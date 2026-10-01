Էրիկ Թրապյեր ղեկավարում է Dassault Aviation-ը 2013 թվականի հունվարից։ Ծնվել է 1960 թվականի հունիսի 1-ին, միացել է խմբին 24 տարեկանում և իր կարիերայի մեծ մասն անցկացրել է արտահանման համար կործանիչներ վաճառելով, նախքան ղեկը ստանձնելը։ Նրա ղեկավարությամբ՝ պոռթկումԵրկար ժամանակ Ֆրանսիայից դուրս վաճառքի համար անհասանելի համարվող այս ապրանքանիշը դարձել է համաշխարհային առևտրային հաջողություն։ 2025 թվականի հունվարին նա նաև ստանձնեց Մարսել Դասոյի արդյունաբերական խմբի (GIMD) նախագահը։ Զուսպ առաջնորդի դիմանկար, որի որոշումները կարևոր են բոլոր նրանց համար, ովքեր պաշտպանում են պաշտպանական արժեքները։
Մարզում և սկիզբ
Էրիկ Տրապյեն Télécom SudParis-ի շրջանավարտ ինժեներ է։ Նա իր զինվորական ծառայությունն ավարտել է որպես սպա Ֆրանսիայի ռազմածովային նավատորմում 1983 և 1984 թվականներին, ապա միացել է… Dassault Aviation 1984 թվականին։ Նա այժմ պահեստազորի նավատորմի կապիտան է։ Ամուսնացել է 1983 թվականին, երեք երեխաների հայր է։
Երեսուն տարի արտահանման ծառայության մեջ
Նրա կարիերան Dassault Aviation-ում գրեթե ամբողջությամբ կենտրոնացած է եղել միջազգային հարաբերությունների վրա։
- 1984-1987 նախագծման գրասենյակ և զենքի համակարգերի կառավարում։
- 1987-1991 միջազգային տեխնիկական կառավարում, պատասխանատու Հարավային Կորեայի, Սինգապուրի, Սաուդյան Արաբիայի, Չիլիի և Գերմանիայի հետ բանակցությունների համար։ Նա ներգրավված է Ատլանտյան ծովային պարեկային ինքնաթիռների վաճառքի գործում։
- 1991-1995 պատասխանատու է Ասիայում վաճառքի համար, ներառյալ Հնդկաստանի հետ Mirage պայմանագրի համար։
- 1995-2000 պատասխանատու է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում վաճառքի համար, որտեղ նա կառավարում է Mirage 2000-9 պայմանագիրը։
- 2000-2005 ՝ Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի տարածաշրջանների տնօրեն, ապա՝ ռազմական արտահանման տնօրեն։
- 2006 : Միջազգային գլխավոր մենեջեր։
Նա նաև բանակցություններ է վարում մարտական անօդաչու թռչող սարքի արդյունաբերական համաձայնագրերի շուրջ։ nEUROnգլխավորությամբ Dassault Aviation-ի՝ Saab (Շվեդիա), Alenia (Իտալիա), RUAG (Շվեյցարիա), HAI (Հունաստան) և EADS (Իսպանիա) ընկերությունների հետ։ Այս եվրոպական ծրագիրը ծառայել է որպես գաղտագողի և ինքնավար օդաչուական տեխնոլոգիաների լաբորատորիա։
2013 թվական՝ Dassault Aviation-ի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ գործադիր տնօրենը
2012 թվականի դեկտեմբերի 18-ին տնօրենի պաշտոնում ընտրվելով՝ Էրիկ Տրապյեն նշանակվեց նախագահ և գործադիր տնօրեն։ Հունվար 8 2013հաջորդելով Չարլզ Էդելստենին։ 52 տարեկանում նա դառնում է ընկերության հինգերորդ գործադիր տնօրենը 1929 թվականին դրա ստեղծումից ի վեր և այս պաշտոնը զբաղեցնող ամենաերիտասարդը։
Նա ժառանգեց պարադոքսալ իրավիճակ. Rafale-ը տեխնիկապես ճանաչված էր, բայց դեռևս ոչ մի օտարերկրյա հաճախորդ այն չէր գնել, և ինքնաթիռը սպասարկվում էր միայն Ֆրանսիայի կառավարության պատվերներով։ Հետևաբար, տասնամյակի մարտահրավերն ազգային ծրագիրը արտահանման հաջողության վերածելն էր։
Նրա ղեկավարությամբ Rafale-ի խոշորագույն վաճառքները
Հաջորդ տասնամյակը ապացուցեց նրա իրավացիությունը։ 2015 թվականից ի վեր կնքված հիմնական պայմանագրերը.
