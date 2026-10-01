Ժան-Սիրիլ Սպինետտա Նա այն քիչ ֆրանսիացի բարձրաստիճան պետական ծառայողներից մեկն է, ով հաջողությամբ սկսել է երկրորդ կարիերան խոշոր կորպորացիաների ղեկին։ Ծնվել է 1943 թվականի հոկտեմբերի 4-ին, Փարիզի 15-րդ շրջանում, ավելի քան տասնմեկ տարի ղեկավարել է Air Inter-ը, ապա Air France-ը, 2004 թվականին ղեկավարել է ընկերության մասնակի սեփականաշնորհումը և KLM-ի հետ միաձուլումը, նախքան Areva-ի վերահսկիչ խորհրդի նախագահ դառնալը։ 2018 թվականին նրա անունը կրկին հայտնվեց լրատվամիջոցներում երկաթուղային տրանսպորտի ապագայի վերաբերյալ «Սպինետա զեկույցով»։ Ահա նրա կարիերայի ուղին, նրա հիմնական որոշումները և թե ինչ են դրանք դեռևս նշանակում ավիացիայի ոլորտի ներդրողների համար։
Ծագումը և ձևավորումը
Ժան-Սիրիլ Սպինետան մեծացել է սոցիալիզմին խորապես նվիրված ընտանիքում: Նրա պապը՝ Սիրիլ Սպինետան, Արվեստների և արհեստների դպրոցի ինժեներ, 1911 թվականից ղեկավարել է Ալբիի աշխատավորների ապակու գործարանը և մտերիմ է եղել Ժան Ժորեսի հետ: Նրա մայրը՝ Անտուանետ Բրինյոլին, որը դպրոցի ուսուցչուհի էր, ծնունդով Կորսիկայից, և հայրը՝ Ադրիեն Սպինետան, որը քաղաքացիական ինժեներ էր, բնակություն են հաստատել Փարիզում, որտեղ ծնվել է Ժան-Սիրիլը:
Վերսալի Լիցե Հոշի ուսանող լինելով՝ նա ստացել է հանրային իրավունքի ասպիրանտուրա Փարիզի իրավաբանական ֆակուլտետում, ավարտել է «Sciences Po Paris»-ը, ապա ընդունվել է ENA (Ազգային կառավարման դպրոց)՝ Շառլ դը Գոլի դասարանում։ Նա Սոցիալիստական կուսակցության անդամ էր մինչև 1977 թվականը։
Ավագ պետական ծառայողի կարիերա (1969-1990)
Նրա վարչական կարիերան լայնածավալ և բազմազան է։ Ուսուցչի օգնականի պաշտոնում աշխատելուց հետո նա հաջորդաբար պաշտոններ է զբաղեցրել Ազգային կրթության նախարարությունում (ներդրումների և պլանավորման գրասենյակի ղեկավար, ապա՝ քոլեջների տնօրեն), Պետական խորհրդում որպես աուդիտոր, Կառավարության գլխավոր քարտուղարությունում և վարչապետի տեղեկատվական ծառայությունում։
Այնուհետև նա ավելի մոտեցավ տրանսպորտային ոլորտին, երկու անգամ դառնալով Միշել Դելեբարի աշխատակազմի ղեկավար, մասնավորապես, երբ վերջինս տրանսպորտի և ծովային գործերի նախարարն էր, իսկ ավելի ուշ՝ ենթակառուցվածքների նախարարը։ Այս փորձը նրան տվեց քաղաքացիական ավիացիայի և դրա կարգավորիչ մարտահրավերների խորը գիտելիքներ։
Air Inter, ապա Air France. վերակառուցում և մայրաքաղաքի բացում
1990-ից 1993 թվականներին նա եղել է «Սթիվ Թայմս» ընկերության նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն։Էյր Ինտեր, ֆրանսիական ներքին ավիաընկերությունը, այն ժամանակ, երբ նախապատրաստական աշխատանքներ էին ընթանում Եվրոպայի օդային տարածքը մրցակցության համար բացելու համար: Նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի հետ առաքելությունից և Եվրահանձնաժողովում որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո նա նշանակվեց ղեկավարAir France 22 սեպտեմբերի 1997- ը:
