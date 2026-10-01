Անդրե Սիտրոեն (1878-1935) ֆրանսիական արդյունաբերության մեծ անուններից մեկն է։ Պոլիտեխնիկական դպրոցի շրջանավարտ լինելով՝ նա չի հորինել ավտոմեքենան, բայց Եվրոպայում առաջիններից մեկն էր, որ այն մասսայաբար արտադրեց, վաճառեց որպես մասսայաբար սպառվող ապրանք և օգտագործեց որպես մարքեթինգային գործիք։ Նրա կյանքը նաև տնտեսագիտության դաս է. արդյունաբերական տպավորիչ հաջողություն, որը ֆինանսավորվել է աճող պարտքերի հաշվին, որն ավարտվել է սնանկացմամբ և ընկերության Միշլենի կողմից կլանմամբ։ 2026 թվականին նրա անունը կրկին հայտնվեց լրատվամիջոցներում՝ Պանթեոնում նրա թաղման արշավի շնորհիվ։
Վաղ կյանք. ներգաղթյալների որդի՝ տեխնոլոգիաների նկատմամբ կրքով
Անդրե Սիտրոենը ծնվել է 1878 թվականի փետրվարի 5-ին Փարիզում՝ 9-րդ թաղամասի Լաֆիտ փողոց 44 հասցեում։ Նա Լևի Սիտրոենի՝ հոլանդացի հրեա ադամանդի վաճառականի, որը բնակություն էր հաստատել Փարիզում 1873 թվականին, և Ամալիա Քլեյնմանի՝ ծնունդով Վարշավայից, հինգերորդ և վերջին զավակն էր։ Ընտանեկան ազգանունը ծագում է Նիդեռլանդներում ցիտրուսային մրգերի վաճառական նախնուց («citroen» հոլանդերեն նշանակում է կիտրոն). հենց Անդրեն է ընդունել «e»-ի վրա դիարեզիսը։
Նրա մանկությունը նշանավորվեց ողբերգությամբ. 1884 թվականին հայրը ինքնասպան եղավ Հարավային Աֆրիկայի ադամանդի հանքում աղետալի ներդրում կատարելուց հետո: Կոնդորսեի լիցեյի փայլուն ուսանող, հիացած Ժյուլ Վեռնով և Էյֆելյան աշտարակի կառուցմամբ, Անդրեն ընդունվեց…École polytechnique եւ 1898.
Հերինգբոնե ատամնանիվներ. լոգոյի ծնունդը
1900 թվականին, Լեհաստան կատարած ուղևորության ժամանակ, նա հայտնաբերեց V-աձև ակոսավոր ատամնանիվների արտադրության գործընթաց։ Այս ատամնանիվները, որոնք ավելի անաղմուկ էին և կարող էին փոխանցել բարձր հզորություն, պահանջում էին բարձր մեխանիկական ճշգրտություն։ Անդրե Սիտրոենը գնեց լիցենզիան և մշակեց պողպատ օգտագործելով արդյունաբերական արտադրության գործընթաց։ 1901 թվականին նա և իր երկու դպրոցական ընկերները Փարիզի Ֆոբուր Սեն-Դենի շրջանում հիմնադրեցին ատամնանիվների արտադրության ընկերություն։
Այս կրկնակի շևրոնը հետագայում դարձավ ավտոմոբիլային ապրանքանիշի խորհրդանիշը. համաշխարհային արդյունաբերության ամենաճանաչելի լոգոներից մեկը ծագել է մեխանիկական մասից։
Մորսը, Ամերիկան և զանգվածային արտադրության հայտնագործումը
1906 թվականից սկսած նրան կանչում էին օգնելու ավտոմեքենաների արտադրողին։ ծովափիղ, որն այդ ժամանակ դժվարությունների մեջ էր։ Նա վերակազմակերպեց իր կառավարումը և արտադրանքի տեսականին. արտադրությունը 1908 թվականի 300 մեքենայից աճեց մինչև 800՝ 1913 թվականին։ 1912 թվականին Միացյալ Նահանգներ կատարած ուղևորությունը խորապես ազդեց նրա վրա. նա այցելեց Ֆորդի գործարան և հայտնաբերեց հավաքման գծի արտադրությունը։ Նրա նպատակը դարձավ դառնալ «եվրոպացի Հենրի Ֆորդ»։
1915-1918 թվականներ։ Ժավելի զբոսայգու վրա գտնվող խեցիների գործարանը
1914 թվականին որպես հրետանային սպա զորահավաքի ենթարկված՝ նա նկատեց զինամթերքի պակաս։ 1915 թվականի հունվարին նա Պատերազմի նախարարությանը առաջարկեց մի քանի ամսվա ընթացքում կառուցել մի գործարան, որը կարող էր աննախադեպ արագությամբ արտադրել 75 մմ արկեր։ Հիմնվելով... Ջավելի նավահանգիստՓարիզում նա կառուցեց գերժամանակակից գործարան, որտեղ աշխատում էր մինչև 13,000 կին։ Այն արտադրում էր ընդհանուր առմամբ մոտ 23 միլիոն արկ։ Գործարանը նաև հայտնի է իր սոցիալական ծառայություններով, որոնք այդ ժամանակ հազվադեպ էին. ճաշարան, հիվանդանոց և մանկապարտեզ։
1919 թվական՝ A տիպը և առաջին զանգվածային արտադրության եվրոպական մեքենան
