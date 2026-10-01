Jean Louis Beffa Ha guidato Saint-Gobain per oltre due decenni, dal 1986 al 2007, prima di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 2010. Nato l'11 agosto 1941 a Nizza, laureato in ingegneria presso il Corps des Mines, incarna una generazione di dirigenti d'azienda francesi di spicco, formatisi ai vertici della pubblica amministrazione e convinti del ruolo strategico dell'industria. Oltre a Saint-Gobain, ha influenzato il dibattito pubblico con i suoi rapporti e libri sulla politica industriale. Uno sguardo a una carriera che continua a ispirare le scelte dei gruppi industriali del CAC 40.

Istruzione: Politecnico, Miniere e Scienze Po

Figlio di un ingegnere e di un'insegnante, Jean-Louis Beffa si preparò per gli esami di ammissione al Lycée Masséna di Nizza e fu ammesso al...Scuola Politecnica nel 1960. Divenne ingegnere di Corpo delle Miniere Nel 1963 studiò anche all'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs e conseguì il diploma dell'Institut d'études politiques de Paris (1966, sezione Economia-Finanza).

Gli inizi nell'amministrazione energetica

Ha iniziato la sua carriera come ingegnere minerario a Clermont-Ferrand, poi dal 1967 al 1974 è entrato a far parte del dipartimento carburanti del Ministero dell'Industria, dove è diventato capo del servizio "raffinazione e utilizzo" e successivamente vicedirettore. Questa esperienza gli ha fornito una conoscenza approfondita del settore energetico e del rapporto tra Stato e industria, due temi che avrebbero caratterizzato tutta la sua carriera.

1974-1986: L'ascesa di Saint-Gobain

Nel 1974, Jean-Louis Beffa si unì Saint-Gobain come direttore della pianificazione. In seguito assunse la carica di direttore generale, poi quella di presidente di Pont-à-Mousson, una filiale specializzata in tubi in ghisa, gestendo al contempo la divisione "tubi e meccanica" del gruppo dal 1979 al 1982. Nel marzo 1982, anno della nazionalizzazione di Saint-Gobain, ne divenne amministratore delegato.

Nel gennaio 1986, succedette a Roger Fauroux come presidente e amministratore delegatoNominato durante la presidenza di François Mitterrand e confermato da Jacques Chirac, allora Primo Ministro, guidò la privatizzazione di Saint-Gobain, la prima grande privatizzazione del governo di coabitazione, alla fine del 1986.

1986-2007: Vent'anni alla guida di Saint-Gobain

Sotto la sua guida, Saint-Gobain ha subito una profonda trasformazione. Il gruppo, storicamente focalizzato sul vetro, ha ampliato la sua presenza nei materiali da costruzione e nella distribuzione di materiali, internazionalizzandosi notevolmente. Tra le tappe fondamentali di questo periodo si annoverano l'acquisizione dell'azienda americana Norton nel 1990, che ha reso il gruppo leader mondiale nel settore degli abrasivi, e l'acquisizione dell'azienda britannica BPB, specializzata in cartongesso, nel 2005.

Questa strategia ha reso Saint-Gobain uno dei principali specialisti mondiali nel settore dell'edilizia residenziale e delle costruzioni, un posizionamento che i suoi successori hanno continuato e rafforzato. Jean-Louis Beffa è rimasto Amministratore Delegato fino a giugno 2007, poi Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 2010; Pierre-André de Chalendar gli è succeduto come Amministratore Delegato. Da luglio 2021, il gruppo è guidato da Benoit Bazin.

Per gli investitori, la storia di Saint-Gobain sotto Beffa mostra come un'azienda industriale centenaria possa reinventarsi attraverso acquisizioni successive. La nostra analisi dellaAzioni Saint-Gobain Il documento illustra il suo profilo attuale, incentrato sull'edilizia sostenibile e sulla ristrutturazione efficiente dal punto di vista energetico.

Il dibattito su retribuzione e amianto

Come altri dirigenti della sua generazione, Jean-Louis Beffa ha dovuto affrontare critiche su diversi fronti. Nel 2007, era tra gli amministratori delegati francesi più pagati, con una retribuzione stimata di 10,2 milioni di euro secondo le classifiche della stampa di quell'anno. Inoltre, durante il suo mandato alla guida di Pont-à-Mousson, è stato preso di mira dagli oppositori dell'uso dell'amianto, in un contesto di controversie che hanno afflitto l'intero settore dei materiali. La questione dell'amianto ha avuto un impatto negativo duraturo sull'immagine e sulla posizione legale del gruppo, in particolare negli Stati Uniti.

