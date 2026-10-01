André Citroën (1878-1935) adalah salah satu nama besar dalam industri Prancis. Lulusan École Polytechnique, ia tidak menciptakan mobil, tetapi ia adalah salah satu orang pertama di Eropa yang memproduksinya secara massal, menjualnya sebagai produk pasar massal, dan menggunakannya sebagai alat pemasaran. Kehidupannya juga merupakan pelajaran ekonomi: kesuksesan industri yang spektakuler, dibiayai oleh hutang yang terus meningkat, yang berakhir dengan kebangkrutan dan pengambilalihan perusahaan oleh Michelin. Pada tahun 2026, namanya kembali muncul dalam berita dengan kampanye untuk pemakamannya di Panthéon.

Kehidupan awal: putra imigran dengan minat yang besar pada teknologi.

André Citroën lahir pada tanggal 5 Februari 1878 di Paris, tepatnya di 44 rue Laffitte, arondisemen ke-9. Ia adalah anak kelima dan terakhir dari Levie Citroen, seorang pedagang berlian Yahudi Belanda yang menetap di Paris pada tahun 1873, dan Amalia Kleinmann, yang berasal dari Warsawa. Nama keluarga tersebut berasal dari leluhur yang merupakan pedagang jeruk di Belanda ("citroen" berarti lemon dalam bahasa Belanda); André-lah yang mengadopsi tanda diaeresis pada huruf "e".

Masa kecilnya ditandai dengan tragedi: pada tahun 1884, ayahnya bunuh diri setelah investasi yang gagal di tambang berlian di Afrika Selatan. Sebagai siswa yang cemerlang di Lycée Condorcet, yang terpesona oleh Jules Verne dan pembangunan Menara Eiffel, André memasuki dunia pendidikan.Politeknik École di 1898.

Roda gigi tulang ikan: kelahiran sebuah logo

Pada tahun 1900, selama perjalanan ke Polandia, ia menemukan proses pembuatan roda gigi alur V. Roda gigi ini, yang lebih senyap dan mampu mentransmisikan daya tinggi, membutuhkan presisi pemesinan yang tinggi. André Citroën membeli lisensi tersebut dan mengembangkan proses produksi industri menggunakan baja. Pada tahun 1901, ia dan dua temannya dari sekolah menengah mendirikan perusahaan manufaktur roda gigi di distrik Faubourg Saint-Denis di Paris.

Lambang chevron ganda ini kemudian menjadi emblem merek mobil tersebut: salah satu logo yang paling mudah dikenali di industri global berasal dari sebuah komponen mekanis.

Mors, Amerika, dan Penemuan Produksi Massal

Mulai tahun 1906 dan seterusnya, ia dipanggil untuk membantu produsen mobil. Morse, yang saat itu sedang mengalami kesulitan. Ia menata ulang manajemen dan jajaran produknya: produksi meningkat dari 300 mobil pada tahun 1908 menjadi 800 pada tahun 1913. Pada tahun 1912, perjalanan ke Amerika Serikat sangat memengaruhinya: ia mengunjungi pabrik Ford dan menemukan produksi jalur perakitan. Ambisinya kemudian menjadi "Henry Ford Eropa".

1915-1918: Pabrik amunisi di Quai de Javel

Dimobilisasi pada tahun 1914 sebagai perwira artileri, ia mengamati kekurangan amunisi. Pada Januari 1915, ia mengusulkan kepada Kementerian Perang pembangunan, dalam beberapa bulan, sebuah pabrik yang mampu memproduksi peluru 75mm dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atas dasar Dermaga tombakDi Paris, ia membangun sebuah pabrik ultramodern yang mempekerjakan hingga 13.000 wanita. Pabrik itu memproduksi total sekitar 23 juta peluru. Pabrik tersebut juga terkenal karena layanan sosialnya, yang jarang ditemukan pada waktu itu: kantin, rumah sakit, dan tempat penitipan anak.

1919: Tipe A dan mobil Eropa pertama yang diproduksi secara massal.

Segera setelah gencatan senjata, pabrik tersebut kehilangan pesanan militernya. André Citroën mengantisipasi hal ini: ia mengubah lokasi tersebut menjadi pabrik mobil dalam beberapa bulan. Pada Januari 1919, ia mengumumkan kepada pers sebuah mobil seharga 7.250 franc, kira-kira setengah harga mobil termurah di pasaran. Kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 16.000 pertanyaan dalam dua minggu.

La Citroën Tipe ACitroën 2CV, yang dirancang oleh insinyur Jules Salomon, dirilis pada tahun yang sama. Mobil ini diperkenalkan sebagai mobil Eropa pertama yang diproduksi dalam seri besar, dengan target 30 mobil per hari. Pada tahun 1929, Citroën memproduksi 102.891 mobil, hampir sepertiga dari produksi Prancis, dan mempekerjakan sekitar 32.000 pekerja di pabrik-pabriknya di Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, dan Grenelle.

Seorang jenius pemasaran yang melampaui zamannya.

André Citroën memahami lebih dulu daripada yang lain bahwa iklan itu menjual:

Pada tanggal 4 Oktober 1922, sebuah pesawat terbang menulis "Citroën" dengan huruf-huruf asap di atas Arc de Triomphe selama Pameran Otomotif;

Dari tahun 1925 hingga 1933, sebuah papan iklan bercahaya raksasa terbuat dari menara Eiffel papan reklame raksasa;

papan reklame raksasa; Ekspedisi kendaraan setengah trek Kégresse memberikan kesan yang kuat pada opini publik: melintasi Sahara (1922-1923), Pelayaran Hitam di Afrika (1924), Kapal Pesiar Kuning di Asia (1931);

di Afrika (1924), di Asia (1931); Selain itu, ia juga berinovasi dalam layanan purna jual: buku panduan pengemudi, jaringan dealer, dan suku cadang asli yang terjamin.