|Տարի
|երկիր
|Կարգ
|2015
|Եգիպտոս
|24 Rafale (առաջին արտահանման հաճախորդ), լրացվել է երկրորդ պատվերով 2021 թվականին
|2015
|Կատար
|24 Ռաֆալ, ավելի ուշ ավելացավ մինչև 36
|2016
|Հնդկաստան
|36 Rafale ինքնաթիռ Ֆրանսիայի ռազմաօդային ուժերի համար
|2021
|Grèce
|Նոր և օգտագործված Rafale ինքնաթիռներ
|2021
|Խորվաթիա
|12 օգտագործված Rafale
|2021
|ԱՄԷ
|80 Rafale ինքնաթիռ, ծրագրի պատմության մեջ արտահանման ամենամեծ պատվերը
|2022
|Ինդոնեզիա
|42 Rafale ինքնաթիռ, մի քանի խմբաքանակով
|2024
|Serbia
|12 Պայթել
|2025
|Հնդկաստան
|Հնդկաստանի ռազմածովային ուժերի համար նախատեսված 26 Rafale Marine ինքնաթիռ
Այս հաջողությունները խորապես փոխել են Dassault Aviation-ի դեմքը՝ բազմամյա պատվերների ցանկ, արտադրության աճ և աննախադեպ տեսանելիություն ռազմական ոլորտում: Դրանք նաև օգուտ են բերում ծրագրի հիմնական գործընկերներին՝ էլեկտրոնիկայի համար նախատեսված Thales-ին և M88 շարժիչների համար նախատեսված Safran-ին: Այս արժեքային շղթայով հետաքրքրված ներդրողները կարող են ծանոթանալ մեր վերլուծություններին...Dassault Aviation-ի բաժնետոմսերը, որ'Թալեսի ակցիան եւՍաֆրանի բաժնետոմս.
Զգայուն ֆայլեր՝ SCAF և Falcon
Ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չէ։ Եվրոպական ծրագիրը Ապագայի մարտական օդային համակարգ (FCAS)Գերմանիայի և Իսպանիայի հետ մեկնարկած նախագիծը նշանավորվեց Dassault Aviation-ի և Airbus-ի միջև առաջադրանքների բաժանման վերաբերյալ բազմիցս առաջացած արդյունաբերական անհամաձայնություններով: Էրիկ Տրապյեն հրապարակավ պաշտպանեց կործանիչի համար հստակորեն նշված գլխավոր կապալառուի անհրաժեշտությունը, դիրքորոշում, որը պարբերաբար լարվածություն էր առաջացնում գործընկերների միջև:
Քաղաքացիական կողմից՝ բիզնես ինքնաթիռների թռիչքի հեռավորությունը Բազե Falcon 6X-ը շահագործման մեջ մտնելուց առաջ ունեցել է ուշացումներ, մասնավորապես շարժիչների հետ կապված, և մշակվել է Falcon 10X-ը։ Falcon-ի բիզնեսը շարունակում է ավելի զգայուն լինել տնտեսական պայմանների նկատմամբ, քան ռազմական բիզնեսը։
GIMD-ի նախագահ և արդյունաբերական գործատուների շրջանում առաջատար դեմք
2025 թվականի հունվարի 9-ին Էրիկ Տրապյեն փոխարինեց Չարլզ Էդելստենին որպես… Մարսել Դասոյի արդյունաբերական խումբ (GIMD)Դասո ընտանեկան հոլդինգային ընկերությունը, որը, մասնավորապես, վերահսկում է Dassault Aviation-ը և ունի Dassault Systèmes-ի զգալի մասնաբաժին, Thales-ի մեծամասնական բաժնետերն է։ Նա մնում է Dassault Aviation-ի գործադիր տնօրենը։
Նա նաև զբաղեցնում է մի շարք ներկայացուցչական պաշտոններ՝
- Եվրոպական աէրոտիեզերական և պաշտպանական արդյունաբերության ասոցիացիայի (ASD) նախագահ, ընտրվել է 2017 թվականի մայիսին։
