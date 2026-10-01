Ժան-Լուի Բեֆա Նա ղեկավարել է Saint-Gobain-ը ավելի քան երկու տասնամյակ՝ 1986-ից 2007 թվականներին, նախքան մինչև 2010 թվականը խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելը: Ծնվել է 1941 թվականի օգոստոսի 11-ին Նիսում, ավարտել է Corps des Mines ինժեներական դպրոցը, և մարմնավորում է քաղաքացիական ծառայության վերին էշելոններում պատրաստված և արդյունաբերության ռազմավարական դերի մեջ համոզված ֆրանսիական առաջատար բիզնես ղեկավարների սերունդ: Saint-Gobain-ից այն կողմ նա ազդեցություն է ունեցել հանրային քննարկումների վրա իր զեկույցների և արդյունաբերական քաղաքականության վերաբերյալ գրքերի միջոցով: Հետադարձ հայացք այն կարիերային, որը շարունակում է ազդել CAC 40 արդյունաբերական խմբերի ընտրությունների վրա:
Կրթություն՝ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, հանքարդյունաբերություն և գիտությունների ակադեմիա
Ինժեների և ուսուցչի որդի Ժան-Լուի Բեֆան պատրաստվել է Նիսի Մասենայի լիցեյում մրցութային քննություններին և ընդունվել է...École polytechnique 1960 թվականին։ Նա դարձավ ինժեներ Ականների կորպուս 1963 թվականին նա նաև սովորել է École nationale supérieure du pétrole et des moteurs-ում և ստացել Փարիզի քաղաքական ինստիտուտի դիպլոմ (1966, Տնտեսագիտություն-Ֆինանսներ բաժին)։
Էներգետիկայի կառավարման սկիզբը
Նա իր կարիերան սկսել է որպես հանքարդյունաբերության ինժեներ Կլերմոն-Ֆերանում, ապա 1967-1974 թվականներին աշխատել է Արդյունաբերության նախարարության վառելիքի վարչությունում, որտեղ դարձել է «վերամշակման և օգտագործման» ծառայության ղեկավար, ապա՝ փոխտնօրեն: Այս փորձը նրան խորը գիտելիքներ է տվել էներգետիկայի և պետության ու արդյունաբերության միջև փոխհարաբերությունների վերաբերյալ՝ երկու թեմաներ, որոնք կշարունակվեին նրա ողջ կարիերայի ընթացքում:
1974-1986 թվականներ. Սեն-Գոբենի վերելքը
1974 թվականին Ժան-Լուի Բեֆան միացավ Սենտ-Գոբեյն որպես պլանավորման տնօրեն։ Այնուհետև նա ստանձնեց գլխավոր տնօրենի, ապա՝ նախագահի պաշտոնը։ Պոնտ-ա-Մուսոն, դուստր ձեռնարկություն, որը մասնագիտանում էր թուջե խողովակների արտադրության մեջ, միաժամանակ 1979-ից 1982 թվականներին կառավարելով խմբի «խողովակներ և մեխանիկա» մասնաճյուղը: 1982 թվականի մարտին, որը Saint-Gobain-ի ազգայնացման տարում էր, նա դարձավ դրա կառավարիչ տնօրենը:
1986 թվականի հունվարին նա փոխարինեց Ռոջեր Ֆորոյին որպես նախագահ և գործադիր տնօրենՆշանակվելով Ֆրանսուա Միտերանի նախագահության օրոք և հաստատվելով այն ժամանակվա վարչապետ Ժակ Շիրակի կողմից, նա ղեկավարել է Սեն-Գոբենի սեփականաշնորհումը, որը համակեցության կառավարության առաջին խոշոր սեփականաշնորհումն էր 1986 թվականի վերջին։
1986-2007 թվականներ՝ Քսան տարի Saint-Gobain-ի ղեկավարման գործում
