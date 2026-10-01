Jean-Louis Beffa Hann stýrði Saint-Gobain í meira en tvo áratugi, frá 1986 til 2007, áður en hann gegndi stöðu stjórnarformanns til ársins 2010. Hann fæddist 11. ágúst 1941 í Nice, útskrifaðist úr verkfræðiskóla Corps des Mines, og er ímynd kynslóðar leiðandi franskra viðskiptastjóra sem menntaðir voru í efri stigum opinberrar þjónustu og sannfærðir um stefnumótandi hlutverk iðnaðarins. Auk Saint-Gobain hafði hann áhrif á opinbera umræðu með skýrslum sínum og bókum um iðnaðarstefnu. Hér er litið til baka á feril sem heldur áfram að hafa áhrif á ákvarðanir iðnaðarhópa í CAC 40.
Menntun: Tækniháskóli, námu- og vísindaskóli
Jean-Louis Beffa, sonur verkfræðings og kennara, undirbjó sig fyrir samkeppnispróf í Lycée Masséna í Nice og var tekinn inn í...École fjölbrautatækni árið 1960. Hann varð verkfræðingur hjá Námuvinnsludeild Árið 1963 stundaði hann einnig nám við École nationale supérieure du petrole et des moteurs og lauk diplómaprófi frá Institut d'études politiques de Paris (1966, hagfræði-fjármáladeild).
Upphaf í orkustjórnun
Hann hóf feril sinn sem námuverkfræðingur í Clermont-Ferrand og starfaði síðan frá 1967 til 1974 í eldsneytisdeild iðnaðarráðuneytisins, þar sem hann varð yfirmaður „hreinsunar- og nýtingarþjónustunnar“ og síðan aðstoðarforstjóri. Þessi reynsla veitti honum ítarlega þekkingu á orkumálum og tengslum ríkisins og iðnaðarins, tvö þemu sem áttu eftir að vera órjúfanleg alla hans starfsævi.
1974-1986: Uppgangur Saint-Gobain
Árið 1974 gekk Jean-Louis Beffa til liðs við Saint-Gobain sem skipulagsstjóri. Hann tók síðan við sem forstjóri og að lokum sem forseti Pont-a-Mousson, dótturfélag sem sérhæfir sig í steypujárnspípum, en stýrði einnig pípu- og vélbúnaðardeild samstæðunnar frá 1979 til 1982. Í mars 1982, árið sem Saint-Gobain var þjóðnýtt, varð hann framkvæmdastjóri þess.
Í janúar 1986 tók hann við af Roger Fauroux sem forseti og forstjóriHann var skipaður undir formennsku François Mitterrand og staðfestur af Jacques Chirac, þáverandi forsætisráðherra, og leiddi einkavæðingu Saint-Gobain, fyrstu stóru einkavæðingu sambýlisstjórnarinnar, í lok árs 1986.
1986-2007: Tuttugu ár við stjórn Saint-Gobain
Undir hans forystu gekk Saint-Gobain í gegnum djúpstæðar umbreytingar. Fyrirtækið, sem áður fyrr einbeitti sér að gleri, stækkaði viðveru sína í byggingarefnum og dreifingu efnis og varð mjög alþjóðlegt. Meðal helstu áfanga á þessu tímabili voru kaupin á bandaríska fyrirtækinu Norton árið 1990, sem gerði fyrirtækið að leiðandi fyrirtæki í heiminum í slípiefnum, og síðan kaupin á breska fyrirtækinu BPB, sem sérhæfir sig í gipsplötum, árið 2005.
Þessi stefna hefur gert Saint-Gobain að einum af leiðandi sérfræðingum heims í húsnæðis- og byggingariðnaði, stöðu sem eftirmenn hans hafa haldið áfram og styrkt. Jean-Louis Beffa var forstjóri til júní 2007, síðan stjórnarformaður til ársins 2010; Pierre-André de Chalendar tók við af honum sem forstjóri. Frá júlí 2021 hefur Benoit Bazin leitt samstæðuna.
Fyrir fjárfesta sýnir saga Saint-Gobain undir stjórn Beffa hvernig aldargamalt iðnfyrirtæki getur endurskapað sig með endurteknum yfirtökum. Greining okkar áHlutabréf Saint-Gobain lýsir núverandi stefnu þess, sem leggur áherslu á sjálfbæra byggingarframkvæmdir og orkusparandi endurbætur.
Umræðan um laun og asbest
Eins og aðrir stjórnendur af sinni kynslóð mætti Jean-Louis Beffa gagnrýni á ýmsa vegu. Árið 2007 var hann meðal hæstlaunuðu forstjóra Frakklands, með áætlaðar laun upp á 10,2 milljónir evra samkvæmt lista fjölmiðla það ár. Ennfremur, meðan hann stýrði Pont-à-Mousson, var hann skotspónn andstæðinga asbestsnotkunar, í miðri deilum sem hrjáðu allan efnisiðnaðinn. Asbestmálið hafði varanleg neikvæð áhrif á ímynd og lagalega stöðu samstæðunnar, sérstaklega í Bandaríkjunum.
