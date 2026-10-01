Jean-Cyril Spinetta Jedan je od rijetkih francuskih visokih državnih službenika koji je uspješno započeo drugu karijeru na čelu velikih korporacija. Rođen je 4. listopada 1943. u 15. okrugu Pariza, više od jedanaest godina predsjedavao je Air Interom, zatim Air Franceom, vodio je djelomičnu privatizaciju tvrtke i njezino spajanje s KLM-om 2004., prije nego što je preuzeo vodstvo nadzornog odbora Areve. Godine 2018. njegovo se ime ponovno pojavilo u vijestima s "Izvješćem Spinetta" o budućnosti željezničkog prometa. Evo njegovog karijernog puta, njegovih ključnih odluka i što one još uvijek znače za investitore u zrakoplovnom sektoru.

Podrijetlo i formiranje

Jean-Cyril Spinetta odrastao je u obitelji duboko predanoj socijalizmu. Njegov djed, Cyrille Spinetta, inženjer iz škole Arts et Métiers, vodio je radničku staklanu Albi od 1911. i bio je blizak Jeanu Jaurèsu. Njegova majka, Antoinette Brignoli, učiteljica podrijetlom s Korzike, i otac, Adrien Spinetta, građevinski inženjer, nastanili su se u Parizu, gdje je Jean-Cyril rođen.

Kao student Lycée Hochea u Versaillesu, stekao je poslijediplomski studij javnog prava na Pravnom fakultetu u Parizu, diplomirao na Sciences Po Paris, a zatim se upisao na ENA (Nacionalnu školu za upravu) u klasi Charlesa de Gaullea. Bio je član Socijalističke stranke do 1977. godine.

Karijera visokog državnog službenika (1969.-1990.)

Njegova administrativna karijera je opsežna i raznolika. Nakon što je radio kao asistent u nastavi, uzastopno je obnašao dužnosti u Ministarstvu nacionalnog obrazovanja (voditelj ureda za investicije i planiranje, zatim ravnatelj fakulteta), u Državnom vijeću kao revizor, u Glavnom tajništvu vlade i u informativnoj službi premijera.

Zatim se približio prometnom sektoru, dva puta postavši šef kabineta Michela Delebarrea, posebno kada je potonji bio ministar prometa i pomorstva, a kasnije ministar infrastrukture. To iskustvo pružilo mu je detaljno znanje o civilnom zrakoplovstvu i njegovim regulatornim izazovima.

Air Inter, pa Air France: restrukturiranje i otvaranje glavnog grada

Od 1990. do 1993. bio je predsjednik i izvršni direktor tvrtkeAir Inter, francuske domaće zrakoplovne tvrtke, u vrijeme kada su bile u tijeku pripreme za otvaranje europskog zračnog prostora konkurenciji. Nakon misije s predsjednikom Françoisom Mitterrandom i mandata u Europskoj komisiji, imenovan je voditeljemAir France 22 rujan 1997.

Njegov plan bio je dvostruk: nastaviti oporavak tvrtke koja se oporavlja od godina gubitaka i pripremiti njezino otvaranje tržištu. Godine 1999. vodio je djelomična privatizacija Air Francea, s inicijalnom javnom ponudom dionica tvrtke. Tijekom tog razdoblja, Air France se također pridružio savezu SkyTeam, osnovanom 2000. s Deltom, Aeromexicom i Korean Airom.

2004.: stvaranje Air France-KLM-a

Najznačajnija operacija u njegovoj karijeri bila je spajanje s nizozemskom tvrtkom. KLMSpajanje, dovršeno 2004. godine, bilo je prvo veliko prekogranično spajanje u europskom zračnom prometu. Odabrana struktura zadržala je dvije zrakoplovne tvrtke i dva brenda, s dva čvorišta (Pariz-Charles-de-Gaulle i Amsterdam-Schiphol), pod zajedničkim vlasništvom, javno trgovanim društvom. Operacija je također dovela do privatizacije Air Francea, pri čemu je udio francuske države pao ispod praga većine.

Jean-Cyril Spinetta ostao je izvršni direktor grupe do 31. prosinca 2008., a zatim je od 1. siječnja 2009. postao predsjednik Upravnog odbora Air France-KLM-a i Air Francea, a Pierre-Henri Gourgeon preuzeo je dužnost izvršnog direktora. Dana 17. listopada 2011., nakon Gourgeonovog odlaska, Spinetta je nastavio obnašati dužnost izvršnog direktora do 2013., kada ga je naslijedio Alexandre de Juniac.

