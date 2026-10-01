Jean-Cyril Spinetta Ọ bụ otu n'ime ndị ọrụ gọọmentị ole na ole dị elu na France nke malitere ọrụ nke abụọ nke ọma n'isi ụlọ ọrụ ndị isi. A mụrụ ya na Ọktoba 4, 1943, na mpaghara nke iri na ise nke Paris, ọ bụ onyeisi Air Inter, mgbe ahụ Air France ruo ihe karịrị afọ iri na otu, duru ụlọ ọrụ ahụ nkeonwe na njikọta ya na KLM na 2004, tupu ọ bụrụ onyeisi oche nke ndị isi oche nke Areva. Na 2018, aha ya pụtara ọzọ n'akụkọ na "Spinetta Report" gbasara ọdịnihu nke ụgbọ okporo ígwè. Lee ụzọ ọrụ ya, mkpebi ndị dị mkpa ya, na ihe ha ka pụtara maka ndị na-etinye ego na ngalaba ụgbọ elu.
Mmalite na nhazi
Jean-Cyril Spinetta tolitere n'ezinụlọ nke raara onwe ya nye na soshal midia. Nna nna ya, Cyrille Spinetta, onye injinia si n'ụlọ akwụkwọ Arts et Métiers, na-elekọta Albi Workers' Glassworks site na 1911 ma nọrọ nso na Jean Jaurès. Nne ya, Antoinette Brignoli, onye nkụzi ụlọ akwụkwọ si Corsica, na nna ya, Adrien Spinetta, onye injinia obodo, biri na Paris, ebe a mụrụ Jean-Cyril.
Dịka nwa akwụkwọ na Lycée Hoche dị na Versailles, o nwetara akara ugo mmụta postgraduate na iwu ọha na eze na Faculty of Law na Paris, gụchaa akwụkwọ na Sciences Po Paris, wee banye na ENA (National School of Administration) na klas Charles de Gaulle. Ọ bụ onye otu Socialist Party ruo 1977.
Ọrụ dịka onye ọrụ gọọmentị dị elu (1969-1990)
Ọrụ nchịkwa ya dị ọtụtụ ma dị iche iche. Mgbe ọ rụsịrị ọrụ dịka onye enyemaka nkuzi, ọ nọdụrụ n'ọkwa n'oge na-adịghị anya na Ministri nke Mmụta Mba (onyeisi ụlọ ọrụ itinye ego na atụmatụ, onye isi kọleji n'oge ahụ), na Kansụl nke Steeti dịka onye nyocha, na Isi Odeakwụkwọ nke Gọọmentị na na ọrụ ozi nke Praịm Minista.
O mechara bịaruo ngalaba njem nso, wee bụrụ onyeisi ndị ọrụ ugboro abụọ nye Michel Delebarre, ọkachasị mgbe ọ bụ Minista nke Ụgbọ njem na Ihe Ndị Metụtara Ụgbọ Mmiri, ma mechaa bụrụ Minista nke Akụrụngwa. Ahụmịhe a mere ka o nwee ezigbo ihe ọmụma gbasara ụgbọelu obodo na ihe ịma aka iwu ya.
Air Inter wee Air France: nhazi na imepe isi obodo ahụ
Site na 1990 ruo 1993, ọ bụ onyeisi oche na CEO nke ụlọ ọrụ ahụ.Ikuku Inter, ụgbọelu mba France, n'oge a na-akwado maka mmeghe nke ikuku ụgbọelu Europe maka asọmpi. Mgbe ọ rụsịrị ọrụ na President François Mitterrand na ọrụ na European Commission, a họpụtara ya onyeisiAir France nke 22 Septemba 1997.
Ụzọ ya dị n'akụkụ abụọ: iji nọgide na-enwetaghachi ụlọ ọrụ site na afọ ndị furu efu, nakwa iji kwadebe ohere ya maka ahịa. Na 1999, ọ bụ ya duru ndị otu ya. nhazi nke Air France n'onwe ya, tinyere onyinye mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ nyere ọha. N'oge a, Air France sonyeere njikọ aka SkyTeam, nke e guzobere na 2000 ya na Delta, Aeromexico na Korean Air.
