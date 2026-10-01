Andre Citroen (1878-1935) bụ otu n'ime aha ọma n'ụlọ ọrụ French. Dịka onye gụsịrị akwụkwọ na École Polytechnique, ọ bụghị ya mepụtara ụgbọala ahụ, mana ọ bụ otu n'ime ndị mbụ na Europe mepụtara ya n'ọtụtụ ebe, ree ya dị ka ngwaahịa ahịa, ma jiri ya dị ka ngwa ahịa. Ndụ ya bụkwa ihe mmụta n'akụnụba: ihe ịga nke ọma dị egwu n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke ụgwọ na-arị elu kwadoro, nke mechara bụrụ ịda ogbenye na Michelin weghaara ụlọ ọrụ ahụ. Na 2026, aha ya pụtara ọzọ n'akụkọ na mkpọsa maka ili ya na Panthéon.
Ndụ mbụ: nwa nke ndị kwabatara nwere mmasị na teknụzụ
A mụrụ André Citroën na Febụwarị 5, 1878, na Paris, na 44 rue Laffitte, na mpaghara nke itoolu. Ọ bụ nwa nke ise na nke ikpeazụ nke Levie Citroen, onye ahịa diamond ndị Dutch nke biri na Paris na 1873, na Amalia Kleinmann, onye si Warsaw. Aha ezinụlọ sitere n'aka nna nna ya bụ onye ahịa citrus na Netherlands ("citroen" pụtara lemon na Dutch); ọ bụ André nakweere diaeresis na "e".
Ọ bụ ihe mwute mere ka ọ bụrụ nwata: n'afọ 1884, nna ya gburu onwe ya mgbe o tinyere ego dị egwu n'ebe a na-egwupụta daịamọnd na South Africa. André, onye nwere ọgụgụ isi na Lycée Condorcet, onye Jules Verne na owuwu nke Eiffel Tower masịrị ya, banyere n'ime obodo ahụ.Ecole polytechnique na 1898.
Ihe eji eme Herringbone: ọmụmụ nke logo
N'afọ 1900, n'oge njem ya na Poland, ọ chọpụtara usoro nrụpụta maka gia V-groove. Gia ndị a, nke dị jụụ ma nwee ike izipu ike dị elu, chọrọ nkenke igwe dị elu. André Citroën zụtara ikike ahụ wee mepụta usoro mmepụta ụlọ ọrụ site na iji ígwè. Na 1901, ya na ndị enyi ya abụọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị hiwere ụlọ ọrụ mmepụta gia na mpaghara Faubourg Saint-Denis nke Paris.
Chevron abụọ a ga-emesịa bụrụ ihe nnọchianya nke akara ụgbọ ala: otu n'ime akara ngosi kachasị ama ama n'ụlọ ọrụ ụwa sitere na akụkụ igwe.
Mors, Amerịka, na Nchọpụta nke Mmepụta Oke
Site na 1906 gaa n'ihu, a kpọrọ ya ka ọ bịa nyere onye nrụpụta ụgbọala aka. Morse, nke nọ n'ọnọdụ siri ike mgbe ahụ. Ọ haziri njikwa na ụdị ngwaahịa ya: mmepụta ya mụbara site na ụgbọala 300 na 1908 ruo 800 na 1913. Na 1912, njem gaa United States metụtara ya nke ukwuu: ọ gara ụlọ ọrụ mmepụta Ford wee chọpụta mmepụta eriri mgbakọ. Ọchịchọ ya ghọrọ "Henry Ford nke Europe".
1915-1918: Ụlọ ọrụ mmepụta ihe mkpuchi dị na Quai de Javel
Mgbe ọ kpọbatara ya dịka onye ọrụ agha n'afọ 1914, ọ hụrụ ụkọ mgbọ. Na Jenụwarị 1915, ọ tụrụ aro ka Minista Agha wuo ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke nwere ike imepụta mgbọ 75mm n'ọnụego a na-ahụtụbeghị mbụ. Ọdụ ụgbọ mmiri javelNa Paris, o wuru ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọgbara ọhụrụ nke nwere ihe ruru ụmụ nwanyị 13,000. O mepụtara ihe dị ka nde shei 23. A makwaara ụlọ ọrụ mmepụta ihe a maka ọrụ mmekọrịta ọha na eze ya, nke dị ụkọ n'oge ahụ: ụlọ nri, ụlọ ọgwụ, na ụlọ akwụkwọ ọta akara.
