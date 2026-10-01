Jean-Cyril Spinetta Hann er einn fárra háttsettra embættismanna Frakklands sem hefur hafið annan feril sem stjórnandi stórfyrirtækja. Hann fæddist 4. október 1943 í 15. hverfi Parísar og var formaður Air Inter og síðan Air France í meira en ellefu ár. Hann leiddi hluta einkavæðingar félagsins og sameiningu þess við KLM árið 2004, áður en hann varð formaður stjórnar Areva. Árið 2018 kom nafn hans aftur upp í fréttirnar með „Spinetta-skýrslunni“ um framtíð járnbrautarflutninga. Hér er ferill hans, helstu ákvarðanir hans og hvað þær þýða enn fyrir fjárfesta í fluggeiranum.
Uppruni og myndun
Jean-Cyril Spinetta ólst upp í fjölskyldu sem var mjög holl sósíalisma. Afi hans, Cyrille Spinetta, verkfræðingur frá Arts et Métiers skólanum, stjórnaði glerverksmiðjunni í Albi frá 1911 og var náinn Jean Jaurès. Móðir hans, Antoinette Brignoli, skólakennari upphaflega frá Korsíku, og faðir hans, Adrien Spinetta, byggingarverkfræðingur, settust að í París þar sem Jean-Cyril fæddist.
Hann var nemandi við Lycée Hoche í Versölum, lauk framhaldsnámi í opinberri lögfræði frá lagadeild Parísar, útskrifaðist frá Sciences Po í París og gekk síðan í ENA (National School of Management) í Charles de Gaulle-bekk. Hann var meðlimur í Sósíalistaflokknum til ársins 1977.
Starfsferill sem háttsettur embættismaður (1969-1990)
Stjórnunarferill hans er mikill og fjölbreyttur. Eftir að hafa starfað sem aðstoðarkennari gegndi hann störfum í menntamálaráðuneytinu (yfirmaður fjárfestinga- og skipulagsskrifstofu, síðan forstöðumaður háskóla), í ríkisráðinu sem endurskoðandi, hjá aðalskrifstofu ríkisstjórnarinnar og hjá upplýsingaþjónustu forsætisráðherrans.
Hann færði sig síðan nær flutningageiranum og varð tvisvar sinnum starfsmannastjóri Michels Delebarre, einkum þegar sá síðarnefndi var samgöngu- og sjómálaráðherra, og síðar ráðherra innviðamála. Þessi reynsla veitti honum ítarlega þekkingu á borgaralegu flugi og reglugerðarlegum áskorunum sem fylgja því.
Air Inter síðan Air France: endurskipulagning og opnun höfuðborgarinnar
Frá 1990 til 1993 var hann forseti og forstjóriAir Inter, franska innanlandsflugfélagið, á þeim tíma þegar undirbúningur var hafinn fyrir opnun evrópsks loftrýmis fyrir samkeppni. Eftir verkefni með François Mitterrand forseta og starf hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins var hann skipaður yfirmaðurAir France 22 september 1997.
Leiðarvísir hans var tvíþættur: að halda áfram viðreisn fyrirtækis sem var að jafna sig eftir ára tap og að undirbúa opnun þess á markaðinn. Árið 1999 leiddi hann hluta einkavæðingar Air France, með upphaflegu hlutafjárútboði félagsins. Á þessu tímabili gekk Air France einnig til liðs við SkyTeam bandalagið, sem stofnað var árið 2000 með Delta, Aeromexico og Korean Air.
2004: Stofnun Air France-KLM
Mikilvægasta aðgerð ferils hans var sameiningin við hollenska fyrirtækið. KLMSameiningin, sem lauk árið 2004, var fyrsti stóri landamærasamruni í evrópskum flugsamgöngum. Valin uppbygging varðveitti tvö flugfélög og tvö vörumerki, með tveimur flugmiðstöðvum (París-Charles-de-Gaulle og Amsterdam-Schiphol), undir sameiginlegu, skráðu félagi. Aðgerðin leiddi einnig til einkavæðingar Air France, þar sem eignarhlutur franska ríkisins fór niður fyrir meirihlutamörk.
Jean-Cyril Spinetta var forstjóri samstæðunnar til 31. desember 2008 og varð síðan stjórnarformaður Air France-KLM og Air France frá 1. janúar 2009, en Pierre-Henri Gourgeon tók við sem forstjóri. Þann 17. október 2011, eftir að Gourgeon lét af störfum, tók Spinetta við sem forstjóri aftur þar til árið 2013, þegar Alexandre de Juniac tók við af honum.
