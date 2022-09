IPO Porsche (911) : un Pari Réussi pour Volkswagen !

Porsche a réussi son entrée en bourse. Dans les premières minutes de cotation, l’action passe de 82,50 euros à 85 euros. Le contexte général est peu favorable : le Dax a temporairement reculé de plus de 1,3%.

Jeudi, les actions préférentielles de la filiale de Volkswagen ont certes connu un démarrage fulgurant avec un premier cours de 84,00 euros, mais elles sont ensuite rapidement retombées au niveau du prix d’émission de 82,50 euros. En effet, la faiblesse des marchés a entraîné un recul temporaire du Dax de plus de 1,3 pour cent.

Action Porsche : une Valorisation Boursière de 76,5 milliards d’euros

Porsche a néanmoins réussi à atteindre temporairement une valorisation boursière de 76,5 milliards d’euros. Porsche vaut ainsi plus en bourse que les constructeurs automobiles Mercedes-Benz avec environ 58 milliards d’euros et BMW avec 47 milliards d’euros. La maison mère du groupe, Volkswagen, était encore au-dessus jeudi avec 86 milliards d’euros. Acheter des actions en ces temps difficiles pourrait être une sage décision, comme on dit, il y a toujours une opportunité dans les périodes de crise.

“C’est un moment historique pour Porsche”, a déclaré Oliver Blume, président de VW et de Porsche, sur le parquet de la bourse de Francfort. Selon lui, l’introduction en bourse de Porsche marque le début d’une nouvelle ère. Quatre modèles Porsche, dont la Taycan à propulsion électrique, étaient garés devant la bourse de Francfort.

“Pour une journée, les turbulences boursières passent au second plan”, a déclaré le gestionnaire de portefeuille Thomas Altmann du conseiller en patrimoine QC Partners. “C’est impressionnant qu’une introduction en bourse de cette ampleur soit possible en ces temps difficiles”.

Volkswagen avait attribué les actions de sa filiale Porsche à 82,50 euros chacune, soit dans la partie supérieure de la fourchette de l’offre. Avec un volume d’émission de 9,4 milliards d’euros.

Action Porsche : Symbole boursier “P911”.

“Nous sommes très heureux d’avoir pu réaliser une introduction en bourse réussie de Porsche AG”, avait déclaré le directeur financier de VW, Arno Antlitz, lors de l’émission de l’action Porsche. La forte demande montre la confiance des investisseurs dans Porsche. Le constructeur de voitures de sport profite désormais d’une plus grande autonomie entrepreneuriale. Les recettes de l’introduction en bourse offrent à Volkswagen une plus grande flexibilité financière pour la transformation vers l’électromobilité et la numérisation.

Au total, il existe 911 millions de titres individuels – sur la base du modèle le plus connu de Porsche. Par rapport au prix d’émission, cela représente une capitalisation boursière d’environ 75 milliards d’euros. En préparation de l’introduction en bourse, le capital social a été divisé par moitié en actions ordinaires avec droit de vote et en actions privilégiées sans droit de vote. Un quart des actions privilégiées – soit 114 millions de titres – peuvent désormais être négociées sous le symbole “P911“.

Porsche : 2 Actions Différentes aux mêmes moments ?

L’introduction en bourse de Porsche (P911) a connu un début raisonnable ce matin, les actions étant d’abord offertes dans le haut de la fourchette et évoluant maintenant, légèrement à la hausse. Cependant, il va y avoir beaucoup de confusion parmi les investisseurs car l’autre action Porsche (PAH3) est maintenant en baisse d’environ 8% au même moment.

Le point le plus important à noter pour nous, investisseurs, est que nous avons maintenant deux sociétés “Porsche” cotées en bourse. Il est tout à fait vital que nous saisissions tous la différence entre elles et que nous nous assurions de trader comme nous le voulons dans celle que nous voulons réellement trader. Cela peut sembler stupide, mais c’est vraiment important.