André Citroen (1878-1935) a francia ipar egyik nagy neve. Az École Polytechnique végzettjeként nem ő találta fel az automobilt, de ő volt az elsők között Európában, akik tömeggyártásba vették, tömegpiaci termékként értékesítették és marketingeszközként használták. Élete egyben közgazdasági tanulság is: látványos ipari sikert ért el, amelyet a növekvő adósságok finanszíroztak, majd csődbe ment, és a vállalatot a Michelin felvásárolta. 2026-ban a neve újra felbukkant a hírekben a Panthéonban való temetésének kampányával.

Korai élet: bevándorlók gyermeke, szenvedélyesen rajongva a technológiáért

André Citroën 1878. február 5-én született Párizsban, a 9. kerületben, a Laffitte utca 44. szám alatt. Levie Citroën, egy 1873-ban Párizsban letelepedett holland zsidó gyémántkereskedő és Amalia Kleinmann, aki eredetileg Varsóból származott, ötödik és egyben utolsó gyermeke volt. A családnév egy hollandiai citruskereskedő őstől származik (a "citroen" hollandul citromot jelent); André vette át az "e" betűn lévő diaerézist.

Gyermekkorát tragédia jellemezte: 1884-ben édesapja öngyilkos lett, miután katasztrofális befektetést eszközölt egy dél-afrikai gyémántbányában. André, a Lycée Condorcet ragyogó tanulója, akit lenyűgözött Jules Verne és az Eiffel-torony építése, belépett aÉcole politechnika A 1898.

Halszálkás fogaskerekek: egy logó születése

1900-ban, egy lengyelországi útja során felfedezte a V-hornyú fogaskerekek gyártási eljárását. Ezek a csendesebb és nagy teljesítmény átvitelére képes fogaskerekek nagy megmunkálási pontosságot igényeltek. André Citroën megvásárolta a licencet, és ipari gyártási eljárást fejlesztett ki acél felhasználásával. 1901-ben két középiskolai barátjával fogaskerékgyártó céget alapított Párizs Faubourg Saint-Denis kerületében.

Ez a dupla nyíl később az autómárka jelképévé vált: a globális iparág egyik legismertebb logója egy mechanikus alkatrészből származik.

Mors, Amerika és a tömegtermelés felfedezése

1906-tól kezdve az autógyártó céghez hívták segítségül. Morse, amely akkoriban nehézségekkel küzdött. Átszervezte a vezetést és a termékkínálatot: a termelés 300 autóról (1908) 800-ra (1913) nőtt. 1912-ben egy amerikai útja mélyen megérintette: meglátogatta a Ford gyárat, és felfedezte a futószalagos gyártást. Álmomban az lett, hogy „európai Henry Ford” legyen.

1915-1918: A kagylógyár a Quai de Javel-en

Miután 1914-ben tüzértisztként mozgósították, észrevette a lőszerhiányt. 1915 januárjában javaslatot tett a hadügyminisztériumnak egy olyan gyár néhány hónapon belüli felépítésére, amely képes példátlan ütemben gyártani a 75 mm-es lövedékeket. Azzal az indokkal, hogy Javel dokkPárizsban egy ultramodern gyárat épített, amely akár 13 000 nőt is foglalkoztatott. Összesen körülbelül 23 millió kagylót gyártott. A gyár szociális szolgáltatásairól is híres, amelyek akkoriban ritkák voltak: menza, betegszoba és bölcsőde.

1919: Az A típusú autó és az első tömeggyártott európai autó

Közvetlenül a fegyverszünet után a gyár elvesztette katonai megrendeléseit. André Citroën erre számított: néhány hónapon belül autógyárrá alakította át a telephelyet. 1919 januárjában bejelentette a sajtónak, hogy egy 7250 frankos autót árul, ami nagyjából a fele a piacon kapható legolcsóbb autó árának. A kampány két hét alatt több mint 16 000 érdeklődést generált.

La Citroën A típusA Jules Salomon mérnök által tervezett Citroën 2CV ugyanebben az évben jelent meg. Ez volt az első nagy sorozatban gyártott európai autó, napi 30 autó gyártásával. 1929-ben a Citroën 102 891 autót gyártott, ami a francia termelés közel egyharmada, és körülbelül 32 000 munkást foglalkoztatott Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen és Grenelle gyáraiban.

Egy korát megelőző marketingzseni

André Citroën mások előtt megértette, hogy a reklám elad:

1922. október 4-én egy repülőgép füstbetűkkel írta fel a "Citroën" feliratot a Diadalív fölé az Autószalonon;

1925 és 1933 között egy gigantikus, megvilágított tábla készült Eiffel-torony egy óriási reklámtábla;

egy óriási reklámtábla; A Kégresse féllánctalpas expedíciói erős benyomást tettek a közvéleményre: átkeltek a Szaharán (1922-1923), Fekete hajóút Afrikában (1924), Sárga hajóút Ázsiában (1931);

Afrikában (1924), Ázsiában (1931); Emellett az értékesítés utáni szolgáltatások terén is újításokat vezet be: kezelési útmutató, kereskedői hálózat, garantáltan eredeti alkatrészek.

