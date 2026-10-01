Philippe Crouzet stýrði stjórn VallourecFranskur sérfræðingur í óaðfinnanlegum rörum, frá 2009 til 2020. Hann fæddist 18. október 1956 í Neuilly-sur-Seine, útskrifaðist sem hæsti í sínum árgangi frá ENA (National School of Management), starfaði hjá Ríkisráðinu og starfaði síðan í meira en tuttugu ár hjá Saint-Gobain. Hann tók við stjórninni hjá Vallourec á hátindi olíuuppgangs, áður en hann sigldi í gegnum eina verstu kreppu í sögu fyrirtækisins. Ferill hans er dæmigert fyrir skilning á sveiflukenndum hlutabréfum og áhættu sem fylgir skuldum.
Menntun: Sciences Po, ENA og ríkisráðið
Philippe Crouzet var nemandi við Lycée Pasteur í Neuilly-sur-Seine og útskrifaðist frá Sciences Po Paris (1976, deild opinberrar þjónustu). Hann hóf síðan störf íStjórnsýsluskóli þjóðarinnarsem hann kemur úr efstur í sínum bekk árið 1981. Hann hóf feril sinn hjá Stjórn ríkisins, sem endurskoðandi og síðan sem meistari beiðna.
Árið 1983 giftist hann Sylvie Hubac, háttsettum embættismanni sem varð starfsmannastjóri François Hollande forseta frá 2012 til 2015.
Tuttugu og tvö ár hjá Saint-Gobain (1986-2008)
Árið 1986 gekk Philippe Crouzet til liðs við Saint-Gobain, þá undir forystu Jean-Louis Beffa, sem forstöðumaður áætlunarinnar. Hann gegndi ýmsum stöðum þar, bæði rekstrarlegum og fjárhagslegum:
- 1989-1992 framkvæmdastjóri pappírsverksmiðjanna í Condat;
- 1992-1996 aðalfulltrúi fyrir Spán og Portúgal;
- frá 1996 : forstöðumaður iðnaðarkeramikdeildar;
- frá 2000 Aðstoðarframkvæmdastjóri með yfirumsjón með fjármálum, innkaupum og upplýsingatækni, síðan yfir byggingardreifingardeild.
Þessi starfsferill hefur veitt honum mikla reynslu af alþjóðlegum iðnaðarfyrirtækjum: verksmiðjustjórnun, fjárhagslegt eftirlit og dreifingu. Til að skilja betur fyrirtækið sem þjálfaði hann, sjá greiningu okkar á...Hlutabréf Saint-Gobain.
2009: Byrjar starf hjá Vallourec
Í apríl 2008 gekk Philippe Crouzet til liðs við stjórn Vallourec; ári síðar, í 2009Hann var skipaður stjórnarformaður. Kjörtímabil hans var framlengt til fjögurra ára í mars 2012. Hann gegndi einnig stöðu stjórnarmanns EDF frá 2009 í fimm ár og stýrði nefnd sem fylgdist með skuldbindingum í kjarnorkumálum.
Vallourec var þá á hátindi sínum. Samstæðan framleiddi óaðfinnanlegar stálrör, aðallega notuð til olíu- og gasborana (svokölluð OCTG rör), en einnig fyrir virkjanir og iðnað. Þar sem olíuverð var stöðugt hátt var eftirspurn mikil og hlutabréfin voru meðal efstu hlutabréfa á Parísarverðbréfamarkaðnum.
2009-2014: Fjárfesting í vexti
Stefnan fyrir þetta tímabil er að styrkja viðveru Vallourec á svæðum þar sem framleiðsla kolvetnis er mikil: Brasilíu (með nýrri stálverksmiðju og valsverksmiðju sem byggð var í samstarfi við japanska fyrirtækið Sumitomo), Bandaríkjunum (þar sem uppsveiflan í olíu- og gasvinnslu úr leirskifer styður við eftirspurn) og Mið-Austurlöndum. Þessar fjárfestingar auka afkastagetu og skuldir samstæðunnar, byggt á þeirri forsendu að eftirspurnin haldist sterk.
Árið 2010 voru laun hans áætluð 2,73 milljónir evra, upphæð sem sumir hluthafar gagnrýndu, samkvæmt fjölmiðlum á þeim tíma, sem töldu stefnuna of metnaðarfulla.
2014-2020: Olíukreppan og helvítisfaraldur hlutabréfamarkaðarins
Mikil lækkun olíuverðs frá seinni hluta ársins 2014 breytti öllu. Olíufélög minnkuðu verulega fjárfestingar sínar í borunum, magn og verð á pípum hrökkluðu og Vallourec, sem bar þungan kostnað og skuldir, varð fyrir miklu tapi. Samstæðan hóf áætlanir um kostnaðarlækkun og minnkun afkastagetu, sérstaklega í Evrópu.
