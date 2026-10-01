Philippe Crouzet prezide konsèy administrasyon an VallourecEspesyalis franse a nan tib san soudi, soti 2009 rive 2020. Li te fèt 18 oktòb 1956, nan Neuilly-sur-Seine, li te gradye an tèt klas li nan ENA (Lekòl Nasyonal Administrasyon), li te travay nan Konsèy Deta a, epi li te pase plis pase ventan nan Saint-Gobain. Li te pran tèt Vallourec nan pik yon boom petwòl, anvan li te navige youn nan pi move kriz nan listwa gwoup la. Karyè li se yon egzanp egzanplè pou konprann aksyon siklik yo ak risk ki asosye ak dèt.

Edikasyon: Sciences Po, ENA ak Konsèy Deta a

Yon elèv nan Lycée Pasteur nan Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet te gradye nan Sciences Po Paris (1976, seksyon Fonksyon Piblik). Apre sa, li te antre nanLekòl Nasyonal Administrasyon ankote li soti tèt nan klas li an 1981. Li te kòmanse karyè li nan Konsèy leta, kòm yon oditè epi apre sa kòm yon mèt demann yo.

An 1983, li te marye ak Sylvie Hubac, yon gwo fonksyonè ki te chèf kabinè Prezidan François Hollande soti 2012 rive 2015.

Venndezan nan Saint-Gobain (1986-2008)

An 1986, Philippe Crouzet te rantre nan Saint-Gobain, ki te dirije pa Jean-Louis Beffa lè sa a, kòm direktè plan an. Li te okipe plizyè pozisyon la, ni operasyonèl ni finansye:

1989-1992 : direktè jeneral izin papye Condat yo;

: direktè jeneral izin papye Condat yo; 1992-1996 : delege jeneral pou Espay ak Pòtigal;

: delege jeneral pou Espay ak Pòtigal; soti nan 1996 : direktè divizyon seramik endistriyèl la;

: direktè divizyon seramik endistriyèl la; soti nan 2000 : Adjwen direktè jeneral ki responsab finans, acha ak IT, apre sa nan divizyon Distribisyon Bilding.

Karyè sa a ba li yon eksperyans konplè nan gwoup endistriyèl mondyal yo: jesyon faktori, sipèvizyon finansye, ak distribisyon. Pou pi byen konprann konpayi ki te fòme l la, gade analiz nou an sou...Aksyon Saint-Gobain.

2009: Pran yon pozisyon nan Vallourec

Nan mwa avril 2008, Philippe Crouzet te rantre nan konsèy sipèvizyon Vallourec la; yon ane apre, nan 2009Yo te nonmen l prezidan konsèy administrasyon an. Yo te renouvle manda li pou katran an mas 2012. Li te sèvi tou kòm direktè EDF apati 2009 pandan senk an, epi li te prezide komite ki t ap siveye angajman nikleyè yo.

Vallourec te nan pik li nan epòk sa a. Gwoup la te fabrike tib asye san soudi, yo te itilize prensipalman pou forage lwil ak gaz (sa yo rele tib OCTG), men tou pou santral elektrik ak endistri. Avèk pri lwil ki te rete wo toujou, demann lan te fò e aksyon an te pami aksyon prensipal yo nan Bousye Pari a.

2009-2014: Envesti pou Kwasans

Estrateji pou peryòd sa a se ranfòse prezans Vallourec nan zòn kote pwodiksyon idrokarbi a ap grandi byen: Brezil (avèk yon nouvo izin asye ak yon moulen laminasyon ki konstwi an patenarya ak Sumitomo Japonè a), Etazini (kote boom gaz ak petwòl schiste a ap sipòte demann lan), ak Mwayen Oryan an. Envestisman sa yo ap ogmante kapasite ak dèt gwoup la, ki baze sou sipozisyon ke demann lan ap rete fò.

An 2010, yo te estime peman li a 2,73 milyon ero, yon montan kèk aksyonè te kritike, dapre laprès nan moman sa a, ki te konsidere estrateji a twò anbisye.

2014-2020: Kriz petwòl la ak mache aksyon an ki desann nan lanfè

Gwo gout pri petwòl la apati dezyèm mwatye 2014 la te chanje tout bagay. Konpayi petwòl yo te redwi envestisman yo nan foraj anpil, volim ak pri tiyo yo te tonbe anpil, epi Vallourec, ki te gen anpil depans fiks ak dèt, te sibi yon seri pèt. Gwoup la te lanse plan pou diminye depans ak kapasite, sitou an Ewòp.