Un pensatore in materia di politica industriale.

Jean-Louis Beffa si è affermato come una voce autorevole sul futuro dell'industria francese:

Nel 2004, Jacques Chirac gli affidò la missione di rivitalizzare la politica industriale. Il suo rapporto del gennaio 2005, Verso una nuova politica industriale, ha portato alla creazione del Agenzia per l'innovazione industriale , di cui presiede il consiglio di sorveglianza dal settembre 2005;

, di cui presiede il consiglio di sorveglianza dal settembre 2005; Nel 2002, insieme al premio Nobel per l'economia Robert Solow, ha fondato il centro di ricerca economica Saint-Gobain, che in seguito è diventato il centro Cournot e poi la Fondazione Cournot (2010), di cui sono co-presidenti;

Ha pubblicato diversi saggi con Seuil: La Francia deve scegliere (2012), La Francia deve agire (2013), Le chiavi del potere (2015) e Trasformarsi o morire: grandi aziende contro start-up (2017).

La sua tesi centrale è la seguente: di fronte al duo Stati Uniti-Cina, il potere di un Paese si fonda sulla sua industria delle esportazioni, sulle sue tecnologie, sulla sua energia e sulle sue capacità militari. Egli sostiene la necessità di una strategia industriale coerente guidata dallo Stato e critica la deindustrializzazione della Francia. Alcune di queste idee hanno trovato ampia risonanza dopo la crisi sanitaria, con dibattiti sulla sovranità industriale e sul reshoring.

Lazard, Engie, Le Monde: una seconda carriera da consigliere

Dopo Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa è diventato consulente senior della banca LazardHa fatto parte dei consigli di amministrazione di GDF Suez e poi di Engie dal 2008 al 2015, dove ha presieduto il comitato per le nomine e le remunerazioni, del consiglio di sorveglianza di Siemens (2008-2013), del consiglio di amministrazione di Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) e del consiglio di sorveglianza di Caisse des Dépôts (2014-2019). È stato anche amministratore di BNP Paribas e Gaz de France. È membro del consiglio di sorveglianza del gruppo dal 1994. Le MondeNe è diventato presidente il 5 ottobre 2017.

Il suo ruolo in Engie lo avvicina alle principali questioni energetiche, un settore che analizziamo in particolare nella nostra scheda informativa su...Azione Engie.

distinzioni

Jean-Louis Beffa è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale della Legione d'Onore (2007), di Gran Croce dell'Ordine Nazionale al Merito (2016) e di Commendatore dell'Ordine delle Arti e delle Lettere (2005). Ha ricevuto numerose onorificenze straniere, tra cui l'Ordine del Sol Levante (Giappone). Appassionato di opera, ha presieduto l'associazione per la promozione dell'Opéra National de Paris.

Cosa insegna il suo percorso all'investitore

I gruppi industriali si stanno reinventando gradualmente. Saint-Gobain ha spostato il suo baricentro senza cambiare nome: per comprenderne il valore bisogna analizzare la ripartizione dei ricavi per settore di attività.

Saint-Gobain ha spostato il suo baricentro senza cambiare nome: per comprenderne il valore bisogna analizzare la ripartizione dei ricavi per settore di attività. Le acquisizioni importanti sono delle scommesse. Creano valore se l'integrazione ha successo, ma gravano sul debito a breve termine.

Creano valore se l'integrazione ha successo, ma gravano sul debito a breve termine. Il contesto politico è importante. Nazionalizzazione, privatizzazione, politica industriale: le decisioni pubbliche hanno influenzato profondamente la traiettoria di Saint-Gobain.

Saint-Gobain ed Engie sono idonei per PISELLOIl classico strumento di investimento con agevolazioni fiscali per investimenti a lungo termine in azioni francesi. Il presente articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

FAQ

Per quanto tempo Jean-Louis Beffa ha guidato Saint-Gobain?

È stato presidente e amministratore delegato da gennaio 1986 a giugno 2007, poi presidente del consiglio di amministrazione fino al 2010.

Quali libri ha scritto Jean-Louis Beffa?

specialmente La Francia deve scegliere (2012), La Francia deve agire (2013), Le chiavi del potere (2015) e Trasformati o muori (2017), tutti pubblicati da Seuil.

Cos'è l'Agenzia per l'Innovazione Industriale?

Un ente pubblico creato nel 2005 a seguito della sua relazione sulla politica industriale, con lo scopo di sostenere importanti progetti di ricerca e innovazione. Ne ha presieduto il consiglio di sorveglianza.