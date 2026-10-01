Philippe Crouzet életrajza Saint-Gobaintől Vallourec elnökségéig

Philippe Crouzet elnökölt a testületben VallourecA varrat nélküli csövek francia specialistája 2009 és 2020 között. 1956. október 18-án született Neuilly-sur-Seine-ben, évfolyamelsőként végzett az ENA-n (Nemzeti Közigazgatási Iskola), az Államtanácsnál dolgozott, majd több mint húsz évet töltött a Saint-Gobainnél. Az olajláz csúcsán vette át a Vallourec élét, mielőtt a csoport történetének egyik legsúlyosabb válságán átesett volna. Pályafutása tankönyvszerű példa a ciklikus részvények és az adósságokkal kapcsolatos kockázatok megértésére.

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Oktatás: Tudományok Minisztériuma, ENA és Államtanács

Philippe Crouzet, aki a Neuilly-sur-Seine-i Lycée Pasteur diákja volt, 1976-ban végzett a párizsi Sciences Po-n, közszolgálati szakon. Ezután belépett a...Nemzeti Közigazgatási Iskolaamelyből előbukkan osztályelső 1981-ben. Pályafutását itt kezdte: Államtanács, auditorként, majd kérések mestereként.

1983-ban feleségül vette Sylvie Hubacot, egy magas rangú köztisztviselőt, aki 2012 és 2015 között François Hollande elnök kabinetfőnöke volt.

Huszonkét év a Saint-Gobainnél (1986-2008)

1986-ban Philippe Crouzet csatlakozott Saint-Gobain, amelyet akkoriban Jean-Louis Beffa vezetett a terv igazgatójaként. Különböző pozíciókat töltött be ott, mind operatív, mind pénzügyi téren:

  • 1989-1992 : a Condat papírgyárak vezérigazgatója;
  • 1992-1996 : Spanyolország és Portugália főküldöttje;
  • származó 1996 : az ipari kerámia divízió igazgatója;
  • származó 2000 Pénzügyekért, beszerzésért és informatikáért felelős vezérigazgató-helyettes, majd az Épületdisztribúciós divízióért felelős vezérigazgató-helyettes.

Ez a karrierút átfogó tapasztalatot biztosított számára globális ipari csoportokban: gyárvezetés, pénzügyi felügyelet és disztribúció. Ha jobban meg szeretné érteni a céget, amely kiképezte őt, tekintse meg elemzésünket...Saint-Gobain részvények.

2009: Állásfoglalás a Vallourecnél

2008 áprilisában Philippe Crouzet csatlakozott a Vallourec felügyelőbizottságához; egy évvel később, 2009Az igazgatótanács elnökévé nevezték ki. Megbízatását 2012 márciusában négy évre megújították. 2009-től öt évig az EDF igazgatója is volt, és a nukleáris kötelezettségvállalásokat nyomon követő bizottság elnöke is volt.

A Vallourec ekkor élte a csúcspontját. A csoport varrat nélküli acélcsöveket gyártott, amelyeket elsősorban olaj- és gázkitermeléshez (úgynevezett OCTG csövek), de erőművekben és iparban is használtak. Az olajárak tartósan magasak maradtak, a kereslet erős volt, és a részvény a párizsi tőzsde vezető részvényei közé tartozott.

2009–2014: Befektetés a növekedésbe

Az erre az időszakra vonatkozó stratégia a Vallourec jelenlétének megerősítése az erős szénhidrogén-termelés növekedésével rendelkező területeken: Brazíliában (egy új acélgyárral és hengermővel, amelyet a japán Sumitomo vállalattal partnerségben építettek), az Egyesült Államokban (ahol a palagáz- és olajboom támogatja a keresletet) és a Közel-Keleten. Ezek a beruházások növelik a csoport kapacitását és adósságát, azon feltételezés alapján, hogy a kereslet továbbra is erős marad.

2010-ben a javadalmazását 2,73 millió euróra becsülték, ezt az összeget egyes részvényesek – az akkori sajtó szerint – bírálták, mivel túl ambiciózusnak tartották a stratégiát.

2014-2020: Az olajválság és a tőzsde pokolba süllyedése

A 2014 második felétől kezdődő meredek olajár-csökkenés mindent megváltoztatott. Az olajtársaságok drasztikusan csökkentették fúrási beruházásaikat, a csővezetékek mennyisége és árai zuhantak, a fix költségekkel és adósságokkal terhelt Vallourec pedig veszteségek sorozatát szenvedte el. A csoport költségcsökkentési és kapacitáscsökkentési terveket indított, különösen Európában.

2016-ban a Vallourec körülbelül egymilliárd eurós tőkeemelést hajtott végre a Nippon Steel & Sumitomo Metal belépésével és a Bpifrance, egy nyilvános részvényes támogatásával. Ez a művelet lehetővé tette a vállalat számára, hogy leküzdje a kihívásait, a meglévő részvényesek jelentős felhígulásának árán.

