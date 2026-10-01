Eric Trappier Ọ bụ onye ndu Dassault Aviation kemgbe Jenụwarị 2013. A mụrụ ya na June 1, 1960, ọ sonyeere otu ahụ mgbe ọ dị afọ 24 ma jiri ọtụtụ ọrụ ya na-ere ụgbọelu agha maka mbupụ tupu ọ malite ịchị. N'okpuru nduzi ya, flurryKemgbe e weere ya dị ka ihe a na-apụghị ire ere n'èzí France, ọ ghọwo ihe ịga nke ọma n'azụmahịa zuru ụwa ọnụ. Na Jenụwarị 2025, ọ nọkwa n'ọkwa onyeisi oche nke Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Foto nke onye ndu nwere uche nke mkpebi ya dị mkpa nye ndị niile na-akwado ụkpụrụ nchekwa.

Ọzụzụ na mmalite

Éric Trappier bụ injinia gụsịrị akwụkwọ na Télécom SudParis. Ọ gụchara ọrụ agha ya dịka onye uwe ojii na ndị agha mmiri nke France na 1983 na 1984, wee sonye na ya. Dassault Aviation na 1984. Ọ bụzi onyeisi ndị agha mmiri nchekwa ugbu a. Ọ lụrụ nwanyị n'afọ 1983, ọ bụkwa nna nke ụmụ atọ.

Afọ iri atọ n'ọrụ mbupụ

Ọrụ ya na Dassault Aviation lekwasịrị anya na ihe gbasara mba ụwa niile:

1984-1987 : njikwa sistemụ nhazi ụlọ ọrụ na ngwa agha.

: njikwa sistemụ nhazi ụlọ ọrụ na ngwa agha. 1987-1991 : njikwa teknụzụ mba ụwa, onye na-ahụ maka mkparịta ụka ya na South Korea, Singapore, Saudi Arabia, Chile na Germany. Ọ na-etinye aka na ire ụgbọelu nchebe mmiri Atlantic.

: njikwa teknụzụ mba ụwa, onye na-ahụ maka mkparịta ụka ya na South Korea, Singapore, Saudi Arabia, Chile na Germany. Ọ na-etinye aka na ire ụgbọelu nchebe mmiri Atlantic. 1991-1995 : na-ahụ maka ire ere na Eshia, gụnyere nkwekọrịta Mirage na India.

: na-ahụ maka ire ere na Eshia, gụnyere nkwekọrịta Mirage na India. 1995-2000 : ọ na-ahụ maka ire ere na United Arab Emirates, ebe ọ na-achịkwa nkwekọrịta Mirage 2000-9.

: ọ na-ahụ maka ire ere na United Arab Emirates, ebe ọ na-achịkwa nkwekọrịta Mirage 2000-9. 2000-2005 : onye nduzi nke mpaghara Middle East na Africa, onye bụbu onye nduzi nke mbupụ agha.

: onye nduzi nke mpaghara Middle East na Africa, onye bụbu onye nduzi nke mbupụ agha. 2006 : Onye njikwa izugbe mba ụwa.

Ọ na-akparịtakwa nkwekọrịta ụlọ ọrụ maka onye na-eme ngagharị iwe maka ụgbọelu agha. nEURONnke Dassault Aviation na Saab (Sweden), Alenia (Italy), RUAG (Switzerland), HAI (Greece) na EADS (Spain) na-edu. Mmemme Europe a jere ozi dị ka ụlọ nyocha maka teknụzụ nnwale nzuzo na nke onwe.

2013: Onyeisi ụlọ ọrụ Dassault Aviation nke kacha nta n'akụkọ ihe mere eme.

E tinyere Éric Trappier n'ọrụ dịka onye nduzi na Disemba 18, 2012, a họpụtara ya dịka onyeisi oche na onye isi ụlọ ọrụ na January 8 2013Mgbe ọ dị afọ iri ise na abụọ, ọ ghọrọ onye isi oche nke ise nke ụlọ ọrụ ahụ kemgbe e guzobere ya na 1929, ọ bụkwa onye kacha nta n'ọkwa a.

