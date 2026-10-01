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Jean-Louis Beffa Ia memimpin Saint-Gobain selama lebih dari dua dekade, dari tahun 1986 hingga 2007, sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi hingga tahun 2010. Lahir pada 11 Agustus 1941 di Nice, lulusan sekolah teknik Corps des Mines, ia mewakili generasi eksekutif bisnis terkemuka Prancis yang terlatih di jajaran atas layanan sipil dan yakin akan peran strategis industri. Di luar Saint-Gobain, ia memengaruhi debat publik melalui laporan dan buku-bukunya tentang kebijakan industri. Sebuah kilas balik karier yang terus memengaruhi pilihan kelompok industri CAC 40.

Pendidikan: Politeknik, Pertambangan dan Sains Po

Jean-Louis Beffa, putra seorang insinyur dan seorang guru, mempersiapkan diri untuk ujian kompetitif di Lycée Masséna di Nice dan diterima di...Politeknik École pada tahun 1960. Dia menjadi seorang insinyur di Korps Pertambangan Pada tahun 1963, ia juga belajar di École nationale supérieure du pétrole et des moteurs dan memperoleh diploma dari Institut d'études politiques de Paris (1966, bagian Ekonomi-Keuangan).

Awal mula dalam administrasi energi

Ia memulai kariernya sebagai insinyur pertambangan di Clermont-Ferrand, kemudian dari tahun 1967 hingga 1974 bergabung dengan departemen bahan bakar Kementerian Perindustrian, di mana ia menjadi kepala layanan "pemurnian dan pemanfaatan" dan kemudian wakil direktur. Pengalaman ini memberinya pengetahuan mendalam tentang energi dan hubungan antara Negara dan industri, dua tema yang akan terus mewarnai kariernya.

1974-1986: Kebangkitan di Saint-Gobain

Pada tahun 1974, Jean-Louis Beffa bergabung Saint-Gobain sebagai direktur perencanaan. Kemudian ia menjabat sebagai direktur jenderal, lalu sebagai presiden dari Pont-à-Mousson, sebuah anak perusahaan yang khusus memproduksi pipa besi cor, sekaligus mengelola cabang "pipa dan mekanik" grup tersebut dari tahun 1979 hingga 1982. Pada Maret 1982, tahun nasionalisasi Saint-Gobain, ia menjadi direktur pelaksananya.

Pada Januari 1986, ia menggantikan Roger Fauroux sebagai Presiden dan CEODiangkat pada masa kepresidenan François Mitterrand dan dikonfirmasi oleh Jacques Chirac, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, ia memimpin privatisasi Saint-Gobain, privatisasi besar pertama pemerintahan koalisi, pada akhir tahun 1986.

1986-2007: Dua puluh tahun memimpin Saint-Gobain

Di bawah kepemimpinannya, Saint-Gobain mengalami transformasi yang mendalam. Grup yang secara historis berfokus pada kaca ini memperluas kehadirannya di bidang bahan bangunan dan distribusi material, serta menjadi sangat internasional. Tonggak penting selama periode ini termasuk akuisisi perusahaan Amerika Norton pada tahun 1990, yang menjadikan grup ini pemimpin dunia dalam bidang abrasif, diikuti oleh akuisisi perusahaan Inggris BPB, spesialis papan gipsum, pada tahun 2005.

Strategi ini telah menjadikan Saint-Gobain salah satu spesialis terkemuka di dunia dalam bidang perumahan dan konstruksi, sebuah posisi yang dilanjutkan dan diperkuat oleh para penerusnya. Jean-Louis Beffa tetap menjabat sebagai CEO hingga Juni 2007, kemudian Ketua Dewan Direksi hingga 2010; Pierre-André de Chalendar menggantikannya sebagai CEO. Sejak Juli 2021, grup ini dipimpin oleh Benoit Bazin.

Bagi para investor, sejarah Saint-Gobain di bawah kepemimpinan Beffa menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan industri berusia seabad dapat berinovasi melalui akuisisi berturut-turut. Analisis kami terhadapSaham Saint-Gobain menjelaskan profilnya saat ini, yang berfokus pada konstruksi berkelanjutan dan renovasi hemat energi.

Debat tentang upah dan asbes

Seperti eksekutif lain dari generasinya, Jean-Louis Beffa menghadapi kritik dari berbagai sisi. Pada tahun 2007, ia termasuk di antara CEO Prancis dengan bayaran tertinggi, dengan perkiraan kompensasi sebesar €10,2 juta menurut peringkat pers tahun itu. Lebih jauh lagi, selama masa jabatannya sebagai kepala Pont-à-Mousson, ia menjadi sasaran penentang penggunaan asbes, di tengah kontroversi yang melanda seluruh industri material. Isu asbes tersebut berdampak negatif yang berkepanjangan terhadap citra dan kedudukan hukum grup tersebut, khususnya di Amerika Serikat.

