André Citroen (1878.-1935.) jedno je od velikih imena francuske industrije. Diplomirao je na École Polytechnique, nije izumio automobil, ali je bio jedan od prvih u Europi koji ga je masovno proizvodio, prodavao kao proizvod za masovno tržište i koristio kao marketinški alat. Njegov život je također lekcija iz ekonomije: spektakularan industrijski uspjeh, financiran rastućim dugom, koji je završio bankrotom i preuzimanjem tvrtke od strane Michelina. Godine 2026. njegovo se ime ponovno pojavilo u vijestima s kampanjom za njegov pokop u Panteonu.

Rani život: sin imigranata sa strašću za tehnologijom

André Citroën rođen je 5. veljače 1878. u Parizu, na adresi 44 rue Laffitte, u 9. arondismanu. Bio je peto i posljednje dijete Levieja Citroëna, nizozemskog židovskog trgovca dijamantima koji se nastanio u Parizu 1873., i Amalije Kleinmann, podrijetlom iz Varšave. Prezime dolazi od pretka koji je bio trgovac citrusima u Nizozemskoj ("citroen" na nizozemskom znači limun); André je usvojio dierezu na "e".

Njegovo djetinjstvo obilježila je tragedija: 1884. godine njegov otac počinio je samoubojstvo nakon katastrofalne investicije u rudnik dijamanata u Južnoj Africi. Kao briljantan učenik Lycée Condorcet, fasciniran Julesom Verneom i izgradnjom Eiffelovog tornja, André je upisaoPolitehnički u 1898.

Zupčanici u obliku riblje kosti: rođenje logotipa

Godine 1900., tijekom putovanja u Poljsku, otkrio je proizvodni proces za zupčanike s V-utorima. Ovi zupčanici, tiši i sposobni za prijenos velike snage, zahtijevali su visoku preciznost obrade. André Citroën kupio je licencu i razvio industrijski proizvodni proces korištenjem čelika. Godine 1901. on i dvojica prijatelja iz srednje škole osnovali su tvrtku za proizvodnju zupčanika u pariškoj četvrti Faubourg Saint-Denis.

Ovaj dvostruki ševron kasnije će postati amblem automobilske marke: jedan od najprepoznatljivijih logotipa u globalnoj industriji nastao je iz mehaničkog dijela.

Mors, Amerika i otkriće masovne proizvodnje

Od 1906. nadalje, bio je pozvan da pomogne proizvođaču automobila morž, koja se tada nalazila u teškoćama. Reorganizirao je njezino upravljanje i asortiman proizvoda: proizvodnja se povećala s 300 automobila 1908. na 800 1913. Godine 1912. putovanje u Sjedinjene Države duboko ga je utjecalo: posjetio je Fordovu tvornicu i otkrio proizvodnju na montažnoj traci. Njegova ambicija postala je postati "europski Henry Ford".

1915.-1918.: Tvornica školjki na Quai de Javelu

Mobiliziran 1914. kao topnički časnik, uočio je nedostatak streljiva. U siječnju 1915. predložio je Ministarstvu rata izgradnju, u roku od nekoliko mjeseci, tvornice sposobne za proizvodnju granata kalibra 75 mm neviđenom brzinom. Na temelju Pristanište JavelU Parizu je izgradio ultramodernu tvornicu koja je zapošljavala do 13 000 žena. Proizvodila je ukupno otprilike 23 milijuna školjki. Tvornica je također poznata po svojim socijalnim uslugama, koje su u to vrijeme bile rijetke: kantina, ambulanta i vrtić.

1919: Tip A i prvi masovno proizvedeni europski automobil

Odmah nakon primirja, tvornica je izgubila vojne narudžbe. André Citroën je to predvidio: pretvorio je lokaciju u tvornicu automobila u roku od nekoliko mjeseci. U siječnju 1919. najavio je tisku automobil po cijeni od 7250 franaka, otprilike upola manje od najjeftinijeg na tržištu. Kampanja je generirala preko 16 000 upita u dva tjedna.

La Citroën Tip ACitroën 2CV, kojeg je dizajnirao inženjer Jules Salomon, izašao je iste godine. Predstavljen je kao prvi europski automobil proizveden u velikim serijama, s ciljem proizvodnje od 30 automobila dnevno. Godine 1929. Citroën je proizveo 102 891 automobil, gotovo trećinu francuske proizvodnje, i zapošljavao je otprilike 32 000 radnika u svojim tvornicama u Javelu, Suresnesu, Clichyju, Saint-Ouenu i Grenelleu.

Marketinški genij ispred svog vremena

André Citroën je prije drugih shvatio da oglašavanje prodaje:

4. listopada 1922., avion je tijekom Sajma automobila iznad Slavoluka pobjede dimnim slovima napisao "Citroën";

Od 1925. do 1933. godine, gigantski osvijetljeni znak napravljen od Eiffelov toranj gigantski reklamni pano;

gigantski reklamni pano; Kégresseove ekspedicije na polugusjenicama ostavile su snažan dojam na javno mnijenje: prelazak Sahare (1922.-1923.), Crno krstarenje u Africi (1924.), Žuto krstarenje u Aziji (1931.);

u Africi (1924.), u Aziji (1931.); Također uvodi inovacije u postprodaju: priručnik za vozača, mreža prodavača, zajamčeni originalni rezervni dijelovi.