Նրա «ճանապարհային քարտեզը» կրկնակի նպատակ ուներ՝ շարունակել տարիների կորուստներից հետո դուրս եկող ընկերության վերականգնումը և նախապատրաստել դրա շուկա մուտք գործելը։ 1999 թվականին նա ղեկավարեց... Air France-ի մասնակի սեփականաշնորհումը, ընկերության բաժնետոմսերի նախնական հրապարակային առաջարկով։ Այս ժամանակահատվածում Air France-ը միացավ նաև SkyTeam դաշինքին, որը հիմնադրվել էր 2000 թվականին Delta-ի, Aeromexico-ի և Korean Air-ի հետ։
2004 թվական՝ Air France-KLM-ի ստեղծումը
Նրա կարիերայի ամենակարևոր գործողությունը հոլանդական ընկերության հետ միաձուլումն էր։ KLM2004 թվականին ավարտված միաձուլումը եվրոպական օդային տրանսպորտի ոլորտում առաջին խոշոր միջսահմանային միաձուլումն էր: Ընտրված կառուցվածքը պահպանեց երկու ավիաընկերություն և երկու ապրանքանիշ՝ երկու հանգույցով (Փարիզ-Շառլ դը Գոլ և Ամստերդամ-Սխիպհոլ), համատեղ բաժնետիրական, հրապարակային առևտրային ընկերության ներքո: Գործողությունը նաև հանգեցրեց Air France-ի մասնավորեցմանը, որի արդյունքում ֆրանսիական պետության բաժնեմասը նվազեց մեծամասնության շեմից ցածր:
Ժան-Սիրիլ Սպինետան մնաց խմբի գործադիր տնօրենի պաշտոնում մինչև 2008 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, այնուհետև 2009 թվականի հունվարի 1-ից դարձավ Air France-KLM-ի և Air France-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ, իսկ Պիեռ-Անրի Գուրժոնը ստանձնեց գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Գուրժոնի հեռանալուց հետո, 2011 թվականի հոկտեմբերի 17-ին, Սպինետան վերսկսեց գործադիր տնօրենի պաշտոնը մինչև 2013 թվականը, երբ նրան հաջորդեց Ալեքսանդր դը Ժունիակը։
2004 թվականին մշակված երկգլխանի մոդելը հաճախ է քննարկվել, մասնավորապես՝ 2019 թվականին Փարիզի և Հաագայի միջև լարվածության ժամանակ, երբ հոլանդական պետությունը ձեռք բերեց ընկերության բաժնեմաս։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես է այս ժառանգությունը դեռևս ազդում խմբի գնահատման վրա, մեր վերլուծությունը...Air France-KLM բաժնետոմսեր Վերանայվում են կապիտալի կառուցվածքը և նավատորմի հետ կապված խնդիրները։
Արևա, Ալկատել-Լյուսեն, Սեն-Գոբեն. պահանջվում է ադմինիստրատոր
Զուգահեռաբար, Ժան-Սիրիլ Սպինետան բազմաթիվ խորհուրդների անդամ է։ Նա նախագահում է Արևայի վերահսկիչ խորհուրդ 2009 թվականի ապրիլից մինչև 2013 թվականի հունիսը, որը նշանավորվեց EPR ռեակտորի հետ կապված դժվարություններով և միջուկային խմբի ռազմավարության (որը դարձավ Orano-ն վառելիքի ցիկլի համար) հարցականի տակ դնելով։ Նա նաև Alcatel-Lucent-ի, Alitalia-ի, La Poste-ի, Saint-Gobain-ի (2005 թվականից), Unilever-ի և GDF Suez-ի տնօրենն է։
Նրա ներկայությունը Saint-Gobain-ի խորհրդում նրան դասեց այնպիսի գործիչների կողքին, ինչպիսին է Ժան-Լուի Բեֆան։ Նյութերի խմբով հետաքրքրվողները կարող են ծանոթանալ մեր էջին։Saint-Gobain բաժնետոմսեր.
