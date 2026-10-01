Jean Louis Beffa Több mint két évtizeden át, 1986-tól 2007-ig vezette a Saint-Gobain-t, mielőtt 2010-ig az igazgatótanács elnökeként szolgált. 1941. augusztus 11-én született Nizzában, a Corps des Mines mérnöki iskola végzőseként, és a vezető francia üzleti vezetők egy generációját testesíti meg, akik a közszolgálat felső köreiben képezték magukat, és meg vannak győződve az ipar stratégiai szerepéről. A Saint-Gobain-en túl az iparpolitikáról szóló jelentéseivel és könyveivel is befolyásolta a nyilvános vitákat. Visszatekintés egy olyan karrierre, amely továbbra is befolyásolja a CAC 40 ipari csoportjainak döntéseit.

Végzettség: Politechnika, Bányászati ​​és Tudományos Po

Jean-Louis Beffa, mérnök és tanár fia, a nizzai Lycée Masséna versenyvizsgáira készült, és felvételt nyert a...École politechnika 1960-ban. Mérnök lett Bányahadtest 1963-ban az École nationale supérieure du pétrole et des moteurs-en is tanult, és diplomát szerzett a Párizsi Politikai Intézetben (1966, Közgazdasági-Pénzügyi szekció).

Kezdetek az energiagazdálkodásban

Pályafutását bányamérnökként kezdte Clermont-Ferrand-ban, majd 1967 és 1974 között az Ipari Minisztérium üzemanyag-osztályán dolgozott, ahol a „finomítás és hasznosítás” szolgálat vezetője, majd igazgatóhelyettese lett. Ez a tapasztalat mélyreható ismereteket adott neki az energia, valamint az állam és az ipar kapcsolata terén – két olyan téma, amelyek végigkísérték pályafutását.

1974-1986: A Saint-Gobain felemelkedése

1974-ben Jean-Louis Beffa csatlakozott Saint-Gobain tervezési igazgatóként. Ezután átvette a főigazgatói, majd az elnöki posztot. Pont-a-Mousson, egy öntöttvas csövekre szakosodott leányvállalatot, miközben 1979 és 1982 között a csoport „csövek és mechanika” ágazatát is irányította. 1982 márciusában, a Saint-Gobain államosításának évében a vállalat ügyvezető igazgatója lett.

1986 januárjában Roger Fauroux utódja lett a poszton. elnök és vezérigazgatóFrançois Mitterrand elnöksége alatt kinevezett és Jacques Chirac akkori miniszterelnök által megerősített személy 1986 végén vezette a Saint-Gobain privatizációját, a koebéciációs kormány első jelentős privatizációját.

1986-2007: Húsz év a Saint-Gobain élén

Vezetése alatt a Saint-Gobain mélyreható átalakuláson ment keresztül. A történelmileg üvegiparra összpontosító csoport kibővítette jelenlétét az építőanyagok és az anyagok forgalmazása területén, és jelentősen nemzetközivé vált. Ebben az időszakban a legfontosabb mérföldkövek közé tartozott az amerikai Norton vállalat 1990-es felvásárlása, amely a csoportot világelsővé tette a csiszolóanyagok gyártásában, majd a gipszkartonokra szakosodott brit BPB vállalat 2005-ös felvásárlása.

Ez a stratégia tette a Saint-Gobain-t a világ egyik vezető lakás- és építőipari szakértőjévé, ezt a pozíciót utódai is folytatták és megerősítették. Jean-Louis Beffa 2007 júniusáig vezérigazgató, majd 2010-ig az igazgatótanács elnöke maradt; Pierre-André de Chalendar követte őt vezérigazgatóként. 2021 júliusa óta a csoportot Benoit Bazin vezeti.

A befektetők számára a Saint-Gobain Beffa alatti története azt mutatja, hogy egy évszázados ipari vállalat hogyan képes megújulni egymást követő felvásárlások révén. A ... elemzéseSaint-Gobain részvények részletezi jelenlegi profilját, amely a fenntartható építésre és az energiahatékony felújításra összpontosít.

A vita a fizetésekről és az azbesztről

Generációjának más vezetőihez hasonlóan Jean-Louis Beffát is számos kritika érte. 2007-ben a legjobban fizetett francia vezérigazgatók közé tartozott, a sajtórangsorok szerint becsült javadalmazása 10,2 millió euró volt abban az évben. Ezenkívül a Pont-à-Mousson élén töltött ideje alatt az azbeszthasználat ellenzői célpontjává vált, olyan viták közepette, amelyek az egész anyagipart sújtották. Az azbesztprobléma tartós negatív hatással volt a csoport imázsára és jogi helyzetére, különösen az Egyesült Államokban.

