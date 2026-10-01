Jean Louis Beffa Több mint két évtizeden át, 1986-tól 2007-ig vezette a Saint-Gobain-t, mielőtt 2010-ig az igazgatótanács elnökeként szolgált. 1941. augusztus 11-én született Nizzában, a Corps des Mines mérnöki iskola végzőseként, és a vezető francia üzleti vezetők egy generációját testesíti meg, akik a közszolgálat felső köreiben képezték magukat, és meg vannak győződve az ipar stratégiai szerepéről. A Saint-Gobain-en túl az iparpolitikáról szóló jelentéseivel és könyveivel is befolyásolta a nyilvános vitákat. Visszatekintés egy olyan karrierre, amely továbbra is befolyásolja a CAC 40 ipari csoportjainak döntéseit.
Végzettség: Politechnika, Bányászati és Tudományos Po
Jean-Louis Beffa, mérnök és tanár fia, a nizzai Lycée Masséna versenyvizsgáira készült, és felvételt nyert a...École politechnika 1960-ban. Mérnök lett Bányahadtest 1963-ban az École nationale supérieure du pétrole et des moteurs-en is tanult, és diplomát szerzett a Párizsi Politikai Intézetben (1966, Közgazdasági-Pénzügyi szekció).
Kezdetek az energiagazdálkodásban
Pályafutását bányamérnökként kezdte Clermont-Ferrand-ban, majd 1967 és 1974 között az Ipari Minisztérium üzemanyag-osztályán dolgozott, ahol a „finomítás és hasznosítás” szolgálat vezetője, majd igazgatóhelyettese lett. Ez a tapasztalat mélyreható ismereteket adott neki az energia, valamint az állam és az ipar kapcsolata terén – két olyan téma, amelyek végigkísérték pályafutását.
1974-1986: A Saint-Gobain felemelkedése
1974-ben Jean-Louis Beffa csatlakozott Saint-Gobain tervezési igazgatóként. Ezután átvette a főigazgatói, majd az elnöki posztot. Pont-a-Mousson, egy öntöttvas csövekre szakosodott leányvállalatot, miközben 1979 és 1982 között a csoport „csövek és mechanika” ágazatát is irányította. 1982 márciusában, a Saint-Gobain államosításának évében a vállalat ügyvezető igazgatója lett.
1986 januárjában Roger Fauroux utódja lett a poszton. elnök és vezérigazgatóFrançois Mitterrand elnöksége alatt kinevezett és Jacques Chirac akkori miniszterelnök által megerősített személy 1986 végén vezette a Saint-Gobain privatizációját, a koebéciációs kormány első jelentős privatizációját.
1986-2007: Húsz év a Saint-Gobain élén
Vezetése alatt a Saint-Gobain mélyreható átalakuláson ment keresztül. A történelmileg üvegiparra összpontosító csoport kibővítette jelenlétét az építőanyagok és az anyagok forgalmazása területén, és jelentősen nemzetközivé vált. Ebben az időszakban a legfontosabb mérföldkövek közé tartozott az amerikai Norton vállalat 1990-es felvásárlása, amely a csoportot világelsővé tette a csiszolóanyagok gyártásában, majd a gipszkartonokra szakosodott brit BPB vállalat 2005-ös felvásárlása.
Ez a stratégia tette a Saint-Gobain-t a világ egyik vezető lakás- és építőipari szakértőjévé, ezt a pozíciót utódai is folytatták és megerősítették. Jean-Louis Beffa 2007 júniusáig vezérigazgató, majd 2010-ig az igazgatótanács elnöke maradt; Pierre-André de Chalendar követte őt vezérigazgatóként. 2021 júliusa óta a csoportot Benoit Bazin vezeti.
A befektetők számára a Saint-Gobain Beffa alatti története azt mutatja, hogy egy évszázados ipari vállalat hogyan képes megújulni egymást követő felvásárlások révén. A ... elemzéseSaint-Gobain részvények részletezi jelenlegi profilját, amely a fenntartható építésre és az energiahatékony felújításra összpontosít.
A vita a fizetésekről és az azbesztről
Generációjának más vezetőihez hasonlóan Jean-Louis Beffát is számos kritika érte. 2007-ben a legjobban fizetett francia vezérigazgatók közé tartozott, a sajtórangsorok szerint becsült javadalmazása 10,2 millió euró volt abban az évben. Ezenkívül a Pont-à-Mousson élén töltött ideje alatt az azbeszthasználat ellenzői célpontjává vált, olyan viták közepette, amelyek az egész anyagipart sújtották. Az azbesztprobléma tartós negatív hatással volt a csoport imázsára és jogi helyzetére, különösen az Egyesült Államokban.
