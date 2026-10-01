Bursa Pendidikan » Berita EduBourse » Biografi Philippe Crouzet, dari Saint-Gobain hingga jabatan presiden Vallourec

Philippe Crouzet memimpin dewan direksi VallourekPakar pipa tanpa sambungan asal Prancis ini, dari tahun 2009 hingga 2020. Lahir pada 18 Oktober 1956 di Neuilly-sur-Seine, ia lulus dengan predikat terbaik dari ENA (Sekolah Administrasi Nasional), bekerja di Dewan Negara, dan kemudian menghabiskan lebih dari dua puluh tahun di Saint-Gobain. Ia memimpin Vallourec di puncak booming minyak, sebelum mengatasi salah satu krisis terburuk dalam sejarah grup tersebut. Kariernya merupakan contoh kasus yang tepat untuk memahami saham siklikal dan risiko yang terkait dengan utang.

Pendidikan: Sciences Po, ENA dan Dewan Negara

Philippe Crouzet, seorang siswa di Lycée Pasteur di Neuilly-sur-Seine, lulus dari Sciences Po Paris (1976, jurusan Pelayanan Publik). Kemudian ia memasukiSekolah Administrasi Nasionaldari mana dia muncul terbaik di kelasnya pada tahun 1981. Ia memulai karirnya di Dewan negara, sebagai auditor dan kemudian sebagai pengelola permintaan.

Pada tahun 1983, ia menikahi Sylvie Hubac, seorang pegawai negeri senior yang kemudian menjabat sebagai kepala staf Presiden François Hollande dari tahun 2012 hingga 2015.

Dua puluh dua tahun di Saint-Gobain (1986-2008)

Pada tahun 1986, Philippe Crouzet bergabung Saint-Gobain, yang saat itu dipimpin oleh Jean-Louis Beffa, sebagai direktur program tersebut. Ia memegang berbagai posisi di sana, baik operasional maupun keuangan:

1989-1992 : manajer umum pabrik kertas Condat;

: manajer umum pabrik kertas Condat; 1992-1996 : delegasi umum untuk Spanyol dan Portugal;

: delegasi umum untuk Spanyol dan Portugal; dari 1996 : direktur divisi keramik industri;

: direktur divisi keramik industri; dari 2000 : Wakil manajer umum yang bertanggung jawab atas keuangan, pengadaan, dan TI, kemudian divisi Distribusi Gedung.

Jenjang karier ini telah memberinya pengalaman komprehensif di berbagai grup industri global: manajemen pabrik, pengawasan keuangan, dan distribusi. Untuk lebih memahami perusahaan yang melatihnya, lihat analisis kami tentang...Saham Saint-Gobain.

2009: Menerima posisi di Vallourec

Pada bulan April 2008, Philippe Crouzet bergabung dengan dewan pengawas Vallourec; setahun kemudian, pada 2009Ia diangkat menjadi ketua dewan direksi. Masa jabatannya diperpanjang selama empat tahun pada Maret 2012. Ia juga menjabat sebagai direktur EDF sejak 2009 selama lima tahun, dan memimpin komite yang memantau komitmen nuklir.

Saat itu Vallourec berada di puncak kejayaannya. Grup ini memproduksi pipa baja tanpa sambungan, yang terutama digunakan untuk pengeboran minyak dan gas (disebut pipa OCTG), tetapi juga untuk pembangkit listrik dan industri. Dengan harga minyak yang tetap tinggi secara konsisten, permintaan sangat kuat dan sahamnya termasuk di antara saham-saham terkemuka di Bursa Saham Paris.

2009-2014: Berinvestasi untuk Pertumbuhan

Strategi untuk periode ini adalah memperkuat kehadiran Vallourec di area dengan pertumbuhan produksi hidrokarbon yang kuat: Brasil (dengan pabrik baja dan penggilingan baru yang dibangun dalam kemitraan dengan Sumitomo Jepang), Amerika Serikat (di mana ledakan gas dan minyak serpih mendukung permintaan), dan Timur Tengah. Investasi ini meningkatkan kapasitas dan utang grup, berdasarkan asumsi bahwa permintaan akan tetap kuat.

Pada tahun 2010, remunerasinya diperkirakan sebesar 2,73 juta euro, jumlah yang dikritik oleh beberapa pemegang saham, menurut pers pada saat itu, yang menganggap strategi tersebut terlalu ambisius.

2014-2020: Krisis minyak dan jatuhnya pasar saham ke jurang kehancuran

Penurunan tajam harga minyak sejak paruh kedua tahun 2014 mengubah segalanya. Perusahaan minyak secara drastis mengurangi investasi pengeboran mereka, volume dan harga pipa anjlok, dan Vallourec, yang dibebani biaya tetap dan utang, menderita serangkaian kerugian. Grup tersebut meluncurkan rencana pemangkasan biaya dan pengurangan kapasitas, khususnya di Eropa.

