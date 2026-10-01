Philippe Crouzet elnökölt a testületben VallourecA varrat nélküli csövek francia specialistája 2009 és 2020 között. 1956. október 18-án született Neuilly-sur-Seine-ben, évfolyamelsőként végzett az ENA-n (Nemzeti Közigazgatási Iskola), az Államtanácsnál dolgozott, majd több mint húsz évet töltött a Saint-Gobainnél. Az olajláz csúcsán vette át a Vallourec élét, mielőtt a csoport történetének egyik legsúlyosabb válságán átesett volna. Pályafutása tankönyvszerű példa a ciklikus részvények és az adósságokkal kapcsolatos kockázatok megértésére.

Oktatás: Tudományok Minisztériuma, ENA és Államtanács

Philippe Crouzet, aki a Neuilly-sur-Seine-i Lycée Pasteur diákja volt, 1976-ban végzett a párizsi Sciences Po-n, közszolgálati szakon. Ezután belépett a...Nemzeti Közigazgatási Iskolaamelyből előbukkan osztályelső 1981-ben. Pályafutását itt kezdte: Államtanács, auditorként, majd kérések mestereként.

1983-ban feleségül vette Sylvie Hubacot, egy magas rangú köztisztviselőt, aki 2012 és 2015 között François Hollande elnök kabinetfőnöke volt.

Huszonkét év a Saint-Gobainnél (1986-2008)

1986-ban Philippe Crouzet csatlakozott Saint-Gobain, amelyet akkoriban Jean-Louis Beffa vezetett a terv igazgatójaként. Különböző pozíciókat töltött be ott, mind operatív, mind pénzügyi téren:

1989-1992 : a Condat papírgyárak vezérigazgatója;

: a Condat papírgyárak vezérigazgatója; 1992-1996 : Spanyolország és Portugália főküldöttje;

: Spanyolország és Portugália főküldöttje; származó 1996 : az ipari kerámia divízió igazgatója;

: az ipari kerámia divízió igazgatója; származó 2000 Pénzügyekért, beszerzésért és informatikáért felelős vezérigazgató-helyettes, majd az Épületdisztribúciós divízióért felelős vezérigazgató-helyettes.

Ez a karrierút átfogó tapasztalatot biztosított számára globális ipari csoportokban: gyárvezetés, pénzügyi felügyelet és disztribúció. Ha jobban meg szeretné érteni a céget, amely kiképezte őt, tekintse meg elemzésünket...Saint-Gobain részvények.

2009: Állásfoglalás a Vallourecnél

2008 áprilisában Philippe Crouzet csatlakozott a Vallourec felügyelőbizottságához; egy évvel később, 2009Az igazgatótanács elnökévé nevezték ki. Megbízatását 2012 márciusában négy évre megújították. 2009-től öt évig az EDF igazgatója is volt, és a nukleáris kötelezettségvállalásokat nyomon követő bizottság elnöke is volt.

A Vallourec ekkor élte a csúcspontját. A csoport varrat nélküli acélcsöveket gyártott, amelyeket elsősorban olaj- és gázkitermeléshez (úgynevezett OCTG csövek), de erőművekben és iparban is használtak. Az olajárak tartósan magasak maradtak, a kereslet erős volt, és a részvény a párizsi tőzsde vezető részvényei közé tartozott.

2009–2014: Befektetés a növekedésbe

Az erre az időszakra vonatkozó stratégia a Vallourec jelenlétének megerősítése az erős szénhidrogén-termelés növekedésével rendelkező területeken: Brazíliában (egy új acélgyárral és hengermővel, amelyet a japán Sumitomo vállalattal partnerségben építettek), az Egyesült Államokban (ahol a palagáz- és olajboom támogatja a keresletet) és a Közel-Keleten. Ezek a beruházások növelik a csoport kapacitását és adósságát, azon feltételezés alapján, hogy a kereslet továbbra is erős marad.

2010-ben a javadalmazását 2,73 millió euróra becsülték, ezt az összeget egyes részvényesek – az akkori sajtó szerint – bírálták, mivel túl ambiciózusnak tartották a stratégiát.

2014-2020: Az olajválság és a tőzsde pokolba süllyedése

A 2014 második felétől kezdődő meredek olajár-csökkenés mindent megváltoztatott. Az olajtársaságok drasztikusan csökkentették fúrási beruházásaikat, a csővezetékek mennyisége és árai zuhantak, a fix költségekkel és adósságokkal terhelt Vallourec pedig veszteségek sorozatát szenvedte el. A csoport költségcsökkentési és kapacitáscsökkentési terveket indított, különösen Európában.