Զինադադարից անմիջապես հետո գործարանը կորցրեց իր ռազմական պատվերները։ Անդրե Սիտրոնը կանխատեսել էր դա. նա մի քանի ամսվա ընթացքում տարածքը վերածեց մեքենաների գործարանի։ 1919 թվականի հունվարին նա մամուլին հայտարարեց 7250 ֆրանկ արժողությամբ մեքենայի մասին, որը շուկայում առկա ամենաէժան մեքենայի գնի մոտավորապես կեսն էր։ Արշավը երկու շաբաթվա ընթացքում առաջացրեց ավելի քան 16000 հարցում։
La Սիտրոեն տիպ AՆույն թվականին թողարկվեց ինժեներ Ժյուլ Սալոմոնի կողմից նախագծված Citroën 2CV-ն։ Այն ներկայացվեց որպես առաջին եվրոպական մեքենան, որը արտադրվեց մեծ սերիայով՝ օրական 30 մեքենայի նպատակադրմամբ։ 1929 թվականին Citroën-ը արտադրեց 102,891 ավտոմեքենա, որը ֆրանսիական արտադրության գրեթե մեկ երրորդն էր, և Ժավելի, Սյուրենի, Կլիշիի, Սեն-Ուենի և Գրենելի գործարաններում աշխատանքի ընդունեց մոտ 32,000 աշխատող։
Մարքեթինգի հանճար, որն իր ժամանակից առաջ էր
Անդրե Սիտրոենը մյուսներից առաջ հասկացավ, որ գովազդը վաճառում է.
- 1922 թվականի հոկտեմբերի 4-ին, ավտոսրահի ժամանակ, ինքնաթիռը ծխի տառերով գրեց «Citroën» Հաղթական կամարի վերևում։
- 1925-ից 1933 թվականներին, հսկայական լուսավորված ցուցանակ, որը պատրաստված էր Էյֆելյան աշտարակ հսկայական գովազդային վահանակ;
- Կեգրեսի կիսաուղեծրային արշավախմբերը մեծ տպավորություն թողեցին հասարակական կարծիքի վրա. Սահարայի անապատը հատելը (1922-1923), Սև Քրուիզ Աֆրիկայում (1924թ.), Դեղին կռուիզ Ասիայում (1931թ.);
- Այն նաև նորարարություններ է մտցնում վաճառքից հետո սպասարկման մեջ՝ վարորդի ձեռնարկ, դիլերային ցանց, երաշխավորված օրիգինալ պահեստամասեր։
Traction Avant-ը և 1934 թվականի սնանկությունը
1933 թվականին, Լուի Ռենոյի հետ մրցունակ մնալու համար, Անդրե Սիտրոենը ընդամենը մի քանի ամսում վերակառուցեց Ժավելի գործարանը՝ այն վերածելով Եվրոպայի ամենաժամանակակից գործարաններից մեկի։ Նա վարձեց ինժեներ Անդրե Լեֆևրին, ով մեկ տարվա ընթացքում նախագծեց... Առջևի շարժիչ, ներկայացվել է 1934 թվականի մարտի 24-ին։ Մեքենան հեղափոխական է, բայց ընկերությունը ֆինանսապես հյուծված է. Ֆրանսիայի բանկի 1934 թվականի մայիսին հրապարակված զեկույցում նշվում է 200 միլիոն ֆրանկի վնասների մասին։
Բանկերը հրաժարվում են շարունակել աջակցել նրան, իսկ կառավարությունը չի ցանկանում միջամտել։ 21 décembre 1934Citroën ընկերությունը դատական լուծարման գործընթացի մեջ է։ Գլխավոր պարտատերը՝ MichelinՆա ստանձնեց ընկերության ղեկավարումը։ 1935 թվականի հունվարին Անդրե Սիտրոենը վաճառեց իր բաժնետոմսերը։ Հուլիսին նրան նախագահի պաշտոնում փոխարինեց Պիեռ Միշլենը։ Հիվանդ Անդրե Սիտրոենը մահացավ 1935 թվականի հուլիսի 3-ին Փարիզում՝ 57 տարեկան հասակում։
Ժառանգությունը՝ Միշլենից մինչև Ստելանտիս
Ապրանքանիշը գոյատևեց և ծաղկեց Michelin-ի տիրապետության ներքո՝ ստեղծելով այնպիսի պաշտամունքային մոդելներ, ինչպիսիք են 2CV-ն (1948) և DS-ը (1955): 1976 թվականին Peugeot-ն ձեռք բերեց Citroën-ը, ինչը հիմք հանդիսացավ խմբի ստեղծմանը: PSA Peugeot Citroen2021 թվականի հունվարին PSA-ի և Fiat Chrysler-ի միաձուլումը ստեղծեց… Ստելլանտիսորոնցից Citroën-ը տասնչորս ապրանքանիշերից մեկն է։
Փարիզում Ժավելի հրապարակը 1958 թվականին վերանվանվեց Անդրե-Սիտրոեն, իսկ նախկին գործարանը փոխարինվեց Անդրե-Սիտրոեն այգիով։ Մի քանի տարի շարունակ ընտանիքը, մասնավորապես նրա թոռը՝ Անրի-Ժակ Սիտրոենը, պաշտպանում էր նրա թաղումը Պանթեոնում։ 2026 թվականի օգոստոսի 26-ին Մեդեֆի (Ֆրանսիական բիզնես կոնֆեդերացիա) նախագահ Պատրիկ Մարտենը հրապարակայնորեն հավանություն տվեց այս թեկնածությանը կազմակերպության ամառային դպրոցում։
Ինչ է Անդրե Սիտրոենի պատմությունը սովորեցնում ներդրողին
Citroën-ի հետագիծը դասեր է տալիս, որոնք դեռևս արդիական են ցուցակված ավտոարտադրողների վերլուծության համար.
