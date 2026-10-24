Ethereum (ETH): Nws Yog Dab Tsi & Yuav Nws Li Cas (2026)

Tus Nqi Ethereum (ETH): Daim Ntawv Qhia Nyob & Tus Nqi
Tus nqi Ethereum uas tau tso tawm saum toj no hloov kho tshiab tsis siv neeg, nrog rau kev lag luam peev thiab ntim - nplooj ntawv no yog qhov chaw nyob, tsis muaj cov lej sau ua tes. ETH ua lag luam 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lim tiam, ntawm ntau pua lub platform thoob ntiaj teb; hais txog nyiaj daus las ntawm yuav luag txhua lub khw, nws nkag tau hauv euros los ntawm Fabkis los ntawm cov platform tswj hwm. Qhov thib ob loj tshaj plaws cryptocurrency los ntawm kev lag luam peev txij li thaum nws tsim, ether yog qhov tseem ceeb tshaj plaws - thiab qhov no yog qhov ua rau nws sib txawv - cov roj ntawm lub network thoob ntiaj teb ntawm cov ntawv cog lus ntse: txhua daim ntawv thov khiav ntawm Ethereum siv ETH, uas muab rau nws ib qho txiaj ntsig uas memecoin tsis muaj.
Cov ntaub ntawv lag luam Ethereum nyob
Qeb: 2
Cov ntaub ntawv no - kev lag luam peev, ntim, kev muab khoom - rov ua dua tshiab: nws qhia txog kev lag luam tam sim no. Ib daim duab tsim nyog nyeem ze rau ETH: qhov sib koom ntawm kev muab khoom cog lus rau staking (qhia meej hauv qab no), qhov ntsuas ntawm kev ntseeg siab rau tus neeg tuav lub sijhawm ntev uas tsis muaj Bitcoin sib npaug.
Hloov Ethereum rau Euro
Lub tshuab hloov pauv tam sim ntawd txhais cov nyiaj hauv ETH mus rau hauv cov txiaj tseem ceeb - muaj txiaj ntsig zoo rau kev kwv yees kev nqis peev, taug qab cov khoom lag luam lossis ob zaug xyuas tus nqi tso tawm rau lwm qhov. Kev meej meej tseem ceeb rau cov khoom muaj nqis tsis ruaj khov: cov nyiaj euro ntawm kev lag luam yav dhau los tsis muaj nqis hnub no lawm.
Ethereum yog dab tsi? Lub ntsiab lus tsib feeb
Ethereum yog ib qho blockchain platform tau tsim tawm hauv xyoo 2015 los ntawm Vitalik Buterin, ib tug tub hluas programmer uas tau luam tawm nws daim ntawv dawb thaum ntxov li xyoo 2013, ntxhov siab los ntawm Bitcoin qhov kev txwv. Lub tswv yim nrhiav pom: qhov twg Bitcoin hloov tus nqi ntawm taw tes A mus rau taw tes B, Ethereum khiav cov kev pab cuam — cov ntawv cog lus ntse uas ua haujlwm ntawm lawv tus kheej, tsis muaj tus neeg nruab nrab, raws li cov cai sau rau hauv cov lej. Ether (ETH) yog cov nyiaj uas them rau txoj haujlwm no: txhua qhov kev suav, txhua qhov kev lag luam, txhua daim ntawv thov siv ETH — nws yog lub network "roj," roj uas tus nqi nce thiab poob nrog tsheb khiav.
Qhov piv txwv tseeb tshaj plaws rau kev nkag siab txog Ethereum qhov chaw: Bitcoin yog digital kub — tsis tshua muaj, yooj yim, ib qho haujlwm; Ethereum yog thaj av thiab txoj cai lij choj ntawm lub internet ntawm tus nqi — lub hauv paus uas txhua yam khoom raug tsim los. Cov ntawv cog lus qiv nyiaj ywj pheej, kev sib pauv tsis muaj chaw, NFTs, cov koom haum ywj pheej, kev siv cov khoom muaj nqis tiag tiag: yuav luag txhua yam ntawm nws yug los ntawm Ethereum, thiab feem ntau ntawm nws tseem nyob ntawd.