2004: mmepụta nke Air France-KLM
Ọrụ kachasị mkpa n'ọrụ ya bụ njikọta ya na ụlọ ọrụ Dutch. KLMNjikọta ahụ, nke e mechara na 2004, bụ njikọ mbụ dị mkpa n'ofe ókèala na ụgbọ elu ikuku nke Europe. Ụlọ ọrụ ahọpụtara ahụ chebere ụgbọ elu abụọ na ụdị abụọ, yana ebe abụọ (Paris-Charles-de-Gaulle na Amsterdam-Schiphol), n'okpuru ụlọ ọrụ a na-azụ ahịa n'ihu ọha. Ọrụ ahụ dugakwara na nkeonwe nke Air France, ebe òkè steeti France dara n'okpuru oke ọnụọgụgụ.
Jean-Cyril Spinetta nọgidere bụrụ onyeisi oche nke otu ahụ ruo Disemba 31, 2008, wee bụrụ onyeisi oche nke Board of Directors nke Air France-KLM na Air France site na Jenụwarị 1, 2009, ebe Pierre-Henri Gourgeon weghaara ọkwa onyeisi oche. Na Ọktoba 17, 2011, mgbe Gourgeon pụchara, Spinetta maliteghachiri ọrụ nke CEO ruo 2013, mgbe Alexandre de Juniac nọchiri ya.
A na-ekwukarị maka ụdị ihe nlereanya nwere isi abụọ e chepụtara n'afọ 2004, ọkachasị n'oge esemokwu dị n'etiti Paris na The Hague na 2019, mgbe mba Dutch nwetara òkè na ụlọ ọrụ ahụ. Iji ghọta otú ihe nketa a si dị mkpa na atụmatụ nke otu ahụ, anyị na-enyocha ya nkeỌnụahịa Air France-KLM na-enyocha usoro isi obodo na nsogbu ụgbọ mmiri.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: a chọrọ onye nchịkwa
N'otu aka ahụ, Jean-Cyril Spinetta nọdụrụ n'ọtụtụ bọọdụ. Ọ bụ ya na-ahụ maka oche ya. ndị otu nlekọta Areva Site na Eprel 2009 ruo Juun 2013, oge nke ihe isi ike na ihe nrụpụta EPR na ajụjụ gbasara atụmatụ otu nuklia (nke ghọrọ Orano maka usoro mmanụ ọkụ). Ọ na-ejekwa ozi dịka onye nduzi nke Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (site na 2005), Unilever, na GDF Suez.
Ọnụnọ ya na bọọdụ Saint-Gobain mere ka ọ nọrọ n'akụkụ ndị mmadụ dịka Jean-Louis Beffa; ndị nwere mmasị na otu ihe ahụ nwere ike ịkpọtụrụ profaịlụ anyị naNgwaahịa Saint-Gobain.
E mechiri ikpe ikpe n'enweghị ikpe.
Na Julaị afọ 2006, ụlọikpe kpọrọ Jean-Cyril Spinetta oku dịka akụkụ nke nyocha nke lekwasịrị anya na onye bụbu onye ọrụ nkwekọrịta Air France nke bụ ọkachamara n'ihe gbasara nchekwa ụgbọelu. E mechara jụọ ya ajụjụ dịka onye akaebe enyere aka, a kpụghịkwa ya ebubo n'ihu ọha. Ọ na-anọgide na-eme ihe ọjọọ n'okwu a.
2018: Akụkọ Spinetta gbasara ọdịnihu nke ụgbọ okporo ígwè
Na Febụwarị 15, 2018, o nyefere Praịm Minista Édouard Philippe akụkọ gbasara "ọdịnihu nke ụgbọ okporo ígwè". Ndụmọdụ ndị o nyere ya kacha kwurịtara gbasara ịkwụsị ọrụ ndị ọrụ ọhụrụ n'okpuru ọkwa ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè, ịgbanwe SNCF ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ nwere oke ọha, ịkwadebe maka mmeghe nke netwọk ụgbọ okporo ígwè ka ọ bụrụ asọmpi, na ibelata ọnụọgụgụ nke ahịrị alaka. E tinyere ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị a n'iwu maka nkwekọrịta ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ e mere na 2018, mgbe mmegharị ọrụ ogologo oge gasịrị.