2016-ban a Vallourec körülbelül egymilliárd eurós tőkeemelést hajtott végre a Nippon Steel & Sumitomo Metal belépésével és a Bpifrance, egy nyilvános részvényes támogatásával. Ez a művelet lehetővé tette a vállalat számára, hogy leküzdje a kihívásait, a meglévő részvényesek jelentős felhígulásának árán.

Az időszakot az acélgyár-ügy is meghatározta.Ascoval, Saint-Saulve-ban (Észak), amelynek a Vallourec részvényese és ügyfele volt. A csoport szerepét a telephely átvételére irányuló kísérletekben erősen bírálták, különösen a dokumentumfilmben Ascoval, az acélért folytatott harc Éric Guéret tollából.

Philippe Crouzet távozik az igazgatótanácsból 2020Édouard Guinotte követte őt a trónon.

Crouzet után: szerkezetátalakítás és új kezdet

2021-ben a Vallourec jelentős pénzügyi szerkezetátalakításon esett át: adósságának nagy részét részvényekké alakították, és a hitelezők, köztük az Apollo alap, többségi részvényesek lettek. A meglévő részvényesek részesedése jelentősen felhígult. A 2022-ben kinevezett Philippe Guillemot vezetésével a csoport bezárta németországi üzemeit, a legjövedelmezőbb telephelyeire (Brazília, Egyesült Államok) összpontosított, és drasztikusan csökkentette adósságát. 2025-ben az ArcelorMittal bejelentette az Apollo által birtokolt körülbelül 28%-os részesedés felvásárlását.

A csoport jelenlegi helyzetének, eredményeinek és kilátásainak nyomon követéséhez tekintse meg elemzésünket aVallourec részvények.

Tanulságok a befektetőknek

Vallourec teljesítménye Philippe Crouzet megbízatása alatt az egyik legtöbbet tanulmányozott példa a párizsi tőzsdén. Négy fő tanulság:

Egy ciklikus részvényt a teljes ciklus alapján értékelnek. A ciklus csúcsán elért rekordnyereség nem fenntartható. Egy olyan csoport, mint a Vallourec, értékelése a 2008-as vagy 2013-as eredményei alapján azt jelentette, hogy elfelejtettük, hogy az olaj ára csökkenhet. Az adósság mindent felerősít. Fellendüléskor a növekedést táplálja; visszaeséskor a túlélést veszélyezteti. A nettó adósság és a kamatok, adók és értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) aránya egy kulcsfontosságú figyelendő mutató. A tőkeemelések és az adósságkonverziók felhígítják a hatásokat. Egy részvényes, aki megtartja részvényeit az átszervezés során, elveszítheti befektetésének nagy részét, még akkor is, ha a vállalat túléli. A kormányzás számít. Egy felügyelőbizottság által ellenőrzött igazgatótanács, amelynek tőkéjében nyilvános részvényes van, nem véd a stratégiai hibáktól.

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Év Lépés 1956 Neuilly-sur-Seine-ben született (október 18-án) 1981 Az ENA-n végzett, évfolyamelsőként; csatlakozott az Államtanácshoz 1986 Csatlakozás a Saint-Gobainhez 2000 A Saint-Gobain vezérigazgató-helyettese 2008 A Vallourec felügyelőbizottságának tagja 2009 A Vallourec igazgatótanácsának elnöke; az EDF igazgatója 2012 Négy évre megújított megbízatás 2016 Tőkeemelés a Nippon Steel és a Bpifrance társaságokkal 2020 Távozik a kuratórium elnöki posztjáról

FAQ

Mikor irányította Philippe Crouzet a Vallourec csapatát?

2009 és 2020 között a Vallourec igazgatótanácsának elnöke volt, miután 2008 áprilisa óta a felügyelőbizottságban szolgált.

Miért esett Vallourec részvényárfolyama a hivatali ideje alatt?

Elsősorban az olajárak 2014-től kezdődő zuhanása miatt, ami csökkentette a fúrócsövek iránti keresletet, miközben a csoport a növekedési beruházásai után súlyosan eladósodott.

Milyen karrierutat járt Philippe Crouzet Vallourec előtt?

Miután 1981-ben évfolyamelsőként végzett az ENA-n, az Államtanácsnál kezdte pályafutását, majd több mint húsz évet töltött a Saint-Gobainnél, ahol végül ügyvezető igazgatóhelyettes lett.