Jean-Cyril Spinetta È uno dei pochi alti funzionari pubblici francesi ad aver intrapreso con successo una seconda carriera ai vertici di grandi aziende. Nato il 4 ottobre 1943 nel XV arrondissement di Parigi, ha presieduto Air Inter, poi Air France, per oltre undici anni, ha guidato la parziale privatizzazione della compagnia e la sua fusione con KLM nel 2004, prima di presiedere il consiglio di sorveglianza di Areva. Nel 2018, il suo nome è tornato alla ribalta con il "Rapporto Spinetta" sul futuro del trasporto ferroviario. Ecco il suo percorso professionale, le sue decisioni chiave e il loro significato per gli investitori nel settore dell'aviazione.

Origini e formazione

Jean-Cyril Spinetta crebbe in una famiglia profondamente impegnata nel socialismo. Suo nonno, Cyrille Spinetta, ingegnere diplomato alla scuola Arts et Métiers, diresse la vetreria operaia di Albi dal 1911 e fu vicino a Jean Jaurès. Sua madre, Antoinette Brignoli, insegnante originaria della Corsica, e suo padre, Adrien Spinetta, ingegnere civile, si stabilirono a Parigi, dove Jean-Cyril nacque.

Dopo aver frequentato il Lycée Hoche di Versailles, ha conseguito un master in diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parigi, si è laureato a Sciences Po Paris e successivamente è entrato all'ENA (Scuola Nazionale di Amministrazione) nella classe di Charles de Gaulle. È stato membro del Partito Socialista fino al 1977.

Una carriera come alto funzionario pubblico (1969-1990)

La sua carriera amministrativa è stata lunga e variegata. Dopo aver lavorato come assistente didattico, ha ricoperto in successione incarichi presso il Ministero dell'Istruzione Nazionale (capo dell'ufficio investimenti e pianificazione, poi direttore degli istituti superiori), presso il Consiglio di Stato come revisore dei conti, presso la Segreteria Generale del Governo e presso il servizio informazioni del Primo Ministro.

Si è poi avvicinato al settore dei trasporti, diventando per due volte capo di gabinetto di Michel Delebarre, in particolare quando quest'ultimo era Ministro dei Trasporti e degli Affari Marittimi e successivamente Ministro delle Infrastrutture. Questa esperienza gli ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita dell'aviazione civile e delle relative sfide normative.

Air Inter e poi Air France: ristrutturazione e apertura della capitale

Dal 1990 al 1993 è stato presidente e amministratore delegato diAir Inter, la compagnia aerea nazionale francese, in un momento in cui erano in corso i preparativi per l'apertura dello spazio aereo europeo alla concorrenza. Dopo una missione con il presidente François Mitterrand e un periodo alla Commissione europea, è stato nominato capo diAir France 22 1997 di settembre.

La sua tabella di marcia era duplice: continuare il recupero di un'azienda che emergeva da anni di perdite e prepararne l'apertura al mercato. Nel 1999, ha guidato il privatizzazione parziale di Air France, con l'offerta pubblica iniziale della società. Durante questo periodo, Air France è entrata anche a far parte dell'alleanza SkyTeam, fondata nel 2000 con Delta, Aeromexico e Korean Air.

2004: la creazione di Air France-KLM

L'operazione più significativa della sua carriera fu la fusione con la società olandese. KLMLa fusione, completata nel 2004, è stata la prima grande fusione transfrontaliera nel settore del trasporto aereo europeo. La struttura scelta ha preservato due compagnie aeree e due marchi, con due hub (Parigi-Charles-de-Gaulle e Amsterdam-Schiphol), sotto un'unica società quotata in borsa e a controllo congiunto. L'operazione ha portato anche alla privatizzazione di Air France, con la quota dello Stato francese scesa al di sotto della soglia di maggioranza.

Jean-Cyril Spinetta è rimasto Amministratore Delegato del gruppo fino al 31 dicembre 2008, per poi diventare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Air France-KLM e Air France a partire dal 1° gennaio 2009, con Pierre-Henri Gourgeon che ha assunto la carica di Amministratore Delegato. Il 17 ottobre 2011, in seguito alle dimissioni di Gourgeon, Spinetta ha riassunto il ruolo di Amministratore Delegato fino al 2013, quando gli è succeduto Alexandre de Juniac.

Il modello a doppia testa concepito nel 2004 è stato spesso oggetto di discussione, in particolare durante le tensioni tra Parigi e L'Aia nel 2019, quando lo stato olandese ha acquisito una partecipazione nella società. Per comprendere come questa eredità incida ancora sulla valutazione del gruppo, la nostra analisi delAzioni Air France-KLM esamina la struttura del capitale e le problematiche relative alla flotta.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: si cerca un amministratore

Parallelamente, Jean-Cyril Spinetta siede in numerosi consigli di amministrazione. Presiede il Consiglio di sorveglianza di Areva Da aprile 2009 a giugno 2013, un periodo segnato da difficoltà con il reattore EPR e da una messa in discussione della strategia del gruppo nucleare (che poi è diventata Orano per il ciclo del combustibile). Ricopre inoltre la carica di amministratore in Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (dal 2005), Unilever e GDF Suez.

