ntawv cog lus ntawd muab NFT tus cim tshwj xeeb thiab khaws cov npe ntawm cov tswv sib law liag. Ntawm txhua qhov kev muag khoom rov qab, daim ntawv cog lus hloov kho tus tswv, thiab tuaj yeem — ib qho kev xaiv, tsis yog kev lav phib xaub — them tus tsim a royalty (tus nqi ntawm 5% txog 10% rau txhua qhov kev muag khoom rov qab).
Ob qho txiaj ntsig zoo uas yuav tshwm sim los ntawm cov qauv no. Kev muaj yog tus kheej kav teb chaws: koj lub hnab nyiaj, koj tus yuam sij ntiag tug, koj NFT - tsis muaj lub platform twg tuaj yeem txeeb nws tsuav yog nws nyob hauv koj lub hnab nyiaj. Thiab kev ua lag luam yog qhib: txhua lub khw muag khoom tuaj yeem nyeem daim ntawv cog lus thiab teev koj NFT rau kev muag khoom, tsis zoo li cov platform kaw ntawm cov lag luam e-lag luam ib txwm muaj.
Cov NFTs Siv Rau Dab Tsi? Cov Piv Txwv NFT Tiag Tiag Tshaj Li Qhov Hype
Xyoo 2021-2022 lub npuas xov xwm tau ua rau muaj kev xav tias NFTs tsuas yog cov duab liab muag rau kev nplua nuj xwb. Qhov kev tawg tom qab ntawd tau tshem tawm huab cua, thiab cov ntaub ntawv siv ntev tau tshwm sim. Daim duab digital thawj zaug: cov kws kos duab pom hauv NFT thawj txoj hauv kev muag cov khoom qub digital - thiab ntawm kev sau cov nyiaj tau los ntawm txhua qhov kev muag khoom dua, thawj zaug hauv keeb kwm ntawm kev kos duab. Video gaming tom ntej: cov khoom uas tus neeg ua si muaj tiag tiag, pauv tau thoob plaws cov kev ua si sib xws, monetizable - tus qauv tseem hluas tab sis txhawb nqa los ntawm cov studio loj. Kev muag daim pib thiab kev tshwm sim nyob: daim pib NFT yog pov thawj cuav, taug qab tau, thiab tuaj yeem xa cov txiaj ntsig mus tas li rau cov neeg tuav (cov ntsiab lus, rov ua dua, qhov chaw zaum tseem ceeb). Kev lees paub tus kheej thiab daim ntawv pov thawj: cov tsev kawm ntawv muab cov ntaub ntawv pov thawj uas tuaj yeem txheeb xyuas tau hauv ib qho nias. Thaum kawg, kev tokenization ntawm cov khoom muaj nqis hauv ntiaj teb tiag — cov khoom ntawm cov cuab yeej cuab tam, cov duab kos duab uas muaj feem cuam tshuam — siv tib txoj kev los faib cov tswv cuab ua cov cim lag luam.
Yuav Ua Li Cas Yuav NFT: Kauj Ruam Yog Kauj Ruam
Kev yuav NFT siv plaub kauj ruam. 1. Teeb tsa lub hnab nyiaj: nruab ib lub hnab nyiaj sib xws nrog koj lub hom phiaj blockchain (MetaMask yog tus qauv ntawm Ethereum) thiab tiv thaiv koj cov kab lus rov qab zoo - nws, thiab nws ib leeg xwb, tswj koj cov NFTs. 2. Muab nyiaj rau nws nrog crypto: yuav ether (lossis cov txiaj ntawm koj lub network xaiv) ntawm kev sib pauv, tom qab ntawd hloov mus rau koj lub hnab nyiaj - cov nqi network yog rau koj txhua kauj ruam. 3. Xaiv ib lub khwOpenSea tseem yog lub ntiaj teb tus qauv, thaum lwm lub khw muag khoom tau tshwj xeeb los ntawm lub ntiaj teb (kos duab, ua si, kis las) - peb Kev sib piv ntawm NFT platform qhia txog cov kev xaiv. 4. Yuav los yog twv tus nqi: feem ntau NFT muag ntawm tus nqi ruaj khov lossis los ntawm kev sib tw Askiv; paub meej tias qhov kev lag luam hauv koj lub hnab nyiaj, thiab NFT tshwm sim hauv koj cov khoom sau.
