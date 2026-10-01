Jean-Louis Beffa Vodio je Saint-Gobain više od dva desetljeća, od 1986. do 2007., prije nego što je bio predsjednik Upravnog odbora do 2010. Rođen je 11. kolovoza 1941. u Nici, diplomirao je na inženjerskom fakultetu Corps des Mines i utjelovljuje generaciju vodećih francuskih poslovnih rukovoditelja obučenih u višim ešalonima državne službe i uvjerenih u stratešku ulogu industrije. Osim Saint-Gobaina, utjecao je na javnu raspravu svojim izvješćima i knjigama o industrijskoj politici. Pogled unatrag na karijeru koja i dalje utječe na izbore 40 industrijskih grupa CAC-a.

Obrazovanje: Politehnika, Rudarstvo i prirodne znanosti

Sin inženjera i učiteljice, Jean-Louis Beffa pripremao se za natjecateljske ispite u Lycée Masséna u Nici i bio je primljen u...Politehnički 1960. godine postao je inženjer Rudarski korpus Godine 1963. studirao je i na École nationale supérieure du pétrole et des moteurs i stekao diplomu na Institut d'études politiques de Paris (1966., odjel za ekonomiju i financije).

Počeci u energetskom menadžmentu

Karijeru je započeo kao rudarski inženjer u Clermont-Ferrandu, a zatim se od 1967. do 1974. pridružio odjelu za goriva Ministarstva industrije, gdje je postao voditelj službe za "rafiniranje i iskorištavanje", a zatim zamjenik ravnatelja. To iskustvo pružilo mu je dubinsko znanje o energetici i odnosu između države i industrije, dvjema temama koje će se provlačiti kroz cijelu njegovu karijeru.

1974.-1986.: Uspon Saint-Gobaina

Jean-Louis Beffa pridružio se 1974. Saint-Gobain kao direktor planiranja. Zatim je preuzeo mjesto generalnog direktora, pa predsjednika Pont-a-Mousson, podružnicu specijaliziranu za cijevi od lijevanog željeza, a istovremeno je od 1979. do 1982. upravljao podružnicom grupe "cijevi i mehanika". U ožujku 1982., godini nacionalizacije Saint-Gobaina, postao je njegov generalni direktor.

U siječnju 1986. naslijedio je Rogera Faurouxa na tom mjestu. predsjednik i izvršni direktorImenovan pod predsjedanjem Françoisa Mitterranda i potvrđen od strane Jacquesa Chiraca, tadašnjeg premijera, vodio je privatizaciju Saint-Gobaina, prvu veliku privatizaciju kohabitacijske vlade, krajem 1986.

1986.-2007.: Dvadeset godina na čelu Saint-Gobaina

Pod njegovim vodstvom, Saint-Gobain je prošao kroz duboku transformaciju. Grupa, povijesno usmjerena na staklo, proširila je svoju prisutnost u građevinskim materijalima i distribuciji materijala te postala visoko internacionalizirana. Ključne prekretnice u tom razdoblju uključivale su akviziciju američke tvrtke Norton 1990. godine, što je grupu učinilo svjetskim liderom u abrazivima, a zatim i akviziciju britanske tvrtke BPB, stručnjaka za gipsane ploče, 2005. godine.

Ova strategija učinila je Saint-Gobain jednim od vodećih svjetskih stručnjaka za stanogradnju i građevinarstvo, a tu poziciju su njegovi nasljednici nastavili i ojačali. Jean-Louis Beffa ostao je izvršni direktor do lipnja 2007., a zatim predsjednik Uprave do 2010.; Pierre-André de Chalendar naslijedio ga je na mjestu izvršnog direktora. Od srpnja 2021. grupu vodi Benoit Bazin.

Za investitore, povijest Saint-Gobaina pod Beffom pokazuje kako se stoljetna industrijska tvrtka može ponovno izmisliti kroz uzastopne akvizicije. Naša analizaDionice Saint-Gobaina detaljno opisuje svoj trenutni profil, koji je usmjeren na održivu gradnju i energetski učinkovitu obnovu.

Rasprava o plaćama i azbestu

Poput drugih rukovoditelja njegove generacije, Jean-Louis Beffa suočio se s kritikama na nekoliko frontova. Godine 2007. bio je među najplaćenijim francuskim izvršnim direktorima, s procijenjenom naknadom od 10,2 milijuna eura prema ljestvici tiska te godine. Nadalje, tijekom svog mandata na čelu Pont-à-Moussona, bio je meta protivnika upotrebe azbesta, usred kontroverzi koje su mučile cijelu industriju materijala. Problem azbesta imao je trajan negativan utjecaj na imidž i pravni položaj grupe, posebno u Sjedinjenim Državama.

