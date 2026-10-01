Gerard Mestrallet egyike azon vezetőknek, akik az elmúlt harminc évben a leginkább formálták a francia energiaszektort. 1949. április 1-jén született Párizsban, ő vezette a Compagnie de Suez ipari csoporttá alakítását, 2008-ban megszervezte a Gaz de France-szal való egyesülést, majd a 2015-ben Engie-re átnevezett GDF Suez elnöke lett. Ez az életrajz felidézi pályafutását, a meghatározó döntéseket, az általa szított vitákat, és azt, hogy mit jelent öröksége 2026-ban az energiaszektort követő befektetők számára.

Végzettség: mérnök és vezető köztisztviselői végzettség

Gérard Mestrallet a francia közigazgatási elit tipikus karrierútját követte, erős tudományos fókuszú munkával. Az École Polytechnique korábbi diákja (1968-as évfolyam), az École Nationale de l'Aviation Civile (1971), az Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), majd az ENA (ENA) diplomája, ahonnan 1978-ban szerzett diplomát "Pierre Mendès France" osztályban.

Az ENA (Országos Közigazgatási Iskola) elvégzése után a Pénzügyminisztériumhoz csatlakozott közigazgatási beosztásban. 1982 szeptemberétől 1984 júliusáig ipari ügyekért felelős műszaki tanácsadóként dolgozott Jacques Delors akkori gazdasági és pénzügyminiszter irodájában. A Bercy-nél (Pénzügyminisztérium) szerzett tapasztalata mélyreható ismereteket adott neki a kormány és a nagyvállalatok közötti kapcsolatról, ami felbecsülhetetlen értékű előnynek bizonyult későbbi pályafutása során.

A Suez Financial Company-tól a Belga Általános Társaságig

1984-ben csatlakozott a Suez Financial Company-hoz projektmenedzserként. Gyorsan emelkedett a ranglétrán: 1986-ban az ipari ügyekért felelős főküldötthelyettes, 1987-ben az European Rights Company (a Suez leányvállalata) ügyvezető igazgatója, majd 1991-ben a vállalat ügyvezető igazgatóhelyettese lett. Ezt követően a vállalat ügyvezető igazgatója és Végrehajtó Bizottságának elnöke lett. Belga Általános Társaság, Európa egyik legrégebbi ipari holdingtársasága, amelynek fejlesztését ő vezeti.

Ez a belgiumi tapasztalat kulcsfontosságú volt: a Suez részesedéssel rendelkezett az áramszektorban (Electrabel), a pénzügyi szektorban és az iparban is. Ez magyarázza, hogy Belgium miért maradt a mai napig a csoport tevékenységének sarokköve, amelyből később az Engie lett.

1995-2008: A Suez átalakulása szolgáltató csoporttá

1995-ben Gérard Mestrallet vette át a Compagnie de Suez élét. Stratégiája egyértelmű volt: egy pénzügyi konglomerátumot három fő üzletágra kíván összpontosítani, energia, víz és tisztaságEnnek elérése érdekében kezdeményezte az egyesülést a Lyonnaise des Eaux-val. 1997-ben létrejött a Suez Lyonnaise des Eaux, amelynek igazgatótanácsának elnöke volt, míg Jérôme Monod, a Lyonnaise korábbi vezetője a felügyelőbizottság elnöke.

A csoport ezután visszatért a Suez névhez. 2003-ban igazgatótanácsi irányítási struktúrát fogadtak el, Gérard Mestrallet elnök-vezérigazgatóval. Ebben az időszakban a Suez fokozatosan megszabadult pénzügyi tevékenységeitől, és európai szereplőként pozicionálta magát a közművek, azaz az alapvető szolgáltatások (villany, gáz, víz, hulladék) területén.

2008: A GDF Suez egyesülése, állami házasság

A Gaz de France és a Suez 2008 júliusában lezárult egyesülése pályafutása legjellegzetesebb művelete. Már 2006-ban, a Suez megvásárlására irányuló külföldi felvásárlási ajánlattal összefüggésben bejelentették, és ehhez törvényi szabályozásra volt szükség ahhoz, hogy a francia állam a fenntartani kívánt minimális küszöbérték alá csökkenthesse a Gaz de France-ban lévő részesedését. Az új csoport, GDF Suez, a világ egyik vezető energiavállalatává válik. Gérard Mestrallet 2008 júliusától 2016 májusáig volt a vezérigazgatója, miközben a Suez Environnement, a víz- és hulladékgazdálkodási ágazat igazgatótanácsának elnöke maradt, amelyet külön tőzsdén is jegyeztek.

