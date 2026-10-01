Eric Trappier hefur leitt Dassault Aviation frá janúar 2013. Hann fæddist 1. júní 1960, gekk til liðs við samstæðuna 24 ára gamall og eyddi stærstan hluta ferils síns í að selja orrustuþotur til útflutnings áður en hann tók við stjórninni. Undir hans forystu, gusturÞað hefur lengi verið talið óseljanlegt utan Frakklands en hefur orðið alþjóðleg viðskiptavelta. Í janúar 2025 tók hann einnig við formennsku í Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Þetta er mynd af hygginn leiðtoga sem skipta ákvarðanir máli fyrir alla þá sem standa vörð um varnargildi.
Þjálfun og upphaf
Éric Trappier er útskrifaður verkfræðingur frá Télécom SudParis. Hann lauk herþjónustu sinni sem yfirmaður í franska sjóhernum árin 1983 og 1984 og gekk síðan til liðs við ... Dassault flug árið 1984. Hann er nú varaforingi í sjóhernum. Hann giftist árið 1983 og er þriggja barna faðir.
Þrjátíu ár í þjónustu útflutnings
Ferill hans hjá Dassault Aviation hefur næstum eingöngu snúist um alþjóðamál:
- 1984-1987 Hönnunarskrifstofa og stjórnun vopnakerfna.
- 1987-1991 Alþjóðleg tæknileg stjórnun, ábyrgur fyrir samningaviðræðum við Suður-Kóreu, Singapúr, Sádi-Arabíu, Chile og Þýskaland. Hann kemur að sölu á Atlantshafsflugvélum til eftirlits.
- 1991-1995 ber ábyrgð á sölu í Asíu, þar á meðal Mirage-samningnum við Indland.
- 1995-2000 Ber ábyrgð á sölu í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, þar sem hann hefur umsjón með Mirage 2000-9 samningnum.
- 2000-2005 : forstöðumaður Mið-Austurlanda og Afríku, síðan forstöðumaður hergagnaútflutnings.
- 2006 Alþjóðlegur framkvæmdastjóri.
Hann semur einnig um iðnaðarsamninga fyrir sýningarvélina fyrir bardagadróna. nEUROnundir forystu Dassault Aviation ásamt Saab (Svíþjóð), Alenia (Ítalíu), RUAG (Sviss), HAI (Grikklandi) og EADS (Spáni). Þetta evrópska verkefni þjónaði sem tilraunastofa fyrir tækni til laumuflugs og sjálfstýringar.
2013: Yngsti forstjórinn í sögu Dassault Aviation
Éric Trappier var kjörinn í stjórn 18. desember 2012 og skipaður forseti og forstjóri þann Janúar 8 2013tekur við af Charles Edelstenne. Hann verður fimmti forstjóri fyrirtækisins frá stofnun þess árið 1929, 52 ára gamall, og sá yngsti til að gegna því starfi.
Hann erfði þversagnakennda stöðu: Rafale var tæknilega viðurkennd, en enginn erlendur viðskiptavinur hafði enn keypt hana og flugvélin var eingöngu studd með pöntunum frá frönsku ríkisstjórninni. Áskorun áratugarins var því að breyta þjóðaráætlun í útflutningsárangur.
Helstu sölur Rafale undir hans stjórn
Næsti áratugur sannaði að hann hafði rétt fyrir sér. Lykilsamningar sem undirritaðir voru frá árinu 2015:
|Ár
|Pays
|Order
|2015
|Egypt
|24 Rafale (fyrsti útflutningsviðskiptavinurinn), bætt við með annarri pöntun árið 2021
|2015
|Katar
|24 Rafale, síðar fjölgað í 36
|2016
|Inde
|36 Rafale flugvélar fyrir franska flugherinn
|2021
|Grèce
|Nýjar og notaðar Rafale flugvélar
|2021
|Croatia
|12 notaðar Rafale-vélar
|2021
|Sameinuðu arabísku furstadæmin
|80 Rafale flugvélar, stærsta útflutningspöntunin í sögu verkefnisins.
|2022
|indonesia
|42 Rafale flugvélar, í nokkrum lotum
|2024
|Serbia
|12 Sprunga
|2025
|Inde
|26 Rafale Marine flugvélar fyrir indverska sjóherinn
Þessir velgengnir hafa gjörbreytt ásýnd Dassault Aviation: pantanabók sem spannar mörg ár, aukning í framleiðslu og fordæmalaus sýnileiki í hernaðargeiranum. Þetta gagnast einnig helstu samstarfsaðilum verkefnisins, Thales fyrir rafeindabúnað og Safran fyrir M88 vélarnar. Fjárfestar sem hafa áhuga á þessari virðiskeðju geta skoðað greiningar okkar á...Hlutabréf Dassault Aviation, de l 'Thales aðgerð ogSafran-soð.
