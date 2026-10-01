Eric Trappier guida Dassault Aviation dal gennaio 2013. Nato il 1° giugno 1960, è entrato a far parte del gruppo all'età di 24 anni e ha trascorso la maggior parte della sua carriera vendendo aerei da combattimento per l'esportazione prima di assumerne la guida. Sotto la sua guida, RafaleConsiderato a lungo invendibile al di fuori della Francia, è diventato un successo commerciale globale. Nel gennaio 2025 ha assunto anche la presidenza del Gruppo Industriale Marcel Dassault (GIMD). Il ritratto di un leader discreto le cui decisioni contano per tutti coloro che sostengono i valori della difesa.

Formazione e inizi

Éric Trappier è un ingegnere laureato presso Télécom SudParis. Ha completato il servizio militare come ufficiale della Marina francese nel 1983 e nel 1984, poi è entrato a far parte di Dassault Aviation nel 1984. Ora è capitano di riserva della marina. Sposato nel 1983, è padre di tre figli.

Trent'anni al servizio dell'esportazione

La sua carriera presso Dassault Aviation si è concentrata quasi interamente sugli affari internazionali:

1984-1987 : ufficio di progettazione e gestione dei sistemi d'arma.

: ufficio di progettazione e gestione dei sistemi d'arma. 1987-1991 : gestione tecnica internazionale, responsabile dei negoziati con Corea del Sud, Singapore, Arabia Saudita, Cile e Germania. È coinvolto nella vendita del velivolo da pattugliamento marittimo atlantico.

: gestione tecnica internazionale, responsabile dei negoziati con Corea del Sud, Singapore, Arabia Saudita, Cile e Germania. È coinvolto nella vendita del velivolo da pattugliamento marittimo atlantico. 1991-1995 Responsabile delle vendite in Asia, incluso il contratto Mirage con l'India.

Responsabile delle vendite in Asia, incluso il contratto Mirage con l'India. 1995-2000 È responsabile delle vendite negli Emirati Arabi Uniti, dove gestisce il contratto per il Mirage 2000-9.

È responsabile delle vendite negli Emirati Arabi Uniti, dove gestisce il contratto per il Mirage 2000-9. 2000-2005 Direttore per le regioni del Medio Oriente e dell'Africa, poi direttore delle esportazioni militari.

Direttore per le regioni del Medio Oriente e dell'Africa, poi direttore delle esportazioni militari. 2006 Direttore generale internazionale.

Si occupa inoltre della negoziazione degli accordi industriali relativi al dimostratore del drone da combattimento. nEUROnIl programma europeo, guidato da Dassault Aviation con la partecipazione di Saab (Svezia), Alenia (Italia), RUAG (Svizzera), HAI (Grecia) ed EADS (Spagna), è servito da laboratorio per le tecnologie stealth e di pilotaggio autonomo.

2013: Il CEO più giovane nella storia di Dassault Aviation

Cooptato come direttore il 18 dicembre 2012, Éric Trappier è stato nominato presidente e amministratore delegato il Gennaio 8 2013Succede a Charles Edelstenne. A 52 anni, diventa il quinto amministratore delegato dell'azienda dalla sua fondazione nel 1929, e il più giovane a ricoprire questa carica.

Si trovò a ereditare una situazione paradossale: il Rafale era tecnicamente riconosciuto, ma nessun cliente straniero lo aveva ancora acquistato, e il velivolo era supportato solo da ordini del governo francese. La sfida del decennio era quindi quella di trasformare un programma nazionale in un successo di esportazione.

Le maggiori vendite del Rafale sotto la sua guida

Il decennio successivo gli ha dato ragione. Contratti chiave firmati dal 2015:

anno Paese ordine 2015 Egitto 24 Rafale (primo cliente per l'esportazione), a cui si è aggiunto un secondo ordine nel 2021. 2015 Qatar 24 Rafale, poi aumentati a 36 2016 India 36 aerei Rafale per l'Aeronautica militare francese. 2021 Grecia Velivoli Rafale nuovi e usati 2021 Croazia 12 Rafale usati 2021 Emirats Arabes Unis 80 aerei Rafale, il più grande ordine di esportazione nella storia del programma. 2022 Indonesia 42 aerei Rafale, in diversi lotti 2024 Serbia 12 Raffale 2025 India 26 velivoli Rafale Marine per la Marina indiana

Questi successi hanno profondamente cambiato il volto di Dassault Aviation: un portafoglio ordini pluriennale, un incremento della produzione e una visibilità senza precedenti nel settore militare. Ne beneficiano anche i principali partner del programma, Thales per l'elettronica e Safran per i motori M88. Gli investitori interessati a questa catena del valore possono consultare le nostre analisi...Azioni Dassault Aviation, IlAzione di Talete e laAzioni Safran.

