Jean-Cyril Spinetta Li se youn nan kèk fonksyonè piblik franse ki te lanse avèk siksè yon dezyèm karyè nan tèt gwo konpayi yo. Li te fèt 4 oktòb 1943, nan 15yèm awondisman Pari a, li te prezide Air Inter, answit Air France pandan plis pase onz ane, li te dirije privatizasyon pasyèl konpayi an ak fizyon li ak KLM an 2004, anvan li te prezide konsèy sipèvizyon Areva. An 2018, non li te reparèt nan nouvèl yo ak "Rapò Spinetta" sou lavni transpò ray tren an. Men pakou karyè li, desizyon enpòtan li yo, ak sa yo toujou vle di pou envestisè nan sektè aviyasyon an.

Orijin ak fòmasyon

Jean-Cyril Spinetta te grandi nan yon fanmi ki te pwofondman angaje nan sosyalis. Granpapa li, Cyrille Spinetta, yon enjenyè nan lekòl Arts et Métiers, te dirije Verrerie Ouvriye Albi a depi 1911 epi li te pwòch Jean Jaurès. Manman li, Antoinette Brignoli, yon pwofesè lekòl orijinèlman soti nan Corsica, ak papa li, Adrien Spinetta, yon enjenyè sivil, te etabli yo nan Pari, kote Jean-Cyril te fèt.

Elèv nan Lycée Hoche nan Vèsay, li te jwenn yon diplòm siperyè an dwa piblik nan Fakilte Dwa nan Pari, li te gradye nan Sciences Po Pari, epi li te antre nan ENA (Lekòl Nasyonal Administrasyon) nan klas Charles de Gaulle. Li te manm Pati Sosyalis la jiska 1977.

Yon karyè kòm yon gwo fonksyonè piblik (1969-1990)

Karyè administratif li a long e varye. Apre li te fin travay kòm asistan pwofesè, li te okipe plizyè pozisyon youn apre lòt nan Ministè Edikasyon Nasyonal la (chèf biwo envestisman ak planifikasyon, answit direktè kolèj yo), nan Konsèy Deta kòm oditè, nan Sekretarya Jeneral Gouvènman an ak nan sèvis enfòmasyon Premye Minis la.

Apre sa, li te pwoche pi pre sektè transpò a, li te vin chèf kabinè Michel Delebarre de fwa, sitou lè Michel Delebarre te Minis Transpò ak Afè Maritim, epi pita Minis Enfrastrikti. Eksperyans sa a te ba li yon konesans apwofondi sou aviyasyon sivil ak defi regilasyon li yo.

Air Inter apre sa Air France: restriktirasyon ak ouvèti kapital la

Soti nan 1990 rive 1993, li te prezidan ak PDG nanAir Inter, konpayi avyon domestik fransèz la, nan yon moman kote preparasyon yo t ap fèt pou ouvèti espas aeryen Ewopeyen an pou konpetisyon. Apre yon misyon ak Prezidan François Mitterrand ak yon pasaj nan Komisyon Ewopeyen an, li te nonmen chèfAir France 22 septanm 1997 la.

Plan aksyon li te gen de objektif: kontinye rekiperasyon yon konpayi ki t ap sòti apre plizyè ane pèt, epi prepare ouvèti li sou mache a. An 1999, li te dirije... privatizasyon pasyèl Air France, avèk premye òf piblik konpayi an. Pandan peryòd sa a, Air France te rantre tou nan alyans SkyTeam, ki te fonde an 2000 avèk Delta, Aeromexico ak Korean Air.

2004: kreyasyon Air France-KLM

Operasyon ki pi enpòtan nan karyè li se te fizyon an ak konpayi Olandè a. klmFizyon an, ki te fini an 2004, te premye gwo fizyon transfwontyè nan transpò ayeryen Ewopeyen an. Estrikti yo te chwazi a te prezève de konpayi avyon ak de mak, ak de sant (Pari-Charles-de-Gaulle ak Amstèdam-Schiphol), anba yon konpayi ansanm ki nan bous la. Operasyon an te mennen tou nan privatizasyon Air France, kote aksyon leta franse a te tonbe anba papòt majorite a.

Jean-Cyril Spinetta te rete PDG gwoup la jiska 31 desanm 2008, apre sa li te vin Prezidan Konsèy Administrasyon Air France-KLM ak Air France apati 1ye janvye 2009, avèk Pierre-Henri Gourgeon ki te pran plas PDG a. Nan dat 17 oktòb 2011, apre depa Gourgeon, Spinetta te reprann wòl PDG a jiska 2013, lè Alexandre de Juniac te pran plas li.

Modèl doub-tèt ki te kreye an 2004 la te souvan diskite, sitou pandan tansyon ki te genyen ant Pari ak La Haye an 2019, lè leta neyèlandè a te pran yon patisipasyon nan konpayi an. Pou konprann kijan eritaj sa a toujou peze sou evalyasyon gwoup la, analiz nou fè sou...Aksyon Air France-KLM revize estrikti kapital la ak pwoblèm flòt la.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: yo bezwen yon administratè

An menm tan, Jean-Cyril Spinetta chita nan plizyè konsèy administrasyon. Li prezide Konsèy sipèvizyon Areva a Soti avril 2009 rive jen 2013, yon peryòd make pa difikilte ak reaktè EPR a ak yon kesyonman sou estrateji gwoup nikleyè a (ki te vin tounen Orano pou sik konbistib la). Li sèvi tou kòm direktè Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (depi 2005), Unilever, ak GDF Suez.