Az időszakot az acélgyár-ügy is meghatározta.Ascoval, Saint-Saulve-ban (Észak), amelynek a Vallourec részvényese és ügyfele volt. A csoport szerepét a telephely átvételére irányuló kísérletekben erősen bírálták, különösen a dokumentumfilmben Ascoval, az acélért folytatott harc Éric Guéret tollából.

Philippe Crouzet távozik az igazgatótanácsból 2020Édouard Guinotte követte őt a trónon.

Crouzet után: szerkezetátalakítás és új kezdet

2021-ben a Vallourec jelentős pénzügyi szerkezetátalakításon esett át: adósságának nagy részét részvényekké alakították, és a hitelezők, köztük az Apollo alap, többségi részvényesek lettek. A meglévő részvényesek részesedése jelentősen felhígult. A 2022-ben kinevezett Philippe Guillemot vezetésével a csoport bezárta németországi üzemeit, a legjövedelmezőbb telephelyeire (Brazília, Egyesült Államok) összpontosított, és drasztikusan csökkentette adósságát. 2025-ben az ArcelorMittal bejelentette az Apollo által birtokolt körülbelül 28%-os részesedés felvásárlását.

A csoport jelenlegi helyzetének, eredményeinek és kilátásainak nyomon követéséhez tekintse meg elemzésünket aVallourec részvények.

Tanulságok a befektetőknek

Vallourec teljesítménye Philippe Crouzet megbízatása alatt az egyik legtöbbet tanulmányozott példa a párizsi tőzsdén. Négy fő tanulság:

  1. Egy ciklikus részvényt a teljes ciklus alapján értékelnek. A ciklus csúcsán elért rekordnyereség nem fenntartható. Egy olyan csoport, mint a Vallourec, értékelése a 2008-as vagy 2013-as eredményei alapján azt jelentette, hogy elfelejtettük, hogy az olaj ára csökkenhet.
  2. Az adósság mindent felerősít. Fellendüléskor a növekedést táplálja; visszaeséskor a túlélést veszélyezteti. A nettó adósság és a kamatok, adók és értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) aránya egy kulcsfontosságú figyelendő mutató.
  3. A tőkeemelések és az adósságkonverziók felhígítják a hatásokat. Egy részvényes, aki megtartja részvényeit az átszervezés során, elveszítheti befektetésének nagy részét, még akkor is, ha a vállalat túléli.
  4. A kormányzás számít. Egy felügyelőbizottság által ellenőrzött igazgatótanács, amelynek tőkéjében nyilvános részvényes van, nem véd a stratégiai hibáktól.

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Philippe Crouzet fontos dátumokban

Év Lépés
1956 Neuilly-sur-Seine-ben született (október 18-án)
1981 Az ENA-n végzett, évfolyamelsőként; csatlakozott az Államtanácshoz
1986 Csatlakozás a Saint-Gobainhez
2000 A Saint-Gobain vezérigazgató-helyettese
2008 A Vallourec felügyelőbizottságának tagja
2009 A Vallourec igazgatótanácsának elnöke; az EDF igazgatója
2012 Négy évre megújított megbízatás
2016 Tőkeemelés a Nippon Steel és a Bpifrance társaságokkal
2020 Távozik a kuratórium elnöki posztjáról

FAQ

Mikor irányította Philippe Crouzet a Vallourec csapatát?

2009 és 2020 között a Vallourec igazgatótanácsának elnöke volt, miután 2008 áprilisa óta a felügyelőbizottságban szolgált.

Miért esett Vallourec részvényárfolyama a hivatali ideje alatt?

Elsősorban az olajárak 2014-től kezdődő zuhanása miatt, ami csökkentette a fúrócsövek iránti keresletet, miközben a csoport a növekedési beruházásai után súlyosan eladósodott.

Milyen karrierutat járt Philippe Crouzet Vallourec előtt?

Miután 1981-ben évfolyamelsőként végzett az ENA-n, az Államtanácsnál kezdte pályafutását, majd több mint húsz évet töltött a Saint-Gobainnél, ahol végül ügyvezető igazgatóhelyettes lett.

A szerző fényképe

 

Cristina Balan
Kereskedő és pénzügyi elemző
Cristina Balan a BK SEO Marketing, valamint az Edubourse.com és a TraderFrancophone.fr platformok alapítója. Több mint 16 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi piacok, az üzletfejlesztés és a nemzetközi digitális marketing területén. Az ESCP Business School és az Aarhusi Egyetem végzett hallgatója, az AMF (Francia Pénzügyi Piacok Hatósága) által hitelesített és CFA I. szintű minősítéssel rendelkező szakember stratégiai vezetői pozíciókat töltött be, nevezetesen az Admirals európai értékesítési igazgatójaként és a [Cégnév] értékesítési vezetőjeként. XTBMa befektetők és vállalkozások számára tervez és felügyel tartalmakat, elemzéseket és stratégiákat, egyértelmű céllal: megbízható, strukturált és hozzáférhető információkat kínálni, a piacok és a digitális kérdések terén szerzett konkrét szakértelmére alapozva.

 

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