Eric Trappier vodi Dassault Aviation od siječnja 2013. Rođen je 1. lipnja 1960., pridružio se grupi u dobi od 24 godine i veći dio karijere proveo je prodajući borbene zrakoplove za izvoz prije nego što je preuzeo kormilo. Pod njegovim vodstvom, RafaleDugo smatran neprodanim izvan Francuske, postao je globalni komercijalni uspjeh. U siječnju 2025. preuzeo je i predsjedanje Industrijskom grupom Marcel Dassault (GIMD). Portret diskretnog vođe čije su odluke važne svima koji podržavaju obrambene vrijednosti.

Trening i počeci

Éric Trappier je diplomirani inženjer iz tvrtke Télécom SudParis. Vojnu službu završio je kao časnik u francuskoj mornarici 1983. i 1984. godine, a zatim se pridružio Dassault Aviation 1984. Sada je rezervni kapetan mornarice. Oženio se 1983. i otac je troje djece.

Trideset godina u službi izvoza

Njegova karijera u Dassault Aviationu gotovo je u potpunosti bila usmjerena na međunarodne poslove:

1984-1987 : projektni ured i upravljanje sustavima naoružanja.

: projektni ured i upravljanje sustavima naoružanja. 1987-1991 : međunarodni tehnički menadžment, odgovoran za pregovore s Južnom Korejom, Singapurom, Saudijskom Arabijom, Čileom i Njemačkom. Uključen je u prodaju zrakoplova za pomorske patrole na Atlantiku.

: međunarodni tehnički menadžment, odgovoran za pregovore s Južnom Korejom, Singapurom, Saudijskom Arabijom, Čileom i Njemačkom. Uključen je u prodaju zrakoplova za pomorske patrole na Atlantiku. 1991-1995 : odgovoran za prodaju u Aziji, uključujući ugovor o Mirageu s Indijom.

: odgovoran za prodaju u Aziji, uključujući ugovor o Mirageu s Indijom. 1995-2000 : odgovoran za prodaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje upravlja ugovorom za Mirage 2000-9.

: odgovoran za prodaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje upravlja ugovorom za Mirage 2000-9. 2000-2005 : direktor za regije Bliskog istoka i Afrike, zatim direktor vojnog izvoza.

: direktor za regije Bliskog istoka i Afrike, zatim direktor vojnog izvoza. 2006 Međunarodni generalni direktor.

Također pregovara o industrijskim ugovorima za demonstrator borbenih dronova. neuronpredvođen od strane Dassault Aviationa sa Saabom (Švedska), Aleniom (Italija), RUAG-om (Švicarska), HAI-jem (Grčka) i EADS-om (Španjolska). Ovaj europski program služio je kao laboratorij za tehnologije prikrivenosti i autonomnog pilotiranja.

2013.: Najmlađi izvršni direktor u povijesti Dassault Aviationa

Kooptiran kao direktor 18. prosinca 2012., Éric Trappier imenovan je predsjednikom i izvršnim direktorom 1. Siječnja 8 2013naslijedivši Charlesa Edelstennea. S 52 godine postaje peti izvršni direktor tvrtke od njezina osnutka 1929. godine i najmlađi na toj poziciji.

Naslijedio je paradoksalnu situaciju: Rafale je bio tehnički priznat, ali ga još nijedan strani kupac nije kupio, a zrakoplov je bio financiran samo narudžbama francuske vlade. Izazov desetljeća stoga je bio transformirati nacionalni program u izvozni uspjeh.

Najveća prodaja Rafalea pod njegovim vodstvom

Sljedeće desetljeće dokazalo mu je da je bio u pravu. Ključni ugovori potpisani od 2015.:

Godine plaća Poredak 2015 Egipat 24 Rafale (prvi izvozni kupac), dopunjen drugom narudžbom 2021. 2015 Katar 24 Rafale, kasnije povećano na 36 2016 INDE 36 zrakoplova Rafale za francusko ratno zrakoplovstvo 2021 Grčkoj Novi i rabljeni zrakoplovi Rafale 2021 Croatie 12 rabljenih Rafalea 2021 Ujedinjeni Arapski Emirati 80 zrakoplova Rafale, najveća izvozna narudžba u povijesti programa 2022 Indonezija 42 zrakoplova Rafale, u nekoliko serija 2024 Srbija 12 Prasak 2025 INDE 26 zrakoplova Rafale Marine za indijsku mornaricu

Ovi uspjesi duboko su promijenili lice Dassault Aviationa: višegodišnja knjiga narudžbi, povećanje proizvodnje i neviđena vidljivost u vojnom sektoru. Oni također koriste glavnim partnerima programa, Thalesu za elektroniku i Safranu za motore M88. Investitori zainteresirani za ovaj lanac vrijednosti mogu se konzultirati s našim analizama...Dionice Dassault AviationaTheTalesova akcija aDionice Safrana.

