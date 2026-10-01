Berapa penghasilannya? Emmanuel Faber Apakah dia masih memimpin Danone? Pertanyaan ini sering muncul, karena mantan kepala grup makanan tersebut membedakan dirinya dari rekan-rekannya di CAC 40 melalui beberapa konsesi publik: pensiun tambahan, paket pesangon, dan pengurangan sukarela dalam gaji tetapnya selama krisis Covid-19. Halaman ini mengumpulkan angka-angka yang tersedia, selalu termasuk tahun dan sumbernya, menempatkan kompensasinya dalam konteks kariernya, dan menjelaskan apa yang dapat diperoleh pemegang saham darinya pada tahun 2026.

Siapakah Emmanuel Faber?

Lahir pada 22 Januari 1964 di Grenoble, Emmanuel Faber lulus dari HEC Paris (1986). Ia memulai karirnya di Bain & Company, kemudian pindah ke bank Barings, dan bergabung dengan Legris Industries pada tahun 1993 sebagai direktur administrasi dan keuangan, sebelum menjadi direktur pelaksana pada tahun 1996.

Ia bergabung dengan Danone pada tahun 1997 sebagai Direktur Keuangan, Strategi, dan Sistem Informasi, menjadi Chief Financial Officer dan anggota Komite Eksekutif pada tahun 2000, kemudian Wakil Presiden wilayah Asia-Pasifik pada tahun 2005. Dari tahun 2008 hingga September 2014, ia menjabat sebagai Wakil Chief Executive Officer, kemudian menggantikan Franck Riboud sebagai manajer umum pada Oktober 2014. Pada tahun 2017, ia memegang beberapa posisi dan menjadi Presiden dan CEODia meninggalkan grup tersebut pada Maret 2021.

Kariernya terkait erat dengan ekonomi sosial: ia meluncurkan usaha patungan Grameen Danone Foods di Bangladesh bersama Muhammad Yunus (2006), mengawasi pembentukan dana investasi Danone Communities, dan pada tahun 2020, memimpin upaya Danone untuk mengadopsi status sebagai perusahaan sosial.perusahaan sebuah misiDisetujui oleh lebih dari 99% pemegang saham.

Gaji Emmanuel Faber: angka per tahun

Angka-angka di bawah ini diambil dari informasi yang dipublikasikan pada rapat umum pemegang saham Danone dan dilaporkan oleh pers bisnis dan Wikipedia. Untuk detail resmi (gaji tetap, gaji variabel tahunan, saham berdasarkan kinerja), silakan merujuk ke Dokumen Registrasi Universal Danone untuk tahun yang bersangkutan.

latihan fonction Remunerasi yang dilaporkan sumber 2016 Manajer umum €4,82 juta (kira-kira 170 kali gaji rata-rata karyawan grup) Pers ekonomi, dikutip oleh Wikipedia 2018 CEO €2,8 juta, disetujui oleh 98% dari Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 25 April 2019. Rapat Umum Pemegang Saham Danone 2019 2020 CEO Suku bunga tetap dikurangi 30% untuk sisa tahun ini, atas permintaannya. Keputusan Dewan Direksi, Mei 2020

Ada dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah dari satu tahun ke tahun berikutnya tidak dapat dibandingkan secara langsung: komponen variabel dan penilaian saham kinerja bergantung pada hasil dan pasar saham. Kedua, penurunan antara tahun 2016 dan 2018 tidak menandakan penurunan gaji pokok, melainkan perubahan pada elemen variabel dan jangka panjang.

Pengunduran diri yang telah menimbulkan kehebohan

Pensiun tambahan dan pesangon (2019)

Pada rapat umum tanggal 25 April 2019, Emmanuel Faber mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya. kompensasi pemecatan paksa dan untuk miliknya pensiun tambahan manfaat pastiTunjangan pensiun tambahan ini, yang diperkirakan sebesar €1,2 juta per tahun, merupakan manfaat yang signifikan. Ia telah menyatakan bahwa ia hanya bermaksud untuk menerima rencana pensiun standar untuk karyawan grup. Langkah ini sangat kontras dengan kontroversi yang melingkupi eksekutif CAC 40 lainnya pada waktu yang sama.

Pengurangan biaya tetap sebesar 30% selama krisis kesehatan (2020)

Pada Mei 2020, dewan direksi menerima usulannya untuk mengurangi remunerasi tetapnya sebesar 30% untuk sisa tahun tersebut, sebagai bentuk solidaritas dengan karyawan dan dalam konteks di mana Danone menderita dampak dari lockdown, khususnya pada air mineral yang dijual di luar rumah.

Keberangkatan Maret 2021: ketika Pasar Saham menyesuaikan diri dengan misi tersebut

Pada akhir tahun 2020, dana aktivis Ibukota Bluebell mengakuisisi saham di perusahaan tersebut dan mengkritik kinerja pasar saham grup yang "mengecewakan". Pada Februari 2021, Mitra pengrajinPemegang saham terbesar ketiga, dengan sekitar 3% dari modal, juga menyerukan pengunduran diri CEO. Angka-angka tersebut memicu perdebatan: antara 1 Desember 2017 dan 31 Desember 2020, harga saham Danone turun hampir 23%, sementara indeks CAC 40 naik 4,5% pada periode yang sama. Sebaliknya, para pendukungnya menunjukkan bahwa saham tersebut mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada September 2019, naik 58% sejak pengangkatannya sebagai CEO pada tahun 2014.

