Gérard Mestrallet adalah salah satu pemimpin yang paling membentuk lanskap energi Prancis selama tiga puluh tahun terakhir. Lahir pada 1 April 1949 di Paris, ia memimpin transformasi Compagnie de Suez menjadi grup industri, mengatur penggabungan dengan Gaz de France pada tahun 2008, dan kemudian memimpin GDF Suez, yang berganti nama menjadi Engie pada tahun 2015. Biografi ini menelusuri kembali kariernya, keputusan-keputusan besar yang menandainya, kontroversi yang ia timbulkan, dan apa arti warisannya bagi investor yang mengikuti sektor energi pada tahun 2026.

Pendidikan: profil seorang insinyur dan pejabat sipil senior

Gérard Mestrallet menempuh jalur karier yang khas dari kalangan elit administrasi Prancis, dengan fokus ilmiah yang kuat. Ia adalah mantan mahasiswa École Polytechnique (angkatan 1968), lulusan École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), dan kemudian ENA, tempat ia lulus pada tahun 1978 dengan kelas "Pierre Mendès France".

Setelah lulus dari ENA (Sekolah Administrasi Nasional), ia bergabung dengan Departemen Keuangan sebagai administrator sipil. Dari September 1982 hingga Juli 1984, ia menjabat sebagai penasihat teknis urusan industri di kantor Jacques Delors, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perekonomian dan Keuangan. Pengalaman di Bercy (Kementerian Keuangan) ini memberinya pemahaman mendalam tentang hubungan antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar, sebuah aset yang terbukti sangat berharga sepanjang kariernya selanjutnya.

Dari Perusahaan Keuangan Suez ke Perusahaan Umum Belgia

Pada tahun 1984, ia bergabung dengan Suez Financial Company sebagai manajer proyek. Ia dengan cepat naik pangkat: Wakil Delegasi Umum untuk Urusan Industri pada tahun 1986, Direktur Utama European Rights Company (anak perusahaan Suez) pada tahun 1987, kemudian Wakil Direktur Utama perusahaan tersebut pada tahun 1991. Selanjutnya, ia menjadi Direktur Utama dan Ketua Komite Eksekutif dari Société Générale de Belgique, salah satu perusahaan holding industri tertua di Eropa, yang pengembangannya ia pimpin.

Pengalaman di Belgia ini sangat penting: Suez memiliki saham di bidang kelistrikan (Electrabel), keuangan, dan industri di sana. Hal ini menjelaskan mengapa Belgia tetap menjadi landasan kegiatan grup hingga saat ini, yang kemudian menjadi Engie.

1995-2008: Transformasi Suez menjadi grup jasa

Pada tahun 1995, Gérard Mestrallet mengambil alih sebagai kepala Compagnie de Suez. Strateginya jelas: memfokuskan kembali konglomerat keuangan pada tiga bisnis inti, energi, air dan kebersihanUntuk mencapai hal ini, ia memprakarsai penggabungan dengan Lyonnaise des Eaux. Pada tahun 1997, Suez Lyonnaise des Eaux didirikan, di mana ia menjabat sebagai ketua dewan manajemen, sementara Jérôme Monod, kepala Lyonnaise sebelumnya, menjabat sebagai ketua dewan pengawas.

Grup tersebut kemudian kembali menggunakan nama Suez. Pada tahun 2003, grup ini mengadopsi struktur tata kelola dewan direksi, dengan Gérard Mestrallet menjadi ketua dan CEO-nya. Selama periode ini, Suez secara bertahap melepaskan aktivitas keuangannya dan memposisikan diri sebagai pemain Eropa di bidang utilitas, yaitu layanan penting (listrik, gas, air, limbah).

2008: Penggabungan GDF Suez, sebuah pernikahan negara.

Penggabungan antara Gaz de France dan Suez, yang diselesaikan pada Juli 2008, adalah operasi paling simbolis dalam kariernya. Diumumkan sejak tahun 2006 dalam konteks ancaman pengambilalihan asing terhadap Suez, penggabungan ini membutuhkan undang-undang yang memungkinkan negara Prancis untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di Gaz de France di bawah ambang batas minimum yang wajib dipertahankan. Grup baru ini, GDF Suez, menjadi salah satu perusahaan energi terkemuka di dunia. Gérard Mestrallet menjabat sebagai CEO-nya dari Juli 2008 hingga Mei 2016, sementara tetap menjadi ketua dewan direksi Suez Environnement, cabang air dan limbah yang terdaftar di bursa saham secara terpisah.

