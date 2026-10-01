Gérard Mestrallet se youn nan lidè ki te plis fòme jaden enèji franse a pandan trant dènye ane yo. Li te fèt 1ye avril 1949 nan Pari, li te dirije transfòmasyon Compagnie de Suez an yon gwoup endistriyèl, li te òganize fizyon an ak Gaz de France an 2008, epi answit li te prezide GDF Suez, ki te chanje non pou Engie an 2015. Biyografi sa a retrase karyè li, gwo desizyon ki te make li, kontwovès li te pwovoke yo, ak sa eritaj li toujou vle di an 2026 pou envestisè k ap swiv sektè enèji a.
Edikasyon: yon pwofil enjenyè ak fonksyonè sivil siperyè
Gérard Mestrallet te swiv yon karyè tipik elit administratif franse a, avèk yon gwo oryantasyon syantifik. Li se yon ansyen elèv École Polytechnique (pwomosyon 1968), yon diplome École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), epi answit nan ENA, kote li te gradye an 1978 avèk pwomosyon "Pierre Mendès France".
Apre li te fin gradye nan ENA (Lekòl Nasyonal Administrasyon), li te antre nan Depatman Trezò kòm yon administratè sivil. Soti septanm 1982 rive jiyè 1984, li te sèvi kòm konseye teknik sou zafè endistriyèl nan biwo Jacques Delors, ki te Minis Ekonomi ak Finans nan epòk sa a. Eksperyans sa a nan Bercy (Ministè Finans) te ba li yon konpreyansyon pwofon sou relasyon ki genyen ant gouvènman an ak gwo kòporasyon yo, yon avantaj ki t ap pwouve inestimab pandan tout karyè li ki te vin apre a.
Soti nan Konpayi Finansye Suez rive nan Sosyete Jeneral Bèljik la
An 1984, li te rantre nan Suez Financial Company kòm yon responsab pwojè. Li te byen vit monte grad: Delege Jeneral Adjwen pou Afè Endistriyèl an 1986, Direktè Jeneral European Rights Company (yon filiyal Suez) an 1987, answit Direktè Jeneral Adjwen konpayi an an 1991. Apre sa, li te vin Direktè Jeneral ak Prezidan Komite Egzekitif la. Société Générale de Belgique, youn nan pi ansyen konpayi holding endistriyèl an Ewòp, ke l ap dirije devlopman li.
Eksperyans Bèljik sa a te esansyèl: Suez te gen aksyon nan elektrisite (Electrabel), finans ak endistri la. Sa eksplike poukisa Bèljik rete, jouk jounen jodi a, yon poto mitan nan aktivite gwoup la, ki pita ta vin Engie.
1995-2008: Transfòmasyon Suez an yon gwoup sèvis
An 1995, Gérard Mestrallet te pran plas li kòm chèf Compagnie de Suez. Estrateji li te klè: pou konsantre yon konglomera finansye sou twa biznis prensipal, enèji, dlo ak pwòptePou reyalize sa, li te inisye fizyon an avèk Lyonnaise des Eaux. An 1997, yo te kreye Suez Lyonnaise des Eaux, kote li te prezide konsèy administrasyon an, pandan Jérôme Monod, direktè istorik Lyonnaise, te prezide konsèy sipèvizyon an.
Apre sa, gwoup la te retounen sou non Suez la. An 2003, li te adopte yon estrikti gouvènans ak yon konsèy administrasyon, kote Gérard Mestrallet te vin prezidan ak PDG li. Pandan peryòd sa a, Suez te piti piti debarase li de aktivite finansye li yo epi li te pozisyone tèt li kòm yon aktè Ewopeyen nan sèvis piblik yo, sa vle di, sèvis esansyèl yo (elektrik, gaz, dlo, fatra).
2008: Fizyon GDF Suez la, yon maryaj leta
Fizyon ant Gaz de France ak Suez la, ki te finalize an Jiyè 2008, se operasyon ki pi anblèmatik nan karyè li. Yo te anonse l depi 2006 nan kontèks yon menas pou yon lòt konpayi etranje achte Suez, li te egzije yon lejislasyon ki te pèmèt leta franse a diminye patisipasyon li nan Gaz de France anba papòt minimòm li te oblije kenbe a. Nouvo gwoup la, GDF G, vin tounen youn nan pi gwo konpayi enèji nan mond lan. Gérard Mestrallet te PDG li soti Jiyè 2008 rive Me 2016, pandan l te rete prezidan konsèy administrasyon Suez Environnement, branch dlo ak fatra ki te enskri sou bous la separeman.
