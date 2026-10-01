Andre Citroen (1878-1935) er eitt af þekktustu nöfnum franskrar iðnaðar. Hann útskrifaðist frá École Polytechnique en fann ekki upp bílinn, en var einn af fyrstu í Evrópu til að fjöldaframleiða hann, selja hann sem fjöldamarkaðsvöru og nota hann sem markaðstæki. Ævi hans er einnig lexía í hagfræði: stórkostlegur iðnaðarárangur, fjármagnaður með vaxandi skuldum, sem endaði með gjaldþroti og yfirtöku Michelin á fyrirtækinu. Árið 2026 kom nafn hans aftur upp í fréttirnar með herferð fyrir greftrun hans í Panthéon.
Æska: sonur innflytjenda með ástríðu fyrir tækni
André Citroën fæddist 5. febrúar 1878 í París, að 44 rue Laffitte, í 9. hverfi. Hann var fimmta og síðasta barn Levie Citroen, hollensks gyðinga demantskaupmanns sem hafði sest að í París árið 1873, og Amaliu Kleinmann, upphaflega frá Varsjá. Ættarnafnið kemur frá forföður sem var sítruskaupmaður í Hollandi („citroen“ þýðir sítróna á hollensku); það var André sem tók upp eftirnafnið á „e“.
Æska hans einkenndist af hörmungum: árið 1884 framdi faðir hans sjálfsmorð eftir óheppilega fjárfestingu í demantsnámu í Suður-Afríku. André var snillingur í Lycée Condorcet, heillaður af Jules Verne og byggingu Eiffelturnsins, og hóf nám í ...École fjölbrautatækni í 1898.
Síldarbeinsgírar: fæðing merkis
Árið 1900, í ferð til Póllands, uppgötvaði hann framleiðsluferli fyrir V-grófa gír. Þessir gírar, sem voru hljóðlátari og gátu flutt mikið afl, kröfðust mikillar nákvæmni í vinnslu. André Citroën keypti leyfið og þróaði iðnaðarframleiðsluferli með stáli. Árið 1901 stofnuðu hann og tveir menntaskólafélagar fyrirtæki til framleiðslu á gírum í Faubourg Saint-Denis hverfinu í París.
Þessi tvöfaldi chevron-merki varð síðar tákn bílamerkisins: eitt þekktasta lógóið í heimsgreininni á uppruna sinn að rekja til vélræns hlutar.
Mors, Ameríka og uppgötvun fjöldaframleiðslu
Frá árinu 1906 var hann kallaður til að aðstoða bílaframleiðandann. Morse, sem þá var í erfiðleikum. Hann endurskipulagði stjórnun þess og vöruúrval: framleiðslan jókst úr 300 bílum árið 1908 í 800 árið 1913. Árið 1912 hafði ferð til Bandaríkjanna djúpstæð áhrif á hann: hann heimsótti Ford-verksmiðjuna og uppgötvaði framleiðslu á samsetningarlínu. Markmið hans varð að verða „evrópskur Henry Ford“.
1915-1918: Skeljaverksmiðjan við Quai de Javel
Hann var tekinn í herinn árið 1914 sem fallbyssuforingi og varð vitni að skorti á skotfærum. Í janúar 1915 lagði hann til við stríðsráðuneytið að innan fárra mánaða yrði reist verksmiðju sem gæti framleitt 75 mm skeljar á fordæmalausum hraða. Á grundvelli Javel-bryggjaÍ París byggði hann afar nútímalega verksmiðju sem réði allt að 13.000 konur í vinnu. Hún framleiddi samtals um 23 milljónir skelja. Verksmiðjan er einnig þekkt fyrir félagslega þjónustu sína, sem var sjaldgæf á þeim tíma: mötuneyti, sjúkradeild og leikskóla.
1919: Tegund A og fyrsti fjöldaframleiddi evrópski bíllinn
Strax eftir vopnahléið missti verksmiðjan hernaðarfyrirmæli sín. André Citroën gerði ráð fyrir þessu: hann breytti svæðinu í bílaverksmiðju á nokkrum mánuðum. Í janúar 1919 tilkynnti hann fjölmiðlum bíl sem kostaði 7.250 franka, sem var um það bil helmingi ódýrara en sá ódýrasti á markaðnum. Herferðin skilaði yfir 16.000 fyrirspurnum á tveimur vikum.
La Citroën Tegund ACitroën 2CV, hannaður af verkfræðingnum Jules Salomon, kom á markað sama ár. Hann var kynntur sem fyrsti evrópski bíllinn sem framleiddur var í stórum upplögum, með markmiði um 30 bíla á dag. Árið 1929 framleiddi Citroën 102.891 bíl, næstum þriðjung af framleiðslu Frakklands, og hafði um 32.000 starfsmenn í vinnu í verksmiðjum sínum í Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen og Grenelle.
Markaðssnillingur á undan sinni samtíð
André Citroën skildi á undan öðrum að auglýsingar seljast:
- Þann 4. október 1922 skrifaði flugvél „Citroën“ með reykstöfum fyrir ofan Sigurbogann á bílasýningunni;
- Frá 1925 til 1933 var risavaxið upplýst skilti úr Eiffelturninn risastór auglýsingaskilti;
- Kégresse-leiðangrarnir, sem fóru á hálfbraut, höfðu sterk áhrif á almenningsálitið: þeir fóru yfir Sahara-fljótið (1922-1923), Svarta skemmtiferðaskipið í Afríku (1924), Gula skemmtiferðaskipið í Asíu (1931);
- Það býður einnig upp á nýjungar í þjónustu eftir sölu: ökumannshandbók, söluaðilanet og ábyrgðir eru á upprunalegum varahlutum.