Bagi para investor, merger ini menggambarkan poin penting: di sektor yang diatur, nilai suatu perusahaan bergantung pada strategi industrinya sama seperti hubungannya dengan negara sebagai pemegang saham. Ini adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis situasi saat ini...Aksi Engieyang mana negara Prancis tetap menjadi pemegang saham utama.

2015: GDF Suez menjadi Engie

Pada tahun 2015, GDF Suez mengubah namanya dan menjadi EngieSelain perubahan citra merek, grup ini mengumumkan pergeseran ke arah energi terbarukan, layanan energi, dan penghapusan bertahap batu bara. Namun, pergeseran ini datang terlambat, menurut beberapa pengamat: dalam sebuah artikel Februari 2020, Dunia Pernyataan itu merujuk pada "kesalahan strategis" yang telah menghambat transisi kelompok tersebut, dan mencatat bahwa pergeseran ke arah "ramah lingkungan" baru benar-benar dimulai pada tahun 2013.

Pada tanggal 3 Mei 2016, Gérard Mestrallet menyerahkan manajemen umum kepada Isabelle Kocher dan tetap menjabat sebagai ketua dewan direksi. Pada tahun 2018, ia menyerahkan jabatan ketua kepada Jean-Pierre ClamadieuSejak tahun 2021, Catherine MacGregor menjabat sebagai manajer umum Engie.

Kontroversi: kompensasi dan rencana pensiun tambahan

Seperti banyak CEO CAC 40 dari generasinya, Gérard Mestrallet telah menjadi pusat perdebatan tentang kompensasi eksekutif:

2012 Total remunerasinya mencapai €3.005.079, sedikit menurun (-2,7%) dibandingkan tahun 2011, yang kemudian menempatkannya di posisi ke-8 di CAC 40 (angka diambil dari Wikipedia berdasarkan pers ekonomi).

Total remunerasinya mencapai €3.005.079, sedikit menurun (-2,7%) dibandingkan tahun 2011, yang kemudian menempatkannya di posisi ke-8 di CAC 40 (angka diambil dari Wikipedia berdasarkan pers ekonomi). Oktober 2014 Besaran uang pensiun tambahan yang diterimanya, diperkirakan sebesar 21 juta euro dan diumumkan oleh CGT, menimbulkan kontroversi pada saat grup tersebut mencatat kerugian besar untuk tahun keuangan 2013. Komite Tinggi Tata Kelola Perusahaan menganggap skema tersebut sesuai dengan kode Afep-Medef; Emmanuel Macron, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perekonomian, menyatakan bahwa Negara akan menolak jenis resolusi ini di masa mendatang.

Besaran uang pensiun tambahan yang diterimanya, diperkirakan sebesar 21 juta euro dan diumumkan oleh CGT, menimbulkan kontroversi pada saat grup tersebut mencatat kerugian besar untuk tahun keuangan 2013. Komite Tinggi Tata Kelola Perusahaan menganggap skema tersebut sesuai dengan kode Afep-Medef; Emmanuel Macron, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perekonomian, menyatakan bahwa Negara akan menolak jenis resolusi ini di masa mendatang. May 2016 Setelah menjadi ketua non-eksekutif, ia mengumumkan bahwa ia akan melepaskan gaji ketua (€350.000 per tahun), yang dibayarkan ke yayasan perusahaan Engie.

Peristiwa-peristiwa ini telah berkontribusi pada perubahan tata kelola perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham Prancis: pemungutan suara pemegang saham yang mengikat mengenai kompensasi eksekutif ("hak suara atas gaji," Undang-Undang Sapin 2 tahun 2016), dan peraturan yang lebih ketat mengenai pensiun tambahan. Bagi pemegang saham individu, membaca bagian "tata kelola perusahaan" dalam dokumen pendaftaran universal kini menjadi bagian dari setiap tinjauan tata kelola perusahaan. analisis fundamental serius.

