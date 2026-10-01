André Citroën, a franciaországi tömeggyártású autók úttörőjének életrajza

André Citroen (1878-1935) a francia ipar egyik nagy neve. Az École Polytechnique végzettjeként nem ő találta fel az automobilt, de ő volt az elsők között Európában, akik tömeggyártásba vették, tömegpiaci termékként értékesítették és marketingeszközként használták. Élete egyben közgazdasági tanulság is: látványos ipari sikert ért el, amelyet a növekvő adósságok finanszíroztak, majd csődbe ment, és a vállalatot a Michelin felvásárolta. 2026-ban a neve újra felbukkant a hírekben a Panthéonban való temetésének kampányával.

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Korai élet: bevándorlók gyermeke, szenvedélyesen rajongva a technológiáért

André Citroën 1878. február 5-én született Párizsban, a 9. kerületben, a Laffitte utca 44. szám alatt. Levie Citroën, egy 1873-ban Párizsban letelepedett holland zsidó gyémántkereskedő és Amalia Kleinmann, aki eredetileg Varsóból származott, ötödik és egyben utolsó gyermeke volt. A családnév egy hollandiai citruskereskedő őstől származik (a "citroen" hollandul citromot jelent); André vette át az "e" betűn lévő diaerézist.

Gyermekkorát tragédia jellemezte: 1884-ben édesapja öngyilkos lett, miután katasztrofális befektetést eszközölt egy dél-afrikai gyémántbányában. André, a Lycée Condorcet ragyogó tanulója, akit lenyűgözött Jules Verne és az Eiffel-torony építése, belépett aÉcole politechnika A 1898.

1900-ban, egy lengyelországi útja során felfedezte a V-hornyú fogaskerekek gyártási eljárását. Ezek a csendesebb és nagy teljesítmény átvitelére képes fogaskerekek nagy megmunkálási pontosságot igényeltek. André Citroën megvásárolta a licencet, és ipari gyártási eljárást fejlesztett ki acél felhasználásával. 1901-ben két középiskolai barátjával fogaskerékgyártó céget alapított Párizs Faubourg Saint-Denis kerületében.

Ez a dupla nyíl később az autómárka jelképévé vált: a globális iparág egyik legismertebb logója egy mechanikus alkatrészből származik.

Mors, Amerika és a tömegtermelés felfedezése

1906-tól kezdve az autógyártó céghez hívták segítségül. Morse, amely akkoriban nehézségekkel küzdött. Átszervezte a vezetést és a termékkínálatot: a termelés 300 autóról (1908) 800-ra (1913) nőtt. 1912-ben egy amerikai útja mélyen megérintette: meglátogatta a Ford gyárat, és felfedezte a futószalagos gyártást. Álmomban az lett, hogy „európai Henry Ford” legyen.

1915-1918: A kagylógyár a Quai de Javel-en

Miután 1914-ben tüzértisztként mozgósították, észrevette a lőszerhiányt. 1915 januárjában javaslatot tett a hadügyminisztériumnak egy olyan gyár néhány hónapon belüli felépítésére, amely képes példátlan ütemben gyártani a 75 mm-es lövedékeket. Azzal az indokkal, hogy Javel dokkPárizsban egy ultramodern gyárat épített, amely akár 13 000 nőt is foglalkoztatott. Összesen körülbelül 23 millió kagylót gyártott. A gyár szociális szolgáltatásairól is híres, amelyek akkoriban ritkák voltak: menza, betegszoba és bölcsőde.

1919: Az A típusú autó és az első tömeggyártott európai autó

Közvetlenül a fegyverszünet után a gyár elvesztette katonai megrendeléseit. André Citroën erre számított: néhány hónapon belül autógyárrá alakította át a telephelyet. 1919 januárjában bejelentette a sajtónak, hogy egy 7250 frankos autót árul, ami nagyjából a fele a piacon kapható legolcsóbb autó árának. A kampány két hét alatt több mint 16 000 érdeklődést generált.

La Citroën A típusA Jules Salomon mérnök által tervezett Citroën 2CV ugyanebben az évben jelent meg. Ez volt az első nagy sorozatban gyártott európai autó, napi 30 autó gyártásával. 1929-ben a Citroën 102 891 autót gyártott, ami a francia termelés közel egyharmada, és körülbelül 32 000 munkást foglalkoztatott Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen és Grenelle gyáraiban.

Egy korát megelőző marketingzseni

André Citroën mások előtt megértette, hogy a reklám elad:

  • 1922. október 4-én egy repülőgép füstbetűkkel írta fel a "Citroën" feliratot a Diadalív fölé az Autószalonon;
  • 1925 és 1933 között egy gigantikus, megvilágított tábla készült Eiffel-torony egy óriási reklámtábla;
  • A Kégresse féllánctalpas expedíciói erős benyomást tettek a közvéleményre: átkeltek a Szaharán (1922-1923), Fekete hajóút Afrikában (1924), Sárga hajóút Ázsiában (1931);
  • Emellett az értékesítés utáni szolgáltatások terén is újításokat vezet be: kezelési útmutató, kereskedői hálózat, garantáltan eredeti alkatrészek.

A Traction Avant és az 1934-es csőd

1933-ban, hogy versenyképes maradjon a Louis Renault-val szemben, André Citroën mindössze néhány hónap alatt újjáépítette a Javel gyárat, átalakítva azt Európa egyik legmodernebb gyárává. Felbérelte André Lefebvre mérnököt, aki egy év alatt megtervezte a... Vontatási Avant, amelyet 1934. március 24-én mutattak be. Az autó forradalmi, de a vállalat anyagilag kimerült: a Francia Bank 1934 májusában közzétett jelentése 200 millió frankos veszteségről számol be.