Traction Avant og gjaldþrotið árið 1934
Árið 1933, til að vera samkeppnishæfur við Louis Renault, lét André Citroën endurbyggja Javel-verksmiðjuna á aðeins nokkrum mánuðum og breyta henni í eina þá nútímalegustu í Evrópu. Hann réð verkfræðinginn André Lefebvre til starfa, sem hannaði... á einu ári. Framhjóladrif, kynnt 24. mars 1934. Bíllinn er byltingarkenndur, en fyrirtækið er fjárhagslega úrvinda: skýrsla frá Seðlabanka Frakklands sem birt var í maí 1934 greinir frá 200 milljóna franka tapi.
Bankarnir neita að halda áfram að styðja hann og ríkisstjórnin vill ekki grípa inn í. 21 décembre 1934Citroën-fyrirtækið hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta. Aðalkröfuhafinn, MichelinHann tók við fyrirtækinu. Í janúar 1935 seldi André Citroën hlutabréf sín; Pierre Michelin tók við sem forseti í júlí. André Citroën lést 3. júlí 1935 í París, 57 ára að aldri.
Arfleifðin: frá Michelin til Stellantis
Vörumerkið lifði af og dafnaði undir stjórn Michelin, með helgimyndalíkönum eins og 2CV (1948) og DS (1955). Árið 1976 keypti Peugeot Citroën og varð til þess að samstæðan varð til. PSA Peugeot CitroÃ«nÍ janúar 2021 skapaðist sameining PSA og Fiat Chrysler Stjörnumennþar af er Citroën eitt af fjórtán vörumerkjum.
Í París var Quai de Javel endurnefnt Quai André-Citroën árið 1958 og fyrrum verksmiðjan var skipt út fyrir Parc André-Citroën. Í nokkur ár hefur fjölskyldan, sérstaklega barnabarn hans Henri-Jacques Citroën, barist fyrir því að hann verði grafinn í Panthéon. Þann 26. ágúst 2026 studdi forseti Medef (franska viðskiptasambandsins), Patrick Martin, opinberlega þetta framboð í sumarskóla samtakanna.
Það sem sagan af André Citroën kennir fjárfestum
Ferill Citroën býður upp á lærdóm sem er enn viðeigandi við greiningu á skráðum bílaframleiðendum:
- Rúmmálið er ekki nóg. Citroën seldi mikið, en á mjög lágu verði til að ná tökum á markaðnum. Án nægilegrar framlegðar varð vöxtur fjármagnaður með skuldum brothættur. Á hlutabréfamarkaði horfir maður á rekstrarframlegð og sjóðstreymi, ekki bara sölu.
- Bílaiðnaðurinn er mjög fjármagnsfrekur. Að endurbyggja verksmiðju eða setja á markað byltingarkennda bílagerð kostar töluverðar fjárhæðir. Þetta á við árið 2026 með umskiptunum yfir í rafbíla, sem setur fjárhag allra framleiðenda í rúst.
- Fjármálasamstarfsaðilinn skiptir máli. Michelin, lánardrottinn, varð eigandinn. Tengslin milli framleiðenda og birgja eru enn náin; greining okkar áMichelin hlutabréf sýnir hvernig dekkjaframleiðandinn hefur síðan þá fjölbreytst.
Til að fylgjast með núverandi erfingja Chevron vörumerkisins, skoðið prófílinn okkar áStellantis hlutabréfog til samanburðar við sögulegan keppinaut Citroën, þann sem er áRenault birgðirÞessar greiningar eru eingöngu til upplýsinga og eru ekki fjárfestingarráðgjöf.
André Citroën á mikilvægum dögum
|Ár
|atburður
|1878
|Fæddur í París (5. febrúar)
|1898
|Aðgangur að École Polytechnique
|1901
|Stofnun fyrirtækis sem framleiðir síldarbeinsbúnað
|1906
|Tekur forystuna í endurheimt Mors
|1915
|Bygging skelverksmiðjunnar við Javel-bryggjuna
|1919
|Kynning á Citroën Type A
|1924
|Svarta skemmtiferðaskipið
|1934
|Traction Avant (mars), dómsmálaráðuneytið (21. desember)
|1935
|Tekið yfir af Michelin; lést 3. júlí
|1976
|Fæðing PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën verður vörumerki Stellantis
FAQ
Af hverju eru tveir chevronar á Citroën merkinu?
Það minnir á V-laga (síldarbeins-) gírana sem André Citroën framleiddi í upphafi ferils síns, áður en hann hóf störf í bílaiðnaðinum.
Hvers vegna fór Citroën á hausinn árið 1934?
Fyrirtækið hafði tekið á sig verulegar skuldir til að fjármagna vöxt sinn, endurbyggingu Javel-verksmiðjunnar og þróun Traction Avant, en lágt söluverð takmarkaði hagnað þess. Bankarnir neituðu að styðja það og það var sett í gjaldþrotaskipti 21. desember 1934.
Hver á Citroën í dag?
Citroën er vörumerki í eigu Stellantis-samsteypunnar, sem varð til árið 2021 við sameiningu PSA og Fiat Chrysler Automobiles.