Pada 1 Maret 2021, dewan direksi memutuskan untuk memisahkan peran ketua dan CEO. Pada 14 Maret 2021, dewan direksi memberhentikan Emmanuel Faber dengan segera. Gilles Schnepp, mantan CEO Legrand, mengambil alih jabatan ketua; Antoine de Saint-Affrique menjadi CEO pada September 2021. Karena telah menolak uang pesangonnya dua tahun sebelumnya, Emmanuel Faber tidak menerima "golden parachute" (pesangon mewah) saat pengunduran dirinya.

Kasus ini telah menjadi contoh yang dipelajari di sekolah bisnis: kasus ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat dihargai atas visi sosial dan lingkungannya, sementara tetap dihukum oleh pemegang saham yang menganggap penciptaan nilai tidak cukup dibandingkan dengan pesaing seperti Nestlé atau Unilever. Untuk membandingkan lintasan ini, Anda dapat melihat lembar fakta kami tentang...Danone berbagi dan padaSaham Nestlé.

Setelah Danone: Modal ventura dan standar non-keuangan

Pada Oktober 2021, Emmanuel Faber menjadi mitra untuk Eropa diUsaha Astanor, sebuah dana modal ventura yang khusus bergerak di bidang pertanian dan pangan. Pada Desember 2021, ia diangkat sebagai ketua dariISSB Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), badan yang dibentuk oleh Yayasan IFRS untuk menetapkan standar pelaporan keberlanjutan global, menerbitkan dua standar pertamanya, IFRS S1 dan IFRS S2 (iklim), pada Juni 2023. Standar-standar ini berfungsi sebagai tolok ukur bagi banyak yurisdiksi.

Bagi investor, ini bukanlah detail kecil: standar-standar ini menentukan kualitas data ESG yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham, dan oleh karena itu kemampuan untuk membandingkan perusahaan berdasarkan kriteria di luar keuangan.

Studi kasus Faber menawarkan kerangka analitis yang berguna, yang dapat diterapkan pada perusahaan CAC 40 mana pun:

Membedakan antara jangka tetap, jangka variabel, dan jangka panjang. Jumlah tetap tersebut tidak banyak menjelaskan; kriteria variabel (pertumbuhan, margin, arus kas, kriteria ESG) lah yang mengungkapkan prioritas dewan direksi.

Jumlah tetap tersebut tidak banyak menjelaskan; kriteria variabel (pertumbuhan, margin, arus kas, kriteria ESG) lah yang mengungkapkan prioritas dewan direksi. Perhatikan rasio ekuitasnya. Sejak berlakunya undang-undang Pacte tahun 2019, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham telah mempublikasikan rasio antara remunerasi manajer dan remunerasi rata-rata serta median karyawan.

Sejak berlakunya undang-undang Pacte tahun 2019, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham telah mempublikasikan rasio antara remunerasi manajer dan remunerasi rata-rata serta median karyawan. Ikuti hasil pemungutan suara di majelis. Pemungutan suara "penentuan gaji" di bawah 80% merupakan tanda ketidakpercayaan yang harus ditanggapi dengan serius. Pada tahun 2019, kompensasi Emmanuel Faber disetujui oleh 98%, yang tidak mencegah kepergiannya dua tahun kemudian: konsensus tentang gaji tidak menjamin konsensus tentang strategi.

Pemungutan suara "penentuan gaji" di bawah 80% merupakan tanda ketidakpercayaan yang harus ditanggapi dengan serius. Pada tahun 2019, kompensasi Emmanuel Faber disetujui oleh 98%, yang tidak mencegah kepergiannya dua tahun kemudian: konsensus tentang gaji tidak menjamin konsensus tentang strategi. Identifikasi komitmen yang ditangguhkan. Tunjangan pensiun tambahan, pesangon, dan klausul larangan bersaing dapat memiliki bobot yang lebih besar daripada gaji tahunan.

Untuk mengikuti isu-isu ini secara saksama dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham, Anda perlu memiliki saham secara langsung. KACANG reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre pendapat tentang Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Berapakah gaji Emmanuel Faber di Danone?

Total kompensasi yang dilaporkan berjumlah €4,82 juta untuk tahun 2016 dan €2,8 juta untuk tahun 2018 (jumlah yang disetujui oleh 98% pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada April 2019). Jumlah ini termasuk komponen tetap, variabel, dan jangka panjang.

Apakah Emmanuel Faber menerima pesangon?

Tidak. Dia telah melepaskan kompensasi pemecatan paksa dan pensiun tambahannya, yang diperkirakan sebesar €1,2 juta per tahun, pada April 2019.

Mengapa Emmanuel Faber meninggalkan Danone?

Di bawah tekanan dari dana aktivis (Bluebell Capital, Artisan Partners) yang menganggap kinerja pasar saham tidak memadai, dewan direksi memutuskan untuk mengundurkan diri pada tanggal 14 Maret 2021.

Apa yang sedang dilakukan Emmanuel Faber saat ini?

Setelah Danone, ia bergabung dengan dana Astanor Ventures (2021) dan diangkat sebagai ketua ISSB pada Desember 2021, badan yang mengembangkan standar internasional untuk pelaporan keberlanjutan.