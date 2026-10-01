Gerard Mestrallet È uno dei leader che più hanno plasmato il panorama energetico francese negli ultimi trent'anni. Nato il 1° aprile 1949 a Parigi, ha guidato la trasformazione della Compagnie de Suez in un gruppo industriale, ha orchestrato la fusione con Gaz de France nel 2008 e ha poi presieduto GDF Suez, ribattezzata Engie nel 2015. Questa biografia ripercorre la sua carriera, le decisioni chiave che l'hanno segnata, le controversie che ha suscitato e il significato che la sua eredità riveste ancora oggi, nel 2026, per gli investitori che seguono il settore energetico.

Formazione: il profilo di un ingegnere e alto funzionario pubblico.

Gérard Mestrallet ha seguito un percorso di carriera tipico dell'élite amministrativa francese, con una forte impronta scientifica. È stato allievo dell'École Polytechnique (classe 1968), laureato all'École Nationale de l'Aviation Civile (1971), all'Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973) e poi all'ENA, dove si è laureato nel 1978 con la classe "Pierre Mendès France".

Dopo essersi diplomato all'ENA (Scuola Nazionale di Amministrazione), entrò a far parte del Ministero del Tesoro come funzionario pubblico. Dal settembre 1982 al luglio 1984, ricoprì il ruolo di consulente tecnico per gli affari industriali presso l'ufficio di Jacques Delors, allora Ministro dell'Economia e delle Finanze. Questa esperienza a Bercy (Ministero delle Finanze) gli fornì una profonda conoscenza del rapporto tra il governo e le grandi imprese, una competenza che si sarebbe rivelata preziosa nel corso della sua successiva carriera.

Dalla Società Finanziaria di Suez alla Società Generale del Belgio

Nel 1984, entrò a far parte della Suez Financial Company come responsabile di progetto. Scalò rapidamente i ranghi: Vice Delegato Generale per gli Affari Industriali nel 1986, Amministratore Delegato della European Rights Company (una filiale di Suez) nel 1987, poi Vice Amministratore Delegato della società nel 1991. Successivamente, divenne Amministratore Delegato e Presidente del Comitato Esecutivo della Société Générale de Belgique, una delle più antiche holding industriali d'Europa, di cui sta guidando lo sviluppo.

Questa esperienza belga fu cruciale: Suez deteneva partecipazioni nei settori dell'energia elettrica (Electrabel), della finanza e dell'industria in quel paese. Ciò spiega perché il Belgio rimanga, ancora oggi, un pilastro delle attività del gruppo, che in seguito sarebbe diventato Engie.

1995-2008: La trasformazione di Suez in un gruppo di servizi

Nel 1995, Gérard Mestrallet assunse la guida di Compagnie de Suez. La sua strategia era chiara: rifocalizzare un conglomerato finanziario su tre attività principali, energia, acqua e puliziaPer raggiungere questo obiettivo, avviò la fusione con Lyonnaise des Eaux. Nel 1997 nacque Suez Lyonnaise des Eaux, di cui presiedette il consiglio di amministrazione, mentre Jérôme Monod, storico presidente di Lyonnaise, presiedeva il consiglio di sorveglianza.

Il gruppo riprese quindi il nome Suez. Nel 2003, adottò una struttura di governance con consiglio di amministrazione, con Gérard Mestrallet come presidente e amministratore delegato. Durante questo periodo, Suez cedette gradualmente le sue attività finanziarie e si posizionò come operatore europeo nel settore dei servizi di pubblica utilità, ovvero dei servizi essenziali (elettricità, gas, acqua, gestione dei rifiuti).

2008: La fusione GDF Suez, un matrimonio di stato

La fusione tra Gaz de France e Suez, finalizzata nel luglio 2008, è l'operazione più emblematica della sua carriera. Annunciata già nel 2006 nel contesto di una minacciata offerta pubblica di acquisto straniera per Suez, ha richiesto una legge che consentisse allo Stato francese di ridurre la propria partecipazione in Gaz de France al di sotto della soglia minima che era tenuto a mantenere. Il nuovo gruppo, GDF Suez, diventa una delle principali società energetiche al mondo. Gérard Mestrallet ne è stato amministratore delegato da luglio 2008 a maggio 2016, pur rimanendo presidente del consiglio di amministrazione di Suez Environnement, la divisione idrica e dei rifiuti quotata separatamente in borsa.