Դատական գործն ավարտվեց առանց հետապնդման։
2006 թվականի հուլիսին Ժան-Սիրիլ Սպինետան դատարան կանչվեց ավիացիոն անվտանգության ոլորտում մասնագիտացած Air France-ի նախկին ենթակապալառուի դեմ ուղղված հետաքննության շրջանակներում։ Վերջիվերջո, նա հարցաքննվեց որպես օժանդակ վկա և պաշտոնապես մեղադրանք չառաջադրվեց։ Նա միշտ պնդել է իր անմեղությունը այս գործում։
2018 թվական։ Սպինետտայի զեկույցը երկաթուղու ապագայի մասին
2018 թվականի փետրվարի 15-ին նա վարչապետ Էդուար Ֆիլիպին ներկայացրեց «երկաթուղային տրանսպորտի ապագայի» մասին զեկույց: Նրա ամենաշատ քննարկված առաջարկությունները վերաբերում էին երկաթուղային աշխատողի կարգավիճակով նոր աշխատակիցներ վարձելու պրակտիկայի դադարեցմանը, SNCF-ը բաց բաժնետիրական ընկերության վերածելուն, երկաթուղային ցանցը մրցակցության համար բացելու նախապատրաստմանը և ճյուղավորված գծերի թվի կրճատմանը: Այս առաջարկներից մի քանիսը ներառվել են 2018 թվականին երկարատև գործադուլներից հետո ընդունված նոր երկաթուղային համաձայնագրի օրենքում:
Նա նաև 2013 թվականի հոկտեմբերից նախագահել է Կրթության և տնտեսության ազգային խորհուրդը, որի խնդիրն էր դպրոցների և գործարար աշխարհի մերձեցումը։
տարբերություններ
Ժան-Սիրիլ Սպինետան Պատվո լեգեոնի և Ազգային արժանիքների շքանշանի հրամանատար է, ինչպես նաև Ակադեմիական արմավենու շքանշանի սպա։ Նա ընտրվել է «Տարվա մենեջեր»՝ «Նոր տնտեսագետ» 2003 թվականին և 2004 թվականին ստացել է Icare մրցանակը Աերոնավտիկայի և տիեզերքի պրոֆեսիոնալ լրագրողների ասոցիացիայի կողմից։
Ինչ է նրա ճանապարհորդությունը սովորեցնում ներդրողին
Ավիաընկերության ոլորտը ֆոնդային շուկայի ամենացիկլային ոլորտներից մեկն է։ Ժան-Սիրիլ Սպինետայի կարիերան ցույց է տալիս այս գործոններից մի քանիսը.
- Համախմբումը արժեքի ստեղծման հիմնական աղբյուրն է։ Air France-KLM-ը, ապա IAG-ը (British Airways-Iberia) և Lufthansa Group-ը կառուցվեցին միաձուլումների միջոցով։ Շուկան գնահատում է իրենց ցանցերը արդյունավետ դարձնելու ունակ խմբերը։
- Պետության ներկայությունը ամեն ինչ փոխում է։ Ֆրանսիական և հոլանդական պետությունները շարունակում են մնալ Air France-KLM-ի բաժնետերեր։ Սա աջակցություն է ցուցաբերում ճգնաժամի ժամանակ, ինչպիսին էր 2020 թվականը, բայց նաև սահմանափակում է ռազմավարական ազատությունը և կարող է հանգեցնել նոսրացումների վերակապիտալիզացիայի ընթացքում։
- Ընկերությունները կախված են արտադրողներից։ Մատակարարման ուշացումները և շարժիչի առկայությունը ազդում են հզորության վրա: Շատ ներդրողներ նախընտրում են ոլորտին ծանոթանալ արտադրողների միջոցով, ինչպես ցույց է տրված մեր վերլուծության մեջ...Airbus գործողություն.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre վերաբերյալ կարծիք Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Ժան-Սիրիլ Սպինետան կարևոր ամսաթվերում
|Տարի
|Քայլ
|1943
|Ծնվել է Փարիզում (հոկտեմբերի 4-ին)
|1990-1993
|Air Inter-ի գործադիր տնօրեն
|1997
|Նշանակվել է Air France-ի գործադիր տնօրեն (սեպտեմբերի 22)
|1999
|Air France-ի մասնակի սեփականաշնորհումը և ցուցակագրումը
|2004
|KLM-ի հետ ավելի սերտ կապեր, Air France-KLM-ի ծնունդ
|2009
|Air France-KLM-ի խորհրդի և Areva-ի վերահսկիչ խորհրդի նախագահ
|2011-2013
|Նա վերսկսում է իր պարտականությունները որպես Air France-KLM-ի գործադիր տնօրեն
|2018
|Հաշվետվություն երկաթուղային տրանսպորտի ապագայի վերաբերյալ
ՀՏՀ
Ի՞նչ էր անում Ժան-Սիրիլ Սպինետան Air France-ում։
Նա ղեկավարել է Air France-ը 1997-ից 2008 թվականներին, 1999 թվականին իրականացրել է դրա մասնակի սեփականաշնորհումը և 2004 թվականին կազմակերպել KLM-ի հետ միաձուլումը, որի արդյունքում ստեղծվեց Air France-KLM խումբը։
Ի՞նչ է Սպինետտայի զեկույցը։
Երկաթուղային տրանսպորտի ապագայի վերաբերյալ 2018 թվականի փետրվարին կառավարությանը ներկայացված զեկույց, որը ոգեշնչեց նույն թվականին ընդունված SNCF բարեփոխումը։
Ժան-Սիրիլ Սպինետան «Արևա»-ի նախագահն էր՞ր։
Այո, նա ղեկավարել է Areva-ի վերահսկիչ խորհուրդը 2009 թվականի ապրիլից մինչև 2013 թվականի հունիսը։