A befektetők számára ez az összeolvadás egy kulcsfontosságú pontot illusztrál: a szabályozott szektorokban egy vállalat értéke ugyanúgy függ az ipari stratégiájától, mint az állammal, mint részvényesi viszonyától. Ez egy olyan kritérium, amelyet figyelembe kell venni a mai...Motoros akcióamelynek továbbra is fő részvényese a francia állam.

2015: A GDF Suez Engie néven működik majd.

2015-ben a GDF Suez nevet változtatott, és így alakult: EngieAz átnevezésen túl a csoport bejelenti az elmozdulást a megújuló energiák, az energiaszolgáltatások és a szén fokozatos kivezetése felé. Ez az elmozdulás azonban több megfigyelő szerint is későn történik: egy 2020 februári cikkben, Le Monde Utalt a csoport átmenetét akadályozó „stratégiai hibákra”, megjegyezve, hogy a „zöld” váltás igazán csak 2013-ban kezdődött.

2016. május 3-án Gérard Mestrallet lemondott az ügyvezetésről, hogy Isabelle Kocher és megtartja az igazgatótanács elnöki posztját. 2018-ban átadja az elnöki posztot Jean-Pierre Clamadieu2021 óta Catherine MacGregor az Engie vezérigazgatója.

A viták: kompenzáció és kiegészítő nyugdíjprogramok

Sok más, generációjához tartozó CAC 40 vezérigazgatóhoz hasonlóan Gérard Mestrallet is a vezetői kompenzációról szóló viták középpontjában állt:

2012 teljes javadalmazása elérte a 3 005 079 eurót, ami kismértékű (-2,7%-os) csökkenést jelent 2011-hez képest, amellyel akkor a CAC 40-es rangsor 8. helyére került (az adatok a Wikipédiából származnak, gazdasági sajtó alapján).

teljes javadalmazása elérte a 3 005 079 eurót, ami kismértékű (-2,7%-os) csökkenést jelent 2011-hez képest, amellyel akkor a CAC 40-es rangsor 8. helyére került (az adatok a Wikipédiából származnak, gazdasági sajtó alapján). Október 2014 A CGT által nyilvánosságra hozott, 21 millió euróra becsült kiegészítő nyugdíjának összege vitákat vált ki egy olyan időszakban, amikor a csoport súlyos veszteségeket könyvel el a 2013-as pénzügyi évben. A Vállalatirányítási Főbizottság úgy véli, hogy a rendszer megfelel az Afep-Medef kódexnek; Emmanuel Macron akkori gazdasági miniszter jelezte, hogy az állam a jövőben az ilyen típusú határozatok ellen fog szavazni.

A CGT által nyilvánosságra hozott, 21 millió euróra becsült kiegészítő nyugdíjának összege vitákat vált ki egy olyan időszakban, amikor a csoport súlyos veszteségeket könyvel el a 2013-as pénzügyi évben. A Vállalatirányítási Főbizottság úgy véli, hogy a rendszer megfelel az Afep-Medef kódexnek; Emmanuel Macron akkori gazdasági miniszter jelezte, hogy az állam a jövőben az ilyen típusú határozatok ellen fog szavazni. May 2016 Miután nem ügyvezető elnök lett, bejelentette, hogy lemond elnöki fizetéséről (évi 350 000 euró), amelyet az Engie vállalati alapítványnak fizetnek.

Ezek az események hozzájárultak a francia tőzsdén jegyzett társaságok irányításának változásaihoz: kötelező érvényű részvényesi szavazatok a vezetői javadalmazásról („szavazás a fizetésről”, a 2016. évi Sapin 2 törvény), és szigorúbb szabályozások a kiegészítő nyugdíjakra vonatkozóan. Az egyéni részvényesek számára az egyetemes regisztrációs okmány „vállalatirányítás” szakaszának elolvasása mostantól minden részvényes ismeretének részét képezi. alapvető elemzés súlyos.

Paris Europlace, FACE és gazdasági diplomácia

Operatív feladatai mellett Gérard Mestrallet elnökölt is volt Párizs Europlace, az egyesület, amely Párizst pénzügyi központként népszerűsíti, valamint a A Kirekesztés Elleni Fellépésért Alapítvány (FACE) 2007 és 2020 között. 2015-ben „tanulási nagykövetnek” nevezték ki; 2016 áprilisában Ségolène Royal megbízta őt az európai szén-dioxid-árral kapcsolatos küldetéssel, a COP21 konferenciát követően.