Ethereum vs Bitcoin: ob qho kev tsim kho tshiab sib txawv
Cov lus nug no tshwm sim hauv txhua qhov kev sib tham txog crypto - thiab nws cov lus teb ua rau txhua daim ntawv teev npe. Bitcoin ua kom zoo dua ib yam: ua ib qho chaw khaws cia tus nqi uas tsis muaj kev puas tsuaj, nrog rau kev muab khoom txwv rau 21 lab, ruaj ntseg los ntawm kev ua haujlwm. Ethereum ua kom zoo dua kev ua tiav: lub khoos phis tawj thoob ntiaj teb uas programmable, tsis muaj kev txwv kev muab khoom tab sis lub tshuab hlawv nqi, ruaj ntseg los ntawm kev sib koom ua ke. Cov txiaj ntsig zoo: Bitcoin yooj yim dua rau kev nkag siab thiab kom muaj nqis - kub; Ethereum nyuaj dua tab sis muaj ntau qhov xwm txheej siv - av los tsim, uas nws tus nqi nyob ntawm qhov kev ua ub no tsim nyob ntawd. Ob qho tsis yog sib cais: feem ntau cov tub ua lag luam tuav ob qho tib si, hauv qhov sib piv tsis sib xws nyob ntawm lawv txoj kev ntseeg siab. Rau tag nrho cov ntaub ntawv ntawm cov nyiaj laus, peb phau ntawv qhia Bitcoin: tus nqi, phau ntawv qhia thiab kev tshuaj xyuas.
Cov ntawv cog lus ntse thiab roj: Ethereum ua haujlwm li cas
A ntse ntawv cog lus yog ib qho kev pab cuam uas tau muab tso rau hauv blockchain: nws tuav cov nyiaj, tau txais cov lus qhia thiab ua tiav - tsis siv neeg, pej xeem, tsis muaj peev xwm cuam tshuam. Ib qho nyiaj qiv tsis muaj kev tswj hwm, piv txwv li: koj tso cov khoom lav, daim ntawv cog lus qiv, teeb tsa cov paj laum, ua kom huv si yog tias cov khoom lav tsis txaus - tsis muaj txhab nyiaj, tsis muaj tib neeg. Txhua qhov kev ua haujlwm siv gas, them nqi hauv ETH raws li nws qhov nyuaj: kev hloov pauv yooj yim raug nqi me ntsis, kev suav hnyav raug nqi ntau. Thaum lub network muaj neeg coob coob, tus nqi roj nce siab - nws yog cov ntaub ntawv uas cov neeg siv saib, thiab yog vim li cas cov txheej txheej tiam thib ob muaj (hauv qab no).
Cov qauv vaj tsev no muaj ib qho txiaj ntsig tshwj xeeb: tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov daim ntawv cog lus xa tawm — tsis txawm tias nws cov neeg tsim. Nws yog cov lus cog tseg ntawm "daim ntawv thov tsis muaj tus neeg nruab nrab" uas ua rau lub network lub koob npe nrov; nws kuj yog nws qhov kev ua haujlwm hnyav, vim tias cov lej tsis raug yog qhov tsis hloov pauv: crypto keeb kwm hacks yuav luag txhua qhov kev siv cov kab laum daim ntawv cog lus, tsis yog blockchain nws tus kheej.
Kev Sib Koom Ua Ke thiab Kev Sib Tw: Kev Hloov Pauv Uas Ntshai Xyoo 2022
Thaum lub Cuaj Hlis 2022, Ethereum tau rub tawm qhov kev hloov kho tshiab tshaj plaws hauv keeb kwm crypto: Cov kev sib tshuam — qhov kev hloov ntawm kev ua pov thawj ua haujlwm (kev khawb av uas siv zog ntau, xws li Bitcoin) mus rau pov thawj ntawm ceg txheem ntseegCov lej: kev siv hluav taws xob ntawm lub network tau poob qis dua 99.9%, ua rau qhov kev sib cav txog ib puag ncig - keeb kwm Ethereum qhov kev thuam thib ib - ua qhov zoo dua. Txij thaum ntawd los, kev ruaj ntseg ntawm lub network tseem nyob. tso cai cov neeg uas cog lus peev nyiaj hauv ETH thiab tau txais nyiaj rau lawv txoj haujlwm - uas yog staking.