Tag nrho cov peev nyiaj tsis nres ntawm tus nqi teev tseg: ntxiv cov nqi roj (tus nqi network, uas sib txawv nrog kev sib tsoo) thiab cov nqi platform (feem ntau yog 2.5% txog 5%). Ntawm Ethereum qhov hu ua "txheej 2" networks, cov nqi no tau dhau los ua qhov tsis tseem ceeb - ib qho taw tes uas yuav tsum kuaj xyuas ua ntej yuav khoom ntawm lub network qub.
Yuav ua li cas los tsim ib qho NFT thiab muag nws
Kev tsim ib qho NFT tam sim no qhib rau txhua tus: ntawm kev ua lag luam, txuas koj lub hnab nyiaj, nyem "Tsim", upload koj cov ntaub ntawv (duab, video, suab), sau lub npe, piav qhia thiab txhua yam royalties, tom qab ntawd paub meej tias mint. Nyob ntawm kev ua lag luam thiab lub network, kev tsim yog pub dawb (cov nqi ncua rau thawj zaug muag, ntawm "lazy minting") lossis raug nqi me ntsis roj. Kev muag khoom tau qhib rau hauv ib qho nias: tus nqi ruaj khov, kev sib tw, lossis kev muag khoom ua ke.
Ob qho lus ceeb toom ncaj ncees. Ua ntej, kev yooj yim ntawm kev siv tshuab tsis tsim nqi: ntau lab NFTs tau raug tsim tawm, thiab tsuas yog ib feem me me xwb thiaj nrhiav tau tus neeg yuav khoom - kev tsis txaus ib leeg tsis txaus; koj xav tau kev thov. Qhov thib ob, xav txog cov cai: kev tsim cov haujlwm uas koj tsis tau tsim yog kev ua cuav, thiab cov khw muag khoom tshem tawm cov khoom sau no - nrog rau lub koob npe nrov ntawm tus account. NFT tsis tsim cov cai luam tawm: nws sau nws.
Cov Qauv NFT: ERC-721, ERC-1155 thiab Co.
NFTs ua raws li cov qauv kev tshaj tawm, qhib kev tshaj lij uas lav qhov sib xws thoob plaws cov hnab nyiaj thiab cov khw muag khoom. ERC-721 yog tus qauv keeb kwm: txhua daim cim yog daim ntawv cog lus ib zaug xwb - zoo tagnrho rau ib daim duab kos duab uas txhua daim qauv yuav tsum yog ib daim. ERC-1155 tau qhia txog ntau yam kev sib txuas: ib daim ntawv cog lus ib zaug muab ntau hom token, uas sib txuas tau (cov nyiaj hauv kev ua si) thiab tsis sib txuas tau (cov khoom tsis tshua muaj) - tus qauv rau kev ua si video, vim nws txo cov nqi tsim thiab hloov pauv. Lwm cov qauv vam meej ntawm lwm cov blockchains, txhua tus txiav txim siab ntawm kev faib tawm, tus nqi thiab kev ceev.
Rau tus neeg yuav khoom, tus qauv tseem ceeb hauv cov ntsiab lus tseeb: nws txiav txim siab seb lub hnab nyiaj thiab cov khw muag khoom twg yuav tso saib koj cov NFT, thiab nws cov nqi hloov pauv yog dab tsi. Ua ntej yuav khoom loj, xyuas ob yam hauv cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus: tus qauv siv (tso saib los ntawm cov khw muag khoom loj) thiab seb cov metadata thiab duab puas yog decentralized — khaws cia rau ntawm cov ntaub ntawv faib tawm es tsis yog lub web server yooj yim; txwv tsis pub koj NFT tuaj yeem tso saib daim duab dawb paug yog tias lub server ploj mus. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws uas tsis quav ntsej, thiab qhov txiav txim siab tshaj plaws hauv lub sijhawm ntev.