Նրա ղեկավարության ներքո Saint-Gobain-ը խորը վերափոխման ենթարկվեց։ Պատմականորեն ապակու վրա կենտրոնացած խումբը ընդլայնեց իր ներկայությունը շինանյութերի և նյութերի բաշխման ոլորտում և բարձր միջազգային ճանաչվեց։ Այս ժամանակահատվածի հիմնական նվաճումներից էին 1990 թվականին ամերիկյան Norton ընկերության ձեռքբերումը, որը խումբը դարձրեց համաշխարհային առաջատար հղկող նյութերի ոլորտում, որին հաջորդեց 2005 թվականին բրիտանական BPB ընկերության ձեռքբերումը, որը մասնագիտացած է գիպսաստվարաթղթե սալիկների արտադրության մեջ։
Այս ռազմավարությունը Saint-Gobain-ը դարձրել է բնակարանաշինության և շինարարության ոլորտի աշխարհի առաջատար մասնագետներից մեկը, և նրա հաջորդները շարունակել և ամրապնդել են այս դիրքը։ Ժան-Լուի Բեֆան մնացել է գործադիր տնօրենի պաշտոնում մինչև 2007 թվականի հունիսը, ապա՝ վարչության նախագահ՝ մինչև 2010 թվականը։ Պիեռ-Անդրե դը Շալենդարը նրան հաջորդել է գործադիր տնօրենի պաշտոնում։ 2021 թվականի հուլիսից ի վեր խումբը ղեկավարում է Բենուա Բազինը։
Ներդրողների համար Saint-Gobain-ի պատմությունը Բեֆֆայի ղեկավարությամբ ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է դարավոր արդյունաբերական ընկերությունը վերափոխվել հաջորդական ձեռքբերումների միջոցով: Մեր վերլուծությունըSaint-Gobain բաժնետոմսեր մանրամասնում է դրա ներկայիս պրոֆիլը, որը կենտրոնացած է կայուն շինարարության և էներգաարդյունավետ վերանորոգման վրա։
Վճարման և ասբեստի վերաբերյալ բանավեճը
Իր սերնդի մյուս ղեկավարների նման, Ժան-Լուի Բեֆան քննադատության է ենթարկվել մի քանի ճակատներում: 2007 թվականին նա ամենաբարձր վարձատրվող ֆրանսիացի գործադիր տնօրենների շարքում էր՝ այդ տարվա մամուլի վարկանիշային աղյուսակի համաձայն՝ գնահատված 10,2 միլիոն եվրո աշխատավարձով: Ավելին, Պոնտ-ա-Մուսոնի ղեկավարման ընթացքում նա թիրախավորվել էր ասբեստի օգտագործման հակառակորդների կողմից՝ ամբողջ նյութական արդյունաբերությունը ողողող վեճերի ֆոնին: Ասբեստի խնդիրը երկարատև բացասական ազդեցություն է ունեցել խմբի հեղինակության և իրավական կարգավիճակի վրա, մասնավորապես՝ Միացյալ Նահանգներում:
Արդյունաբերական քաղաքականության մասին մտածող
Ժան-Լուի Բեֆան իրեն դրսեւորել է որպես ֆրանսիական արդյունաբերության ապագայի վերաբերյալ ազդեցիկ ձայն։
- 2004 թվականին Ժակ Շիրակը նրան վստահեց արդյունաբերական քաղաքականության վերակենդանացման առաքելություն: Նրա 2005 թվականի հունվարի զեկույցը, Նոր արդյունաբերական քաղաքականության ուղղությամբ, հանգեցրեց ստեղծմանըԱրդյունաբերական նորարարությունների գործակալություն, որի վերահսկիչ խորհուրդը նա նախագահում է 2005 թվականի սեպտեմբերից։
- 2002 թվականին նա տնտեսագիտության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ռոբերտ Սոլոուի հետ հիմնադրել է Սեն-Գոբեն տնտեսագիտության հետազոտությունների կենտրոնը, որը հետագայում դարձել է Կուրնո կենտրոն, ապա՝ Կուրնո հիմնադրամ (2010), որի համանախագահներն են։
- Նա մի քանի ակնարկներ է հրատարակել Սոյիլի հետ՝ Ֆրանսիան պետք է ընտրություն կատարի (2012) Ֆրանսիան պետք է գործի (2013) Իշխանության բանալիները (2015) եւ Վերափոխվե՞լ, թե՞ մեռնել. խոշոր կորպորացիաներ ընդդեմ ստարտափների (2017).
