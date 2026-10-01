Gérard Mestrallet er einn af leiðtogunum sem hafa mótað mest franska orkugeirann síðustu þrjátíu árin. Hann fæddist 1. apríl 1949 í París og leiddi umbreytingu Compagnie de Suez í iðnaðarfyrirtæki, skipulagði sameininguna við Gaz de France árið 2008 og stýrði síðan GDF Suez, sem fékk nafnið Engie árið 2015. Þessi ævisaga fjallar um feril hans, helstu ákvarðanir sem einkenndu hann, deilurnar sem hann vakti upp og hvaða þýðingu arfleifð hans hefur enn árið 2026 fyrir fjárfesta sem fylgja orkugeiranum.
Menntun: verkfræðingur og háttsettur embættismaður
Gérard Mestrallet fylgdi dæmigerðri starfsferli frönsku stjórnsýsluelítunnar, með sterka vísindalega áherslu. Hann er fyrrverandi nemandi við École Polytechnique (árgangur 1968), útskrifaðist frá École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973) og síðan frá ENA, þaðan sem hann útskrifaðist árið 1978 með "Pierre Mendès France" árgangi.
Eftir útskrift frá ENA (National School of Administration) hóf hann störf sem borgaralegur stjórnandi í fjármálaráðuneytinu. Frá september 1982 til júlí 1984 starfaði hann sem tæknilegur ráðgjafi um iðnaðarmál á skrifstofu Jacques Delors, þáverandi efnahags- og fjármálaráðherra. Þessi reynsla hjá Bercy (fjármálaráðuneytinu) veitti honum djúpan skilning á sambandi stjórnvalda og stórfyrirtækja, sem reyndist honum ómetanlegur á síðari starfsferli.
Frá Súes-fjármálafélaginu til almenns félags Belgíu
Árið 1984 hóf hann störf hjá Suez Financial Company sem verkefnastjóri. Hann kviknaði fljótt í metorðastiganum: Varafulltrúi iðnaðarmála árið 1986, framkvæmdastjóri European Rights Company (dótturfélags Suez) árið 1987 og síðan aðstoðarframkvæmdastjóri fyrirtækisins árið 1991. Síðar varð hann framkvæmdastjóri og formaður framkvæmdastjórnar félagsins. Société Générale de Belgique, eitt elsta iðnaðareignarhaldsfélag Evrópu, og hann leiðir þróun þess.
Þessi reynsla í Belgíu var lykilatriði: Suez átti þar hlut í rafmagni (Electrabel), fjármálum og iðnaði. Þetta skýrir hvers vegna Belgía er enn þann dag í dag hornsteinn starfsemi samstæðunnar, sem síðar varð að Engie.
1995-2008: Umbreyting Suez í þjónustufyrirtæki
Árið 1995 tók Gérard Mestrallet við sem forstjóri Compagnie de Suez. Stefna hans var skýr: að endurbeina fjármálasamsteypunni að þremur kjarnastarfsemi, orka, vatn og hreinlætiTil að ná þessu markmiði hóf hann sameiningu við Lyonnaise des Eaux. Árið 1997 var Suez Lyonnaise des Eaux stofnað, þar sem hann var formaður framkvæmdastjórnar, en Jérôme Monod, fyrrverandi forstjóri Lyonnaise, var formaður eftirlitsnefndarinnar.
Samstæðan tók þá aftur nafnið Suez. Árið 2003 tók hún upp stjórnarfyrirkomulag þar sem Gérard Mestrallet varð stjórnarformaður og forstjóri. Á þessu tímabili losaði Suez sig smám saman við fjármálastarfsemi sína og kom sér fyrir sem evrópskur aðili í veitum, þ.e. nauðsynlegri þjónustu (rafmagn, gas, vatn, sorphirða).
2008: Sameining GDF Suez, hjónaband ríkisins
Sameining Gaz de France og Suez, sem gekk í gegn í júlí 2008, er táknrænasta aðgerð ferils hans. Sameiningin, sem tilkynnt var um strax árið 2006 í tengslum við yfirtökutilboð erlendra aðila í Suez, krafðist lagasetningar sem heimiluðu franska ríkinu að minnka hlut sinn í Gaz de France niður fyrir lágmarksþröskuldinn sem það þurfti að viðhalda. Nýi hópurinn, GDF Suez, verður eitt af leiðandi orkufyrirtækjum heims. Gérard Mestrallet var forstjóri þess frá júlí 2008 til maí 2016, en var áfram stjórnarformaður Suez Environnement, vatns- og úrgangsdeildarinnar sem var skráð sérstaklega á verðbréfamarkaðinn.