A bankok nem hajlandók továbbra is támogatni őt, a kormány pedig nem kíván beavatkozni. 21 décembre 1934A Citroën vállalatot felszámolási eljárás alá vonták. A fő hitelező, MichelinÁtvette a vállalatot. 1935 januárjában André Citroën eladta részvényeit; júliusban Pierre Michelin váltotta őt az elnöki poszton. André Citroën megbetegedett, és 1935. július 3-án, 57 éves korában elhunyt Párizsban.

Az örökség: a Michelintől a Stellantisig

A márka a Michelin tulajdonlása alatt is fennmaradt és virágzott, olyan ikonikus modellekkel, mint a 2CV (1948) és a DS (1955). 1976-ban a Peugeot felvásárolta a Citroënt, ezzel létrehozva a csoportot. PSA Peugeot Citroen2021 januárjában a PSA és a Fiat Chrysler egyesülésével létrejött stellantisamelyből a Citroën a tizennégy márka egyike.

Párizsban a Quai de Javel nevét 1958-ban Quai André-Citroënre változtatták, az egykori gyárat pedig a Parc André-Citroën váltotta fel. A család, különösen unokája, Henri-Jacques Citroën, évek óta szorgalmazza a Panthéonban való temetését. 2026. augusztus 26-án a Medef (Francia Üzleti Szövetség) elnöke, Patrick Martin nyilvánosan támogatta ezt a jelölést a szervezet nyári iskoláján.

Mit tanít André Citroën története a befektetőknek?

A Citroën pályája olyan tanulságokat kínál, amelyek ma is relevánsak a tőzsdén jegyzett autógyártók elemzése szempontjából:

  1. A hangerő nem elég. A Citroën sokat adott el, de nagyon alacsony áron, hogy meghódítsa a piacot. Megfelelő haszonkulcs nélkül az adósságból finanszírozott növekedés törékennyé vált. A tőzsdén az üzemi haszonkulcsot és a cash flow-t is nézzük, nem csak az értékesítést.
  2. Az autóipar nagyon tőkeigényes. Egy gyár újjáépítése vagy egy forradalmi modell piacra dobása jelentős összegekbe kerül. Ez igaz 2026-ban, az elektromos járművekre való átállással, ami minden gyártó pénzügyeit megterheli.
  3. A pénzügyi partner számít. A hitelező, a Michelin lett a tulajdonos. A gyártók és a beszállítók közötti kapcsolatok továbbra is szorosak; a ... elemzése alapján...Michelin részvények azt mutatja, hogy a gumiabroncsgyártó azóta hogyan diverzifikálta tevékenységét.

A Chevron márka jelenlegi örökösének követéséhez tekintse meg profilunkat a következő oldalon:Stellantis részvényés összehasonlítva a Citroën nagy történelmi riválisával, azzal, amelyik aRenault részvényekEzek az elemzések kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési tanácsadásnak.

André Citroën fontos dátumokon

Év esemény
1878 Párizsban született (február 5-én)
1898 Belépés az École Polytechnique-be
1901 Halszálkás halászfelszereléseket gyártó cég alapítása
1906 Vezető szerepet vállal a Mors-féle helyreállításban
1915 A Javel rakparti héjgyár építése
1919 A Citroën Type A bevezetése
1924 Fekete hajóút
1934 Traction Avant (március), felszámolás (december 21.)
1935 A Michelin vette át; július 3-án hunyt el.
1976 A PSA Peugeot Citroën születése
2021 A Citroën Stellantis márkává válik

FAQ

Miért van két nyíl a Citroën logón?

Ez azokra a V-alakú (halszálkás) fogaskerekekre emlékeztet, amelyeket André Citroën pályafutása elején gyártott, mielőtt az autóiparba merészkedett volna.

Miért ment csődbe a Citroën 1934-ben?

A vállalat jelentős adósságot vett fel növekedése, a Javel gyár újjáépítése és a Traction Avant fejlesztésének finanszírozása érdekében, miközben az alacsony eladási árak korlátozták a profitmarzsát. A bankok megtagadták a támogatását, és 1934. december 21-én felszámolás alá került.

Kié ma a Citroën?

A Citroën a Stellantis csoport márkája, amely 2021-ben jött létre a PSA és a Fiat Chrysler Automobiles egyesülésével.

A szerző fényképe

 

Cristina Balan
Kereskedő és pénzügyi elemző
Cristina Balan a BK SEO Marketing, valamint az Edubourse.com és a TraderFrancophone.fr platformok alapítója. Több mint 16 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi piacok, az üzletfejlesztés és a nemzetközi digitális marketing területén. Az ESCP Business School és az Aarhusi Egyetem végzett hallgatója, az AMF (Francia Pénzügyi Piacok Hatósága) által hitelesített és CFA I. szintű minősítéssel rendelkező szakember stratégiai vezetői pozíciókat töltött be, nevezetesen az Admirals európai értékesítési igazgatójaként és a [Cégnév] értékesítési vezetőjeként. XTBMa befektetők és vállalkozások számára tervez és felügyel tartalmakat, elemzéseket és stratégiákat, egyértelmű céllal: megbízható, strukturált és hozzáférhető információkat kínálni, a piacok és a digitális kérdések terén szerzett konkrét szakértelmére alapozva.

 

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