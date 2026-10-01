Bursa Pendidikan » Berita EduBourse » Biografi Éric Trappier, CEO Dassault Aviation dan arsitek penjualan Rafale

Eric Trapier Telah memimpin Dassault Aviation sejak Januari 2013. Lahir pada 1 Juni 1960, ia bergabung dengan grup tersebut pada usia 24 tahun dan menghabiskan sebagian besar karirnya menjual jet tempur untuk ekspor sebelum mengambil alih kendali. Di bawah kepemimpinannya, penembakanDahulu dianggap tidak laku di luar Prancis, produk ini telah menjadi sukses secara komersial di seluruh dunia. Pada Januari 2025, ia juga menjabat sebagai ketua Grup Industri Marcel Dassault (GIMD). Potret seorang pemimpin yang bijaksana, yang keputusannya penting bagi semua orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai pertahanan.

Pelatihan dan permulaan

Éric Trappier adalah seorang insinyur lulusan Télécom SudParis. Ia menyelesaikan dinas militernya sebagai perwira di Angkatan Laut Prancis pada tahun 1983 dan 1984, kemudian bergabung dengan Dassault Aviation Pada tahun 1984. Saat ini ia adalah seorang kapten angkatan laut cadangan. Menikah pada tahun 1983, ia adalah ayah dari tiga anak.

Tiga puluh tahun berkiprah di bidang ekspor.

Kariernya di Dassault Aviation hampir seluruhnya berfokus pada urusan internasional:

1984-1987 : kantor desain dan manajemen sistem persenjataan.

: kantor desain dan manajemen sistem persenjataan. 1987-1991 : Manajemen teknis internasional, bertanggung jawab atas negosiasi dengan Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, Chili, dan Jerman. Ia terlibat dalam penjualan pesawat patroli maritim Atlantik.

: Manajemen teknis internasional, bertanggung jawab atas negosiasi dengan Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, Chili, dan Jerman. Ia terlibat dalam penjualan pesawat patroli maritim Atlantik. 1991-1995 : bertanggung jawab atas penjualan di Asia, termasuk kontrak Mirage dengan India.

: bertanggung jawab atas penjualan di Asia, termasuk kontrak Mirage dengan India. 1995-2000 Bertanggung jawab atas penjualan di Uni Emirat Arab, di mana ia mengelola kontrak Mirage 2000-9.

Bertanggung jawab atas penjualan di Uni Emirat Arab, di mana ia mengelola kontrak Mirage 2000-9. 2000-2005 : direktur wilayah Timur Tengah dan Afrika, kemudian direktur ekspor militer.

: direktur wilayah Timur Tengah dan Afrika, kemudian direktur ekspor militer. 2006 : Manajer umum internasional.

Dia juga menegosiasikan perjanjian industri untuk demonstrator drone tempur tersebut. nEUROnDipimpin oleh Dassault Aviation bersama Saab (Swedia), Alenia (Italia), RUAG (Swiss), HAI (Yunani) dan EADS (Spanyol). Program Eropa ini berfungsi sebagai laboratorium untuk teknologi siluman dan penerbangan otonom.

2013: CEO termuda dalam sejarah Dassault Aviation

Setelah diangkat sebagai direktur pada tanggal 18 Desember 2012, Éric Trappier ditunjuk sebagai presiden dan CEO pada tanggal tersebut. 8 janvier 2013Menggantikan Charles Edelstenne. Pada usia 52 tahun, ia menjadi CEO kelima perusahaan sejak didirikan pada tahun 1929, dan yang termuda yang memegang posisi ini.

Ia mewarisi situasi paradoks: Rafale secara teknis diakui, tetapi belum ada pelanggan asing yang membelinya, dan pesawat itu hanya didukung oleh pesanan dari pemerintah Prancis. Oleh karena itu, tantangan dekade ini adalah mengubah program nasional menjadi kesuksesan ekspor.

Penjualan besar-besaran pesawat Rafale di bawah kepemimpinannya.

Dekade berikutnya membuktikan bahwa dia benar. Kontrak-kontrak penting yang ditandatangani sejak 2015:

Tahun negara Urutan 2015 Mesir 24 unit Rafale (pelanggan ekspor pertama), ditambah dengan pesanan kedua pada tahun 2021. 2015 Qatar 24 pesawat Rafale, kemudian ditingkatkan menjadi 36. 2016 India 36 pesawat Rafale untuk Angkatan Udara Prancis 2021 Grèce Pesawat Rafale baru dan bekas 2021 Kroasia 12 Rafale bekas 2021 Emirat arabes unis 80 pesawat Rafale, pesanan ekspor terbesar dalam sejarah program tersebut. 2022 Indonesia 42 pesawat Rafale, dalam beberapa gelombang 2024 Serbie 12 Meledak 2025 India 26 pesawat Rafale Marine untuk Angkatan Laut India

Keberhasilan ini telah secara mendalam mengubah wajah Dassault Aviation: pesanan yang terus berdatangan selama bertahun-tahun, peningkatan produksi, dan visibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di sektor militer. Keberhasilan ini juga menguntungkan mitra utama program, Thales untuk elektronik dan Safran untuk mesin M88. Investor yang tertarik pada rantai nilai ini dapat melihat analisis kami tentang...Saham Dassault Aviation, TheAksi Thales danSaham Safran.