Fyrir fjárfesta sýnir þessi sameining lykilatriði: í eftirlitsskyldum geirum er virði fyrirtækis jafn mikið háð iðnaðarstefnu þess og sambandi þess við ríkið sem hluthafa. Þetta er viðmið sem þarf að hafa í huga þegar greint er frá stöðu dagsins í dag...Engie aðgerðþar sem franska ríkið er enn stór hluthafi.
2015: GDF Suez verður Engie
Árið 2015 breytti GDF Suez nafni sínu og varð að ... EngieAuk endurnýjunar vörumerkisins boðar samstæðan stefnubreytingu í átt að endurnýjanlegri orku, orkuþjónustu og smám saman útfasun kola. Þessi breyting kemur þó seint, samkvæmt nokkrum áhorfendum: í grein frá febrúar 2020, Le Monde Þar var vísað til „stefnumótandi mistaka“ sem hefðu hindrað umbreytingu hópsins og tekið fram að „græna“ umskiptin hefðu ekki raunverulega hafist fyrr en árið 2013.
Þann 3. maí 2016 sagði Gérard Mestrallet af sér framkvæmdastjórnina til að Isabelle Kocher og heldur formennsku stjórnar. Árið 2018 afhendir hann formennskuna til Jean-Pierre ClamadieuFrá árinu 2021 hefur Catherine MacGregor verið framkvæmdastjóri Engie.
Deilurnar: bætur og viðbótarlífeyrisáætlanir
Eins og margir forstjórar CAC 40 af sinni kynslóð hefur Gérard Mestrallet verið í brennidepli umræðu um laun stjórnenda:
- 2012 Heildarlaun hans námu 3.005.079 evrum, sem er lítilsháttar lækkun (-2,7%) samanborið við árið 2011, sem þá setti hann í 8. sæti á CAC 40 listanum (tölur teknar af Wikipediu byggðar á efnahagsfréttum).
- Október 2014 Upphæð viðbótarlífeyris hans, sem er áætluð 21 milljón evra og birt af CGT, veldur deilum á þeim tíma þegar samstæðan er að skrá mikið tap fyrir fjárhagsárið 2013. Hæsta nefndin um stjórnarhætti fyrirtækja telur kerfið vera í samræmi við Afep-Medef-kóðann; Emmanuel Macron, þáverandi efnahagsráðherra, gefur til kynna að ríkið muni greiða atkvæði gegn þess konar ályktun í framtíðinni.
- Maí 2016 Eftir að hafa orðið stjórnarformaður, sem ekki er framkvæmdastjóri, tilkynnir hann að hann muni hætta að greiða stjórnarformannslaun sín (350.000 evrur á ári), sem greidd eru til fyrirtækjasjóðs Engie.
Þessir atburðir hafa stuðlað að breytingum á stjórnarháttum franskra skráðra fyrirtækja: bindandi atkvæðagreiðslur hluthafa um laun stjórnenda („say on pay“, Sapin 2 lög frá 2016) og strangari reglugerðum um viðbótarlífeyri. Fyrir einstaka hluthafa er lestur kaflans um „stjórnarhætti fyrirtækja“ í almennu skráningarskjalinu nú hluti af allri endurskoðun á stjórnarháttum fyrirtækja. grundvallargreining alvarlegt.
Parísar-Evrópusvæðið, FACE og efnahagsleg diplómatía
Auk rekstrarverkefna sinna var Gérard Mestrallet formaður Parísar-Evrópumarkaðurinn, samtökin sem kynna París sem fjármálamiðstöð, sem og Stofnunin gegn útilokun (FACE) Frá 2007 til 2020. Árið 2015 var hann skipaður „sendiherra fyrir nám“; í apríl 2016 fól Ségolène Royal honum verkefni um kolefnisverð í Evrópu, í kjölfar COP21.