Pou envestisè yo, fizyon sa a ilistre yon pwen enpòtan: nan sektè reglemante yo, valè yon konpayi depann otan de estrateji endistriyèl li ke de relasyon li ak leta antanke aksyonè. Sa a se yon kritè pou konsidere lè w ap analize jodi a...Engie aksyonkote leta franse a rete yon gwo aksyonè.
2015: GDF Suez vin tounen Engie
An 2015, GDF Suez te chanje non li epi li te vin EngieAnplis chanjman imaj la, gwoup la ap anonse yon chanjman nan direksyon enèji renouvlab, sèvis enèji, ak eliminasyon gradyèl chabon an. Sepandan, chanjman sa a ap rive an reta, dapre plizyè obsèvatè: nan yon atik fevriye 2020, Le Monde Li te fè referans a "erè estratejik" ki te antrave tranzisyon gwoup la, epi li te note ke chanjman "vèt" la te fèk kòmanse vreman vre an 2013.
Nan dat 3 me 2016, Gérard Mestrallet te kite direksyon jeneral la pou l te ka... Izabèl Kocher epi li kenbe prezidans konsèy administrasyon an. Nan lane 2018, li remèt prezidans lan bay Jean-Pierre ClamadieuDepi 2021, Catherine MacGregor te direktè jeneral Engie.
Kontwovèsi yo: konpansasyon ak plan pansyon siplemantè
Tankou anpil PDG CAC 40 nan jenerasyon li a, Gérard Mestrallet te nan kè deba sou konpansasyon ekzekitif yo:
- 2012 : reminerasyon total li te rive nan €3,005,079, yon ti diminisyon (-2,7%) konpare ak 2011, ki te mete l nan 8yèm pozisyon nan CAC 40 la (chif yo soti nan Wikipedya dapre laprès ekonomik la).
- Oktòb 2014 Montan pansyon siplemantè li a, estime a 21 milyon ero e ke CGT a te pibliye, ap lakòz anpil konfli nan yon moman kote gwoup la ap anrejistre gwo pèt pou ane fiskal 2013 la. Komite Siperyè sou Gouvènans Antrepriz la konsidere plan an konfòm ak kòd Afep-Medef la; Emmanuel Macron, ki te Minis Ekonomi an nan epòk sa a, endike ke Leta pral vote kont kalite rezolisyon sa a nan lavni.
- Me 2016 Lè li vin prezidan non-egzekitif, li anonse li pral abandone salè prezidan li (350,000 ero pa ane), ki te peye bay fondasyon antrepriz Engie a.
Evènman sa yo te kontribye nan chanjman nan gouvènans konpayi franse ki nan lis yo: vòt aksyonè obligatwa sou konpansasyon ekzekitif yo ("say on pay," lwa Sapin 2 an 2016), ak règleman ki pi strik sou pansyon siplemantè yo. Pou yon aksyonè endividyèl, lekti seksyon "gouvènans antrepriz" nan dokiman anrejistreman inivèsèl la kounye a fè pati nenpòt revizyon gouvènans antrepriz. analiz fondamantal serye.
Paris Europlace, FACE ak diplomasi ekonomik
Anplis devwa operasyonèl li yo, Gérard Mestrallet te prezide Paris Europlace, asosyasyon ki fè pwomosyon pou Pari kòm yon sant finansye, ansanm ak Fondasyon pou Aksyon Kont Esklizyon (FACE) Soti nan 2007 rive 2020. An 2015, li te nonmen "anbasadè pou aprantisaj"; an avril 2016, Ségolène Royal te konfye l yon misyon sou pri kabòn an Ewòp, apre COP21.