Traction Avant i bankrot 1934.

Godine 1933., kako bi ostao konkurentan Louisu Renaultu, André Citroën je obnovio tvornicu Javel u samo nekoliko mjeseci, pretvorivši je u jednu od najmodernijih u Europi. Zaposlio je inženjera Andréa Lefebvrea, koji je projektirao... za godinu dana. Avant za vuču, predstavljen 24. ožujka 1934. Automobil je revolucionaran, ali tvrtka je financijski iscrpljena: izvješće Francuske banke objavljeno u svibnju 1934. izvještava o gubicima od 200 milijuna franaka.

Banke odbijaju nastaviti podržavati ga, a vlada ne želi intervenirati. 21 décembre 1934Tvrtka Citroën je stavljena u sudski stečaj. Glavni vjerovnik, MichelinPreuzeo je tvrtku. U siječnju 1935. André Citroën prodao je svoje dionice; Pierre Michelin ga je zamijenio na mjestu predsjednika u srpnju. Bolestan, André Citroën umro je 3. srpnja 1935. u Parizu u dobi od 57 godina.

Nasljeđe: od Michelina do Stellantisa

Marka je opstala i napredovala pod Michelinovim vlasništvom, s kultnim modelima poput 2CV (1948.) i DS-a (1955.). Godine 1976. Peugeot je preuzeo Citroën, što je dovelo do nastanka grupe. PSA Peugeot CitroënU siječnju 2021. godine, spajanjem PSA-e i Fiat Chryslera stvoren je Zvjezdaniod kojih je Citroën jedna od četrnaest marki.

U Parizu je Quai de Javel 1958. preimenovan u Quai André-Citroën, a bivša tvornica zamijenjena je Parkom André-Citroën. Obitelj, a posebno njegov unuk Henri-Jacques Citroën, već nekoliko godina zagovara njegov pokop u Panteonu. Dana 26. kolovoza 2026. predsjednik Medefa (Francuske poslovne konfederacije), Patrick Martin, javno je podržao ovu kandidaturu na ljetnoj školi organizacije.

Što priča o Andréu Citroënu uči investitora

Citroënova putanja nudi lekcije koje su i dalje relevantne za analizu proizvođača automobila koji kotiraju na burzi:

Glasnoća nije dovoljna. Citroën je puno prodavao, ali po vrlo niskim cijenama kako bi osvojio tržište. Bez dovoljnih marži, rast financiran dugovima postao je krhak. Na burzi se gleda operativna marža i novčani tok, ne samo prodaja. Automobilska industrija je vrlo kapitalno intenzivna. Obnova tvornice ili lansiranje revolucionarnog modela košta znatne svote. To je istina u 2026. godini s prelaskom na električna vozila, što opterećuje financije svih proizvođača. Financijski partner je važan. Michelin, vjerovnik, postao je vlasnik. Veze između proizvođača i dobavljača ostaju bliske; naša analizaDionice Michelina pokazuje kako se proizvođač guma od tada diverzificirao.

Za praćenje trenutnog nasljednika marke Chevron, pogledajte naš profil naDionica Stellantisai usporediti s Citroënovim velikim povijesnim rivalom, onim naRenaultove dioniceOve analize su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet.

Godine Événement 1878 Rođen u Parizu (5. veljače) 1898 Upis u École Polytechnique 1901 Osnivanje tvrtke za zupčanike u obliku riblje kosti 1906 Preuzima vodstvo u oporavku Morsa 1915 Izgradnja tvornice školjki na obali Javel 1919 Lansiranje Citroëna Type A 1924 Crno krstarenje 1934 Traction Avant (ožujak), sudska likvidacija (21. prosinca) 1935 Preuzeo Michelin; umro 3. srpnja 1976 Rođenje PSA Peugeot Citroëna 2021 Citroën postaje marka Stellantis

Česta pitanja

Zašto Citroënov logo ima dva ševrona?

Podsjeća na zupčanike u obliku slova V (riblja kost) koje je André Citroën proizvodio na početku svoje karijere, prije nego što se upustio u automobilsku industriju.

Zašto je Citroën bankrotirao 1934. godine?

Tvrtka se značajno zadužila kako bi financirala svoj rast, obnovu tvornice Javel i razvoj Traction Avanta, dok su niske prodajne cijene ograničavale profitne marže. Banke su odbile podržati je te je 21. prosinca 1934. stavljena u stečaj.

Tko je danas vlasnik Citroëna?

Citroën je marka Stellantis grupe, nastala 2021. godine spajanjem PSA i Fiat Chrysler Automobiles.