Pada tahun 2016, Vallourec melakukan peningkatan modal sekitar satu miliar euro, dengan masuknya Nippon Steel & Sumitomo Metal dan dukungan dari Bpifrance, pemegang saham publik. Operasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengatasi tantangannya, dengan mengorbankan pengenceran saham yang signifikan bagi pemegang saham yang ada.

Periode itu juga ditandai dengan kasus pabrik baja.Ascoval, di Saint-Saulve (Nord), di mana Vallourec adalah pemegang saham dan pelanggan. Peran kelompok tersebut dalam upaya untuk mengambil alih lokasi tersebut telah banyak dikritik, terutama dalam film dokumenter Ascoval, pertempuran untuk baja oleh Éric Guéret.

Philippe Crouzet meninggalkan dewan direksi pada 2020Édouard Guinotte menggantikannya.

Setelah Crouzet: restrukturisasi dan awal yang baru

Pada tahun 2021, Vallourec menjalani restrukturisasi keuangan besar-besaran: sebagian besar utangnya dikonversi menjadi ekuitas, dan para kreditur, termasuk dana Apollo, menjadi pemegang saham mayoritas. Kepemilikan saham para pemegang saham yang ada mengalami pengenceran yang signifikan. Di bawah kepemimpinan Philippe Guillemot, yang diangkat pada tahun 2022, grup tersebut menutup pabrik-pabriknya di Jerman, memfokuskan kembali pada lokasi-lokasi yang paling menguntungkan (Brasil, Amerika Serikat), dan secara drastis mengurangi utangnya. Pada tahun 2025, ArcelorMittal mengumumkan akuisisi sekitar 28% saham yang dipegang oleh Apollo.

Untuk mengikuti situasi terkini grup, hasil, dan prospeknya, lihat analisis kami tentang hal tersebut.Saham Vallourec.

Pelajaran bagi investor

Kinerja Vallourec selama masa kepemimpinan Philippe Crouzet adalah salah satu contoh yang paling banyak dipelajari di Bursa Saham Paris. Empat poin penting yang perlu diperhatikan:

Saham siklik dinilai berdasarkan keseluruhan siklusnya. Keuntungan rekor di puncak suatu siklus tidaklah berkelanjutan. Menilai grup seperti Vallourec berdasarkan hasil tahun 2008 atau 2013 sama saja dengan melupakan bahwa harga minyak bisa turun. Utang memperburuk segalanya. Pada fase booming, hal itu mendorong pertumbuhan; pada fase resesi, hal itu mengancam kelangsungan hidup. Rasio utang bersih terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) adalah indikator kunci yang perlu dipantau. Peningkatan modal dan konversi utang akan mengurangi nilai aset. Pemegang saham yang mempertahankan sahamnya selama restrukturisasi mungkin akan kehilangan sebagian besar investasinya, bahkan jika perusahaan tersebut tetap bertahan. Tata kelola itu penting. Dewan manajemen yang dikendalikan oleh dewan pengawas, dengan pemegang saham publik dalam modalnya, tidak melindungi dari kesalahan strategis.

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Tahun Langkah 1956 Lahir di Neuilly-sur-Seine (18 Oktober) 1981 Lulus dari ENA, dengan predikat terbaik di kelasnya; bergabung dengan Dewan Negara. 1986 Bergabung dengan Saint-Gobain 2000 Wakil Kepala Eksekutif Saint-Gobain 2008 Anggota dewan pengawas Vallourec 2009 Ketua dewan direksi Vallourec; direktur EDF 2012 Mandat diperpanjang untuk empat tahun 2016 Peningkatan modal dengan Nippon Steel dan Bpifrance 2020 Dia akan meninggalkan jabatan ketua dewan direksi.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Kapan Philippe Crouzet melatih Vallourec?

Ia menjabat sebagai ketua dewan manajemen Vallourec dari tahun 2009 hingga 2020, setelah sebelumnya menjadi anggota dewan pengawasnya sejak April 2008.

Mengapa harga saham Vallourec turun selama masa jabatannya?

Terutama karena anjloknya harga minyak sejak tahun 2014 dan seterusnya, yang mengurangi permintaan akan pipa pengeboran, sementara grup tersebut terlilit utang besar setelah investasi pertumbuhannya.

Bagaimana perjalanan karier Philippe Crouzet sebelum bergabung dengan Vallourec?

Lulus dengan predikat terbaik dari kelasnya di ENA pada tahun 1981, ia memulai kariernya di Dewan Negara sebelum menghabiskan lebih dari dua puluh tahun di Saint-Gobain, dan akhirnya menjadi wakil direktur pelaksana.