Egy gondolkodó az iparpolitikáról

Jean-Louis Beffa befolyásos szószólóvá vált a francia ipar jövőjét illetően:

2004-ben Jacques Chirac megbízta őt az iparpolitika újjáélesztésének küldetésével. 2005. januári jelentése... Egy új iparpolitika felé, létrehozásához vezetett. Ipari Innovációs Ügynökség , amelynek felügyelőbizottságának elnöke 2005 szeptembere óta;

, amelynek felügyelőbizottságának elnöke 2005 szeptembere óta; 2002-ben a közgazdaságtan Nobel-díjas Robert Solow-val közösen megalapította a Saint-Gobain közgazdasági kutatóközpontot, amely később Cournot központtá, majd 2010-ben Cournot Alapítványsá vált, amelynek társelnökei is voltak;

Számos esszét publikált Seuillel közösen: Franciaországnak választania kell (2012), Franciaországnak cselekednie kell (2013), A hatalom kulcsai (2015) et Átalakulás vagy pusztulás: nagyvállalatok kontra startupok (2017).

Központi tézise: az amerikai-kínai párossal szemben egy ország ereje az exportiparán, technológiáin, energiáján és katonai képességein nyugszik. Egy koherens, állam által vezetett ipari stratégiát szorgalmaz, és bírálja Franciaország dezindusztrializációját. Ezen elképzelések némelyike ​​széles körben visszhangra talált az egészségügyi válság óta, viták folynak az ipari szuverenitásról és a termelés visszatelepítéséről.

Lazard, Engie, Le Monde: második pályafutása igazgatósági tagként

A Saint-Gobain után Jean-Louis Beffa lett a bank vezető tanácsadója. Lazard2008 és 2015 között a GDF Suez, majd az Engie igazgatótanácsában szolgált, ahol a jelölő- és javadalmazási bizottság elnöke volt, valamint a Siemens felügyelőbizottságában (2008–2013), a Groupe Bruxelles Lambert igazgatótanácsában (2001–2013), és a Caisse des Dépôts felügyelőbizottságában (2014–2019). Emellett a BNP Paribas és a Gaz de France igazgatójaként is tevékenykedett. 1994 óta a csoport felügyelőbizottságának tagja. Le Monde2017. október 5-én lett az elnöke.

Az Engie-nél betöltött szerepe közelebb hozza őt a fontos energiakérdésekhez, egy olyan ágazathoz, amelyet a ... tájékoztatónkban részletesen elemzünk...Motoros akció.

Elismerések

Jean-Louis Beffa a Becsületrend nagytisztje (2007), a Nemzeti Érdemrend nagykeresztje (2016), valamint a Művészetek és Irodalom Rendjének parancsnoka (2005). Számos külföldi kitüntetésben részesült, köztük a Felkelő Nap Rendjében (Japán). Operarajongóként a Párizsi Nemzeti Opera népszerűsítéséért felelős egyesület elnöke volt.

Mit tanít az utazása a befektetőnek?

Az ipari csoportok szakaszosan újítják fel magukat. A Saint-Gobain megváltoztatta a súlypontját anélkül, hogy a nevét megváltoztatta volna: az értékének megértéséhez meg kell vizsgálni a bevétel üzletágankénti lebontását.

A Saint-Gobain megváltoztatta a súlypontját anélkül, hogy a nevét megváltoztatta volna: az értékének megértéséhez meg kell vizsgálni a bevétel üzletágankénti lebontását. A nagyobb felvásárlások kockázatosak. Értéket teremtenek, ha az integráció sikeres, de terhet rónak a rövid lejáratú adósságra.

Értéket teremtenek, ha az integráció sikeres, de terhet rónak a rövid lejáratú adósságra. A politikai kontextus számít. Államosítás, privatizáció, iparpolitika: a közszféra döntései mélyrehatóan befolyásolták a Saint-Gobain pályáját.

A Saint-Gobain és az Engie jogosult BORSÓA francia részvényekbe történő hosszú távú befektetésekre szolgáló standard adókedvezményes befektetési eszköz. Ez a cikk kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak.

FAQ

Mióta vezette Jean-Louis Beffa a Saint-Gobain csapatát?

1986 januárjától 2007 júniusáig az elnök-vezérigazgató, majd 2010-ig az igazgatótanács elnöke volt.

Milyen könyveket írt Jean-Louis Beffa?

Különösen Franciaországnak választania kell (2012), Franciaországnak cselekednie kell (2013), A hatalom kulcsai (2015) et Átalakulás vagy halál (2017), mindegyiket a Seuil adta ki.

Mi az Ipari Innovációs Ügynökség?

Egy 2005-ben az iparpolitikáról szóló jelentését követően létrehozott köztestület, amelynek célja a nagyobb kutatási és innovációs projektek támogatása. Ő volt a felügyelőbizottságának elnöke.