Berkas sensitif: SCAF dan Falcon

Tidak semudah itu. Program Eropa dari Sistem Udara Tempur Masa Depan (FCAS)Proyek yang diluncurkan bersama Jerman dan Spanyol ini ditandai dengan perselisihan industri yang berulang mengenai pembagian tugas antara Dassault Aviation dan Airbus. Éric Trappier secara terbuka membela perlunya kontraktor utama yang jelas untuk pesawat tempur tersebut, sebuah posisi yang secara teratur memicu ketegangan dengan para mitra.

Di sisi sipil, terdapat berbagai macam jet bisnis. elang Falcon 6X mengalami penundaan, terutama terkait dengan mesin, sebelum memasuki layanan dan Falcon 10X dikembangkan. Bisnis Falcon tetap lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi daripada bisnis militer.

Presiden GIMD dan tokoh terkemuka di kalangan pengusaha industri.

Pada tanggal 9 Januari 2025, Éric Trappier menggantikan Charles Edelstenne sebagai presiden. Grup Industri Marcel Dassault (GIMD)Perusahaan induk keluarga Dassault, yang terutama mengendalikan Dassault Aviation dan memegang saham signifikan di Dassault Systèmes, sendiri merupakan pemegang saham mayoritas Thales. Ia tetap menjabat sebagai CEO Dassault Aviation.

Ia juga memegang beberapa posisi representatif:

Presiden Asosiasi Industri Dirgantara dan Pertahanan Eropa (ASD), terpilih pada Mei 2017;

Presiden GIFAS (Asosiasi Industri Dirgantara Prancis), terpilih pada 8 Juni 2017;

Presiden CIDEF (Dewan Industri Pertahanan Prancis) dari Maret 2021 hingga Januari 2023;

Presiden UIMM (Serikat Industri dan Perdagangan Metalurgi), terpilih pada 15 April 2021.

Ia telah menjadi Komandan Legiun Kehormatan sejak Januari 2025 dan penerima Medali Aeronautika (2023).

Pertahanan Eropa pada tahun 2026: mengapa perannya penting bagi investor

Sejak tahun 2022, peningkatan anggaran militer di Eropa telah menjadikan saham-saham sektor pertahanan sebagai salah satu tema yang paling banyak dipantau di pasar saham. Dalam konteks ini, beberapa poin patut mendapat perhatian:

Buku pesanan Hal ini memberikan visibilitas selama beberapa tahun, tetapi profitabilitas bergantung pada kemampuan untuk melakukan pengiriman tepat waktu, dan oleh karena itu bergantung pada rantai subkontrak.

Hal ini memberikan visibilitas selama beberapa tahun, tetapi profitabilitas bergantung pada kemampuan untuk melakukan pengiriman tepat waktu, dan oleh karena itu bergantung pada rantai subkontrak. Struktur kontrol Dassault Aviation mayoritas dimiliki oleh GIMD, dengan Airbus sebagai pemegang saham minoritas yang signifikan. Oleh karena itu, jumlah saham yang beredar bebas terbatas, yang dapat memperkuat pergerakan harga saham.

Dassault Aviation mayoritas dimiliki oleh GIMD, dengan Airbus sebagai pemegang saham minoritas yang signifikan. Oleh karena itu, jumlah saham yang beredar bebas terbatas, yang dapat memperkuat pergerakan harga saham. Kontrak ekspor : hal tersebut bergantung pada keputusan politik, pendanaan, dan terkadang transfer teknologi, dengan jadwal implementasi yang seringkali tidak pasti.

: hal tersebut bergantung pada keputusan politik, pendanaan, dan terkadang transfer teknologi, dengan jadwal implementasi yang seringkali tidak pasti. Kriteria ESG Beberapa dana tidak memasukkan senjata, sementara yang lain telah memasukkannya kembali sejak tahun 2022. Hal ini memengaruhi permintaan terhadap sekuritas tersebut.

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FAQ (Pertanyaan Umum)

Sejak kapan Eric Trappier memimpin Dassault Aviation?

Ia telah menjabat sebagai Ketua dan CEO Dassault Aviation sejak 8 Januari 2013.

Apa peran Eric Trappier dalam penjualan Rafale?

Sebagai mantan direktur pelaksana internasional, ia memimpin strategi ekspor yang memungkinkan kontrak pertama (Mesir dan Qatar pada tahun 2015, India pada tahun 2016), kemudian pesanan rekor 80 pesawat Rafale oleh Uni Emirat Arab pada tahun 2021.

Apa itu GIMD yang diketuai oleh Éric Trappier?

Marcel Dassault Industrial Group adalah perusahaan induk keluarga yang mengendalikan Dassault Aviation. Éric Trappier menjadi ketuanya pada 9 Januari 2025.

Apakah Éric Trappier adalah presiden UIMM?

Ya, dia terpilih sebagai presiden Serikat Industri dan Perdagangan Metalurgi pada tanggal 15 April 2021.