Rau tus tuav, staking ua haujlwm peb txoj kev: ib leeg (32 ETH thiab lub tshuab ntawm koj tus kheej - txoj kev ntawm cov neeg dawb huv), ntawm cov pas dej staking (koj koom nrog me me, lub pas dej khiav tus neeg lees paub), lossis ntawm kua staking — koj tau txais ib lub cim qhia uas sawv cev rau ETH uas tau muab tso rau, siv tau rau lwm qhov thaum nws khwv tau. Qhov txiaj ntsig, them ua ETH, sib txawv nrog cov xwm txheej hauv network — peb phau ntawv qhia txog kev teeb tsa tiav piav qhia txog cov txheej txheem, kev pheej hmoo ntawm kev ua kua thiab kev txhais lus ntawm kev sib tw rau cov pib tshiab.
Kev muab khoom ETH: vim li cas tsis muaj qhov txwv - thiab vim li cas nws tsis tseem ceeb lawm
Cov lus tsis pom zoo qub: "Bitcoin raug txwv ntawm 21 lab, Ethereum tsis muaj qhov txwv." Muaj tseeb - tab sis tsis tiav txij li xyoo 2021 thiab PEB-1559kev hloov pauv uas Burns ib feem ntawm tus nqi ntawm txhua qhov kev lag luam, tshem nws tawm ntawm kev ncig mus tas li. Qhov tshwm sim tsis zoo: thaum lub sijhawm muaj kev thauj mus los ntau, Ethereum rhuav tshem ntau dua ETH dua li nws muab - kev muab khoom tsawg zuj zus, lub tshuab deflationary uas tsis muaj lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab muaj. Yog li lo lus nug zoo tsis yog "muaj pes tsawg ETH yuav muaj?" tab sis "kev ua haujlwm hauv network puas hlawv ntau dua li nws muab?" - ib qho chaw khaws ntaub ntawv rau pej xeem, taug qab los ntawm cov kws tshuaj ntsuam xyuas, uas ua rau ETH yog ib qho khoom muaj nqis sib xyaw: tsis muaj qhov kev txwv tsis pub tshaj tawm, tab sis kev hlawv raws li kev tshaj tawm.
Txheej 2s: kev ntsuas Ethereum
Ethereum txoj kev vam meej ua rau nws muaj teeb meem: kev sib tsoo, thiab nrog nws cov nqi uas tshaj kaum tawm duas las rau ib qho kev lag luam thaum lub sijhawm siab tshaj plaws. Cov lus teb ntawm lub tsev: Txheej 2s — cov tes hauj lwm tsim rau saum Ethereum uas ua cov kev lag luam ntau, tom qab ntawd sau lawv cov pov thawj rau ntawm cov saw hlau tseem ceeb. Qhov tshwm sim: cov nqi txiav rau ob peb xees, muaj peev xwm ntau ntxiv, tag nrho thaum tau txais Ethereum txoj kev ruaj ntseg. Arbitrum, Base thiab lawv cov neeg sib tw tam sim no ntes tau feem ntau ntawm kev ua haujlwm tsis muaj kev tswj hwm. Rau tus neeg nqis peev, ob qho kev cuam tshuam: cov nqi siab keeb kwm tsis yog qhov kev sib cav tawm tsam Ethereum thaum lawv yog - tsheb khiav tau tsiv mus - thiab ETH tus nqi raug kaw nyob ntawm lub ecosystem tag nrho, tsis yog ntawm ib txoj saw hlau.