Traction Avant dan kebangkrutan tahun 1934

Pada tahun 1933, untuk tetap kompetitif melawan Louis Renault, André Citroën membangun kembali pabrik Javel hanya dalam beberapa bulan, mengubahnya menjadi salah satu pabrik paling modern di Eropa. Ia mempekerjakan insinyur André Lefebvre, yang merancang... dalam waktu satu tahun. Traksi AvantDiperkenalkan pada 24 Maret 1934. Mobil ini revolusioner, tetapi perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan: sebuah laporan dari Bank Sentral Prancis yang diterbitkan pada Mei 1934 melaporkan kerugian sebesar 200 juta franc.

Pihak bank menolak untuk terus mendukungnya, dan pemerintah tidak ingin campur tangan. 21 décembre 1934Perusahaan Citroën telah ditempatkan dalam likuidasi yudisial. Kreditur utama, MichelinIa mengambil alih perusahaan tersebut. Pada Januari 1935, André Citroën menjual sahamnya; Pierre Michelin menggantikannya sebagai presiden pada bulan Juli. Dalam keadaan sakit, André Citroën meninggal pada tanggal 3 Juli 1935 di Paris, pada usia 57 tahun.

Warisan: dari Michelin ke Stellantis

Merek ini bertahan dan berkembang di bawah kepemilikan Michelin, dengan model-model ikonik seperti 2CV (1948) dan DS (1955). Pada tahun 1976, Peugeot mengakuisisi Citroën, yang melahirkan grup tersebut. PSA Peugeot CitroënPada Januari 2021, penggabungan PSA dan Fiat Chrysler menciptakan... bintangCitroën merupakan salah satu dari empat belas merek tersebut.

Di Paris, Quai de Javel diubah namanya menjadi Quai André-Citroën pada tahun 1958, dan bekas pabrik digantikan oleh Parc André-Citroën. Selama beberapa tahun, keluarga, khususnya cucunya Henri-Jacques Citroën, telah mengadvokasi agar ia dimakamkan di Panthéon. Pada tanggal 26 Agustus 2026, presiden Medef (Konfederasi Bisnis Prancis), Patrick Martin, secara terbuka mendukung pencalonan ini di sekolah musim panas organisasi tersebut.

Pelajaran apa yang bisa dipetik investor dari kisah André Citroën?

Perjalanan sejarah Citroën menawarkan pelajaran yang masih relevan untuk menganalisis produsen mobil yang terdaftar di bursa saham:

Volume tersebut tidak mencukupi. Citroën menjual banyak mobil, tetapi dengan harga yang sangat rendah untuk menguasai pasar. Tanpa margin yang cukup, pertumbuhan yang didanai utang menjadi rapuh. Di pasar saham, Anda melihat margin operasi dan arus kas, bukan hanya penjualan. Industri otomotif sangat padat modal. Membangun kembali pabrik atau meluncurkan model revolusioner membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini berlaku pada tahun 2026 dengan transisi ke kendaraan listrik, yang memberikan tekanan pada keuangan semua produsen. Mitra keuangan itu penting. Michelin, sebagai kreditur, menjadi pemilik. Hubungan antara produsen dan pemasok tetap erat; analisis kami tentangSaham Michelin Hal ini menunjukkan bagaimana produsen ban tersebut telah melakukan diversifikasi sejak saat itu.

Untuk mengikuti perkembangan penerus merek Chevron saat ini, lihat profil kami diSaham Stellantisdan untuk membandingkannya dengan rival bersejarah Citroën yang hebat, yang ada diSaham RenaultAnalisis ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi.

Tahun peristiwa 1878 Lahir di Paris (5 Februari) 1898 Masuk ke Politeknik Ecole 1901 Pendirian perusahaan roda gigi herringbone 1906 Memimpin pemulihan Mors 1915 Pembangunan pabrik cangkang Javel Quay 1919 Peluncuran Citroën Tipe A 1924 Pelayaran Hitam 1934 Traction Avant (Maret), likuidasi yudisial (21 Desember) 1935 Diambil alih oleh Michelin; meninggal pada tanggal 3 Juli. 1976 Kelahiran PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën menjadi merek Stellantis.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Mengapa logo Citroën memiliki dua tanda panah?

Hal ini mengingatkan kita pada roda gigi berbentuk V (tulang ikan) yang diproduksi André Citroën di awal karirnya, sebelum terjun ke industri otomotif.

Mengapa Citroën bangkrut pada tahun 1934?

Perusahaan tersebut telah mengambil utang yang signifikan untuk membiayai pertumbuhannya, rekonstruksi pabrik Javel, dan pengembangan Traction Avant, sementara harga jualnya yang rendah membatasi margin keuntungannya. Bank-bank menolak untuk mendukungnya, dan perusahaan tersebut ditempatkan di bawah pengawasan kurator pada tanggal 21 Desember 1934.

Siapa pemilik Citroën saat ini?

Citroën adalah merek dari grup Stellantis, yang dibentuk pada tahun 2021 dari penggabungan antara PSA dan Fiat Chrysler Automobiles.