Per gli investitori, questa fusione illustra un punto chiave: nei settori regolamentati, il valore di un'azienda dipende tanto dalla sua strategia industriale quanto dal suo rapporto con lo Stato in qualità di azionista. Questo è un criterio da considerare quando si analizzano le attuali...Azione Engiedi cui lo Stato francese rimane un azionista di maggioranza.

2015: GDF Suez diventa Engie

Nel 2015, GDF Suez ha cambiato nome ed è diventata EngiOltre al rebranding, il gruppo sta annunciando un passaggio alle energie rinnovabili, ai servizi energetici e alla graduale eliminazione del carbone. Tuttavia, secondo diversi osservatori, questo passaggio arriva tardi: in un articolo del febbraio 2020, Le Monde Il documento faceva riferimento a "errori strategici" che avevano ostacolato la transizione del gruppo, sottolineando che il passaggio al settore "verde" era effettivamente iniziato solo nel 2013.

Il 3 maggio 2016, Gérard Mestrallet ha ceduto la direzione generale a Isabelle Kocher e mantiene la presidenza del consiglio di amministrazione. Nel 2018 cede la presidenza a Jean-Pierre ClamadieuDal 2021, Catherine MacGregor ricopre la carica di direttrice generale di Engie.

Le controversie: indennizzi e piani pensionistici integrativi

Come molti CEO delle aziende incluse nel CAC 40 della sua generazione, Gérard Mestrallet è stato al centro dei dibattiti sulla remunerazione dei dirigenti:

2012 : la sua remunerazione totale ha raggiunto i 3.005.079 euro, un leggero calo (-2,7%) rispetto al 2011, che lo collocava all'ottavo posto nella CAC 40 (cifre tratte da Wikipedia sulla base della stampa economica).

: la sua remunerazione totale ha raggiunto i 3.005.079 euro, un leggero calo (-2,7%) rispetto al 2011, che lo collocava all'ottavo posto nella CAC 40 (cifre tratte da Wikipedia sulla base della stampa economica). Ottobre 2014 L'ammontare della sua pensione integrativa, stimato in 21 milioni di euro e reso pubblico dalla CGT, sta suscitando polemiche in un momento in cui il gruppo registra pesanti perdite per l'esercizio finanziario 2013. L'Alto Comitato per la Corporate Governance ritiene che il piano sia conforme al codice Afep-Medef; Emmanuel Macron, allora Ministro dell'Economia, indica che lo Stato voterà contro questo tipo di risoluzione in futuro.

L'ammontare della sua pensione integrativa, stimato in 21 milioni di euro e reso pubblico dalla CGT, sta suscitando polemiche in un momento in cui il gruppo registra pesanti perdite per l'esercizio finanziario 2013. L'Alto Comitato per la Corporate Governance ritiene che il piano sia conforme al codice Afep-Medef; Emmanuel Macron, allora Ministro dell'Economia, indica che lo Stato voterà contro questo tipo di risoluzione in futuro. May 2016 Dopo essere diventato presidente non esecutivo, annuncia di voler rinunciare al suo stipendio da presidente (350.000 euro all'anno), che viene versato alla fondazione aziendale di Engie.

Questi eventi hanno contribuito a cambiamenti nella governance delle società francesi quotate in borsa: il voto vincolante degli azionisti sulla remunerazione dei dirigenti ("say on pay", legge Sapin 2 del 2016) e normative più severe sulle pensioni integrative. Per il singolo azionista, la lettura della sezione "corporate governance" del documento di registrazione universale è ormai parte integrante della sua conoscenza. analisi fondamentale grave.