Ọ bụkwa onyeisi oche, site n'ọnwa Ọktoba afọ 2013, Kansụl Mmụta-Akụnụba nke Mba, nke e nyere ọrụ ime ka ụlọ akwụkwọ na ụwa azụmaahịa dị n'otu.
ókè
Jean-Cyril Spinetta bụ onye isi nke Legion of Honor na National Order of Merit, nakwa onye isi nke Academic Palms. A họpụtara ya dịka "Onye njikwa nke afọ" site n'aka onye isi nke ndị otu Legion of Honor. Onye Ọkammụta Ọhụrụ na 2003 wee nata ihe nrite Icare site n'aka Association of Professional Aeronautics and Space Journalists na 2004.
Ihe njem ya na-akụziri onye na-etinye ego
Ngalaba ụgbọ elu bụ otu n'ime ndị kacha agbanwe agbanwe n'ahịa ngwaahịa. Ọrụ Jean-Cyril Spinetta na-egosi ọtụtụ n'ime ihe ndị a:
- Nchikota bụ isi ihe na-eme ka e mepụta uru. E wuru Air France-KLM, mgbe ahụ IAG (British Airways-Iberia) na Lufthansa Group site na njikọta. Ndị otu uru ahịa nwere ike ime ka netwọk ha dị mfe.
- Ọnụnọ nke steeti ahụ na-agbanwe ihe niile. Steeti ndị France na Dutch ka bụ ndị nwere òkè na Air France-KLM; nke a na-enye nkwado n'oge nsogbu, dịka na 2020, mana ọ na-ebelatakwa nnwere onwe atụmatụ ma nwee ike ibute mmụba n'oge nrụpụtaghachi.
- Ụlọ ọrụ ndị ahụ dabere na ndị nrụpụta. Nkwụsịtụ nnyefe na nnweta injin na-emetụta ikike. Ọtụtụ ndị na-etinye ego na-ahọrọ inweta ahụmịhe na ngalaba ahụ site na ndị nrụpụta, dịka egosiri na nyocha anyị nke...Arụ ọrụ Airbus.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre echiche na Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Jean-Cyril Spinetta nọ n'ụbọchị dị mkpa
|afọ
|Nzọụkwụ
|1943
|A mụrụ na Paris (Ọktoba 4)
|1990-1993
|Onyeisi ụlọ ọrụ Air Inter
|1997
|A họpụtara ya dịka onye isi oche nke Air France (Septemba 22)
|1999
|Nhazi nkeonwe na ndepụta nke Air France
|2004
|Mmekọrịta chiri anya na KLM, mmalite nke Air France-KLM
|2009
|Onyeisi oche nke bọọdụ Air France-KLM na nke bọọdụ nlekọta nke Areva
|2011-2013
|Ọ laghachiri ọrụ ya dịka CEO nke Air France-KLM
|2018
|Kpesa maka ọdịnihu nke njem ụgbọ okporo ígwè
FAQ
Gịnị ka Jean-Cyril Spinetta mere na Air France?
Ọ duru Air France site na 1997 ruo 2008, duzie nhazi nkeonwe ya na 1999 ma hazie njikọta ya na KLM na 2004, nke mere ka otu Air France-KLM malite.
Gịnị bụ akụkọ Spinetta?
Akụkọ e nyere gọọmentị na Febụwarị 2018 gbasara ọdịnihu nke ụgbọ okporo ígwè, nke kpaliri mgbanwe SNCF ewepụtara n'otu afọ ahụ.
Jean-Cyril Spinetta ò mere onyeisi oche Areva?
Ee, ọ bụ onyeisi oche nke ndị otu nlekọta nke Areva site na Eprel 2009 ruo Juun 2013.