Árið 2016 framkvæmdi Vallourec hlutafjáraukningu upp á um það bil einn milljarð evra með innkomu Nippon Steel & Sumitomo Metal og stuðningi Bpifrance, sem er opinber hluthafi. Þessi aðgerð gerði fyrirtækinu kleift að sigrast á áskorunum sínum, en það leiddi til verulegrar þynningar fyrir núverandi hluthafa.
Tímabilið einkenndist einnig af málinu um stálverksmiðjurnar.Ascoval, í Saint-Saulve (Nord), þar sem Vallourec var hluthafi og viðskiptavinur. Þátttaka hópsins í tilraunum til að taka yfir svæðið hefur verið harðlega gagnrýnd, einkum í heimildarmyndinni Ascoval, baráttan um stálið eftir Éric Guéret.
Philippe Crouzet yfirgefur stjórnina í 2020Édouard Guinotte tók við af honum.
Eftir Crouzet: endurskipulagning og ný byrjun
Árið 2021 gekkst Vallourec undir mikla fjárhagslega endurskipulagningu: stór hluti skulda fyrirtækisins var breytt í hlutafé og kröfuhafar, þar á meðal Apollo-sjóðurinn, urðu meirihlutaeigendur. Eignarhlutur núverandi hluthafa var verulega þynntur út. Undir forystu Philippe Guillemot, sem skipaður var árið 2022, lokaði samstæðan verksmiðjum sínum í Þýskalandi, einbeitti sér að arðbærustu svæðum sínum (Brasilíu, Bandaríkjunum) og lækkaði skuldir sínar verulega. Árið 2025 tilkynnti ArcelorMittal um kaup á um það bil 28% hlut í eigu Apollo.
Til að fylgjast með núverandi stöðu hópsins, niðurstöðum hans og horfum, sjá greiningu okkar áVallourec hlutabréf.
Lærdómur fyrir fjárfesta
Frammistaða Vallourec á stjórnartíma Philippe Crouzet er eitt það dæmi sem hefur verið rannsakað hvað best á verðbréfamarkaðinum í París. Fjórar lykilniðurstöður:
- Hringlaga hlutabréf eru metin yfir allan hringrásina. Methagnaður á hápunkti hagsveiflu er ekki sjálfbær. Að meta fyrirtæki eins og Vallourec út frá niðurstöðum þess frá 2008 eða 2013 var eins og að gleyma því að olíuverð gæti lækkað.
- Skuldir magna upp allt. Í uppsveiflu ýtir það undir vöxt en í lægð ógnar það afkomu. Hlutfall nettóskulda miðað við hagnað fyrir vexti, skatta, afskriftir og amortisation (EBITDA) er lykilvísir sem þarf að fylgjast með.
- Aukning fjármagns og umbreyting skulda þynna út. Hluthafi sem heldur eftir hlutum sínum við endurskipulagningu gæti tapað megninu af fjárfestingu sinni, jafnvel þótt fyrirtækið lifi af.
- Stjórnarhættir skipta máli. Stjórn undir stjórn eftirlitsstjórnar, þar sem opinber hluthafi er í eigu almennings, verndar ekki gegn stefnumótandi mistökum.
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Philippe Crouzet á lykildögum
|Ár
|Skref
|1956
|Fæddur í Neuilly-sur-Seine (18. október)
|1981
|Útskrifaðist frá ENA, efstur í sínum árgangi; gekk til liðs við ríkisráðið
|1986
|Að ganga til liðs við Saint-Gobain
|2000
|Aðstoðarforstjóri Saint-Gobain
|2008
|Stjórnarmaður Vallourec
|2009
|Stjórnarformaður Vallourec; framkvæmdastjóri EDF
|2012
|Umboð endurnýjað til fjögurra ára
|2016
|Hlutafjáraukning með Nippon Steel og Bpifrance
|2020
|Hann lætur af formennsku í stjórninni
FAQ
Hvenær stýrði Philippe Crouzet Vallourec?
Hann var formaður stjórnar Vallourec frá 2009 til 2020, eftir að hafa setið í eftirlitsstjórn þess frá apríl 2008.
Hvers vegna féll hlutabréfaverð Vallourec á meðan hann gegndi embætti?
Aðallega vegna hruns olíuverðs frá árinu 2014, sem dró úr eftirspurn eftir borunarrörum, á meðan samstæðan var mjög skuldsett eftir vaxtarfjárfestingar sínar.
Hver var starfsferill Philippe Crouzet áður en hann hóf störf hjá Vallourec?
Hann útskrifaðist sem hæstur í sínum árgangi frá ENA árið 1981, hóf störf hjá Ríkisráðinu áður en hann starfaði hjá Saint-Gobain í meira en tuttugu ár og varð að lokum aðstoðarframkvæmdastjóri.