Parigi Europlace, FACE e diplomazia economica

Oltre ai suoi compiti operativi, Gérard Mestrallet ha presieduto Parigi Europlace, l'associazione che promuove Parigi come centro finanziario, nonché la Fondazione per l'azione contro l'esclusione (FACE) Dal 2007 al 2020. Nel 2015 è stato nominato “ambasciatore per l’apprendimento”; nell’aprile 2016, Ségolène Royal gli ha affidato una missione sul prezzo del carbonio in Europa, a seguito della COP21.

Dopo Engie, è diventato presidente esecutivo dell'Agenzia francese per lo sviluppo di AlUla (Afalula), responsabile della cooperazione franco-saudita relativa a questo sito patrimonio. Nel febbraio 2024, Emmanuel Macron lo ha nominato rappresentante francese per il progetto. Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Ha inoltre fatto parte di numerosi consigli di amministrazione: Société Générale, consiglio di sorveglianza di Siemens, European Round Table of Industrialists e diversi comitati consultivi internazionali in Cina e a Hong Kong.

È stato insignito del titolo di Commendatore della Legione d'Onore (2016) e di Commendatore dell'Ordine Nazionale al Merito.

Cosa può insegnare il suo percorso agli investitori nel 2026

La carriera di Gérard Mestrallet mette in luce tre realtà utili a chiunque investa nei valori dell'energia e dei servizi pubblici:

Le grandi fusioni cambiano la natura di un titolo azionario. L'azionista di Suez nel 1995 possedeva una holding finanziaria; l'azionista del 2008, una società energetica integrata; e l'azionista del 2026, un gruppo focalizzato sulle energie rinnovabili e sulle infrastrutture. La tesi di investimento deve essere rivista in ogni fase. La scomposizione delle attività a volte crea valore. Suez Environnement, a lungo presieduta da Gérard Mestrallet, è stata quotata in borsa nel 2008 prima di diventare centrale nell'offerta di acquisizione di Veolia nel 2020-2022. Coloro che seguono ilAzioni Veolia Conoscono bene questo episodio, che ha ridefinito il settore idrico e dei rifiuti in Francia. La buona governance ha un costo. Le controversie sulla remunerazione non hanno di per sé modificato l'andamento del titolo Engie in borsa, ma hanno accelerato il coinvolgimento degli azionisti nelle decisioni del consiglio di amministrazione.

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anno Passo 1949 Nato a Parigi (1° aprile) 1978 Laureato all'ENA, è entrato a far parte del Dipartimento del Tesoro. 1982-1984 Consulente tecnico di Jacques Delors, Ministro dell'Economia 1984 Entrare a far parte della Suez Financial Company 1995 Assume la guida della Compagnia di Suez 1997 Nascita di Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Fusione tra GDF e Suez, CEO del nuovo gruppo 2015 GDF Suez diventa Engie 2016 Isabelle Kocher diventa amministratore delegato; lui rimane presidente. 2018 Jean-Pierre Clamadieu gli succede come presidente di Engie 2024 Rappresentante francese per il corridoio IMEC

FAQ

Qual è stato il ruolo di Gérard Mestrallet nella creazione di Engie?

Ha guidato la fusione tra Gaz de France e Suez nel 2008, per poi dirigere GDF Suez fino al 2016. Il gruppo ha assunto il nome di Engie nel 2015, sotto la sua presidenza.

Chi è succeduto a Gérard Mestrallet alla Engie?

Isabelle Kocher gli è succeduta come direttrice generale nel maggio 2016, e Jean-Pierre Clamadieu come presidente del consiglio di amministrazione nel 2018.

Perché il suo paracadute d'oro ha suscitato polemiche?

Nell'ottobre del 2014, la cifra menzionata (21 milioni di euro) è stata resa pubblica mentre GDF Suez registrava perdite record e si preparava a un piano di riduzione dei costi. L'accordo è stato ritenuto conforme al codice Afep-Medef, ma ha alimentato il dibattito sulla regolamentazione delle retribuzioni dei dirigenti.