File riservati: SCAF e Falcon

Non è poi così semplice. Il programma europeo di futuro sistema di combattimento aereo (SCAF)Il progetto, avviato con Germania e Spagna, è stato caratterizzato da ripetuti disaccordi industriali sulla divisione dei compiti tra Dassault Aviation e Airbus. Éric Trappier ha difeso pubblicamente la necessità di un contraente principale chiaramente identificato per il caccia, una posizione che ha regolarmente alimentato le tensioni con i partner.

Sul fronte civile, la gamma di jet privati falco Il Falcon 6X ha subito dei ritardi, soprattutto a causa dei motori, prima di entrare in servizio, e per questo è stato sviluppato il Falcon 10X. Il settore Falcon rimane più sensibile alle condizioni economiche rispetto al settore militare.

Presidente del GIMD e figura di spicco tra i datori di lavoro industriali

Il 9 gennaio 2025, Éric Trappier è succeduto a Charles Edelstenne come presidente della Marcel Dassault Industrial Group (GIMD)La holding della famiglia Dassault, che controlla in particolare Dassault Aviation e detiene una quota significativa in Dassault Systèmes, è a sua volta azionista di maggioranza di Thales. Dassault rimane CEO di Dassault Aviation.

Ricopre inoltre diverse cariche di rappresentanza:

Presidente dell'Associazione europea delle industrie aerospaziali e della difesa (ASD), eletto nel maggio 2017;

Presidente della GIFAS (Associazione francese delle industrie aerospaziali), eletto l'8 giugno 2017;

Presidente del CIDEF (Consiglio francese delle industrie della difesa) da marzo 2021 a gennaio 2023;

Presidente dell'UIMM (Unione delle Industrie e dei Mestieri Metallurgici), eletto il 15 aprile 2021.

È stato insignito del titolo di Commendatore della Legione d'Onore nel gennaio 2025 e della Medaglia per l'Aeronautica (2023).

La difesa europea nel 2026: perché il suo ruolo è importante per gli investitori

Dal 2022, l'aumento dei bilanci militari in Europa ha reso i titoli del settore della difesa uno dei temi più seguiti in borsa. In questo contesto, alcuni punti meritano attenzione:

Il portafoglio ordini Offre visibilità su più anni, ma la redditività dipende dalla capacità di consegnare nei tempi previsti, quindi dalla catena di subappalto.

Offre visibilità su più anni, ma la redditività dipende dalla capacità di consegnare nei tempi previsti, quindi dalla catena di subappalto. La struttura di controllo Dassault Aviation è controllata in maggioranza da GIMD, con Airbus come azionista di minoranza significativo. Il flottante è quindi limitato, il che può amplificare le oscillazioni del prezzo delle azioni.

Dassault Aviation è controllata in maggioranza da GIMD, con Airbus come azionista di minoranza significativo. Il flottante è quindi limitato, il che può amplificare le oscillazioni del prezzo delle azioni. contratti di esportazione Dipendono da decisioni politiche, finanziamenti e talvolta trasferimenti tecnologici, con tempi di attuazione spesso incerti.

Dipendono da decisioni politiche, finanziamenti e talvolta trasferimenti tecnologici, con tempi di attuazione spesso incerti. criteri ESG Alcuni fondi escludono le armi, altri le hanno reintrodotte a partire dal 2022. Ciò influenza la domanda di questi titoli.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre opinione su Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Da quando Eric Trappier è a capo di Dassault Aviation?

Ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Dassault Aviation dall'8 gennaio 2013.

Qual è stato il ruolo di Eric Trappier nella vendita del Rafale?

Ex direttore generale internazionale, ha guidato la strategia di esportazione che ha permesso di ottenere i primi contratti (Egitto e Qatar nel 2015, India nel 2016), e successivamente l'ordine record di 80 Rafale da parte degli Emirati Arabi Uniti nel 2021.

Che cos'è il GIMD presieduto da Éric Trappier?

Il Gruppo Industriale Marcel Dassault è la holding di famiglia che controlla Dassault Aviation. Éric Trappier ne è diventato presidente il 9 gennaio 2025.

Éric Trappier è il presidente dell'UIMM?

Sì, è stato eletto presidente dell'Unione delle industrie e dei mestieri metallurgici il 15 aprile 2021.