Eftir Engie varð hann framkvæmdastjóri stjórnarFranska stofnunin fyrir þróun AlUla (Afalula), sem ber ábyrgð á samstarfi Frakka og Sádi-Arabíu varðandi þennan minjastað. Í febrúar 2024 skipaði Emmanuel Macron hann sem fulltrúa Frakklands fyrir verkefnið. Efnahagsgangurinn Indland, Mið-Austurlönd og Evrópu (IMEC). Hann hefur einnig setið í fjölmörgum stjórnum: Société Générale, eftirlitsstjórn Siemens, European Round Table of Industrialists og nokkrum alþjóðlegum ráðgjafarnefndum í Kína og Hong Kong.
Hann er hershöfðingi heiðursorðunnar (2016) og hershöfðingi þjóðarverðlaunanna.
Það sem ferðalag hans kennir fjárfestinum árið 2026
Ferill Gérards Mestrallet varpar ljósi á þrjá veruleika sem eru gagnlegir öllum sem fjárfesta í orkumálum og opinberri þjónustu:
- Stórar sameiningar breyta eðli hlutabréfa. Hluthafi Suez átti fjármálafyrirtæki árið 1995; hluthafi árið 2008 átti samþætt orkufyrirtæki; og hluthafi árið 2026 átti hóp sem einbeitti sér að endurnýjanlegri orku og innviðum. Endurskoða þarf fjárfestingarkenninguna á hverju stigi.
- Að brjóta niður starfsemi skapar stundum verðmæti. Suez Environnement, sem lengi var undir formennsku Gérards Mestrallet, fór á markað árið 2008 áður en það varð lykilatriði í yfirtökutilboði Veolia á árunum 2020-2022. Þeir sem fylgja ...Veolia aðgerð Þau þekkja vel til þessa atviks, sem breytti vatns- og úrgangsgeiranum í Frakklandi.
- Stjórnarhættir kosta sitt. Deilur um launakjör breyttu ekki einar og sér stefnu Engie á hlutabréfamarkaði, en þær flýttu fyrir þátttöku hluthafa í ákvörðunum stjórnar.
Til að fá aðgang að helstu evrópskum orkufyrirtækjum nota margir einstaklingsfjárfestar verðbréfareikning eða PEA (franska hlutabréfasparnaðaráætlun) hjá netmiðlara; fyrir þá sem kjósa að eiga viðskipti með hreyfingar þessara hlutabréfa í gegnum CFD-samninga, okkar ítarleg umsögn um Vantage Þessi grein lýsir gjöldum, reglum og takmörkunum þessa miðlara (CFD-samningar hafa í för með sér mikla áhættu á tapi vegna skuldsetningar). Eins og alltaf er þessi grein eingöngu til upplýsinga og felur ekki í sér fjárfestingarráðgjöf.
Gérard Mestrallet í lykildögum
|Ár
|Skref
|1949
|Fæddur í París (1. apríl)
|1978
|Útskrifaðist frá ENA, gekk til liðs við fjármálaráðuneytið
|1982-1984
|Tæknilegur ráðgjafi Jacques Delors, efnahagsráðherra
|1984
|Aðild að fjárhagsfélaginu Suez
|1995
|Tekur við stjórn Súesfélagsins
|1997
|Fæðing Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Samruni GDF Suez, forstjóri nýja samstæðunnar
|2015
|GDF Suez verður Engie
|2016
|Isabelle Kocher verður forstjóri; hann heldur áfram stjórnarformaður
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu tekur við af honum sem stjórnarformaður Engie.
|2024
|Fulltrúi Frakklands fyrir IMEC-ganginn
FAQ
Hvert var hlutverk Gérard Mestrallet í sköpun Engie?
Hann leiddi sameiningu Gaz de France og Suez árið 2008 og stýrði síðan GDF Suez til ársins 2016. Samstæðan tók upp nafnið Engie árið 2015, undir hans formennsku.
Hver tók við af Gérard Mestrallet hjá Engie?
Isabelle Kocher tók við af honum sem framkvæmdastjóri í maí 2016 og Jean-Pierre Clamadieu sem stjórnarformaður árið 2018.
Hvers vegna olli gullfallhlíf hans deilum?
Í október 2014 var umrædd tala (21 milljón evra) birt opinberlega á meðan GDF Suez var að skila mettapi og undirbúa sparnaðaráætlun. Samkomulagið var talið í samræmi við Afep-Medef-kóðann en það kyndi undir umræðu um reglur um launagreiðslur stjórnenda.