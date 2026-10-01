Jean-Louis Beffa Li te dirije Saint-Gobain pandan plis pase de deseni, soti 1986 rive 2007, anvan li te sèvi kòm Prezidan Konsèy Administrasyon an jiska 2010. Li te fèt 11 out 1941, nan Nis, yon diplome nan lekòl enjenyè Corps des Mines, li reprezante yon jenerasyon dirijan biznis franse ki te fòme nan echèl siperyè fonksyon sivil la epi ki te konvenki de wòl estratejik endistri a. Anplis Saint-Gobain, li te enfliyanse deba piblik la atravè rapò ak liv li yo sou politik endistriyèl. Yon gade dèyè sou yon karyè ki kontinye enfòme chwa gwoup endistriyèl CAC 40 yo.

Edikasyon: Politeknik, Min ak Syans Po

Pitit gason yon enjenyè ak yon pwofesè, Jean-Louis Beffa te prepare pou egzamen konpetitif nan Lycée Masséna nan Nice epi yo te aksepte l nan...École polytechnique an 1960. Li te vin yon enjenyè nan Kò Min yo An 1963, li fè etid tou nan École nationale supérieure du pétrole et des moteurs e li jwenn yon diplòm nan Institut d'études politiques de Paris (1966, seksyon Ekonomi-Finans).

Kòmansman nan jesyon enèji

Li te kòmanse karyè li kòm enjenyè min nan Clermont-Ferrand, answit soti 1967 rive 1974 li te antre nan depatman konbistib Ministè Endistri a, kote li te vin chèf sèvis "rafinaj ak itilizasyon" epi answit direktè adjwen. Eksperyans sa a te ba li yon konesans apwofondi sou enèji ak relasyon ant Leta ak endistri, de tèm ki t ap kontinye pandan tout karyè li.

1974-1986: Monte nan Saint-Gobain

An 1974, Jean-Louis Beffa te rantre nan ekip la. Saint-Gobain kòm direktè planifikasyon. Li te pran plas direktè jeneral, answit prezidan Pont-a-Mousson, yon filiyal espesyalize nan tiyo an fè fonn, pandan l ap jere tou branch "tiyo ak mekanik" gwoup la soti 1979 rive 1982. Nan mwa mas 1982, ane nasyonalizasyon Saint-Gobain, li te vin direktè jeneral li.

Nan mwa janvye 1986, li te ranplase Roger Fauroux kòm prezidan ak PDGNonmen sou prezidans François Mitterrand epi konfime pa Jacques Chirac, Premye Minis lè sa a, li te dirije privatizasyon Saint-Gobain, premye gwo privatizasyon gouvènman koabitasyon an, nan fen ane 1986.

1986-2007: Ven ane nan tèt Saint-Gobain

Anba lidèchip li, Saint-Gobain te sibi yon transfòmasyon pwofon. Gwoup la, ki te istorikman konsantre sou vè, te elaji prezans li nan materyo konstriksyon ak distribisyon materyèl, epi li te vin trè entènasyonalize. Pami gwo evènman enpòtan pandan peryòd sa a te gen akizisyon konpayi amerikèn Norton an 1990, ki te fè gwoup la yon lidè mondyal nan abrazif, ki te swiv pa akizisyon konpayi britanik BPB a, yon espesyalis nan plak plat, an 2005.

Estrateji sa a fè Saint-Gobain youn nan pi gwo espesyalis nan mond lan nan domèn lojman ak konstriksyon, yon pozisyon ke siksesè li yo te kontinye epi ranfòse. Jean-Louis Beffa te rete PDG jiska jen 2007, answit Prezidan Konsèy Administrasyon an jiska 2010; Pierre-André de Chalendar te pran plas li kòm PDG. Depi jiyè 2021, gwoup la dirije pa Benoit Bazin.

Pou envestisè yo, istwa Saint-Gobain anba Beffa montre kijan yon konpayi endistriyèl ki gen yon syèk laj ka reinvante tèt li atravè akizisyon siksesif. Analiz nou an souAksyon Saint-Gobain detaye pwofil aktyèl li a, ki konsantre sou konstriksyon dirab ak renovasyon ki efikas nan domèn enèji.

Deba sou salè ak amyant

Menm jan ak lòt direktè nan jenerasyon li, Jean-Louis Beffa te fè fas ak kritik sou plizyè aspè. An 2007, li te pami PDG franse ki te pi byen peye yo, ak yon konpansasyon estime a 10,2 milyon ero dapre klasman laprès ane sa a. Anplis de sa, pandan manda li nan tèt Pont-à-Mousson, li te sib moun ki te kont itilizasyon amyant, nan mitan kontwovès ki te ravaje tout endistri materyèl yo. Pwoblèm amyant lan te gen yon enpak negatif dirab sou imaj ak pozisyon legal gwoup la, patikilyèman Ozetazini.