Նրա կենտրոնական թեզն այն է, որ ԱՄՆ-Չինաստան զույգի առջև երկրի հզորությունը հիմնված է արտահանման արդյունաբերության, տեխնոլոգիաների, էներգիայի և ռազմական կարողությունների վրա։ Նա պաշտպանում է պետության կողմից ղեկավարվող հետևողական արդյունաբերական ռազմավարությունը և քննադատում է Ֆրանսիայի ապաարդյունաբերականացումը։ Այս գաղափարներից մի քանիսը լայն արձագանք են գտել առողջապահական ճգնաժամից ի վեր՝ արդյունաբերական ինքնիշխանության և վերականգնման վերաբերյալ բանավեճերի միջոցով։
Lazard, Engie, Le Monde. երկրորդ կարիերան որպես խորհրդի անդամ
Սեն-Գոբենից հետո Ժան-Լուի Բեֆան դարձավ բանկի ավագ խորհրդականը։ LazardՆա եղել է GDF Suez-ի, ապա՝ Engie-ի տնօրենների խորհուրդների անդամ 2008-2015 թվականներին, որտեղ նախագահել է անվանակարգերի և վարձատրության կոմիտեն, Siemens-ի վերահսկիչ խորհրդում (2008-2013), Groupe Bruxelles Lambert-ի տնօրենների խորհրդում (2001-2013) և Caisse des Dépôts-ի վերահսկիչ խորհրդում (2014-2019): Նա նաև եղել է BNP Paribas-ի և Gaz de France-ի տնօրեն: Նա խմբի վերահսկիչ խորհրդի անդամ է 1994 թվականից: Le MondeՆա դարձավ նրա նախագահը 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ին։
Նրա դերը Engie-ում նրան ավելի է մոտեցնում էներգետիկայի հիմնական հարցերին, մի ոլորտ, որը մենք մասնավորապես վերլուծում ենք մեր տեղեկատվական թերթիկում...Շարժիչային գործողություն.
տարբերություններ
Ժան-Լուի Բեֆան Պատվո լեգեոնի շքանշանի մեծ սպա է (2007), Ազգային արժանիքների շքանշանի Մեծ խաչի (2016) և Արվեստի և գրականության շքանշանի հրամանատար (2005): Նա արժանացել է բազմաթիվ արտասահմանյան պարգևների, այդ թվում՝ Ծագող արևի շքանշանի (Ճապոնիա): Լինելով օպերայի սիրահար՝ նա նախագահել է Փարիզի ազգային օպերայի առաջխաղացման ասոցիացիան:
Ինչ է նրա ճանապարհորդությունը սովորեցնում ներդրողին
- Արդյունաբերական խմբերը փուլ առ փուլ վերափոխվում են։ Saint-Gobain-ը փոխել է իր ծանրության կենտրոնը՝ առանց անունը փոխելու. դրա արժեքը հասկանալու համար պետք է նայել եկամտի բաշխումը ըստ բիզնես ուղղությունների։
- Խոշոր ձեռքբերումները խաղադրույքներ են։ Դրանք արժեք են ստեղծում, եթե ինտեգրումը հաջող է, բայց ծանրաբեռնում են կարճաժամկետ պարտքը։
- Քաղաքական համատեքստը կարևոր է։ Ազգայնացում, սեփականաշնորհում, արդյունաբերական քաղաքականություն. հանրային որոշումները խորապես ազդել են Saint-Gobain-ի հետագծի վրա։
Saint-Gobain-ը և Engie-ն իրավասու են PEAՖրանսիական բաժնետոմսերում երկարաժամկետ ներդրումների համար հարկային արտոնություններով ստանդարտ ներդրումային գործիք: Այս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է և չի կարող համարվել ներդրումային խորհրդատվություն:
ՀՏՀ
Որքա՞ն ժամանակ Ժան-Լուի Բեֆան ղեկավարեց Սեն-Գոբենը։
Նա ընկերության նախագահն ու գործադիր տնօրենն էր 1986 թվականի հունվարից մինչև 2007 թվականի հունիսը, ապա՝ խորհրդի նախագահ մինչև 2010 թվականը։
Ի՞նչ գրքեր է գրել Ժան-Լուի Բեֆան։
Հատկապես Ֆրանսիան պետք է ընտրություն կատարի (2012) Ֆրանսիան պետք է գործի (2013) Իշխանության բանալիները (2015) եւ Վերափոխվե՛ք կամ մահացե՛ք (2017), բոլորը հրատարակվել են Seuil-ի կողմից։
Ի՞նչ է Արդյունաբերական նորարարությունների գործակալությունը։
Հանրային մարմին, որը ստեղծվել է 2005 թվականին արդյունաբերական քաղաքականության վերաբերյալ նրա զեկույցից հետո և նախատեսված է խոշոր հետազոտական և նորարարական նախագծերին աջակցելու համար։ Նա նախագահել է դրա վերահսկիչ խորհուրդը։