Dvostruki model zamišljen 2004. često je bio predmet rasprava, posebno tijekom napetosti između Pariza i Haaga 2019., kada je nizozemska država stekla udio u tvrtki. Kako bismo razumjeli kako ovo nasljeđe još uvijek utječe na procjenu vrijednosti grupe, naša analizaDionice Air France-KLM-a preispituje strukturu kapitala i pitanja voznog parka.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: traži se administrator

Paralelno s tim, Jean-Cyril Spinetta je član brojnih odbora. Predsjedava Nadzorni odbor Areve Od travnja 2009. do lipnja 2013., razdoblje obilježeno poteškoćama s EPR reaktorom i propitivanjem strategije nuklearne grupe (koja je postala Orano za gorivni ciklus). Također je direktor tvrtki Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (od 2005.), Unilever i GDF Suez.

Njegova prisutnost u upravnom odboru Saint-Gobaina stavila ga je uz bok ličnosti poput Jean-Louisa Beffe; oni koji su zainteresirani za grupu materijala mogu pogledati naš profil naDionice Saint-Gobaina.

Pravni slučaj zaključen bez podizanja optužnice.

U srpnju 2006. Jean-Cyril Spinetta pozvan je na sud u sklopu istrage usmjerene protiv bivšeg podizvođača Air Francea specijaliziranog za sigurnost zrakoplovstva. Na kraju je ispitan kao potpomognuti svjedok i nije formalno optužen. U ovom slučaju uvijek je tvrdio da je nevin.

2018.: Izvješće Spinette o budućnosti željeznice

Dana 15. veljače 2018. podnio je premijeru Édouardu Philippeu izvješće o "budućnosti željezničkog prometa". Njegove najraspravljanije preporuke odnosile su se na prekid prakse zapošljavanja novih zaposlenika pod statusom željezničkog radnika, transformaciju SNCF-a u dioničko društvo, pripremu za otvaranje željezničke mreže konkurenciji i smanjenje broja ogranaka pruga. Neki od tih prijedloga uključeni su u zakon za novi željeznički pakt usvojen 2018., nakon dugotrajnog štrajka.

Također je od listopada 2013. predsjedavao Nacionalnim vijećem za obrazovanje i gospodarstvo, zaduženim za zbližavanje škola i poslovnog svijeta.

Priznanja

Jean-Cyril Spinetta je zapovjednik Legije časti i Nacionalnog reda za zasluge te časnik Akademskih palmi. Izabran je za "Menadžera godine" od strane Novi ekonomist 2003. godine, a 2004. godine primio je nagradu Icare od Udruženja profesionalnih zrakoplovnih i svemirskih novinara.

Što njegovo putovanje uči investitora

Zrakoplovni sektor jedan je od najcikličnijih na burzi. Karijera Jean-Cyrila Spinette ilustrira nekoliko tih čimbenika:

Konsolidacija je primarni izvor stvaranja vrijednosti. Air France-KLM, zatim IAG (British Airways-Iberia) i Lufthansa Grupa nastali su spajanjima. Tržište procjenjuje grupe sposobne za optimizaciju svojih mreža.

Air France-KLM, zatim IAG (British Airways-Iberia) i Lufthansa Grupa nastali su spajanjima. Tržište procjenjuje grupe sposobne za optimizaciju svojih mreža. Prisutnost države mijenja sve. Francuska i nizozemska država ostaju dioničari Air France-KLM-a; to pruža podršku u kriznim vremenima, poput one 2020., ali također ograničava stratešku slobodu i može dovesti do razvodnjavanja tijekom rekapitalizacija.

Francuska i nizozemska država ostaju dioničari Air France-KLM-a; to pruža podršku u kriznim vremenima, poput one 2020., ali također ograničava stratešku slobodu i može dovesti do razvodnjavanja tijekom rekapitalizacija. Tvrtke su ovisne o proizvođačima. Kašnjenja u isporuci i dostupnost motora utječu na kapacitet. Mnogi investitori radije se izlažu sektoru putem proizvođača, kao što je prikazano u našoj analizi...Dionice Airbusa.

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Godine Korak 1943 Rođen u Parizu (4. listopada) 1990-1993 Izvršni direktor Air Intera 1997 Imenovan za glavnog izvršnog direktora Air Francea (22. rujna) 1999 Djelomična privatizacija i kotacija Air Francea na burzi 2004 Bliže veze s KLM-om, rođenje Air France-KLM-a 2009 Predsjednik uprave Air France-KLM-a i nadzornog odbora Areve 2011-2013 Nastavlja s dužnostima izvršnog direktora Air France-KLM-a. 2018 Izvješće o budućnosti željezničkog prometa

Česta pitanja

Što je Jean-Cyril Spinetta radio u Air Franceu?

Vodio je Air France od 1997. do 2008., proveo je djelomičnu privatizaciju 1999. i orkestrirao spajanje s KLM-om 2004., čime je nastala grupa Air France-KLM.

Što je Spinettino izvješće?

Izvješće podneseno vladi u veljači 2018. o budućnosti željezničkog prometa, koje je inspiriralo reformu SNCF-a usvojenu iste godine.

Je li Jean-Cyril Spinetta predsjedavao Arevom?

Da, predsjedavao je nadzornim odborom Areve od travnja 2009. do lipnja 2013.