Tvíhliða líkanið sem hugsað var árið 2004 hefur oft verið rætt, sérstaklega á meðan spennan stóð yfir milli Parísar og Haag árið 2019, þegar hollenska ríkið eignaðist hlut í fyrirtækinu. Til að skilja hvernig þessi arfleifð vegur enn á verðmat samstæðunnar, hefur greining okkar á...Hlutabréf í Air France-KLM fer yfir fjármagnsuppbyggingu og flotamál.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: óskað er eftir stjórnanda
Samhliða því situr Jean-Cyril Spinetta í fjölmörgum stjórnum. Hann er formaður Eftirlitsstjórn Areva Frá apríl 2009 til júní 2013, tímabil sem einkenndist af erfiðleikum með EPR kjarnorkuofninn og efasemdum um stefnu kjarnorkufyrirtækisins (sem varð að Orano fyrir eldsneytisferlið). Hann gegndi einnig stjórnarstörfum hjá Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (frá 2005), Unilever og GDF Suez.
Viðvera hans í stjórn Saint-Gobain setti hann við hlið einstaklinga á borð við Jean-Louis Beffa; þeir sem hafa áhuga á efnisdeildinni geta skoðað prófílinn okkar áHlutabréf Saint-Gobain.
Máli lokið án saksóknar.
Í júlí 2006 var Jean-Cyril Spinetta kallaður fyrir af dómstólum vegna rannsóknar sem beindist að fyrrverandi undirverktaka Air France sem sérhæfir sig í flugöryggi. Hann var að lokum yfirheyrður sem aðstoðaður vitni og var ekki formlega ákærður. Hann hefur alltaf haldið fram sakleysi sínu í þessu máli.
2018: Spinetta-skýrslan um framtíð járnbrauta
Þann 15. febrúar 2018 lagði hann fram skýrslu um „framtíð járnbrautarsamgangna“ til forsætisráðherra Édouard Philippe. Mest ræddu tillögur hans snerust um að hætta að ráða nýja starfsmenn undir stöðu járnbrautarstarfsmanna, breyta SNCF í hlutafélag, undirbúa opnun járnbrautarkerfisins fyrir samkeppni og fækka útibúum. Sumar þessara tillagna voru innleiddar í lög um nýjan járnbrautarsamning sem samþykktur var árið 2018, eftir langvarandi verkfallshreyfingu.
Hann stýrði einnig, frá október 2013, Þjóðarráði um menntamál og hagkerfi, sem hafði það hlutverk að færa skóla og viðskiptalífið nær hvort öðru.
Greinarmunur
Jean-Cyril Spinetta er hershöfðingi heiðursorðunnar og þjóðarverðlaunaorðunnar og einnig starfsmaður akademískra pálma. Hann var kjörinn „Stjórnandi ársins“ af Nýi hagfræðingurinn árið 2003 og hlaut Icare-verðlaunin frá Samtökum atvinnuflug- og geimblaðamanna árið 2004.
Það sem ferðalag hans kennir fjárfestinum
Fluggeirinn er einn sá sveiflukenndasti á hlutabréfamarkaði. Ferill Jean-Cyril Spinetta sýnir nokkra af þessum þáttum:
- Sameining er aðal uppspretta verðmætasköpunar. Air France-KLM, síðan IAG (British Airways-Iberia) og Lufthansa Group urðu til með sameiningum. Markaðurinn metur hópa sem færa um að hagræða flugkerfum sínum.
- Nærvera ríkisins breytir öllu. Franska og hollenska ríkið eru áfram hluthafar í Air France-KLM; þetta veitir stuðning á krepputímum, eins og árið 2020, en takmarkar einnig stefnumótandi frelsi og getur leitt til þynningar við endurfjármögnun.
- Fyrirtækin eru háð framleiðendum. Tafir á afhendingu og framboð á vélum hafa áhrif á afkastagetu. Margir fjárfestar kjósa að fá aðgang að greininni í gegnum framleiðendur, eins og fram kemur í greiningu okkar á...Airbus hlutabréf.
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Jean-Cyril Spinetta á lykildögum
|Ár
|Skref
|1943
|Fæddur í París (4. október)
|1990-1993
|Forstjóri Air Inter
|1997
|Skipaður forstjóri Air France (22. september)
|1999
|Hluta einkavæðing og skráning Air France
|2004
|Nánari tengsl við KLM, fæðing Air France-KLM
|2009
|Stjórnarformaður Air France-KLM og eftirlitsstjórnar Areva
|2011-2013
|Hann tekur aftur við störfum sem forstjóri Air France-KLM.
|2018
|Skýrsla um framtíð járnbrautarsamgangna
FAQ
Hvað gerði Jean-Cyril Spinetta hjá Air France?
Hann stýrði Air France frá 1997 til 2008, einkavæddi það að hluta árið 1999 og skipulagði sameininguna við KLM árið 2004, sem leiddi til myndunar Air France-KLM samstæðunnar.
Hvað er Spinetta-skýrslan?
Skýrsla sem lögð var fyrir ríkisstjórnina í febrúar 2018 um framtíð járnbrautarsamgangna, sem var innblástur að umbótum á SNCF sem samþykktar voru sama ár.
Var Jean-Cyril Spinetta formaður Areva?
Já, hann var formaður eftirlitsnefndar Areva frá apríl 2009 til júní 2013.