La sua presenza nel consiglio di amministrazione di Saint-Gobain lo ha collocato accanto a figure come Jean-Louis Beffa; chi è interessato al gruppo dei materiali può consultare il nostro profilo suAzioni Saint-Gobain.

Caso giudiziario archiviato senza procedimento penale.

Nel luglio del 2006, Jean-Cyril Spinetta fu convocato dal tribunale nell'ambito di un'indagine riguardante un ex subappaltatore di Air France specializzato in sicurezza aerea. Fu infine interrogato come testimone e non venne formalmente incriminato. Ha sempre sostenuto la propria innocenza in merito a questo caso.

2018: Il rapporto Spinetta sul futuro della ferrovia

Il 15 febbraio 2018, presentò al Primo Ministro Édouard Philippe una relazione sul "futuro del trasporto ferroviario". Le sue raccomandazioni più discusse riguardavano la fine della pratica di assumere nuovi dipendenti con la qualifica di ferroviere, la trasformazione delle Ferrovie Nazionali Svizzere (SNCF) in una società per azioni, la preparazione all'apertura della rete ferroviaria alla concorrenza e la riduzione del numero di linee secondarie. Alcune di queste proposte sono state incorporate nella legge per un nuovo patto ferroviario adottato nel 2018, a seguito di un lungo sciopero.

Ha inoltre presieduto, a partire dall'ottobre 2013, il Consiglio nazionale istruzione-economia, incaricato di avvicinare le scuole al mondo imprenditoriale.

distinzioni

Jean-Cyril Spinetta è Commendatore della Legione d'Onore e dell'Ordine Nazionale al Merito, nonché Ufficiale delle Palme Accademiche. È stato eletto "Manager dell'anno" da Il nuovo economista nel 2003 e ha ricevuto il premio Icare dall'Associazione dei giornalisti professionisti di aeronautica e spazio nel 2004.

Cosa insegna il suo percorso all'investitore

Il settore aereo è uno dei più ciclici sul mercato azionario. La carriera di Jean-Cyril Spinetta illustra diversi di questi fattori:

Il consolidamento è la principale fonte di creazione di valore. Air France-KLM, poi IAG (British Airways-Iberia) e il Gruppo Lufthansa sono nati da fusioni. Il mercato valorizza i gruppi capaci di razionalizzare le proprie reti.

Air France-KLM, poi IAG (British Airways-Iberia) e il Gruppo Lufthansa sono nati da fusioni. Il mercato valorizza i gruppi capaci di razionalizzare le proprie reti. La presenza dello Stato cambia tutto. Gli stati francese e olandese rimangono azionisti di Air France-KLM; ciò fornisce supporto in tempi di crisi, come nel 2020, ma limita anche la libertà strategica e può portare a diluizioni durante le ricapitalizzazioni.

Gli stati francese e olandese rimangono azionisti di Air France-KLM; ciò fornisce supporto in tempi di crisi, come nel 2020, ma limita anche la libertà strategica e può portare a diluizioni durante le ricapitalizzazioni. Le aziende dipendono dai produttori. I ritardi nelle consegne e la disponibilità dei motori stanno avendo un impatto sulla capacità produttiva. Molti investitori preferiscono esporsi al settore attraverso i produttori, come dimostrato dalla nostra analisi...Azioni Airbus.

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anno Passo 1943 Nato a Parigi (4 ottobre) 1990-1993 Amministratore delegato di Air Inter 1997 Nominato Amministratore Delegato di Air France (22 settembre) 1999 Privatizzazione parziale e quotazione in borsa di Air France. 2004 Legami più stretti con KLM, nascita di Air France-KLM 2009 Presidente del consiglio di amministrazione di Air France-KLM e del consiglio di sorveglianza di Areva 2011-2013 Riprende le sue funzioni di amministratore delegato di Air France-KLM. 2018 Rapporto sul futuro del trasporto ferroviario

FAQ

Che ruolo ha ricoperto Jean-Cyril Spinetta in Air France?

Ha guidato Air France dal 1997 al 2008, ha condotto la sua parziale privatizzazione nel 1999 e ha orchestrato la fusione con KLM nel 2004, che ha dato vita al gruppo Air France-KLM.

Cos'è il rapporto Spinetta?

Un rapporto presentato al governo nel febbraio 2018 sul futuro del trasporto ferroviario, che ha ispirato la riforma delle Ferrovie Nazionali Sudafricane (SNCF) adottata nello stesso anno.

Jean-Cyril Spinetta ha presieduto Areva?

Sì, ha presieduto il consiglio di sorveglianza di Areva da aprile 2009 a giugno 2013.