DeFi, NFTs thiab tokenization: vim li cas ETH yog roj ntawm lub ecosystem
Kev thov rau ether tsis yog los ntawm kev xav xwb: nws los ntawm pabKev nyiaj txiag tsis muaj kev tswj hwm - kev qiv nyiaj, kev lag luam, kev pov hwm tsis muaj tus neeg nruab nrab - tau tsim los ntawm Ethereum thiab xauv ntau txhiab lab tus nqi nyob ntawd. NFT cov, yug los ntawm Ethereum tus qauv ERC-721, tsim kev ua lag luam rau cov khoom digital tshwj xeeb - peb Daim ntawv qhia NFT tiav cov cim qhia txog zaj dab neeg ntawd. Thiab nthwv dej tom ntej, tus kev siv cov cuab tam tiag tiag — cov nyiaj, cov ntawv cog lus, vaj tse ua cov cim — tab tom xaiv Ethereum ua nws cov khoom siv hauv paus ntawm qhov loj. Txhua cov ntaub ntawv, txhua qhov kev lag luam, txhua daim ntawv cog lus siv roj: cov haujlwm ntawm lub internet ntawm tus nqi yog, qhov tseeb, yuav hauv ETH. Nws yog lub voj voog no — kev siv ntau ntxiv, kev thov roj, tus nqi network — uas txhawb nqa lub tswv yim kev nqis peev "platform", piv rau Bitcoin lub tswv yim "digital gold".
Yuav ua li cas yuav Ethereum los ntawm Fabkis: phau ntawv qhia ua tau zoo
Kev yuav ETH ua raws li cov txheej txheem ib yam li txhua yam crypto. 1. Xaiv ib lub platform uas raug tswj hwm - peb qhov kev sib piv ntawm crypto platforms rau Fabkis piv cov nqi, cov txheej txheem them nyiaj thiab cov ntaub ntawv keeb kwm ntawm txhua tus neeg muab kev pabcuam, suav nrog lawv qhov xwm txheej sau npe PSAN nrog AMF. 2. Qhib thiab them nyiaj rau tus account — email, pov thawj ntawm tus kheej, kev hloov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj euro. 3. Tso qhov kev txiav txim — kev txiav txim ua lag luam rau kev yooj yim, kev txiav txim txwv rau kev tswj hwm. 4. Ruaj ntseg nws — dhau ntawm cov nyiaj me me, txav koj ETH mus rau koj lub hnab nyiaj Ethereum: peb phau ntawv qhia txog lub hnab nyiaj crypto piv cov hnab nyiaj kub thiab txias. Cov lus qhia tseem ceeb tseem yog DCA — kev yuav khoom tsis tu ncua ntawm tus nqi ruaj khov, uas ua rau cov khoom muaj nqis tsis ruaj khov es tsis txhob raug kev txom nyem.
Ntawm sab se, cov cai Fabkis siv tau zoo li lawv ua rau Bitcoin: cov peev nyiaj tau los ntawm kev them se ntawm 30% ntawm cov se tiaj tus thaum hloov pauv mus rau hauv euros (nrog rau kev zam rau kev pov tseg txhua xyoo me me), kev tshaj tawm cov nyiaj hauv txawv teb chaws - khaws keeb kwm ntawm txhua qhov kev yuav khoom los ntawm thawj euro, nws ua ob npaug ua pov thawj ntawm tus kheej hnub koj muag.
Ethereum ETFs: kev nthuav tawm yam tsis muaj lub platform crypto
Txij li thaum kev pom zoo ntawm pom Ethereum ETFs — thawj zaug hauv Tebchaws Meskas xyoo 2024, nrog rau cov qauv European tom qab — kev nqis peev hauv ETH tau dhau los ua qhov yooj yim zoo li kev yuav khoom lag luam: tus account kev ruaj ntseg nrog tus broker ib txwm muaj, ib tus ticker, tsis muaj hnab nyiaj los tswj. Cov nyiaj no tuav ether lub cev thiab taug qab nws tus nqi, rau cov nqi txhua xyoo hauv thaj tsam ntawm ib mus rau ob feem pua rau cov euro-denominated. Kev pauv pauv yog tib yam li rau Bitcoin: lub platform muab rau koj cov nqi qis tshaj plaws thiab kev muaj tiag tiag ntawm koj cov yuam sij; ETF muab kev yooj yim rau koj thiab kev sib sau ua ke se - tsis muaj txoj hauv kev los rho tawm ETH lossis koom nrog kev sib tw ib tus zuj zus. Rau ntau tus tub ua lag luam, kev sib xyaw ua ke yeej: txoj haujlwm tseem ceeb los ntawm ETFs, kev sim thiab kev sib tw los ntawm lub platform.