O ketara ọnọdụ dị iche iche: a matara Rafale nke ọma, mana ọ dịghị onye ahịa si mba ọzọ zụtara ya, a na-akwadokwa ụgbọelu ahụ naanị site na iwu sitere n'aka gọọmentị France. Ya mere, ihe ịma aka nke afọ iri ahụ bụ ịgbanwe mmemme mba ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma na mbupụ.

Ahịa dị ukwuu nke Rafale n'okpuru nduzi ya

Afọ iri sochirinụ gosiri na o ziri ezi. Nkwekọrịta ndị dị mkpa ebinyere aka kemgbe 2015:

afọ mba iji 2015 Egypt 24 Rafale (onye ahịa mbupu mbụ), nke ejiri iwu nke abụọ mee na 2021. 2015 Qatar Rafale 24, e mesịa mụbaa ruo 36 2016 India Ụgbọelu Rafale 36 maka ndị agha ụgbọelu nke France 2021 Greece Ụgbọelu Rafale ọhụrụ na nke ejirila mee ihe 2021 Croatia Rafale iri na abụọ ejiri mee ihe 2021 United Arab Emirates Ụgbọelu Rafale 80, nke bụ usoro mbupụ kachasị ukwuu n'akụkọ ihe mere eme nke mmemme ahụ 2022 Indonesia Ụgbọelu Rafale 42, n'ọtụtụ otu 2024 Serbia Rafale iri na abụọ 2025 India Ụgbọelu Rafale Marine iri abụọ na isii maka ndị agha mmiri India

Ihe ịga nke ọma ndị a agbanweela ihu Dassault Aviation nke ukwuu: akwụkwọ iwu maka ọtụtụ afọ, mmụba na mmepụta, na ọhụụ a na-ahụtụbeghị mbụ na ngalaba ndị agha. Ha na-abarakwa ndị mmekọ ukwu nke mmemme ahụ uru, Thales maka ngwa eletrọnịkị na Safran maka injin M88. Ndị na-etinye ego nwere mmasị na usoro uru a nwere ike ịga na nyocha anyị nke...Ngwaahịa Dassault Aviation, Of € ™Thales omume na € ™Ngwaahịa Safran.

Faịlụ ndị nwere mmetụta uche: SCAF na Falcon

Ọ bụghị ihe dị mfe otú ahụ. Mmemme nke ndị Yuropu Sistemụ Ikuku Ọgụ Ọdịnihu (FCAS)Ọrụ a, nke e tinyere na Germany na Spain, bụ nke e ji esemokwu ụlọ ọrụ ugboro ugboro gbasara nkewa ọrụ dị n'etiti Dassault Aviation na Airbus. Éric Trappier kwadoro n'ihu ọha mkpa ọ dị inwe onye ọrụ nkwekọrịta doro anya maka ụgbọelu agha, ọkwa nke na-akwalite esemokwu na ndị mmekọ.

N'akụkụ ndị nkịtị, ụdị ụgbọelu azụmaahịa dị iche iche agụ nkwọ Ụgbọelu Falcon 6X nwere oge igbu oge, ọkachasị metụtara injin, tupu ha abanye ọrụ, e mekwara Falcon 10X. Azụmaahịa Falcon ka na-enwe mmetụta karịa ọnọdụ akụ na ụba karịa azụmaahịa ndị agha.

Onyeisi oche nke GIMD na onye isi na ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe

Na Jenụwarị 9, 2025, Éric Trappier nọchiri Charles Edelstenne dịka onyeisi oche nke mba ahụ. Marcel Dassault Industrial Group (GIMD)Ụlọ ọrụ Dassault Family Holding, nke na-achịkwa Dassault Aviation nke ọma ma nwee oke òkè na Dassault Systèmes, bụ n'onwe ya onye nwere oke òkè na Thales. Ọ ka bụ onyeisi oche nke Dassault Aviation.

