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Jean-Cyril Spinetta Ia adalah salah satu dari sedikit pejabat senior Prancis yang berhasil memulai karier kedua sebagai pemimpin perusahaan-perusahaan besar. Lahir pada 4 Oktober 1943 di distrik ke-15 Paris, ia memimpin Air Inter, yang kemudian menjadi Air France selama lebih dari sebelas tahun, memimpin privatisasi sebagian perusahaan dan penggabungannya dengan KLM pada tahun 2004, sebelum memimpin dewan pengawas Areva. Pada tahun 2018, namanya kembali mencuat di berita dengan "Laporan Spinetta" tentang masa depan transportasi kereta api. Berikut adalah perjalanan kariernya, keputusan-keputusan kuncinya, dan apa artinya bagi investor di sektor penerbangan hingga saat ini.

Asal dan pembentukan

Jean-Cyril Spinetta dibesarkan dalam keluarga yang sangat berkomitmen pada sosialisme. Kakeknya, Cyrille Spinetta, seorang insinyur lulusan sekolah Seni dan Kerajinan, mengelola Pabrik Kaca Pekerja Albi sejak tahun 1911 dan dekat dengan Jean Jaurès. Ibunya, Antoinette Brignoli, seorang guru sekolah yang berasal dari Korsika, dan ayahnya, Adrien Spinetta, seorang insinyur sipil, menetap di Paris, tempat Jean-Cyril dilahirkan.

Sebagai seorang siswa di Lycée Hoche di Versailles, ia memperoleh gelar pascasarjana di bidang hukum publik dari Fakultas Hukum di Paris, lulus dari Sciences Po Paris, dan kemudian masuk ENA (Sekolah Administrasi Nasional) di kelas Charles de Gaulle. Ia adalah anggota Partai Sosialis hingga tahun 1977.

Karier sebagai pegawai negeri sipil senior (1969-1990)

Karier administratifnya luas dan beragam. Setelah bekerja sebagai asisten pengajar, ia berturut-turut memegang posisi di Kementerian Pendidikan Nasional (kepala kantor investasi dan perencanaan, kemudian direktur perguruan tinggi), di Dewan Negara sebagai auditor, di Sekretariat Jenderal Pemerintah, dan di layanan informasi Perdana Menteri.

Ia kemudian semakin mendekati sektor transportasi, dua kali menjadi kepala staf Michel Delebarre, terutama ketika Delebarre menjabat sebagai Menteri Transportasi dan Urusan Maritim, dan kemudian Menteri Infrastruktur. Pengalaman ini memberinya pengetahuan mendalam tentang penerbangan sipil dan tantangan regulasinya.

Air Inter kemudian Air France: restrukturisasi dan pembukaan modal.

Dari tahun 1990 hingga 1993, ia menjabat sebagai presiden dan CEO dariUdara Inter, maskapai penerbangan domestik Prancis, pada saat persiapan sedang dilakukan untuk pembukaan wilayah udara Eropa bagi persaingan. Setelah misi bersama Presiden François Mitterrand dan bertugas di Komisi Eropa, ia diangkat menjadi kepalaAir France 22 September 1997.

Rencana kerjanya ada dua: melanjutkan pemulihan perusahaan yang bangkit dari kerugian bertahun-tahun, dan mempersiapkannya untuk memasuki pasar. Pada tahun 1999, ia memimpin privatisasi sebagian Air France, bersamaan dengan penawaran umum perdana perusahaan. Selama periode ini, Air France juga bergabung dengan aliansi SkyTeam, yang didirikan pada tahun 2000 bersama Delta, Aeromexico, dan Korean Air.

2004: berdirinya Air France-KLM

Operasi paling signifikan dalam kariernya adalah penggabungan dengan perusahaan Belanda. KLMPenggabungan yang diselesaikan pada tahun 2004 ini merupakan penggabungan lintas batas besar pertama dalam transportasi udara Eropa. Struktur yang dipilih mempertahankan dua maskapai penerbangan dan dua merek, dengan dua hub (Paris-Charles-de-Gaulle dan Amsterdam-Schiphol), di bawah perusahaan publik yang dimiliki bersama. Operasi ini juga menyebabkan privatisasi Air France, dengan kepemilikan saham negara Prancis turun di bawah ambang batas mayoritas.

Jean-Cyril Spinetta tetap menjabat sebagai CEO grup hingga 31 Desember 2008, kemudian menjadi Ketua Dewan Direksi Air France-KLM dan Air France mulai 1 Januari 2009, dengan Pierre-Henri Gourgeon mengambil alih sebagai CEO. Pada 17 Oktober 2011, setelah kepergian Gourgeon, Spinetta kembali menjabat sebagai CEO hingga tahun 2013, ketika Alexandre de Juniac menggantikannya.

Model dua kepala yang dicetuskan pada tahun 2004 sering dibahas, terutama selama ketegangan antara Paris dan Den Haag pada tahun 2019, ketika negara Belanda mengakuisisi saham di perusahaan tersebut. Untuk memahami bagaimana warisan ini masih membebani valuasi grup, analisis kami terhadapSaham Air France-KLM Meninjau struktur permodalan dan masalah armada.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: dibutuhkan seorang administrator.

