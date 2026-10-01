Jean-Louis Beffa Ọ duru Saint-Gobain ihe karịrị afọ iri abụọ, site na 1986 ruo 2007, tupu ọ bụrụ onyeisi oche nke Board ruo 2010. A mụrụ ya na Ọgọst 11, 1941, na Nice, onye gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ injinia Corps des Mines, ọ bụ ọgbọ nke ndị isi azụmaahịa French a ma ama zụrụ azụ na ọkwa dị elu nke ọrụ obodo ma kwenye na ọrụ atụmatụ nke ụlọ ọrụ. Karịa Saint-Gobain, o metụtara arụmụka ọha na eze site na akụkọ na akwụkwọ ya gbasara amụma ụlọ ọrụ. Ileghachi anya azụ n'ọrụ nke na-aga n'ihu na-agwa nhọrọ nke otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe CAC 40.
Agụmakwụkwọ: Polytechnique, Mines and Sciences Po
Nwa nwoke nke injinia na onye nkuzi, Jean-Louis Beffa, kwadebere maka ule asọmpi na Lycée Masséna dị na Nice ma a nabata ya n'ime...Ecole polytechnique na 1960. Ọ ghọrọ injinia nke Òtù Ndị Mines Na 1963, ọ gụrụ akwụkwọ na École nationale supérieure du pétrole et des moteurs wee nweta diploma na Institut d'études politiques de Paris (1966, Economics-Finance section).
Mmalite na nchịkwa ike
Ọ malitere ọrụ ya dịka injinia n'ihe ndị dị n'ime ala na Clermont-Ferrand, wee malite na 1967 ruo 1974, ọ sonyeere ngalaba mmanụ ọkụ nke Ministri nke Ụlọ Ọrụ, ebe ọ ghọrọ onyeisi ọrụ "ịmepụta na iji ya eme ihe", wee bụrụ osote onye isi. Ahụmịhe a nyere ya ihe ọmụma miri emi banyere ike na mmekọrịta dị n'etiti Steeti na ụlọ ọrụ, isiokwu abụọ ga-aga n'ihu n'ọrụ ya niile.
1974-1986: Mbilite na Saint-Gobain
Na 1974, Jean-Louis Beffa sonyeere Saint-Gobain dịka onye nduzi atụmatụ. O mechara bụrụ onyeisi nduzi, wee bụrụ onyeisi oche nke Pont-a-Mousson, otu ụlọ ọrụ pụrụ iche na ọkpọkọ ígwè a kpụrụ akpụ, ebe ọ na-achịkwa ngalaba "pipes na mekaniki" nke otu ahụ site na 1979 ruo 1982. Na Maachị 1982, afọ nke Saint-Gobain ghọrọ mba, ọ ghọrọ onye isi njikwa ya.
Na Jenụwarị 1986, ọ nọchiri Roger Fauroux dị ka onye nnọchi anya mba ahụ. onyeisi oche na CEOA họpụtara ya n'okpuru onyeisi oche nke François Mitterrand ma Jacques Chirac, onye bụbu Praịm Minista, kwadoro ya, o duru ime ka Saint-Gobain bụrụ onye nkeonwe, nke bụ ọrụ mbụ nke gọọmentị ibi n'otu ebe, na ngwụcha afọ 1986.
1986-2007: Afọ iri abụọ nọ n'isi Saint-Gobain
N'okpuru nduzi ya, Saint-Gobain gbanwere nke ukwuu. Otu a, nke lekwasịrị anya n'ihe gbasara iko n'oge gara aga, gbasaa ọnụnọ ya na ihe owuwu na nkesa ihe, wee bụrụ nke mba ụwa. Ihe ndị dị mkpa n'oge a gụnyere inweta ụlọ ọrụ America bụ Norton na 1990, nke mere ka otu ahụ bụrụ onye ndu n'ụwa niile n'ihe gbasara abrasives, wee soro nweta ụlọ ọrụ Britain bụ BPB, ọkachamara na plasterboard, na 2005.
Atụmatụ a emeela ka Saint-Gobain bụrụ otu n'ime ndị ọkachamara n'ihe gbasara ụlọ na ihe owuwu n'ụwa niile, ebe ndị ga-anọchi ya gara n'ihu ma sie ike. Jean-Louis Beffa nọgidere bụrụ onye isi ụlọ ọrụ ruo June 2007, onye bụbu onyeisi oche nke Board ruo 2010; Pierre-André de Chalendar nọchiri ya dị ka onye isi ụlọ ọrụ. Kemgbe Julaị 2021, Benoit Bazin na-edu otu a.
Maka ndị na-etinye ego, akụkọ ihe mere eme nke Saint-Gobain n'okpuru Beffa na-egosi otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke dị otu narị afọ nwere ike isi mepụta onwe ya site na ịzụta ihe n'usoro. Nyocha anyị nkeNgwaahịa Saint-Gobain nkọwapụta ya ugbu a, nke lekwasịrị anya na owuwu na-adịgide adịgide na nrụzigharị na-eji ike eme ihe.
Arụmụka gbasara ụgwọ na asbestos
Dịka ndị isi ndị ọzọ nke ọgbọ ya, Jean-Louis Beffa nwetara nkatọ n'ọtụtụ akụkụ. Na 2007, ọ so n'ime ndị isi ụlọ ọrụ French kacha akwụ ụgwọ, na-enweta ụgwọ ọrụ ruru nde euro 10,2 dịka ọkwa ndị nta akụkọ si dị n'afọ ahụ. Ọzọkwa, n'oge ọ nọ n'ọkwa Pont-à-Mousson, ndị na-emegide ojiji asbestos lekwasịrị ya anya, n'etiti esemokwu ndị metụtara ụlọ ọrụ ihe niile. Okwu asbestos ahụ nwere mmetụta ọjọọ na-adịgide adịgide n'ọdịdị na ọnọdụ iwu nke otu ahụ, karịsịa na United States.