NFTs thiab Kev Ua Si: Kev Hloov Pauv Ua Si-rau-Tus Kheej
Kev ua si video yog lub chaw kuaj mob uas nquag siv tshaj plaws rau NFTs. Cov lus cog tseg: hloov tus qauv kev lag luam qub, uas koj cov khoom hauv kev ua si (tawv nqaij, riam phom, av) yeej yog tus tshaj tawm, uas tuaj yeem ua rau lawv ploj tag kis. Nrog NFT, cov khoom ntawd yog tus neeg ua si - ua pov thawj los ntawm blockchain, hloov pauv tau ntawm kev ua lag luam qhib, qee zaum siv tau thoob plaws ntau qhov kev ua si sib xws hauv tib lub ecosystem. Cov kev vam meej thaum ntxov ntawm "ua si-rau-khwv tau" tau qhia txog cov kev txwv ntawm kev lag luam speculative xwb; tiam tam sim no lub hom phiaj rau ua si-rau-tus kheej: NFT ua khoom muaj nqis hauv kev ua si uas lom zem ua ntej thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws, tsis yog lub tshuab ua haujlwm.
Rau tus neeg ua lag luam uas xav paub txog lub sector, ob qhov kev nyeem ntawv tseem ceeb. Kev noj qab haus huv ntawm kev ua si NFT yog ntsuas los ntawm nws tus naj npawb ntawm cov neeg ua si tiag tiag — tsis yog los ntawm tus nqi hauv qab ntawm nws cov khoom, uas tuaj yeem txhawb nqa los ntawm kev dag ntxias. Thiab cov tshaj tawm loj tab tom txav mus ceev faj, los ntawm kev sim me me es tsis yog kev hloov pauv lag luam wholesale — ib qho cim qhia tias thev naus laus zis txaus siab rau lawv, yam tsis muaj pej xeem feem ntau tau thov nws. Peb xaiv ntawm Cov haujlwm NFT uas yuav tsum tau saib xyuas siv ob lub lim dej.
NFTs thiab Copyright: Txoj Cai Lij Choj Hais Li Cas Tiag
Kev tsis meej pem dav dav: kev yuav NFT tsis yuav cov haujlwm - koj yuav lub cim, tsis yog cov cai. Tshwj tsis yog tias tus tsim tau hais meej meej lwm yam, tus neeg yuav NFT tuav tsis yog txoj cai luam tawm lossis txoj cai sib txuas lus rau pej xeem dhau ntawm cov haujlwm hauv qab: lawv tuaj yeem muaj nws thiab muag nws dua, tsis yog siv nws ua lag luam. Cov kws sau khoom paub qhov no thiab sib tham txog daim ntawv tso cai sib cais; cov platform loj tam sim no tso saib cov cai hloov pauv ntawm txhua nplooj ntawv sau - nyeem lawv zoo li koj yuav muaj daim ntawv cog lus hauv tsev khaws puav pheej.
Nyob rau sab ntawm tus tsim, blockchain tau qhia txog kev tsim kho tshiab loj: cov nqi them tsis siv neeg, them rau txhua qhov kev muag khoom rov qab los ntawm daim ntawv cog lus ntse. Kev yuam kom lawv tau dhau los ua qhov chaw sib ntaus sib tua hauv kev ua lag luam - qee lub khw muag khoom tau txiav lossis ua rau lawv xaiv tau kom nyiam qhov ntim, lwm tus tau ua rau lawv kos npe. Ua ntej khawb av ntawm lub platform, xyuas nws txoj cai royalty: nws yog daim ntawv cog lus hauv zej zog ntawm cov duab kos duab NFTs.
Dab tsi muab tus nqi NFT?
Tus nqi ntawm NFT tseem nyob ntawm tsib lub ncej uas pom tau. Pov thawj: keeb kwm tag nrho ntawm cov tswv thiab tus nqi yog pej xeem - cov khoom sau uas cov neeg sau khoom paub zoo tuav thaum ntxov tau txais lub koob npe nrov. Neeg tsawg: cov yam ntxwv tsis tshua muaj nyob hauv ib qho khoom sau (keeb kwm yav dhau kub, ib qho khoom siv tshwj xeeb) cov nqi qauv hauv ib series. Utility: nkag mus rau hauv zej zog, kev ua si, cov xwm txheej - NFT ua daim npav ua tswv cuab, tsis yog ib daim duab xwb. Tshuaj yej creatorlub koob npe nrov ntawm tus kws kos duab lossis lub npe lag luam muaj qhov hnyav, zoo li hauv kev kos duab ib txwm muaj. Thiab lub voj voog ntawm kev ua lag luam crypto tag nrho, uas NFTs tseem muaj feem cuam tshuam - muaj kev hloov pauv ntau heev hauv ob qho kev qhia.