Az Engie után az ügyvezető elnöke lett.Francia AlUla Fejlesztési Ügynökség (Afalula), aki a francia-szaúdi együttműködésért felelős ezen az örökségi helyszínen. 2024 februárjában Emmanuel Macron kinevezte őt Franciaország képviselőjévé a projektben. India–Közel-Kelet–Európa gazdasági folyosó (IMEC). Számos igazgatótanácsban is tevékenykedett: a Société Générale-ban, a Siemens felügyelőbizottságában, az Európai Iparosok Kerekasztalában, valamint számos nemzetközi tanácsadó testületben Kínában és Hongkongban.

A Becsületrend parancsnoka (2016) és a Nemzeti Érdemrend parancsnoka.

Mit tanít ez az utazás a befektetőknek 2026-ban?

Gérard Mestrallet karrierje három olyan valóságra világít rá, amelyek hasznosak lehetnek mindazok számára, akik az energia és a közszolgáltatások értékeibe fektetnek be:

A nagy fúziók megváltoztatják a részvények jellegét. A Suez részvényese 1995-ben egy pénzügyi holdingtársaságot, a 2008-as részvényes egy integrált energiacéget, a 2026-os részvényes pedig egy megújuló energiaforrásokra és infrastruktúrára összpontosító csoportot birtokolt. A befektetési tézist minden szakaszban felül kell vizsgálni. A tevékenységek lebontása néha értéket teremt. A Gérard Mestrallet által hosszú ideig vezetett Suez Environnement 2008-ban lépett a tőzsdére, mielőtt központi szerepet játszott a Veolia 2020-2022-es felvásárlási ajánlatában. Azok, akik követik a...Veolia részvényei Jól ismerik ezt az epizódot, amely átalakította a franciaországi víz- és hulladékgazdálkodási ágazatot. A kormányzásnak ára van. A javadalmazással kapcsolatos viták önmagukban nem változtatták meg az Engie tőzsdei pályáját, de felgyorsították a részvényesek részvételét az igazgatósági döntésekben.

A főbb európai energiaipari részvényekhez való kitettség megszerzéséhez sok egyéni befektető értékpapírszámlát vagy PEA-t (francia részvénymegtakarítási terv) használ egy online brókercégnél; azok számára, akik inkább CFD-ken keresztül kereskednek ezekkel a részvényekkel, a mi... részletes áttekintés Vantage Ez a cikk részletezi a brókercég díjait, szabályozásait és korlátait (a CFD-k magas veszteségkockázattal járnak a tőkeáttétel miatt). Mint mindig, ez a cikk csak tájékoztató jellegű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak.

Év Lépés 1949 Párizsban született (április 1.) 1978 Az ENA-n végzett, majd a Pénzügyminisztériumnál csatlakozott. 1982-1984 Jacques Delors gazdasági miniszter műszaki tanácsadója 1984 Csatlakozás a Suez Financial Company-hoz 1995 Átveszi a Suez Company élét 1997 Suez Lyonnaise des Eaux születése 2008 GDF Suez egyesülés, az új csoport vezérigazgatója 2015 A GDF Suezből Engie lesz 2016 Isabelle Kocher lesz a vezérigazgató; ő marad az elnök 2018 Jean-Pierre Clamadieu követi őt az Engie elnöki posztján. 2024 Franciaország képviselője az IMEC folyosóért

FAQ

Mi volt Gérard Mestrallet szerepe az Engie létrehozásában?

2008-ban vezette a Gaz de France és a Suez egyesülését, majd 2016-ig a GDF Suez élén állt. A csoport 2015-ben, az ő elnöksége alatt vette fel az Engie nevet.

Ki követte Gérard Mestrallet-t az Engie-nél?

Isabelle Kocher 2016 májusában követte őt az ügyvezető igazgatói poszton, majd Jean-Pierre Clamadieu 2018-ban az igazgatótanács elnökeként.

Miért okozott vitát az aranyejtőernyője?

2014 októberében hozták nyilvánosságra az említett összeget (21 millió euró), miközben a GDF Suez rekordveszteséget könyvelt el és költségcsökkentési tervet készített. A megállapodást az Afep-Medef kódexnek megfelelőnek ítélték, de felkavarta a vitát a vezetői javadalmazás szabályozásáról.