Mislilac o industrijskoj politici

Jean-Louis Beffa etablirao se kao utjecajan glas o budućnosti francuske industrije:

Jacques Chirac mu je 2004. godine povjerio misiju revitalizacije industrijske politike. Njegovo izvješće iz siječnja 2005. Prema novoj industrijskoj politici, dovelo je do stvaranja Agencija za industrijske inovacije , čiji je nadzorni odbor predsjedavao od rujna 2005.;

, čiji je nadzorni odbor predsjedavao od rujna 2005.; Godine 2002. osnovao je s dobitnikom Nobelove nagrade za ekonomiju Robertom Solowom centar Saint-Gobain za istraživanje ekonomije, koji je postao centar Cournot, a zatim Zaklada Cournot (2010.), kojoj su supredsjedavali;

Objavio je nekoliko eseja sa Seuilom: Francuska mora birati (2012), Francuska mora djelovati (2013), Ključevi moći (2015) i Transformiraj se ili umri: velike korporacije nasuprot startupovima (2017).

Njegova središnja teza: suočena s dvojcem SAD-a i Kine, moć zemlje počiva na njezinoj izvoznoj industriji, njezinim tehnologijama, njezinoj energiji i njezinim vojnim sposobnostima. Zalaže se za koherentnu industrijsku strategiju koju vodi država i kritizira deindustrijalizaciju Francuske. Neke od tih ideja široko su odjeknule od zdravstvene krize, s raspravama o industrijskom suverenitetu i vraćanju proizvodnje.

Lazard, Engie, Le Monde: druga karijera člana uprave

Nakon Saint-Gobaina, Jean-Louis Beffa postao je viši savjetnik banke LazardBio je član upravnih odbora GDF Sueza, a zatim Engieja od 2008. do 2015., gdje je predsjedavao odborom za nominacije i naknade, član je nadzornog odbora Siemensa (2008.-2013.), člana upravnog odbora Groupe Bruxelles Lambert (2001.-2013.) i člana nadzornog odbora Caisse des Dépôtsa (2014.-2019.). Također je bio direktor BNP Paribasa i Gaz de Francea. Član je nadzornog odbora grupe od 1994. godine. Le MondePostao je njezinim predsjednikom 5. listopada 2017.

Njegova uloga u Engieju približava ga glavnim energetskim pitanjima, sektoru koji posebno analiziramo u našem informativnom listu o...Engie akcija.

Priznanja

Jean-Louis Beffa je veliki časnik Legije časti (2007.), veliki križ Nacionalnog reda za zasluge (2016.) i zapovjednik Reda umjetnosti i književnosti (2005.). Dobitnik je brojnih inozemnih odlikovanja, uključujući Red izlazećeg sunca (Japan). Kao entuzijast za operu, predsjedavao je udrugom za promicanje Pariške nacionalne opere.

Što njegovo putovanje uči investitora

Industrijske grupe se ponovno izmišljaju u fazama. Saint-Gobain je promijenio svoje težište bez promjene imena: morate pogledati raščlambu prihoda po poslovnim linijama kako biste razumjeli njegovu vrijednost.

Saint-Gobain je promijenio svoje težište bez promjene imena: morate pogledati raščlambu prihoda po poslovnim linijama kako biste razumjeli njegovu vrijednost. Velike akvizicije su kockanje. Oni stvaraju vrijednost ako je integracija uspješna, ali opterećuju kratkoročni dug.

Oni stvaraju vrijednost ako je integracija uspješna, ali opterećuju kratkoročni dug. Politički kontekst je važan. Nacionalizacija, privatizacija, industrijska politika: javne odluke duboko su utjecale na putanju Saint-Gobaina.

Saint-Gobain i Engie ispunjavaju uvjete za GRAŠAKStandardni porezno povlašteni investicijski instrument za dugoročna ulaganja u francuske dionice. Ovaj članak služi samo u informativne svrhe i ne predstavlja investicijski savjet.

Česta pitanja

Koliko je dugo Jean-Louis Beffa vodio Saint-Gobain?

Bio je predsjednik i izvršni direktor od siječnja 1986. do lipnja 2007., a zatim predsjednik upravnog odbora do 2010.

Koje je knjige napisao Jean-Louis Beffa?

Posebno Francuska mora birati (2012), Francuska mora djelovati (2013), Ključevi moći (2015) i Transformiraj se ili umri (2017.), sve objavljeno od strane Seuila.

Što je Agencija za industrijske inovacije?

Javno tijelo osnovano 2005. godine nakon njegova izvješća o industrijskoj politici, namijenjeno potpori velikim istraživačkim i inovacijskim projektima. Predsjedavao je njegovim nadzornim odborom.