Ọ nọkwa n'ọtụtụ ọkwa nnọchiteanya:

Onyeisi nke European Aerospace and Defense Industries Association (ASD), nke a họpụtara na Mee 2017;

Onyeisi GIFAS (French Aerospace Industries Association), a họpụtara ya na June 8, 2017;

Onyeisi nke CIDEF (French Defense Industries Council) site na Machị 2021 ruo Jenụwarị 2023;

Onyeisi nke UIMM (Union of Metallurgical Industries and Trades), a họpụtara ya na Eprel 15, 2021.

Ọ bụ onye isi nke Legion of Honor kemgbe Jenụwarị 2025 ma nweta akara ugo mmụta Aeronautics Medal (2023).

Nchebe Europe na 2026: ihe mere ọrụ ya ji dị mkpa nye onye na-etinye ego

Kemgbe afọ 2022, mmụba nke mmefu ego agha na Yuropu emeela ka ngwaahịa nchekwa bụrụ otu n'ime isiokwu ndị a na-elekarị anya na ahịa ngwaahịa. N'ọnọdụ a, ọtụtụ isi ihe kwesịrị nlebara anya:

Akwụkwọ iwu : ọ na-enye ohere ịhụ ihe ruo ọtụtụ afọ, mana uru na-adabere n'ike imezu ihe n'oge, ya mere na usoro nkwekọrịta.

: ọ na-enye ohere ịhụ ihe ruo ọtụtụ afọ, mana uru na-adabere n'ike imezu ihe n'oge, ya mere na usoro nkwekọrịta. Nhazi njikwa GIMD nwere ọtụtụ Dassault Aviation, ebe Airbus bụ otu n'ime ndị nwere oke òkè. Ya mere, a na-ebelata ohere efu a na-enye, nke nwere ike ime ka ọnụ ahịa òkè dịkwuo elu.

GIMD nwere ọtụtụ Dassault Aviation, ebe Airbus bụ otu n'ime ndị nwere oke òkè. Ya mere, a na-ebelata ohere efu a na-enye, nke nwere ike ime ka ọnụ ahịa òkè dịkwuo elu. Nkwekọrịta Mbupu : ha na-adabere na mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ego na mgbe ụfọdụ nnyefe teknụzụ, yana usoro mmejuputa na-adịghị akọwa nke ọma.

: ha na-adabere na mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ego na mgbe ụfọdụ nnyefe teknụzụ, yana usoro mmejuputa na-adịghị akọwa nke ọma. Usoro ESG : ụfọdụ ego anaghị etinye ngwa agha, ndị ọzọ ejikọtala ha kemgbe 2022. Nke a na-emetụta ọchịchọ maka nchekwa ndị a.

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FAQ

Kemgbe ole mgbe ka Eric Trappier bụ onye na-ahụ maka Dassault Aviation?

Ọ bụ onyeisi oche na onyeisi ụlọ ọrụ Dassault Aviation kemgbe Jenụwarị 8, 2013.

Gịnị bụ ọrụ Eric Trappier n'ire Rafale?

Ọ bụbu onye isi njikwa mba ụwa, ọ duru atụmatụ mbupụ nke mere ka nkwekọrịta mbụ (Egypt na Qatar dị na 2015, India dị na 2016), wee bụrụ ihe ndekọ nke 80 Rafale site na United Arab Emirates na 2021.

Kedu ihe bụ onyeisi GIMD nke Éric Trappier na-edu?

Marcel Dassault Industrial Group bụ ụlọ ọrụ ezinụlọ nke na-achịkwa Dassault Aviation. Éric Trappier ghọrọ onyeisi oche ya na Jenụwarị 9, 2025.

Éric Trappier ọ bụ onyeisi oche nke UIMM?

Ee, a họpụtara ya dị ka onyeisi oche nke Union of Metallurgical Industries and Trades na Eprel 15, 2021.