- Ծավալը բավարար չէ։ Citroën-ը շատ վաճառեց, բայց շատ ցածր գներով՝ շուկան նվաճելու համար։ Առանց բավարար շահույթի, պարտքի միջոցով ֆինանսավորվող աճը դարձավ փխրուն։ Բորսայում դուք նայում եք գործառնական շահույթին և դրամական հոսքին, այլ ոչ թե միայն վաճառքին։
- Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը շատ կապիտալատար է։ Գործարանի վերակառուցումը կամ հեղափոխական մոդելի թողարկումը զգալի գումարներ է արժենում: Սա ճիշտ է 2026 թվականին՝ էլեկտրական մեքենաների անցման հետ կապված, ինչը ծանրաբեռնում է բոլոր արտադրողների ֆինանսները:
- Ֆինանսական գործընկերը կարևոր է։ Միշլենը՝ վարկատուն, դարձավ սեփականատերը։ Արտադրողների և մատակարարների միջև կապերը մնում են սերտ. մեր վերլուծությունըMichelin-ի բաժնետոմսեր ցույց է տալիս, թե ինչպես է անվադողերի արտադրողը դիվերսիֆիկացվել այդ ժամանակվանից ի վեր։
Chevron ապրանքանիշի ներկայիս ժառանգորդին հետևելու համար այցելեք մեր էջըStellantis-ի ոսկիև համեմատել Citroën-ի մեծ պատմական մրցակցի՝ այդ մեքենայի հետRenault-ի բաժնետոմսերԱյս վերլուծությունները միայն տեղեկատվական նպատակներով են և չեն կարող համարվել ներդրումային խորհրդատվություն։
Անդրե Սիտրոենը կարևոր ամսաթվերում
|Տարի
|իրադարձություն
|1878
|Ծնվել է Փարիզում (փետրվարի 5-ին)
|1898
|Մուտք դեպի պոլիտեխնիկական դպրոց
|1901
|Հերինգբոնե սարքավորումների ընկերության հիմնադրում
|1906
|Առաջնորդում է Մորսի վերականգնման գործում
|1915
|Ջավելի նավամատույցի խեցեղենի գործարանի կառուցումը
|1919
|Citroën Type A-ի թողարկումը
|1924
|Սև Քրուիզ
|1934
|Traction Avant (մարտ), դատական լուծարում (դեկտեմբերի 21)
|1935
|Միշլենը ստանձնեց այն, մահացավ հուլիսի 3-ին
|1976
|PSA Peugeot Citroën-ի ծնունդը
|2021
|Citroën-ը դառնում է Stellantis ապրանքանիշ
ՀՏՀ
Ինչո՞ւ է Citroën-ի լոգոն երկու շևրոն ունի։
Այն հիշեցնում է V-աձև (ձկնկուլի նմանվող) ատամնանիվները, որոնք Անդրե Սիտրոենը պատրաստել էր իր կարիերայի սկզբում՝ նախքան ավտոմոբիլային արդյունաբերություն մտնելը։
Ինչո՞ւ Citroën-ը սնանկացավ 1934 թվականին։
Ընկերությունը զգալի պարտք էր վերցրել՝ իր աճը, Javel գործարանի վերակառուցումը և Traction Avant-ի մշակումը ֆինանսավորելու համար, մինչդեռ ցածր վաճառքի գները սահմանափակում էին նրա շահույթի մարժաները։ Բանկերը հրաժարվեցին աջակցել նրան, և այն 1934 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ենթարկվեց սնանկության։
Ո՞ւմ է այսօր Citroën-ի սեփականատերը։
Citroën-ը Stellantis խմբի ապրանքանիշ է, որը ստեղծվել է 2021 թվականին PSA-ի և Fiat Chrysler Automobiles-ի միաձուլումից։