Paris Europlace, FACE dan diplomasi ekonomi

Selain tugas operasionalnya, Gérard Mestrallet juga menjabat sebagai ketua. Paris Europlace, asosiasi yang mempromosikan Paris sebagai pusat keuangan, serta Yayasan Aksi Melawan Eksklusi (FACE) Dari tahun 2007 hingga 2020. Pada tahun 2015, ia diangkat sebagai "duta besar untuk pendidikan"; pada bulan April 2016, Ségolène Royal mempercayakan kepadanya sebuah misi mengenai harga karbon di Eropa, sebagai tindak lanjut dari COP21.

Setelah Engie, ia menjadi ketua eksekutif dariBadan Prancis untuk Pembangunan AlUla (Afalula), yang bertanggung jawab atas kerja sama Prancis-Arab Saudi seputar situs warisan budaya ini. Pada Februari 2024, Emmanuel Macron menunjuknya sebagai perwakilan Prancis untuk proyek tersebut. Koridor ekonomi India–Timur Tengah–Eropa (IMEC). Ia juga pernah menjabat di berbagai dewan direksi: Société Générale, dewan pengawas Siemens, European Round Table of Industrialists, dan beberapa dewan penasihat internasional di Tiongkok dan Hong Kong.

Ia adalah Komandan Legiun Kehormatan (2016) dan Komandan Orde Jasa Nasional.

Pelajaran apa yang dapat dipetik oleh investor dari perjalanannya di tahun 2026?

Karier Gérard Mestrallet memberikan wawasan tentang tiga realitas yang berguna bagi siapa pun yang berinvestasi dalam nilai-nilai energi dan layanan publik:

Penggabungan perusahaan besar mengubah sifat suatu saham. Pemegang saham Suez pada tahun 1995 memiliki perusahaan induk keuangan; pemegang saham tahun 2008, sebuah perusahaan energi terintegrasi; dan pemegang saham tahun 2026, sebuah kelompok yang berfokus pada energi terbarukan dan infrastruktur. Tesis investasi perlu ditinjau ulang pada setiap tahap. Menguraikan aktivitas terkadang menciptakan nilai. Suez Environnement, yang lama diketuai oleh Gérard Mestrallet, melakukan penawaran saham perdana (IPO) pada tahun 2008 sebelum menjadi pusat upaya pengambilalihan Veolia pada tahun 2020-2022. Mereka yang mengikuti perkembangansaham Veolia Mereka sangat familiar dengan peristiwa ini, yang telah mengubah sektor air dan limbah di Prancis. Tata kelola pemerintahan memiliki harga yang harus dibayar. Kontroversi mengenai remunerasi saja tidak mengubah arah pergerakan saham Engie di pasar saham, tetapi hal itu mempercepat keterlibatan pemegang saham dalam pengambilan keputusan dewan direksi.

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Tahun Langkah 1949 Lahir di Paris (1 April) 1978 Lulus dari ENA, bergabung dengan Departemen Keuangan. 1982-1984 Penasihat teknis untuk Jacques Delors, Menteri Perekonomian 1984 Bergabung dengan Perusahaan Keuangan Suez 1995 Mengambil alih kendali Perusahaan Suez. 1997 Kelahiran Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Penggabungan GDF Suez, CEO grup baru 2015 GDF Suez menjadi Engie 2016 Isabelle Kocher menjadi CEO; dia tetap menjabat sebagai ketua dewan direksi. 2018 Jean-Pierre Clamadeu menggantikannya sebagai ketua Engie. 2024 Perwakilan Prancis untuk koridor IMEC

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa peran Gérard Mestrallet dalam pembentukan Engie?

Ia memimpin penggabungan antara Gaz de France dan Suez pada tahun 2008, kemudian memimpin GDF Suez hingga tahun 2016. Grup tersebut berganti nama menjadi Engie pada tahun 2015, di bawah kepemimpinannya sebagai ketua.

Siapa yang menggantikan Gérard Mestrallet di Engie?

Isabelle Kocher menggantikannya sebagai manajer umum pada Mei 2016, dan Jean-Pierre Clamadieu sebagai ketua dewan direksi pada tahun 2018.

Mengapa pesangon besar yang diterimanya menimbulkan kontroversi?

Pada Oktober 2014, angka yang disebutkan (€21 juta) dipublikasikan ketika GDF Suez mencatatkan kerugian rekor dan sedang mempersiapkan rencana pengurangan biaya. Pengaturan tersebut dianggap sesuai dengan kode Afep-Medef, tetapi memicu perdebatan tentang regulasi kompensasi eksekutif.