Piv txwv qhia txog qhov teeb meem no tseem yog xyoo 2021: cov khoom sau tsis qhia npe tau nce mus txog tus nqi siab ua ntej poob 95% txog 99% ntawm lawv tus nqi - thaum cov khoom sau keeb kwm tseem zoo dua. Zaj lus qhia ntawm tus tub ua lag luam: ntawm kev ua lag luam no, kev mob siab (qhov chaw, kev ua lag luam, zej zog) tiv thaiv koj zoo dua li kev txaus siab.
Keeb Kwm ntawm NFTs: Los ntawm CryptoPunks mus rau Cov Ntaub Ntawv, Tom qab ntawd Rov qab mus rau Qhov Tseeb
Zaj dab neeg pib ua ntej qhov kev tshaj tawm: thaum ntxov li xyoo 2014, cov kev sim ua ntej tau sau cov haujlwm ntawm blockchain. Lub sijhawm tig tau los rau xyoo 2017 nrog rau CryptoPunks — 10,000 tus cim tshwj xeeb pub dawb, txij li thaum dhau los ua cov khoom siv kim tshaj plaws hauv kev lag luam — thiab CryptoKitties, qhov kev ua si virtual-miv uas ua rau lub network Ethereum puv nkaus. Tom qab ntawd los txog xyoo 2021: Christie qhov kev muag khoom ntawm Beeple collage rau $ 69 lab thawb NFT mus rau hauv cov neeg siv khoom loj, Twitter hloov nws lub logo, cov hom lag luam maj nrawm - thiab cov ntim tau nce mus txog thaum ntxov xyoo 2022 ua ntej poob nrog qhov kev sib tsoo crypto dav dua. Txij thaum ntawd los, kev ua lag luam tau ua kom muaj kev xav: tsawg dua qhov kev xav tsis pom kev, cov ntim tsom mus rau cov khoom sau loj, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog kev hloov pauv ntawm tus nqi mus rau kev siv tiag tiag - kev ua si, daim pib, tokenization - tsis pom tseeb tab sis khov kho dua. Rau txhua tus neeg uas xav nkag siab txog lub voj voog crypto tag nrho, peb Phau ntawv qhia Bitcoin taug kev tib yam mus tib seem.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Khaws Koj Cov NFT Kom Muaj Kev Nyab Xeeb: Cov Cai Kub
Kev ruaj ntseg NFT tseem nyob ntawm tib lub hauv paus ntsiab lus li kev ruaj ntseg cryptocurrency, nrog rau ob peb qhov kev qhia tshwj xeeb. Txoj Cai thib ib: koj cov yuam sij, koj cov NFTs — khaws cov khoom muaj nqis hauv lub hnab nyiaj txias (lub cuab yeej USB tshwj xeeb), tsis yog hauv lub hnab nyiaj uas koj txuas rau kev ua lag luam txhua hnub. Txoj Cai thib ob: tsis txhob kos npe rau kev lag luam tsis paub dab tsi - cov neeg phem "nqus dej" ua txuj ua li cov lus cog tseg ntxias thiab nchuav cov hnab nyiaj ntawm cov neeg siv sai sai; ib txwm xyuas seb kos npe tso cai dab tsi. Txoj Cai thib peb: ceev faj txog cov kev sib txuas tsis tau thov - Discord thiab X yog qhov chaw yos hav zoov ntawm cov mints cuav thiab cov lus tshaj tawm cuav. Txoj Cai thib plaub: sim hloov pauv nrog cov nyiaj me me ua ntej tsiv tag nrho cov khoom sau. Cov cwj pwm no, kawm tau txoj hauv kev nyuaj hauv kev kos duab zoo li hauv crypto, yog qhov sib cais cov khoom sau uas tau dhau los ntawm cov uas ploj lawm.