1919: Ụdị A na ụgbọ ala mbụ e mepụtara n'ọtụtụ Yuropu
Ozugbo agha ahụ gasịrị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ahụ tụfuru iwu ndị agha ya. André Citroën tụrụ anya nke a: o mere ka ebe ahụ bụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ụgbọala n'ime ọnwa ole na ole. Na Jenụwarị 1919, ọ gwara ndị nta akụkọ na ọnụ ahịa ụgbọala dị franc 7,250, ihe dị ka ọkara ọnụahịa nke ọnụ ahịa kacha ọnụ ala n'ahịa. Mgbasa ozi ahụ mere ka a jụọ ihe karịrị ajụjụ 16,000 n'ime izu abụọ.
La Ụdị Citroën AE wepụtara Citroën 2CV, nke injinia Jules Salomon mere, n'otu afọ ahụ. E gosipụtara ya dị ka ụgbọala mbụ e mepụtara na Europe n'ọtụtụ usoro, nke nwere ebumnuche nke ụgbọala 30 kwa ụbọchị. Na 1929, Citroën mepụtara ụgbọala 102,891, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmepụta French, ma were ihe dị ka ndị ọrụ 32,000 n'ọrụ n'ụlọ ọrụ mmepụta ya dị na Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, na Grenelle.
Ọkaibe n'ahịa ahịa tupu oge ya
André Citroën ghọtara tupu ndị ọzọ na mgbasa ozi na-ere:
- N'abalị anọ nke ọnwa Ọktoba, afọ 1922, otu ụgbọelu dere "Citroën" n'akwụkwọ anwụrụ ọkụ n'elu Arc de Triomphe n'oge ihe ngosi ụgbọala;
- Site na 1925 ruo 1933, nnukwu akara ọkụ e ji mee ya eiffel Tower nnukwu bọọdụ mgbasa ozi;
- Njem ndị Kégresse nke ọkara ụzọ ahụ mere ka echiche ọha na eze sie ike: ịgafe Sahara (1922-1923), Njem Ojii na Afrịka (1924), Njem Njem Odo Odo na Eshia (1931);
- Ọ na-emepụtakwa ihe ọhụrụ n'ahịa mgbe emechara: akwụkwọ ntuziaka onye ọkwọ ụgbọala, netwọk ndị na-ere ahịa, akụkụ mbụ e ji n'aka.
Traction Avant na ego dara ada nke 1934
Na 1933, iji nọgide na-asọ mpi megide Louis Renault, André Citroën mere ka e wughachi ụlọ ọrụ mmepụta Javel n'ime ọnwa ole na ole, wee mee ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ na Europe. O were onye injinia bụ́ André Lefebvre n'ọrụ, onye chepụtara... n'ime otu afọ. Ụgbọ ala n'ihu, nke e gosipụtara na Machị 24, 1934. Ụgbọala ahụ dị oke egwu, mana ụlọ ọrụ ahụ agwụla ike n'ihe gbasara ego: akụkọ sitere na Bank of France nke e bipụtara na Mee 1934 na-akọ na mfu nke nde franc 200.
Ụlọ akụ ndị ahụ ekweghị ịnọgide na-akwado ya, gọọmentị achọghịkwa itinye aka. 21 décembre 1934A tinyela ụlọ ọrụ Citroën n'ọrụ ikpe. MichelinỌ weghaara ụlọ ọrụ ahụ. Na Jenụwarị 1935, André Citroën rere òkè ya; Pierre Michelin nọchiri ya dị ka onyeisiala na Julaị. André Citroën nwụrụ na Julaị 3, 1935, na Paris, mgbe ọ dị afọ 57.
Ihe nketa: site na Michelin ruo Stellantis
Akara a dịgidere ma baa ọgaranya n'okpuru Michelin, ya na ụdịdị ama ama dịka 2CV (1948) na DS (1955). Na 1976, Peugeot zụtara Citroën, nke mere ka otu ahụ malite. PSA Peugeot CitroenNa Jenụwarị 2021, njikọta nke PSA na Fiat Chrysler malitere. Onyekwerenke Citroën bụ otu n'ime ụdị iri na anọ ahụ.
