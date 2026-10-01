EduBourse » EduBourse News » Éric Trappier, a Dassault Aviation vezérigazgatójának és a Rafale értékesítésének építészének életrajza

Eric Trappier 2013 januárja óta vezeti a Dassault Aviationt. 1960. június 1-jén született, 24 évesen csatlakozott a csoporthoz, és karrierje nagy részét vadászgépek exportra történő értékesítésével töltötte, mielőtt átvette a kormányt. Vezetése alatt a szélrohamBár Franciaországon kívül sokáig eladhatatlannak tartották, mára globális kereskedelmi sikerré vált. 2025 januárjában átvette a Marcel Dassault Ipari Csoport (GIMD) elnöki posztját is. Egy diszkrét vezető portréja, akinek döntései mindazok számára fontosak, akik a védelmi értékeket vallják.

Képzés és kezdetek

Éric Trappier a Télécom SudParis-nál szerzett diplomás mérnöki diplomát. Katonai szolgálatát 1983-ban és 1984-ben a francia haditengerészet tisztjeként teljesítette, majd csatlakozott... Dassault Aviation 1984-ben. Jelenleg tartalékos tengerészkapitány. 1983-ban nősült, három gyermek apja.

Harminc év az export szolgálatában

A Dassault Aviationnél betöltött pályafutása szinte teljes egészében a nemzetközi ügyekre összpontosított:

1984-1987 : tervezőiroda és fegyverrendszer-menedzsment.

: tervezőiroda és fegyverrendszer-menedzsment. 1987-1991 Nemzetközi műszaki vezető, felelős a Dél-Koreával, Szingapúrral, Szaúd-Arábiával, Chilével és Németországgal folytatott tárgyalásokért. Részt vesz az atlanti tengeri járőrgépek értékesítésében.

Nemzetközi műszaki vezető, felelős a Dél-Koreával, Szingapúrral, Szaúd-Arábiával, Chilével és Németországgal folytatott tárgyalásokért. Részt vesz az atlanti tengeri járőrgépek értékesítésében. 1991-1995 : felelős az ázsiai értékesítésért, beleértve az Indiával kötött Mirage-szerződést is.

: felelős az ázsiai értékesítésért, beleértve az Indiával kötött Mirage-szerződést is. 1995-2000 : az Egyesült Arab Emírségek értékesítéséért felelős, ahol a Mirage 2000-9-es szerződését kezeli.

: az Egyesült Arab Emírségek értékesítéséért felelős, ahol a Mirage 2000-9-es szerződését kezeli. 2000-2005 : a közel-keleti és afrikai régiók igazgatója, majd a katonai export igazgatója.

: a közel-keleti és afrikai régiók igazgatója, majd a katonai export igazgatója. 2006 Nemzetközi vezérigazgató.

Ő tárgyalja a harci drón demonstrátorra vonatkozó ipari megállapodásokat is. nEUROnA Dassault Aviation vezetésével a Saab (Svédország), az Alenia (Olaszország), a RUAG (Svájc), a HAI (Görögország) és az EADS (Spanyolország) vállalatok működtek együtt. Ez az európai program laboratóriumként szolgált a lopakodó és autonóm pilótatechnológiák számára.

2013: A Dassault Aviation történetének legfiatalabb vezérigazgatója

Éric Trappiert 2012. december 18-án választották igazgatóvá, és elnökké és vezérigazgatóvá nevezték ki. Január 8 2013Charles Edelstenne utódjaként. 52 évesen a vállalat ötödik vezérigazgatója lesz 1929-es megalapítása óta, és egyben a legfiatalabb, aki ezt a pozíciót betöltötte.

Paradox helyzetet örökölt: a Rafale műszakilag elismert volt, de még egyetlen külföldi vásárló sem vásárolta meg, és a repülőgépet csak a francia kormány megrendelései támogatták. Az évtized kihívása ezért az volt, hogy egy nemzeti programot exportsikerré alakítson.

A Rafale legnagyobb eladásai az ő vezetése alatt

A következő évtized bebizonyította, hogy igaza volt. 2015 óta aláírt legfontosabb szerződések:

Év Pays Rendelés 2015 Egypte 24 Rafale (első exportvásárló), amelyet egy második megrendelés egészített ki 2021-ben 2015 Katar 24 Rafale, később 36-ra növelték 2016 India 36 Rafale repülőgép a francia légierő számára 2021 Grèce Új és használt Rafale repülőgépek 2021 Horvátország 12 használt Rafale 2021 Egyesült Arab Emírségek 80 Rafale repülőgép, a program történetének legnagyobb exportrendelése 2022 Indonézia 42 Rafale repülőgép, több tételben 2024 Serbie 12 Rafale 2025 India 26 Rafale Marine repülőgép az indiai haditengerészet számára

Ezek a sikerek alapvetően megváltoztatták a Dassault Aviation arculatát: több éves megrendelésállomány, termelésnövekedés és példa nélküli láthatóság a katonai szektorban. Ezek a program főbb partnereinek, a Thalesnek az elektronikai termékekért és a Safrannak az M88-as motorokért is előnyösek. Az értéklánc iránt érdeklődő befektetők megtekinthetik a...Dassault Aviation készlet, de l 'Thales akció és aSafran részvény.