Secara paralel, Jean-Cyril Spinetta duduk di berbagai dewan. Dia memimpin Dewan pengawas Areva Dari April 2009 hingga Juni 2013, periode yang ditandai dengan kesulitan pada reaktor EPR dan mempertanyakan strategi kelompok nuklir (yang kemudian menjadi Orano untuk siklus bahan bakar). Ia juga menjabat sebagai direktur di Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (sejak 2005), Unilever, dan GDF Suez.

Kehadirannya di dewan direksi Saint-Gobain menempatkannya sejajar dengan tokoh-tokoh seperti Jean-Louis Beffa; mereka yang tertarik dengan kelompok material dapat melihat profil kami di [tautan profil].Saham Saint-Gobain.

Kasus hukum ditutup tanpa penuntutan.

Pada Juli 2006, Jean-Cyril Spinetta dipanggil oleh pengadilan sebagai bagian dari penyelidikan yang menargetkan mantan subkontraktor Air France yang berspesialisasi dalam keamanan penerbangan. Ia akhirnya diinterogasi sebagai saksi yang dibantu dan tidak didakwa secara resmi. Ia selalu mempertahankan ketidakbersalahannya dalam kasus ini.

2018: Laporan Spinetta tentang masa depan perkeretaapian

Pada tanggal 15 Februari 2018, ia menyerahkan laporan tentang "masa depan transportasi kereta api" kepada Perdana Menteri Édouard Philippe. Rekomendasi yang paling banyak dibahasnya menyangkut penghentian praktik perekrutan karyawan baru dengan status pekerja kereta api, transformasi SNCF menjadi perusahaan publik terbatas, persiapan pembukaan jaringan kereta api untuk persaingan, dan pengurangan jumlah jalur cabang. Beberapa proposal ini dimasukkan ke dalam undang-undang untuk pakta kereta api baru yang diadopsi pada tahun 2018, setelah gerakan mogok yang panjang.

Ia juga menjabat sebagai ketua, sejak Oktober 2013, Dewan Ekonomi-Pendidikan Nasional, yang bertugas mendekatkan sekolah dan dunia bisnis.

perbedaan

Jean-Cyril Spinetta adalah Komandan Legiun Kehormatan dan Ordo Jasa Nasional, serta Perwira Palma Akademik. Ia terpilih sebagai "Manajer Terbaik Tahun Ini" oleh The New Economist pada tahun 2003 dan menerima Penghargaan Icare dari Asosiasi Jurnalis Penerbangan dan Antariksa Profesional pada tahun 2004.

Pelajaran apa yang dapat dipetik investor dari perjalanan hidupnya?

Sektor penerbangan merupakan salah satu sektor yang paling siklikal di pasar saham. Karier Jean-Cyril Spinetta menggambarkan beberapa faktor tersebut:

Konsolidasi adalah sumber utama penciptaan nilai. Air France-KLM, kemudian IAG (British Airways-Iberia) dan Lufthansa Group dibangun melalui penggabungan. Pasar menghargai grup yang mampu merampingkan jaringan mereka.

Air France-KLM, kemudian IAG (British Airways-Iberia) dan Lufthansa Group dibangun melalui penggabungan. Pasar menghargai grup yang mampu merampingkan jaringan mereka. Kehadiran negara mengubah segalanya. Negara Prancis dan Belanda tetap menjadi pemegang saham Air France-KLM; hal ini memberikan dukungan di saat krisis, seperti pada tahun 2020, tetapi juga membatasi kebebasan strategis dan dapat menyebabkan pengenceran saham selama rekapitalisasi.

Negara Prancis dan Belanda tetap menjadi pemegang saham Air France-KLM; hal ini memberikan dukungan di saat krisis, seperti pada tahun 2020, tetapi juga membatasi kebebasan strategis dan dapat menyebabkan pengenceran saham selama rekapitalisasi. Perusahaan-perusahaan tersebut bergantung pada para produsen. Keterlambatan pengiriman dan ketersediaan mesin berdampak pada kapasitas produksi. Banyak investor lebih memilih untuk berinvestasi di sektor ini melalui produsen, seperti yang ditunjukkan dalam analisis kami tentang...Saham Airbus.

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Tahun Langkah 1943 Lahir di Paris (4 Oktober) 1990-1993 CEO Air Inter 1997 Ditunjuk sebagai CEO Air France (22 September) 1999 Privatisasi sebagian dan pencatatan saham Air France di bursa saham. 2004 Hubungan yang lebih erat dengan KLM, lahirnya Air France-KLM. 2009 Ketua dewan direksi Air France-KLM dan dewan pengawas Areva. 2011-2013 Ia kembali menjalankan tugasnya sebagai CEO Air France-KLM. 2018 Laporan tentang masa depan transportasi kereta api

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa yang dilakukan Jean-Cyril Spinetta di Air France?

Ia memimpin Air France dari tahun 1997 hingga 2008, melakukan privatisasi sebagian pada tahun 1999 dan mengatur penggabungan dengan KLM pada tahun 2004, yang melahirkan grup Air France-KLM.

Apa itu laporan Spinetta?

Sebuah laporan yang diserahkan kepada pemerintah pada Februari 2018 tentang masa depan transportasi kereta api, yang menginspirasi reformasi SNCF yang diadopsi pada tahun yang sama.

Apakah Jean-Cyril Spinetta menjabat sebagai ketua Areva?

Ya, dia menjabat sebagai ketua dewan pengawas Areva dari April 2009 hingga Juni 2013.