IPO TaTaTu : L’appli de médias sociaux TaTaTu cotée en bourse

Après seulement deux ans d’activité, l’appli de médias sociaux se prépare à faire son entrée en bourse. La start-up a annoncé, lundi, qu’elle sera cotée sur Euronext Growth Paris à partir du mercredi 19 octobre. Dans un objectif d’améliorer la visibilité de la société, cette IPO (Initial Public Offering) est aussi l’occasion d’accéder aux marchés de capitaux, estime le fondateur. L’introduction en bourse de TaTaTu est plutôt surprenante mais peut susciter l’intérêt des investisseurs en quête de nouvelles IPO. Les activités de la société sont d’ailleurs rentables au vu du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente.

Une IPO via une cotation directe

TaTaTu sera cotée sur Euronext Growth Paris à partir de mercredi, via une cotation directe. Elle a ainsi réalisé un placement privé avant la cotation. Il s’agit d’un « mode de cotation adapté à ce profil d’entreprise, et dans un contexte où le marché des IPO est plutôt fermé. » a indiqué Alexandre Dietrich. Ce dernier est le directeur d’Equity capital markets France chez BNP Paris, la banque conseil sur l’opération.

Selon le fondateur de l’entreprise Andrea Iervolino, la cotation sur Euronext Growth Paris aidera à l’accroissement de la visibilité de TaTaTu dans le monde. Elle améliorera également son accès aux marchés de capitaux. Il n’a cependant pas précisé le montant qu’il souhaite lever. Néanmoins, Alexandre Dietrich a précisé que cette introduction en bourse est plus un outil de visibilité plutôt qu’un moyen d’accès aux capitaux.

Avant la cotation, la société a réalisé le placement privé en deux tranches, selon le document d’information validé par Euronext. La première tranche a été apportée par les actionnaires Lumana Investments à hauteur de 651.748 euros environ pour la délivrance de 326,874 nouvelles actions. La seconde tranche a été apportée par Crédit des Alpes et AIS PPC à hauteur de 4 millions d’euros et pour la délivrance de 2 millions de nouvelles actions.









5/5 Broker Recommandé Régulé par: FCA, ANMF, DNB Frais: 0,04 % Nombre d'Actions: + 3000 & + 200 ETF Vente à Découvert: Oui Investir en Bourse



L’introduction en bourse de TaTaTu, la société en pleine croissance

TaTaTu a indiqué dans son communiqué que le cours de référence des actions sera de 2 euros. Il sera égal aux prix de souscription d’un placement privé réalisé préalablement à l’introduction en Bourse. L’entreprise de service de médias sociaux vise une capitalisation boursière d’environ 1,6 milliard d’euros à la date de cotation. D’après le document d’introduction, l’entrée au capital de TaTaTu de fonds institutionnels ces derniers mois justifie cette estimation.

L’IPO de TaTaTu est plutôt surprenante puisqu’il est quasi-méconnu avec une création toute récente. Lancée en 2020, cette plateforme récompense les utilisateurs pour chaque interaction effectuée sur les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, via la plateforme TaTaTu. Il peut s’agir de like, commentaire ou de partage de contenu. Sa particularité est la rétribution des TTU Coins. Les utilisateurs pourront alors utiliser ces jetons via l’e-commerce. Le fondateur et PDG de TaTaTu a annoncé, lors d’une conférence de presse en vidéo, que le magasin en ligne compte 3 000 produits référencés. Il dispose également d’un marchand affilié appelé Mercato Metropolitano. Il affirme que la start-up est désormais rentable en ayant réalisé un chiffre d’affaires de 47,4 millions d’euros en 2021.