- GIFAS-ի (Ֆրանսիական ավիատիեզերական արդյունաբերության ասոցիացիա) նախագահ, ընտրվել է 2017 թվականի հունիսի 8-ին։
- CIDEF-ի (Ֆրանսիայի պաշտպանական արդյունաբերության խորհուրդ) նախագահ 2021 թվականի մարտից մինչև 2023 թվականի հունվարը։
- Մետաղագործական արդյունաբերության և արհեստների միության (UIMM) նախագահ, ընտրված 2021 թվականի ապրիլի 15-ին։
Նա Պատվո լեգեոնի հրամանատար է 2025 թվականի հունվարից և արժանացել է Ավիացիոն մեդալի (2023):
Եվրոպական պաշտպանությունը 2026 թվականին. ինչու է դրա դերը կարևոր ներդրողի համար
2022 թվականից ի վեր Եվրոպայում ռազմական բյուջեների աճը պաշտպանական բաժնետոմսերը դարձրել է ֆոնդային շուկայի ամենաուշադիր դիտարկվող թեմաներից մեկը։ Այս համատեքստում ուշադրության են արժանի մի քանի կետեր.
- Պատվերների գիրքը այն ապահովում է տեսանելիություն մի քանի տարվա ընթացքում, սակայն շահութաբերությունը կախված է ժամանակին մատակարարելու կարողությունից, հետևաբար՝ ենթակապալային շղթայից։
- Վերահսկողության կառուցվածքը Dassault Aviation-ը մեծամասնականով պատկանում է GIMD-ին, իսկ Airbus-ը նշանակալի փոքրամասնության բաժնետեր է։ Հետևաբար, ազատ շրջանառությունը սահմանափակ է, ինչը կարող է ուժեղացնել բաժնետոմսերի գների տատանումները։
- Արտահանման պայմանագրեր դրանք կախված են քաղաքական որոշումներից, ֆինանսավորումից և երբեմն տեխնոլոգիաների փոխանցումից՝ հաճախ անորոշ իրականացման ժամանակացույցով։
- ESG չափանիշներ որոշ ֆոնդեր չեն ներառում զենքերը, մյուսները դրանք վերամիավորել են 2022 թվականից ի վեր։ Սա ազդում է այս արժեթղթերի պահանջարկի վրա։
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre վերաբերյալ կարծիք Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
ՀՏՀ
Ե՞րբվանից է Էրիկ Տրապյեն ղեկավարում Dassault Aviation-ը։
Նա Dassault Aviation-ի նախագահն ու գլխավոր տնօրենն է 2013 թվականի հունվարի 8-ից։
Ի՞նչ դեր ուներ Էրիկ Տրապյերը Rafale-ի վաճառքի գործում։
Նախկին միջազգային կառավարիչ տնօրեն լինելով՝ նա ղեկավարել է արտահանման ռազմավարությունը, որը հնարավորություն է տվել կնքել առաջին պայմանագրերը (Եգիպտոսի և Քաթարի հետ՝ 2015 թվականին, Հնդկաստանի հետ՝ 2016 թվականին), ապա՝ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից 80 Rafale ինքնաթիռների ռեկորդային պատվերը 2021 թվականին։
Ի՞նչ է Էրիկ Տրապյեի նախագահած GIMD-ն։
Մարսել Դասո արդյունաբերական խումբը ընտանեկան հոլդինգային ընկերություն է, որը վերահսկում է Dassault Aviation-ը: Էրիկ Տրապյեն դարձել է ընկերության նախագահը 2025 թվականի հունվարի 9-ին:
Էրիկ Տրապյեն UIMM-ի նախագահն է՞։
Այո, նա Մետաղագործական արդյունաբերության և արհեստների միության նախագահ է ընտրվել 2021 թվականի ապրիլի 15-ին։