Na Paris, a gbanwere aha Quai de Javel aha Quai André-Citroën na 1958, Parc André-Citroën dochiekwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe mbụ ahụ. Ruo ọtụtụ afọ, ezinụlọ ahụ, karịsịa nwa nwa ya nwoke bụ Henri-Jacques Citroën, anọwo na-akwado maka ili ya na Panthéon. Na Ọgọst 26, 2026, onyeisi oche nke Medef (French Business Confederation), Patrick Martin, kwadoro ntuli aka a n'ihu ọha na ụlọ akwụkwọ oge okpomọkụ nke otu ahụ.
Ihe akụkọ André Citroën na-akụziri onye na-etinye ego
Ụzọ Citroën si arụ ọrụ na-enye ihe mmụta ndị ka dị mkpa maka inyocha ndị nrụpụta ụgbọala edepụtara:
- Olu ahụ ezughi oke. Citroën rere ọtụtụ ihe, mana n'ọnụ ahịa dị ala iji merie ahịa ahụ. Ọ bụrụ na e nweghị oke ego zuru oke, uto nke ụgwọ ahụ gbanwere nke ukwuu. N'ahịa ngwaahịa, ị na-ele anya na oke ọrụ na ego na-abata, ọ bụghị naanị ahịa.
- Ụlọ ọrụ ụgbọala na-etinye ego nke ukwuu. Ịrụgharị ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ịmalite ụdị mgbanwe na-efu nnukwu ego. Nke a bụ eziokwu na 2026 ebe mgbanwe na-aga n'ihu na ụgbọala eletrik, nke na-etinye nrụgide na ego nke ndị nrụpụta niile.
- Onye mmekọ ego dị mkpa. Michelin, onye ji ego, ghọrọ onye nwe ya. Njikọ dị n'etiti ndị nrụpụta na ndị na-ebubata ihe ka dị nso; nyocha anyị gbasara nkeNgwaahịa Michelin na-egosi otu ndị nrụpụta taya si agbanweela kemgbe ahụ.
Iji soro onye nketa ugbu a nke akara chevron, lelee profaịlụ anyị naNgwaahịa Stellantisma jiri ya tụnyere onye iro Citroën nke ukwuu n'akụkọ ihe mere eme, nke dị n'eluNgwaahịa RenaultNyocha ndị a bụ maka ebumnuche ozi naanị, ọ bụghịkwa ndụmọdụ itinye ego.
André Citroën mere ihe dị mkpa n'ụbọchị dị mkpa
|afọ
|Mmemme
|1878
|A mụrụ na Paris (Febụwarị 5)
|1898
|Ntinye na École Polytechnique
|1901
|Ntọala ụlọ ọrụ herringbone gia
|1906
|Ọ na-ebute ụzọ na mgbake Mors
|1915
|Ọrụ owuwu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe mkpuchi Javel quay
|1919
|Mmalite nke Citroën Type A
|1924
|Njem Ojii
|1934
|Traction Avant (Machị), mwepụ ikpe (Disemba 21)
|1935
|Michelin weghaara ya; ọ nwụrụ na Julaị 3
|1976
|Ọmụmụ nke PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën ghọrọ akara Stellantis
FAQ
Gịnị mere akara Citroën ji nwee chevron abụọ?
Ọ na-echetara anyị gia nke dị ka V (herringbone) nke André Citroën mepụtara na mmalite ọrụ ya, tupu ọ banye n'ọrụ ụgbọala.
Gịnị mere Citroën ji daa ogbenye na 1934?
Ụlọ ọrụ ahụ ewerela nnukwu ụgwọ iji kwado uto ya, iwughachi ụlọ ọrụ mmepụta Javel, na mmepe nke Traction Avant, ebe ọnụ ahịa ya dị ala na-ebelata uru ya. Ụlọ akụ ndị ahụ jụrụ ịkwado ya, e wee tinye ya n'ọrụ nnata ego na Disemba 21, 1934.
Ònye nwere Citroën taa?
Citroën bụ aha otu Stellantis, nke e mepụtara na 2021 site na njikọta dị n'etiti PSA na Fiat Chrysler Automobiles.