Onye na-eche echiche gbasara amụma ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Jean-Louis Beffa egosila onwe ya dị ka onye nwere mmetụta n'ọdịniihu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na France:
- Na 2004, Jacques Chirac nyere ya ọrụ ime ka amụma ụlọ ọrụ dịghachi ndụ. Akụkọ ya nke Jenụwarị 2005, Maka iwu ụlọ ọrụ ọhụrụ, dugara n'ọdịdị nkeỤlọ Ọrụ Mmepụta Ihe Ụlọ Ọrụ, nke ọ bụ onyeisi oche nke ndị nlekọta kemgbe Septemba 2005;
- Na 2002, o hiwere Robert Solow, onye meriri ihe nrite Nobel na akụnụba, ebe Saint-Gobain na-eme nnyocha na akụnụba, nke ghọrọ ebe etiti Cournot, wee bụrụ Cournot Foundation (2010), nke ha na-achịkọta isi oche;
- O bipụtara ọtụtụ edemede na Seuil: France ga-ahọrọrịrị (2012), France kwesịrị ime ihe (2013), Igodo nke Ike (2015) na Gbanwee ma ọ bụ nwụọ: nnukwu ụlọ ọrụ na ndị na-amalite ọrụ (2017).
Isi akwụkwọ edemede ya bụ: ihu ndị US na China abụọ ahụ, ike mba dabere na ụlọ ọrụ mbupụ ya, teknụzụ ya, ike ya, na ikike agha ya. Ọ na-akwado atụmatụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke steeti na-edu ma na-akatọ mwepụta nke France. Ụfọdụ n'ime echiche ndị a apụtala ìhè nke ukwuu kemgbe nsogbu ahụike, na arụmụka gbasara ikike ụlọ ọrụ mmepụta ihe na imegharị ihe.
Lazard, Engie, Le Monde: ọrụ nke abụọ dị ka onye otu bọọdụ
Mgbe Saint-Gobain gasịrị, Jean-Louis Beffa ghọrọ onye ndụmọdụ dị elu na ụlọ akụ ahụ. LazardO jere ozi na bọọdụ GDF Suez wee jee Engie site na 2008 ruo 2015, ebe ọ bụ onyeisi oche nke kọmitii nhọpụta na ụgwọ ọrụ, na bọọdụ nlekọta nke Siemens (2008-2013), na bọọdụ nke Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), na bọọdụ nlekọta nke Caisse des Dépôts (2014-2019). Ọ rụkwara ọrụ dị ka onye nduzi nke BNP Paribas na Gaz de France. Ọ bụ onye otu bọọdụ nlekọta nke otu ahụ kemgbe 1994. ỤwaỌ ghọrọ onyeisiala ha na Ọktoba 5, 2017.
Ọrụ ya na Engie na-eme ka ọ bịaruo nso n'okwu ndị bụ isi gbasara ike, ngalaba anyị na-enyocha karịsịa na mpempe akwụkwọ akụkọ anyị gbasara...Ihe omume Engie.
ókè
Jean-Louis Beffa bụ Grand Officer of the Legion of Honor (2007), Grand Cross of the National Order of Merit (2016), na Commander of the Order of Arts and Letters (2005). O nwetala ọtụtụ ọkwa mba ọzọ, gụnyere Order of the Rising Sun (Japan). Dịka onye na-anụ ọkụ n'obi maka opera, ọ bụ onyeisi otu maka nkwalite Paris National Opera.
Ihe njem ya na-akụziri onye na-etinye ego
- Ndị otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emegharị onwe ha n'usoro. Saint-Gobain agbanweela ebe ike ndọda ya dị n'enweghị mgbanwe aha ya: ị ga-eleba anya na nhazi nke ego site na akara azụmaahịa iji ghọta uru ya.
- Ihe ndị bụ isi e ji azụ ahịa bụ ịgba chaa chaa. Ha na-emepụta uru ma ọ bụrụ na njikọta ahụ aga nke ọma, mana ha na-atụle ụgwọ dị mkpirikpi.
- Ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mkpa. Ịme ka mba dị iche iche, ime ka ndị mmadụ nwee onwe ha, na iwu ụlọ ọrụ: mkpebi ọha na eze emetụtala ụzọ Saint-Gobain si aga.
Saint-Gobain na Engie ruru eru maka PEAỤgbọala itinye ego a na-ejikarị atụ ụtụ isi eme ihe maka itinye ego ogologo oge na ngalaba nha nha nke ndị France. Edemede a bụ maka ebumnuche ozi naanị, ọ bụghịkwa ndụmọdụ itinye ego.
FAQ
Ogologo oge ole ka Jean-Louis Beffa duru Saint-Gobain?
Ọ bụ onyeisi oche na onyeisi oche ha site na Jenụwarị 1986 ruo Juun 2007, wee bụrụ onyeisi oche nke bọọdụ ahụ ruo 2010.
Kedụ akwụkwọ Jean-Louis Beffa dere?
Karịsịa France ga-ahọrọrịrị (2012), France kwesịrị ime ihe (2013), Igodo nke Ike (2015) na Gbanwee ma ọ bụ nwụọ (2017), Seuil bipụtara ihe niile.
Kedu ụlọ ọrụ mmepụta ihe mmepụta ihe?
E hiwere otu ọha na eze na 2005 mgbe akụkọ ya gbasara amụma ụlọ ọrụ mmepụta ihe gasịrị, nke bu n'obi ịkwado nnukwu ọrụ nyocha na imepụta ihe ọhụrụ. Ọ bụ onyeisi oche nke bọọdụ nlekọta ha.