Puas yog Ethereum yog ib qho kev nqis peev zoo? Lub zog thiab kev pheej hmoo, tsis muaj qab zib
Cov ntaub ntawv rau ETH: crypto lub platform uas tsis muaj kev tswj hwm thiab siv ntau tshaj plaws, lub hauv paus tsim khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, kev hloov kho tshiab ua tiav nrog kev vam meej tsis sib xws (The Merge hloov lub cav ntawm lub dav hlau hauv kev ya yam tsis poob tus neeg caij tsheb), kev hlawv nqi uas qhuab qhia kev muab khoom, thiab txoj haujlwm tseem ceeb rau kev cim cov cuab tam tiag tiag - ciam teb tom ntej ntawm lub koom haum. Tawm tsam: kev sib tw hnyav - cov tes hauj lwm sai dua, pheej yig dua zoo li Solana tawm tsam nws ntawm cov nqi thiab kev paub ntawm tus neeg siv; tus nqi siv tseem cuam tshuam nrog kev kwv yees crypto - DeFi kev ua ub no nce thiab nqis nrog lub voj voog; thiab volatility tsawg kawg sib npaug rau Bitcoin's, nrog drawdowns ntawm 70 txog 90% hauv txhua lub caij ntuj no crypto. Qhov tseeb: Ethereum yog qhov kev twv txiaj hauv internet ntawm tus nqi - qhov zoo tshaj plaws-platform bets, tab sis kev twv txiaj txhua yam, kom loj li lub hnab ris ntawm koj cov khoom lag luam.
Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Ethereum
Qhov txawv ntawm Ethereum thiab ether (ETH) yog dab tsi?
Ethereum yog lub network - lub platform blockchain; ether (ETH) yog nws cov txiaj, uas them rau kev lag luam thiab muab nqi zog rau kev ruaj ntseg. Hauv kev siv txhua hnub, "yuav Ethereum" txhais tau tias yuav ether.
Koj puas tuaj yeem yuav Ethereum hauv PEA?
Tsis yog — cov cryptocurrencies tsis tsim nyog rau PEA. Kev raug "lag luam hauv khw" mus dhau qhov chaw ETH ETFs, yuav hauv tus account kev ruaj ntseg nrog tus broker ib txwm muaj.
Koj xav tau ETH ntau npaum li cas rau kev staking?
Solo, 32 ETH — qhov tso nyiaj ntawm tus neeg lees paub. Hauv qab ntawd, cov pas dej thiab cov kua dej lees txais txhua tus nqi, rau tus nqi me me; cov nyiaj tau los ua raws li cov xwm txheej ntawm lub network.
Vim li cas cov nqi Ethereum thiaj sib txawv ntau heev?
Tus nqi roj av ua raws li kev sib tsoo: thaum cov blocks puv, cov neeg siv sib tw ntau dua ib leeg kom tau nkag ua ntej. Lub sijhawm tsis yog lub sijhawm siab tshaj plaws raug nqi ob peb xees; kev kub ntxhov, kaum tawm duas las - yog li ntawd qhov nce ntawm Layer 2s uas ua haujlwm ntawm tus nqi qis.
Puas muaj ETH cap zoo li Bitcoin 21 lab?
Tsis yog — tab sis txij li EIP-1559, ib feem ntawm tus nqi ntawm txhua qhov kev lag luam raug hlawv mus tas li: thaum lub sijhawm muaj neeg coob coob, kev muab khoom tsawg zuj zus. Qhov kev txwv tau muab txoj hauv kev rau qhov sib npaug uas ua rau muaj teeb meem, uas pom tau tiag tiag.
Koj yuav tsum khaws koj tus ETH kom ruaj ntseg qhov twg?
Cov nyiaj me me: lub hnab nyiaj kub los ntawm lub app uas muaj npe nrov. Cov nyiaj loj: lub hnab nyiaj txias - tus yuam sij offline - nrog rau 12- lossis 24-lo lus rov qab kab lus khaws cia rau ntawm daim ntawv, tsis txhob thaij duab lossis qhia tawm. Peb phau ntawv qhia txog lub hnab nyiaj piv rau cov kev xaiv.