Viðkvæmar skrár: SCAF og Falcon
Þetta er ekki allt svo einfalt. Evrópska áætlunin um Framtíðarbardagaflugkerfi (FCAS)Verkefnið, sem hleypt var af stokkunum með Þýskalandi og Spáni, einkenndist af endurteknum ágreiningi innan iðnaðarins um verkaskiptingu milli Dassault Aviation og Airbus. Éric Trappier varði opinberlega þörfina fyrir skýrt skilgreindan aðalverktaka fyrir orrustuþotuna, staða sem reglulega ýtti undir spennu milli samstarfsaðilanna.
Á borgaralegu plani, fjölbreytni viðskiptaþotna falcon Falcon 6X varð fyrir töfum, sérstaklega tengdum vélum, áður en hann var tekinn í notkun og Falcon 10X var þróaður. Falcon-reksturinn er enn viðkvæmari fyrir efnahagsaðstæðum en hernaðarreksturinn.
Forseti GIMD og leiðandi persóna í iðnaðarvinnuveitendum
Þann 9. janúar 2025 tók Éric Trappier við sem forseti af Charles Edelstenne. Marcel Dassault iðnaðarsamsteypan (GIMD)Eignarhaldsfélag Dassault fjölskyldunnar, sem einkum stjórnar Dassault Aviation og á verulegan hlut í Dassault Systèmes, er sjálft meirihlutaeigandi í Thales. Hann er enn forstjóri Dassault Aviation.
Hann gegnir einnig nokkrum fulltrúastöðum:
- Forseti Samtaka evrópskra flug- og varnarmálaiðnaðarmanna (ASD), kjörinn í maí 2017;
- Forseti GIFAS (samtaka franskra flug- og geimiðnaðarins), kjörinn 8. júní 2017;
- Forseti CIDEF (franska varnarmálaráðsins) frá mars 2021 til janúar 2023;
- Forseti UIMM (Sambands málmiðnaðar og iðnaðar), kjörinn 15. apríl 2021.
Hann hefur verið yfirmaður heiðursreglnanna frá janúar 2025 og hlaut flugorðuorðuna (2023).
Evrópsk varnarmál árið 2026: hvers vegna hlutverk þeirra skiptir fjárfestum máli
Frá árinu 2022 hefur aukning fjárveitinga til hermála í Evrópu gert varnarmálahlutabréf að einu af þeim þemum sem mest er fylgst með á hlutabréfamarkaði. Í þessu samhengi er vert að taka tillit til nokkurra atriða:
- Pöntunarbókin Það veitir yfirsýn yfir nokkur ár, en arðsemi er háð getu til að skila á réttum tíma og þar af leiðandi undirverktakakeðjunni.
- Stjórnunaruppbyggingin Dassault Aviation er í meirihlutaeigu í eigu GIMD, en Airbus er verulegur minnihlutaeigandi. Frjálst flot hlutabréfa er því takmarkað, sem getur magnað upp sveiflur í hlutabréfaverði.
- Útflutningssamningar Þær eru háðar pólitískum ákvörðunum, fjármögnun og stundum tækniframförum, og framkvæmdaáætlun er oft óviss.
- ESG-viðmið Sumir sjóðir útiloka vopn, aðrir hafa endurinnlimað þau síðan 2022. Þetta hefur áhrif á eftirspurn eftir þessum verðbréfum.
Til að fjárfesta í þessum geira nota flestir einstaklingar PEA (fyrir frönsk og evrópsk hlutabréf) eða verðbréfareikning hjá netmiðlara; til að eiga viðskipti með varnarhlutabréf til skamms tíma í gegnum CFD-samninga, okkar ... skoðun á Vantage Þessi grein lýsir gjöldum og reglum þessa miðlara (skuldsettar vörur, mikil áhætta). Þessi grein er eingöngu til upplýsinga og felur ekki í sér fjárfestingarráðgjöf.
FAQ
Síðan hvenær hefur Eric Trappier verið yfirmaður Dassault Aviation?
Hann hefur verið stjórnarformaður og forstjóri Dassault Aviation frá 8. janúar 2013.
Hvert var hlutverk Eric Trappier í sölu Rafale?
Hann var fyrrverandi framkvæmdastjóri á alþjóðavettvangi og leiddi útflutningsstefnuna sem gerði kleift að ljúka fyrstu samningunum (Egyptaland og Katar árið 2015, Indland árið 2016) og síðan metpöntun á 80 Rafale-flugvélum frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum árið 2021.
Hvað er GIMD undir formennsku Éric Trappier?
Marcel Dassault Industrial Group er fjölskyldufyrirtæki sem stjórnar Dassault Aviation. Éric Trappier varð stjórnarformaður þess 9. janúar 2025.
Er Éric Trappier forseti UIMM?
Já, hann var kjörinn forseti Sambands málmiðnaðarmanna og iðnaðarmanna þann 15. apríl 2021.