Yon reflektè sou politik endistriyèl

Jean-Louis Beffa etabli tèt li kòm yon vwa enfliyan sou lavni endistri franse a:

An 2004, Jacques Chirac te konfye l yon misyon pou revitalize politik endistriyèl la. Rapò li a nan mwa janvye 2005, Nan direksyon yon nouvo politik endistriyèl, te mennen nan kreyasyon an Ajans Inovasyon Endistriyèl , kote li te prezide konsèy sipèvizyon an depi septanm 2005;

, kote li te prezide konsèy sipèvizyon an depi septanm 2005; An 2002, li te fonde ansanm ak Robert Solow, ganyan Pri Nobèl nan ekonomi, sant Saint-Gobain pou rechèch nan ekonomi, ki te vin tounen sant Cournot la, answit Fondasyon Cournot (2010), ke yo te ko-prezide;

Li pibliye plizyè redaksyon avèk Seuil: Lafrans dwe chwazi (2012) Lafrans dwe aji (2013) Kle Pouvwa yo (2015) ak Transfòme oswa mouri: gwo kòporasyon kont nouvo antrepriz . (2017)

Tèz santral li a: fas ak deba Etazini-Lachin nan, pouvwa yon peyi repoze sou endistri ekspòtasyon li, teknoloji li yo, enèji li, ak kapasite militè li yo. Li plede pou yon estrateji endistriyèl ki koeran dirije pa leta a epi li kritike dezindustrializasyon Lafrans lan. Kèk nan ide sa yo te gen anpil enpak depi kriz sante a, ak deba sou souverènte endistriyèl ak relokalize peyi yo.

Lazard, Engie, Le Monde: yon dezyèm karyè kòm manm konsèy

Apre Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa te vin konseye prensipal bank lan. LazardLi te sèvi nan konsèy administrasyon GDF Suez epi answit Engie soti 2008 rive 2015, kote li te prezide komite nominasyon ak peman an, nan konsèy sipèvizyon Siemens (2008-2013), nan konsèy administrasyon Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), ak nan konsèy sipèvizyon Caisse des Dépôts (2014-2019). Li te sèvi tou kòm direktè BNP Paribas ak Gaz de France. Li se yon manm konsèy sipèvizyon gwoup la depi 1994. Le MondeLi te vin prezidan li nan dat 5 oktòb 2017.

Wòl li nan Engie pèmèt li pi pre gwo pwoblèm enèji yo, yon sektè nou analize an patikilye nan fich enfòmasyon nou an sou...Engie aksyon.

Distenksyon

Jean-Louis Beffa se yon Gran Ofisye nan Lejyon d'Onè (2007), yon Gran Kwa nan Lòd Nasyonal Merit la (2016), epi yon Kòmandan nan Lòd Atizay ak Lèt yo (2005). Li te resevwa anpil distenksyon etranje, tankou Lòd Solèy Levant la (Japon). Yon amatè opera, li te prezide asosyasyon pou pwomosyon Opera Nasyonal Pari a.

Sa vwayaj li anseye envestisè a

Gwoup endistriyèl yo ap renouvle tèt yo pa etap. Saint-Gobain chanje sant gravite li san li pa chanje non li: ou dwe gade repatisyon revni pa liy biznis pou konprann valè li.

Saint-Gobain chanje sant gravite li san li pa chanje non li: ou dwe gade repatisyon revni pa liy biznis pou konprann valè li. Gwo akizisyon yo se jwèt aza. Yo kreye valè si entegrasyon an reyisi, men yo peze sou dèt kout tèm.

Yo kreye valè si entegrasyon an reyisi, men yo peze sou dèt kout tèm. Kontèks politik la enpòtan. Nasyonalizasyon, privatizasyon, politik endistriyèl: desizyon piblik yo te enfliyanse pwofondman trajektwa Saint-Gobain.

Saint-Gobain ak Engie kalifye pou PWAEnvestisman estanda ki gen avantaj fiskal pou envestisman alontèm nan aksyon franse yo. Atik sa a se pou rezon enfòmasyon sèlman epi li pa reprezante yon konsèy envestisman.

Kesyon'w yo

Konbyen tan Jean-Louis Beffa te dirije Saint-Gobain?

Li te prezidan ak PDG li soti janvye 1986 rive jen 2007, answit prezidan konsèy administrasyon an jiska 2010.

Ki liv Jean-Louis Beffa te ekri?

Espesyalman Lafrans dwe chwazi (2012) Lafrans dwe aji (2013) Kle Pouvwa yo (2015) ak Transfòme oswa mouri (2017), tout pibliye pa Seuil.

Kisa Ajans Inovasyon Endistriyèl la ye?

Yon òganizasyon piblik ki te kreye an 2005 apre rapò li sou politik endistriyèl, ki te gen entansyon sipòte gwo pwojè rechèch ak inovasyon. Li te prezide konsèy sipèvizyon li.