Seorang pemikir tentang kebijakan industri

Jean-Louis Beffa telah memantapkan dirinya sebagai suara berpengaruh mengenai masa depan industri Prancis:

Pada tahun 2004, Jacques Chirac mempercayakan kepadanya sebuah misi untuk merevitalisasi kebijakan industri. Laporannya pada Januari 2005, Menuju kebijakan industri baru, yang menyebabkan terciptanya Badan Inovasi Industri , di mana ia telah menjabat sebagai ketua dewan pengawas sejak September 2005;

, di mana ia telah menjabat sebagai ketua dewan pengawas sejak September 2005; Pada tahun 2002, ia bersama peraih Hadiah Nobel bidang ekonomi, Robert Solow, mendirikan pusat penelitian ekonomi Saint-Gobain, yang kemudian menjadi pusat Cournot, lalu menjadi Yayasan Cournot (2010), yang mereka pimpin bersama;

Dia menerbitkan beberapa esai bersama Seuil: Prancis harus memilih (2012) Prancis harus bertindak (2013) Kunci Menuju Kekuasaan (2015) dan Transformasi atau mati: perusahaan besar versus perusahaan rintisan (2017).

Tesis utamanya: dihadapkan pada duet AS-China, kekuatan suatu negara bergantung pada industri ekspornya, teknologinya, energinya, dan kemampuan militernya. Ia menganjurkan strategi industri yang koheren yang dipimpin oleh negara dan mengkritik deindustrialisasi Prancis. Beberapa ide ini telah bergema luas sejak krisis kesehatan, dengan perdebatan tentang kedaulatan industri dan relokasi industri ke dalam negeri.

Lazard, Engie, Le Monde: karir kedua sebagai anggota dewan

Setelah Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa menjadi penasihat senior di bank tersebut. LazardIa menjabat di dewan direksi GDF Suez dan kemudian Engie dari tahun 2008 hingga 2015, di mana ia memimpin komite nominasi dan remunerasi, di dewan pengawas Siemens (2008-2013), di dewan direksi Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), dan di dewan pengawas Caisse des Dépôts (2014-2019). Ia juga menjabat sebagai direktur BNP Paribas dan Gaz de France. Ia telah menjadi anggota dewan pengawas grup tersebut sejak tahun 1994. DuniaIa menjadi presidennya pada tanggal 5 Oktober 2017.

Perannya di Engie membawanya lebih dekat dengan isu-isu energi utama, sektor yang kami analisis secara khusus dalam lembar fakta kami tentang...Aksi Engie.

perbedaan

Jean-Louis Beffa adalah Perwira Agung Legiun Kehormatan (2007), Salib Agung Orde Jasa Nasional (2016), dan Komandan Orde Seni dan Sastra (2005). Ia telah menerima banyak penghargaan luar negeri, termasuk Orde Matahari Terbit (Jepang). Sebagai penggemar opera, ia memimpin asosiasi untuk promosi Opera Nasional Paris.

Pelajaran apa yang dapat dipetik investor dari perjalanan hidupnya?

Grup-grup industri sedang melakukan perubahan diri secara bertahap. Saint-Gobain telah mengubah pusat gravitasinya tanpa mengubah namanya: Anda harus melihat rincian pendapatan berdasarkan lini bisnis untuk memahami nilainya.

Saint-Gobain telah mengubah pusat gravitasinya tanpa mengubah namanya: Anda harus melihat rincian pendapatan berdasarkan lini bisnis untuk memahami nilainya. Akuisisi besar adalah sebuah perjudian. Mereka menciptakan nilai jika integrasi berhasil, tetapi membebani utang jangka pendek.

Mereka menciptakan nilai jika integrasi berhasil, tetapi membebani utang jangka pendek. Konteks politik sangat penting. Nasionalisasi, privatisasi, kebijakan industri: keputusan publik telah sangat memengaruhi perjalanan Saint-Gobain.

Saint-Gobain dan Engie memenuhi syarat untuk KACANGInstrumen investasi standar yang menguntungkan secara pajak untuk investasi jangka panjang di saham Prancis. Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Berapa lama Jean-Louis Beffa memimpin Saint-Gobain?

Ia menjabat sebagai presiden dan CEO dari Januari 1986 hingga Juni 2007, kemudian menjadi ketua dewan direksi hingga tahun 2010.

Buku apa saja yang ditulis oleh Jean-Louis Beffa?

Terutama Prancis harus memilih (2012) Prancis harus bertindak (2013) Kunci Menuju Kekuasaan (2015) dan Berubah atau mati (2017), semuanya diterbitkan oleh Seuil.

Apa itu Badan Inovasi Industri?

Sebuah badan publik yang dibentuk pada tahun 2005 menyusul laporannya tentang kebijakan industri, yang bertujuan untuk mendukung proyek-proyek penelitian dan inovasi besar. Ia menjabat sebagai ketua dewan pengawasnya.