Puas Tseem Tsim Nyog Yuav NFTs? Cov txiaj ntsig thiab kev pheej hmoo, Tsis muaj lim
Cov ntaub ntawv rau: NFTs yog qhov qhia txog kev muaj digital tshaj plaws - kev ua lag luam thoob ntiaj teb, qhib 24/7, tsis muaj tus neeg nruab nrab, nrog rau cov nqi them rau cov neeg tsim khoom; cov ntaub ntawv siv (kev ua si, daim pib, kev siv tokenization) txuas ntxiv mus ntsiag to; thiab cov khoom sau tseem ceeb tau ua pov thawj tias muaj kev ywj pheej thoob plaws hauv lub voj voog tag nrho. Cov ntaub ntawv tawm tsam: qhov no yog qhov khoom muaj nqis tshaj plaws hauv crypto ecosystem - kev ua lag luam tsis muaj zog sab nraum cov koob tseem ceeb, kev hloov pauv ntau heev, feem ntau ntawm cov khoom sau uas yuav mus rau xoom, thiab cov txheej txheem kev cai lij choj thiab se tseem nyob hauv kev hloov pauv. Peb txoj haujlwm ncaj ncees: NFTs koom nrog lub hnab risky tshaj plaws ntawm cov khoom lag luam - yuav tsum tau tseg rau feem pua me me ntawm koj cov khoom muaj nqis, tom qab kawm tiav cov hauv paus ntsiab lus, thiab yeej tsis muaj nyiaj koj xav tau.
Cov Lus Nug Feem Ntau Txog NFTs
Qhov txawv ntawm NFT thiab Cryptocurrency yog dab tsi?
Ib qho cryptocurrency xws li bitcoin yog siv tau: txhua chav yog zoo ib yam thiab hloov pauv tau. Ib qho NFT yog qhov tshwj xeeb: txhua lub token nqa ib qho cim qhia tshwj xeeb uas qhia txog ib qho khoom muaj nqis tshwj xeeb. Crypto yog nyiaj; NFT yog lub npe ntawm kev muaj.
Puas Muaj Peev Xwm Luam Ib Daim NFT?
Koj tuaj yeem theej cov ntaub ntawv (daim duab), yeej tsis yog lub npe ntawm tus tswv: lub blockchain register txheeb xyuas, yam tsis muaj kev tsis meej pem, tus tswv ntawm daim thawj. Kev theej ib daim duab zoo li thaij duab ib daim duab - daim duab tsis yog daim duab.
Cov NFT raug them se li cas hauv Fabkis?
Kev them se nyob ntawm qhov xwm txheej ntawm kev lag luam: cov nyiaj tau los ntawm NFTs tuav raws li kev nqis peev crypto-asset poob rau hauv lub hauv paus ntsiab lus raws li digital-asset regime (30% flat tax), thaum qee qhov kev muag khoom ntawm cov haujlwm tsim nyog yuav poob rau hauv cov khoom kos duab-khoom siv - ib qho taw tes los lees paub cov ntaub ntawv los ntawm cov kws tshaj lij, vim tias lub moj khaum tseem tab tom hloov pauv.
Koj Xav Tau Nyiaj Txiag Li Cas Los Pib?
Ob peb kaum euros yog txaus lawm - tab sis cov peev nyiaj tiag tiag los npaj rau yog qhov kev kawm: pib nrog cov nyiaj uas tag nrho cov kev poob yuav yog ib zaj lus qhia, tsis yog kev tu siab, thiab ua kom koj cov kev yuav khoom ruaj ntseg ua ntej koj nce qib.
Koj Yuav Tau NFTs Qhov Twg?
Hauv cov khw muag khoom tshwj xeeb - OpenSea nyob rau saum toj ntawm cov pob, ntxiv rau cov platforms sib txawv los ntawm lub ntiaj teb. Peb qhov kev sib piv platform NFT tshwj xeeb qhia txog cov nqi, cov blockchains txhawb nqa thiab yooj yim siv ntawm ib qho kev pom.
Puas yog NFTs tuag tom qab kev sib tsoo?
Lub lag luam duab speculative poob qis ntau dua 90% - tab sis cov thev naus laus zis tau hloov mus rau kev siv uas tsis tshua pom: kev ua si, daim pib, kev siv cov cuab tam tokenization, tus kheej. Kev hype tuag lawm; tus qauv ntawm lub internet ntawm cov khoom tshwj xeeb tseem tab tom tsim.