Apre Engie, li te vin prezidan egzekitif la.Ajans Fransè pou Devlopman AlUla a (Afalula), responsab koperasyon franko-saoudit alantou sit patrimwàn sa a. Nan mwa fevriye 2024, Emmanuel Macron te nonmen li kòm reprezantan Lafrans pou pwojè a. koridò ekonomik peyi Zend-Mwayen Oryan-Ewòp (IMEC). Li te sèvi tou nan plizyè konsèy administrasyon: Société Générale, konsèy sipèvizyon Siemens, European Round Table of Industrialists, ak plizyè konsèy konsiltatif entènasyonal nan Lachin ak Hong Kong.
Li se yon Kòmandan nan Lejyon d'Onè (2016) ak yon Kòmandan nan Lòd Nasyonal Merit la.
Sa vwayaj li a anseye envestisè a an 2026
Karyè Gérard Mestrallet la mete aksan sou twa reyalite ki itil pou nenpòt moun k ap envesti nan valè enèji ak sèvis piblik yo:
- Gwo fizyon yo chanje nati yon aksyon. Aksyonè Suez la an 1995 te posede yon konpayi holding finansye; aksyonè 2008 la, yon konpayi enèji entegre; epi aksyonè 2026 la, yon gwoup ki konsantre sou enèji renouvlab ak enfrastrikti. Tèz envestisman an bezwen revize nan chak etap.
- Dekonpozisyon aktivite yo pafwa kreye valè. Suez Environnement, ke Gérard Mestrallet te prezide depi lontan, te antre an bous an 2008 anvan li te vin santral nan òf racha Veolia a an 2020-2022. Moun ki swiv laVeolia aksyon Yo byen okouran de epizòd sa a, ki te transfòme sektè dlo ak fatra a an Frans.
- Gouvènans vini ak yon pri. Kontwovès sou peman yo poukont yo pa t chanje trajektwa mache aksyon Engie a, men yo te akselere patisipasyon aksyonè yo nan desizyon konsèy administrasyon an.
Pou jwenn ekspozisyon nan gwo aksyon enèji Ewopeyen yo, anpil envestisè endividyèl itilize yon kont sekirite oswa yon PEA (plan epay aksyon franse) ak yon koutye sou entènèt; pou moun ki prefere fè komès mouvman aksyon sa yo atravè CFD, nou an... revizyon detaye sou Vantage Atik sa a detaye frè yo, règleman yo, ak limit koutye sa a (CFD yo pote yon gwo risk pèt akòz ogmantasyon). Jan toujou, atik sa a se pou rezon enfòmasyon sèlman epi li pa konstitye konsèy envestisman.
Gérard Mestrallet nan dat enpòtan yo
|Ane
|Etap
|1949
|Li fèt nan Pari (1ye avril)
|1978
|Gradye nan ENA, antre nan Depatman Trezò a
|1982-1984
|Konseye teknik pou Jacques Delors, Minis Ekonomi an
|1984
|Antre nan Konpayi Finansye Suez la
|1995
|Pran tèt Konpayi Suez la
|1997
|Nesans Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Fizyon GDF Suez, PDG nouvo gwoup la
|2015
|GDF Suez vin tounen Engie
|2016
|Isabelle Kocher vin PDG; li rete prezidant
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu pran plas li kòm prezidan Engie.
|2024
|Reprezantan Lafrans pou koridò IMEC la
Kesyon'w yo
Ki wòl Gérard Mestrallet te jwe nan kreyasyon Engie?
Li te dirije fizyon Gaz de France ak Suez an 2008, apre sa li te dirije GDF Suez jiska 2016. Gwoup la te pran non Engie an 2015, sou prezidans li.
Ki moun ki te ranplase Gérard Mestrallet nan Engie?
Isabelle Kocher te pran plas li kòm direktè jeneral an Me 2016, epi Jean-Pierre Clamadieu kòm prezidan konsèy administrasyon an 2018.
Poukisa parachit an lò li a te lakòz konfli?
Nan mwa Oktòb 2014, chif yo mansyone a (21 milyon ero) te pibliye pandan GDF Suez t ap anrejistre pèt rekò epi li t ap prepare yon plan pou diminye depans. Yo te jije aranjman an konfòm ak kòd Afep-Medef la, men li te alimenté deba sou règlemantasyon konpansasyon direktè yo.