Egy gondolkodó az iparpolitikáról
Jean-Louis Beffa befolyásos szószólóvá vált a francia ipar jövőjét illetően:
- 2004-ben Jacques Chirac megbízta őt az iparpolitika újjáélesztésének küldetésével. 2005. januári jelentése... Egy új iparpolitika felé, létrehozásához vezetett.Ipari Innovációs Ügynökség, amelynek felügyelőbizottságának elnöke 2005 szeptembere óta;
- 2002-ben a közgazdaságtan Nobel-díjas Robert Solow-val közösen megalapította a Saint-Gobain közgazdasági kutatóközpontot, amely később Cournot központtá, majd 2010-ben Cournot Alapítványsá vált, amelynek társelnökei is voltak;
- Számos esszét publikált Seuillel közösen: Franciaországnak választania kell (2012), Franciaországnak cselekednie kell (2013), A hatalom kulcsai (2015) et Átalakulás vagy pusztulás: nagyvállalatok kontra startupok (2017).
Központi tézise: az amerikai-kínai párossal szemben egy ország ereje az exportiparán, technológiáin, energiáján és katonai képességein nyugszik. Egy koherens, állam által vezetett ipari stratégiát szorgalmaz, és bírálja Franciaország dezindusztrializációját. Ezen elképzelések némelyike széles körben visszhangra talált az egészségügyi válság óta, viták folynak az ipari szuverenitásról és a termelés visszatelepítéséről.
Lazard, Engie, Le Monde: második pályafutása igazgatósági tagként
A Saint-Gobain után Jean-Louis Beffa lett a bank vezető tanácsadója. Lazard2008 és 2015 között a GDF Suez, majd az Engie igazgatótanácsában szolgált, ahol a jelölő- és javadalmazási bizottság elnöke volt, valamint a Siemens felügyelőbizottságában (2008–2013), a Groupe Bruxelles Lambert igazgatótanácsában (2001–2013), és a Caisse des Dépôts felügyelőbizottságában (2014–2019). Emellett a BNP Paribas és a Gaz de France igazgatójaként is tevékenykedett. 1994 óta a csoport felügyelőbizottságának tagja. Le Monde2017. október 5-én lett az elnöke.
Az Engie-nél betöltött szerepe közelebb hozza őt a fontos energiakérdésekhez, egy olyan ágazathoz, amelyet a ... tájékoztatónkban részletesen elemzünk...Motoros akció.
Elismerések
Jean-Louis Beffa a Becsületrend nagytisztje (2007), a Nemzeti Érdemrend nagykeresztje (2016), valamint a Művészetek és Irodalom Rendjének parancsnoka (2005). Számos külföldi kitüntetésben részesült, köztük a Felkelő Nap Rendjében (Japán). Operarajongóként a Párizsi Nemzeti Opera népszerűsítéséért felelős egyesület elnöke volt.
Mit tanít az utazása a befektetőnek?
- Az ipari csoportok szakaszosan újítják fel magukat. A Saint-Gobain megváltoztatta a súlypontját anélkül, hogy a nevét megváltoztatta volna: az értékének megértéséhez meg kell vizsgálni a bevétel üzletágankénti lebontását.
- A nagyobb felvásárlások kockázatosak. Értéket teremtenek, ha az integráció sikeres, de terhet rónak a rövid lejáratú adósságra.
- A politikai kontextus számít. Államosítás, privatizáció, iparpolitika: a közszféra döntései mélyrehatóan befolyásolták a Saint-Gobain pályáját.
A Saint-Gobain és az Engie jogosult BORSÓA francia részvényekbe történő hosszú távú befektetésekre szolgáló standard adókedvezményes befektetési eszköz. Ez a cikk kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak.
FAQ
Mióta vezette Jean-Louis Beffa a Saint-Gobain csapatát?
1986 januárjától 2007 júniusáig az elnök-vezérigazgató, majd 2010-ig az igazgatótanács elnöke volt.
Milyen könyveket írt Jean-Louis Beffa?
Különösen Franciaországnak választania kell (2012), Franciaországnak cselekednie kell (2013), A hatalom kulcsai (2015) et Átalakulás vagy halál (2017), mindegyiket a Seuil adta ki.
Mi az Ipari Innovációs Ügynökség?
Egy 2005-ben az iparpolitikáról szóló jelentését követően létrehozott köztestület, amelynek célja a nagyobb kutatási és innovációs projektek támogatása. Ő volt a felügyelőbizottságának elnöke.