Hugsuður um iðnaðarstefnu
Jean-Louis Beffa hefur komið sér fyrir sem áhrifamikill rödd um framtíð fransks iðnaðar:
- Árið 2004 fól Jacques Chirac honum það verkefni að endurlífga iðnaðarstefnu. Skýrsla hans frá janúar 2005, Að nýrri iðnaðarstefnu, leiddi til stofnunarIðnaðarnýsköpunarstofnun, þar sem hann hefur verið formaður eftirlitsnefndarinnar frá september 2005;
- Árið 2002 stofnaði hann ásamt Nóbelsverðlaunahafanum í hagfræði, Robert Solow, Saint-Gobain rannsóknarmiðstöðina í hagfræði, sem varð að Cournot-miðstöðinni og síðan Cournot-stofnuninni (2010), sem þeir eru sameiginlega formenn.
- Hann birti nokkrar ritgerðir með Seuil: Frakkland verður að velja (2012), Frakkland verður að bregðast við (2013), Lyklarnir að völdum (2015) og Umbreytast eða deyja: Stórfyrirtæki gegn sprotafyrirtækjum (2017).
Meginfullyrðing hans er: Frammi fyrir tvíeykinu milli Bandaríkjanna og Kína byggist vald lands á útflutningsiðnaði þess, tækni, orku og hernaðargetu. Hann berst fyrir samræmdri iðnaðarstefnu undir forystu ríkisins og gagnrýnir afiðnaðarvæðingu Frakklands. Sumar þessara hugmynda hafa notið mikilla vinsælda síðan heilbrigðiskreppan skall á, með umræðum um iðnaðarfullveldi og endurúthlutun starfa.
Lazard, Engie, Le Monde: annar ferill sem stjórnarmaður
Eftir Saint-Gobain varð Jean-Louis Beffa aðalráðgjafi bankans. LazardHann sat í stjórnum GDF Suez og síðan Engie frá 2008 til 2015, þar sem hann stýrði tilnefningar- og launanefnd, í eftirlitsstjórn Siemens (2008-2013), í stjórn Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) og í eftirlitsstjórn Caisse des Dépôts (2014-2019). Hann starfaði einnig sem stjórnarmaður hjá BNP Paribas og Gaz de France. Hann hefur setið í eftirlitsstjórn samstæðunnar frá árinu 1994. Le MondeHann varð forseti þess 5. október 2017.
Starf hans hjá Engie færir hann nær helstu orkumálum, geira sem við greinum sérstaklega í upplýsingablaði okkar um...Engie aðgerð.
Greinarmunur
Jean-Louis Beffa er heiðursfulltrúi (2007), stórkross heiðursorðunnar (2016) og yfirmaður lista- og bókmenntaorðunnar (2005). Hann hefur hlotið fjölmargar erlendar viðurkenningar, þar á meðal sólarupprásarorðuna (Japan). Hann var óperuáhugamaður og var formaður samtaka til kynningar á Þjóðaróperunni í París.
Það sem ferðalag hans kennir fjárfestinum
- Iðnaðarhópar eru að endurskapa sig í áföngum. Saint-Gobain hefur breytt þungamiðju sinni án þess að breyta nafni: það þarf að skoða sundurliðun tekna eftir viðskiptasviðum til að skilja virði þeirra.
- Stórkaup eru áhættuatriði. Þau skapa verðmæti ef samþættingin tekst, en vega þungt á skammtímaskuldum.
- Pólitíska samhengið skiptir máli. Þjóðnýting, einkavæðing, iðnaðarstefna: ákvarðanir hins opinbera hafa haft djúpstæð áhrif á stefnu Saint-Gobain.
Saint-Gobain og Engie eru gjaldgeng fyrir PEAStaðlað skattfríð fjárfestingarleið fyrir langtímafjárfestingu í frönskum hlutabréfum. Þessi grein er eingöngu til upplýsinga og felur ekki í sér fjárfestingarráðgjöf.
FAQ
Hve lengi stýrði Jean-Louis Beffa Saint-Gobain?
Hann var forseti og forstjóri þess frá janúar 1986 til júní 2007, síðan stjórnarformaður til ársins 2010.
Hvaða bækur skrifaði Jean-Louis Beffa?
Sérstaklega Frakkland verður að velja (2012), Frakkland verður að bregðast við (2013), Lyklarnir að völdum (2015) og Umbreytast eða deyja (2017), öll gefin út af Seuil.
Hvað er Iðnaðarnýsköpunarstofnunin?
Opinber stofnun stofnuð árið 2005 í kjölfar skýrslu hans um iðnaðarstefnu, ætlað að styðja við stór rannsóknar- og nýsköpunarverkefni. Hann var formaður eftirlitsnefndar hennar.