Prezans li nan konsèy administrasyon Saint-Gobain nan te mete l bò kote pèsonalite tankou Jean-Louis Beffa; moun ki enterese nan gwoup materyèl yo ka konsilte pwofil nou an souAksyon Saint-Gobain.

Yon ka legal te fèmen san pouswit jidisyè.

Nan mwa Jiyè 2006, tribinal la te konvoke Jean-Cyril Spinetta nan kad yon ankèt ki te vize yon ansyen sou-kontraktè Air France ki espesyalize nan sekirite aviyasyon. Finalman, yo te kesyone l kòm yon temwen asistans epi yo pa t akize l fòmèlman. Li toujou kenbe inosans li nan ka sa a.

2018: Rapò Spinetta a sou lavni ray tren an

Nan dat 15 fevriye 2018, li te soumèt yon rapò sou "avni transpò ray tren an" bay Premye Minis Édouard Philippe. Rekòmandasyon li yo ki te pi diskite yo te konsène mete fen nan pratik anbochaj nouvo anplwaye anba estati travayè ray tren an, transfòme SNCF an yon sosyete anonim, prepare ouvèti rezo ray tren an pou konpetisyon, epi diminye kantite liy branch yo. Kèk nan pwopozisyon sa yo te enkòpore nan lwa pou yon nouvo pak ray tren ki te adopte an 2018, apre yon mouvman grèv ki te dire lontan.

Li te prezide tou, apati Oktòb 2013, Konsèy Nasyonal Edikasyon-Ekonomi an, ki te gen pou objektif pou pwoche lekòl yo ak mond biznis la.

Distenksyon

Jean-Cyril Spinetta se yon Kòmandan nan Lejyon d'Onè ak nan Lòd Nasyonal Merit la, epi yon Ofisye nan Palmis Akademik yo. Li te eli "Manadjè Ane a" pa Nouvo Ekonomis la an 2003 epi li te resevwa Pri Icare nan men Asosyasyon Jounalis Pwofesyonèl Aeronautik ak Espas an 2004.

Sa vwayaj li anseye envestisè a

Sektè avyon an se youn nan sektè ki pi siklik sou mache aksyon an. Karyè Jean-Cyril Spinetta a montre plizyè nan faktè sa yo:

Konsolidasyon se sous prensipal kreyasyon valè. Air France-KLM, answit IAG (British Airways-Iberia) ak Lufthansa Group te konstwi atravè fizyon. Mache a bay valè gwoup ki kapab senplifye rezo yo.

Air France-KLM, answit IAG (British Airways-Iberia) ak Lufthansa Group te konstwi atravè fizyon. Mache a bay valè gwoup ki kapab senplifye rezo yo. Prezans leta a chanje tout bagay. Leta franse ak leta neyelandè yo rete aksyonè Air France-KLM; sa bay sipò nan moman kriz, tankou an 2020, men tou limite libète estratejik epi li ka mennen nan dilisyon pandan rekapitalizasyon yo.

Leta franse ak leta neyelandè yo rete aksyonè Air France-KLM; sa bay sipò nan moman kriz, tankou an 2020, men tou limite libète estratejik epi li ka mennen nan dilisyon pandan rekapitalizasyon yo. Konpayi yo depann sou manifaktirè yo. Reta livrezon ak disponiblite motè ap afekte kapasite. Anpil envestisè prefere pran ekspozisyon nan sektè a atravè manifaktirè yo, jan analiz nou an montre sa...Aksyon èrbus.

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Ane Etap 1943 Li fèt nan Pari (4 oktòb) 1990-1993 PDG Air Inter 1997 Nonmen PDG Air France (22 septanm) 1999 Privatizasyon pasyèl ak kotasyon Air France 2004 Pi gwo relasyon ak KLM, nesans Air France-KLM 2009 Prezidan konsèy administrasyon Air France-KLM ak konsèy sipèvizyon Areva 2011-2013 Li reprann fonksyon li kòm PDG Air France-KLM. 2018 Rapò sou lavni transpò tren an

Kesyon'w yo

Kisa Jean-Cyril Spinetta te fè nan Air France?

Li te dirije Air France soti nan 1997 rive 2008, li te fè privatizasyon pasyèl li an 1999 epi li te òkestre fizyon an ak KLM an 2004, ki te bay nesans gwoup Air France-KLM lan.

Kisa rapò Spinetta a ye?

Yon rapò yo te soumèt bay gouvènman an nan mwa fevriye 2018 sou lavni transpò ray tren an, ki te enspire refòm SNCF la ki te adopte menm ane a.

Èske Jean-Cyril Spinetta te prezide Areva?

Wi, li te prezide konsèy sipèvizyon Areva a soti avril 2009 rive jen 2013.