An 2016, Vallourec te fè yon ogmantasyon kapital apeprè yon milya ero, avèk antre Nippon Steel & Sumitomo Metal ak sipò Bpifrance, yon aksyonè piblik. Operasyon sa a te pèmèt konpayi an simonte defi li yo, men sa te lakòz yon gwo dilisyon pou aksyonè ki deja egziste yo.

Ka asyeri a te make peryòd sa a tou.Askoval, nan Saint-Saulve (Nò), kote Vallourec te yon aksyonè ak kliyan. Wòl gwoup la nan tantativ pou pran kontwòl sit la te resevwa anpil kritik, sitou nan dokimantè a Ascoval, batay pou asye pa Éric Guéret.

Philippe Crouzet kite konsèy administrasyon an. 2020Édouard Guinotte te pran plas li.

Apre Crouzet: restriktirasyon ak yon nouvo kòmansman

An 2021, Vallourec te sibi yon gwo restriktirasyon finansye: yon gwo pòsyon nan dèt li te konvèti an aksyon, epi kreditè yo, tankou fon Apollo a, te vin aksyonè majoritè yo. Aksyon aksyonè ki te deja la yo te diminye anpil. Anba lidèchip Philippe Guillemot, ki te nonmen an 2022, gwoup la te fèmen izin Alman li yo, li te konsantre sou sit ki pi pwofitab li yo (Brezil, Etazini), epi li te redwi dèt li anpil. An 2025, ArcelorMittal te anonse akizisyon apeprè 28% aksyon Apollo te genyen yo.

Pou swiv sitiyasyon aktyèl gwoup la, rezilta li yo ak pèspektiv li yo, gade analiz nou fè souAksyon Vallourec.

Leson pou envestisè a

Pèfòmans Vallourec pandan manda Philippe Crouzet la se youn nan egzanp ki pi etidye sou Bousye Pari a. Kat pwen enpòtan pou nou sonje:

Yo jije yon aksyon siklik sou sik konplè a. Pwofi rekò nan pik yon sik pa dirab. Bay yon gwoup tankou Vallourec valè dapre rezilta li yo an 2008 oswa 2013 se te bliye ke pri petwòl la te kapab bese. Dèt anplifye tout bagay. Nan yon faz boom, li alimante kwasans; nan yon bès, li menase siviv. Rapò dèt nèt sou benefis anvan enterè, taks, depresyasyon ak amortissement (EBITDA) se yon endikatè kle pou kontwole. Ogmantasyon kapital ak konvèsyon dèt yo diminye. Yon aksyonè ki kenbe aksyon li yo pandan yon restriktirasyon ka pèdi pifò nan envestisman li, menm si konpayi an siviv. Gouvènans enpòtan. Yon konsèy administrasyon kontwole pa yon konsèy sipèvizyon, avèk yon aksyonè piblik nan kapital la, pa pwoteje kont erè estratejik.

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Ane Etap 1956 Li fèt nan Neuilly-sur-Seine (18 oktòb) 1981 Li te gradye nan ENA, premye nan klas li; li te antre nan Konsèy Deta a 1986 Antre nan Saint-Gobain 2000 Direktè Jeneral Adjwen nan Saint-Gobain 2008 Manm konsèy sipèvizyon Vallourec la 2009 Prezidan konsèy administrasyon Vallourec; direktè EDF 2012 Manda renouvle pou kat ane 2016 Ogmantasyon kapital avèk Nippon Steel ak Bpifrance 2020 Li kite prezidans konsèy administrasyon an

Kesyon'w yo

Kilè Philippe Crouzet te dirije Vallourec?

Li te prezide konsèy administrasyon Vallourec soti 2009 rive 2020, apre li te fin sèvi nan konsèy sipèvizyon li depi avril 2008.

Poukisa pri aksyon Vallourec yo te bese pandan manda li a?

Sitou akòz efondreman pri petwòl la apati 2014, sa ki te diminye demann pou tib perçage, alòske gwoup la te gen anpil dèt apre envestisman kwasans li yo.

Ki karyè Philippe Crouzet te fè anvan Vallourec?

Li te gradye nan ENA an 1981 kòm premye nan klas li, li te kòmanse nan Konsèy Deta a anvan li te pase plis pase ventan nan Saint-Gobain, kote li te vin direktè jeneral adjwen.