Érzékeny fájlok: SCAF és Falcon

Nem minden ilyen egyszerű. Az európai program... Jövőbeli Harci Légi Rendszer (FCAS)A Németországgal és Spanyolországgal közösen indított projektet ismételt iparági nézeteltérések jellemezték a Dassault Aviation és az Airbus közötti feladatmegosztás miatt. Éric Trappier nyilvánosan megvédte a vadászgép egyértelműen meghatározott fővállalkozójának szükségességét, ami rendszeresen feszültséget okozott a partnerekkel.

A polgári oldalon az üzleti repülőgépek választéka Sólyom A Falcon 6X üzembe helyezése előtt késedelmek tapasztalhatók, különösen a hajtóművek miatt, és a Falcon 10X kifejlesztése megkezdődött. A Falcon üzletág továbbra is érzékenyebb a gazdasági körülményekre, mint a katonai üzletág.

A GIMD elnöke és az ipari munkaadók vezető személyisége

2025. január 9-én Éric Trappier váltotta Charles Edelstenne-t az elnöki poszton. Marcel Dassault Ipari Csoport (GIMD)A Dassault családi holdingtársaság, amely főként a Dassault Aviationt ellenőrzi, és jelentős részesedéssel rendelkezik a Dassault Systèmes-ben, maga is a Thales többségi részvényese. Ő továbbra is a Dassault Aviation vezérigazgatója.

Több reprezentatív pozíciót is betölt:

Az Európai Repülőgépipari és Védelmi Ipari Szövetség (ASD) elnöke, akit 2017 májusában választottak meg;

A GIFAS (Francia Repülőgépipari Szövetség) elnöke, megválasztva 2017. június 8-án;

A CIDEF (Francia Védelmi Ipari Tanács) elnöke 2021 márciusától 2023 januárjáig;

Az UIMM (Kohóipari és Kereskedelmi Unió) elnöke, megválasztva 2021. április 15-én.

2025 januárja óta a Becsületrend parancsnoka, és 2023-ban Repülési Érmet kapott.

Európai védelem 2026-ban: miért fontos a szerepe a befektető számára?

2022 óta az európai katonai költségvetések növekedése a védelmi részvényeket a tőzsdék egyik leginkább figyelt témájává tette. Ebben az összefüggésben számos pont érdemel figyelmet:

A rendelési könyv : több évre szóló láthatóságot biztosít, de a jövedelmezőség a határidőre történő szállítás képességétől, tehát az alvállalkozói lánctól függ.

: több évre szóló láthatóságot biztosít, de a jövedelmezőség a határidőre történő szállítás képességétől, tehát az alvállalkozói lánctól függ. Az irányítási struktúra A Dassault Aviation többségi tulajdonosa a GIMD, az Airbus pedig jelentős kisebbségi részvényes. Ezért a közkézhányad korlátozott, ami felerősítheti a részvényárfolyam-ingadozásokat.

A Dassault Aviation többségi tulajdonosa a GIMD, az Airbus pedig jelentős kisebbségi részvényes. Ezért a közkézhányad korlátozott, ami felerősítheti a részvényárfolyam-ingadozásokat. Exportszerződések politikai döntésektől, finanszírozástól és néha technológiaátadástól függenek, gyakran bizonytalan megvalósítási ütemtervvel.

politikai döntésektől, finanszírozástól és néha technológiaátadástól függenek, gyakran bizonytalan megvalósítási ütemtervvel. ESG-kritériumok egyes alapok kizárják a fegyvereket, mások 2022 óta reintegrálták azokat. Ez befolyásolja ezen értékpapírok iránti keresletet.

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FAQ

Mióta Eric Trappier vezeti a Dassault Aviationt?

2013. január 8. óta a Dassault Aviation elnök-vezérigazgatója.

Mi volt Eric Trappier szerepe a Rafale eladásában?

Korábbi nemzetközi ügyvezető igazgatóként ő vezette az exportstratégiát, amely lehetővé tette az első szerződések megkötését (Egyiptom és Katar 2015-ben, India 2016-ban), majd az Egyesült Arab Emírségek rekordot jelentő, 80 Rafale repülőgépből álló megrendelését 2021-ben.

Mi az Éric Trappier által elnökölt GIMD?

A Marcel Dassault Industrial Group egy családi holding, amely a Dassault Aviationt irányítja. Éric Trappier 2025. január 9-én lett az elnöke.

Éric Trappier az UIMM elnöke?

Igen, 2021. április 15-én megválasztották a Kohóipari és Kereskedelmi Unió elnökévé.