A Traction Avant és az 1934-es csőd

1933-ban, hogy versenyképes maradjon a Louis Renault-val szemben, André Citroën mindössze néhány hónap alatt újjáépítette a Javel gyárat, átalakítva azt Európa egyik legmodernebb gyárává. Felbérelte André Lefebvre mérnököt, aki egy év alatt megtervezte a... Vontatási Avant, amelyet 1934. március 24-én mutattak be. Az autó forradalmi, de a vállalat anyagilag kimerült: a Francia Bank 1934 májusában közzétett jelentése 200 millió frankos veszteségről számol be.

A bankok nem hajlandók továbbra is támogatni őt, a kormány pedig nem kíván beavatkozni. 21 décembre 1934A Citroën vállalatot felszámolási eljárás alá vonták. A fő hitelező, MichelinÁtvette a vállalatot. 1935 januárjában André Citroën eladta részvényeit; júliusban Pierre Michelin váltotta őt az elnöki poszton. André Citroën megbetegedett, és 1935. július 3-án, 57 éves korában elhunyt Párizsban.

Az örökség: a Michelintől a Stellantisig

A márka a Michelin tulajdonlása alatt is fennmaradt és virágzott, olyan ikonikus modellekkel, mint a 2CV (1948) és a DS (1955). 1976-ban a Peugeot felvásárolta a Citroënt, ezzel létrehozva a csoportot. PSA Peugeot Citroen2021 januárjában a PSA és a Fiat Chrysler egyesülésével létrejött stellantisamelyből a Citroën a tizennégy márka egyike.

Párizsban a Quai de Javel nevét 1958-ban Quai André-Citroënre változtatták, az egykori gyárat pedig a Parc André-Citroën váltotta fel. A család, különösen unokája, Henri-Jacques Citroën, évek óta szorgalmazza a Panthéonban való temetését. 2026. augusztus 26-án a Medef (Francia Üzleti Szövetség) elnöke, Patrick Martin nyilvánosan támogatta ezt a jelölést a szervezet nyári iskoláján.

Mit tanít André Citroën története a befektetőknek?

A Citroën pályája olyan tanulságokat kínál, amelyek ma is relevánsak a tőzsdén jegyzett autógyártók elemzése szempontjából:

A hangerő nem elég. A Citroën sokat adott el, de nagyon alacsony áron, hogy meghódítsa a piacot. Megfelelő haszonkulcs nélkül az adósságból finanszírozott növekedés törékennyé vált. A tőzsdén az üzemi haszonkulcsot és a cash flow-t is nézzük, nem csak az értékesítést. Az autóipar nagyon tőkeigényes. Egy gyár újjáépítése vagy egy forradalmi modell piacra dobása jelentős összegekbe kerül. Ez igaz 2026-ban, az elektromos járművekre való átállással, ami minden gyártó pénzügyeit megterheli. A pénzügyi partner számít. A hitelező, a Michelin lett a tulajdonos. A gyártók és a beszállítók közötti kapcsolatok továbbra is szorosak; a ... elemzése alapján...Michelin részvények azt mutatja, hogy a gumiabroncsgyártó azóta hogyan diverzifikálta tevékenységét.

A Chevron márka jelenlegi örökösének követéséhez tekintse meg profilunkat a következő oldalon:Stellantis részvényés összehasonlítva a Citroën nagy történelmi riválisával, azzal, amelyik aRenault részvényekEzek az elemzések kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési tanácsadásnak.

Év esemény 1878 Párizsban született (február 5-én) 1898 Belépés az École Polytechnique-be 1901 Halszálkás halászfelszereléseket gyártó cég alapítása 1906 Vezető szerepet vállal a Mors-féle helyreállításban 1915 A Javel rakparti héjgyár építése 1919 A Citroën Type A bevezetése 1924 Fekete hajóút 1934 Traction Avant (március), felszámolás (december 21.) 1935 A Michelin vette át; július 3-án hunyt el. 1976 A PSA Peugeot Citroën születése 2021 A Citroën Stellantis márkává válik

FAQ

Miért van két nyíl a Citroën logón?

Ez azokra a V-alakú (halszálkás) fogaskerekekre emlékeztet, amelyeket André Citroën pályafutása elején gyártott, mielőtt az autóiparba merészkedett volna.

Miért ment csődbe a Citroën 1934-ben?

A vállalat jelentős adósságot vett fel növekedése, a Javel gyár újjáépítése és a Traction Avant fejlesztésének finanszírozása érdekében, miközben az alacsony eladási árak korlátozták a profitmarzsát. A bankok megtagadták a támogatását, és 1934. december 21-én felszámolás alá került.

Kié ma a Citroën?

A Citroën a Stellantis csoport márkája, amely 2021-ben jött létre a PSA és a Fiat Chrysler Automobiles egyesülésével.