Osjetljive datoteke: SCAF i Falcon

Nije sve tako jednostavno. Europski program Budući borbeni zračni sustav (FCAS)Projekt, pokrenut s Njemačkom i Španjolskom, obilježili su ponovljeni industrijski nesuglasici oko podjele zadataka između Dassault Aviationa i Airbusa. Éric Trappier javno je branio potrebu za jasno identificiranim glavnim izvođačem radova za borbeni zrakoplov, stav koji je redovito izazivao napetosti s partnerima.

S civilne strane, asortiman poslovnih mlažnjaka soko Falcon 6X je imao kašnjenja, posebno vezana uz motore, prije ulaska u upotrebu, te je razvijen Falcon 10X. Poslovanje s Falconima i dalje je osjetljivije na ekonomske uvjete od vojnog poslovanja.

Predsjednik GIMD-a i vodeća osoba među industrijskim poslodavcima

Dana 9. siječnja 2025. Éric Trappier naslijedio je Charlesa Edelstennea na mjestu predsjednika Industrijska grupa Marcela Dassaulta (GIMD)Obiteljska holding tvrtka Dassault, koja kontrolira Dassault Aviation i ima značajan udio u Dassault Systèmesu, sama je većinski dioničar Thalesa. On ostaje izvršni direktor Dassault Aviationa.

Također obnaša nekoliko predstavničkih dužnosti:

Predsjednik Europskog udruženja zrakoplovne i obrambene industrije (ASD), izabran u svibnju 2017.;

Predsjednik GIFAS-a (Francuskog udruženja zrakoplovne industrije), izabran 8. lipnja 2017.;

Predsjednik CIDEF-a (Francuskog vijeća obrambene industrije) od ožujka 2021. do siječnja 2023.;

Predsjednik UIMM-a (Sindikata metalurške industrije i obrta), izabran 15. travnja 2021.

Zapovjednik je Legije časti od siječnja 2025. i dobitnik medalje za aeronautiku (2023.).

Europska obrana 2026.: zašto je njezina uloga važna investitoru

Od 2022. godine, povećanje vojnih proračuna u Europi učinilo je dionice obrambenih tvrtki jednom od najpraćenijih tema na burzi. U tom kontekstu, nekoliko točaka zaslužuje pozornost:

Knjiga narudžbi : pruža vidljivost tijekom nekoliko godina, ali profitabilnost ovisi o sposobnosti isporuke na vrijeme, dakle o lancu podizvođača.

: pruža vidljivost tijekom nekoliko godina, ali profitabilnost ovisi o sposobnosti isporuke na vrijeme, dakle o lancu podizvođača. Struktura kontrole Dassault Aviation je u većinskom vlasništvu GIMD-a, a Airbus je značajan manjinski dioničar. Stoga je slobodan promet dionica ograničen, što može pojačati promjene cijena dionica.

Dassault Aviation je u većinskom vlasništvu GIMD-a, a Airbus je značajan manjinski dioničar. Stoga je slobodan promet dionica ograničen, što može pojačati promjene cijena dionica. Izvozni ugovori ovise o političkim odlukama, financiranju, a ponekad i transferu tehnologije, s često neizvjesnim rasporedom provedbe.

ovise o političkim odlukama, financiranju, a ponekad i transferu tehnologije, s često neizvjesnim rasporedom provedbe. ESG kriteriji Neki fondovi isključuju oružje, drugi su ga ponovno uključili od 2022. To utječe na potražnju za tim vrijednosnim papirima.

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Česta pitanja

Od kada je Eric Trappier na čelu Dassault Aviationa?

Bio je predsjednik uprave i izvršni direktor tvrtke Dassault Aviation od 8. siječnja 2013.

Kakva je bila uloga Erica Trappiera u prodaji Rafalea?

Bivši međunarodni generalni direktor, vodio je izvoznu strategiju koja je omogućila prve ugovore (Egipat i Katar 2015., Indija 2016.), a zatim rekordnu narudžbu od 80 Rafalea od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata 2021.

Što je GIMD kojim predsjedava Éric Trappier?

Industrijska grupa Marcel Dassault je obiteljska holding tvrtka koja kontrolira Dassault Aviation. Éric Trappier postao je njezin predsjednik 9. siječnja 2025.

Je li Éric Trappier predsjednik UIMM-a?

Da, izabran je za predsjednika Sindikata metalurške industrije i obrta 15. travnja 2021.