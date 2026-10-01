Philippe Crouzet ha presieduto il consiglio di amministrazione di VallourecSpecialista francese in tubi senza saldatura, dal 2009 al 2020. Nato il 18 ottobre 1956 a Neuilly-sur-Seine, si è laureato con il massimo dei voti all'ENA (Scuola Nazionale di Amministrazione), ha lavorato al Consiglio di Stato e ha poi trascorso oltre vent'anni in Saint-Gobain. Ha assunto la guida di Vallourec al culmine del boom petrolifero, prima di affrontare una delle peggiori crisi nella storia del gruppo. La sua carriera è un caso esemplare per comprendere i titoli ciclici e i rischi associati al debito.

Formazione: Sciences Po, ENA e Consiglio di Stato

Philippe Crouzet, studente del Lycée Pasteur di Neuilly-sur-Seine, si è laureato a Sciences Po Paris (1976, sezione Servizio pubblico). In seguito è entrato nelScuola Nazionale di Amministrazioneda cui emerge il migliore della sua classe nel 1981. Ha iniziato la sua carriera a Consiglio di Stato, prima come revisore dei conti e poi come responsabile delle richieste.

Nel 1983 sposò Sylvie Hubac, un'alta funzionaria pubblica che sarebbe poi diventata capo di gabinetto del presidente François Hollande dal 2012 al 2015.

Ventidue anni alla Saint-Gobain (1986-2008)

Nel 1986, Philippe Crouzet si unì Saint-Gobain, allora guidato da Jean-Louis Beffa, in qualità di direttore del piano. Ricoprì diverse posizioni al suo interno, sia operative che finanziarie:

1989-1992 : direttore generale delle cartiere di Condat;

: direttore generale delle cartiere di Condat; 1992-1996 : delegato generale per Spagna e Portogallo;

: delegato generale per Spagna e Portogallo; da 1996 : direttore della divisione ceramica industriale;

: direttore della divisione ceramica industriale; da 2000 : Vicedirettore generale responsabile di finanza, acquisti e IT, poi della divisione Distribuzione Edilizia.

Questo percorso professionale gli ha permesso di acquisire una vasta esperienza in gruppi industriali globali: gestione di stabilimenti, supervisione finanziaria e distribuzione. Per comprendere meglio l'azienda che lo ha formato, consulta la nostra analisi di...Azioni Saint-Gobain.

2009: Assunzione di un incarico presso Vallourec

Nell'aprile 2008, Philippe Crouzet è entrato a far parte del consiglio di sorveglianza di Vallourec; un anno dopo, nel 2009È stato nominato presidente del consiglio di amministrazione. Il suo mandato è stato rinnovato per quattro anni nel marzo 2012. Ha inoltre ricoperto la carica di direttore di EDF dal 2009 per cinque anni e ha presieduto il comitato di monitoraggio degli impegni in materia nucleare.

Vallourec era allora al culmine del suo successo. Il gruppo produceva tubi in acciaio senza saldatura, utilizzati principalmente per la perforazione di pozzi petroliferi e di gas (i cosiddetti tubi OCTG), ma anche per centrali elettriche e per l'industria. Con i prezzi del petrolio che si mantenevano costantemente elevati, la domanda era forte e il titolo era tra i più quotati alla Borsa di Parigi.

2009-2014: Investire per la crescita

La strategia per questo periodo è quella di rafforzare la presenza di Vallourec nelle aree di forte crescita della produzione di idrocarburi: Brasile (con un nuovo impianto siderurgico e un laminatoio realizzati in collaborazione con la giapponese Sumitomo), Stati Uniti (dove il boom del gas e del petrolio di scisto sta sostenendo la domanda) e Medio Oriente. Questi investimenti stanno incrementando la capacità produttiva e l'indebitamento del gruppo, partendo dal presupposto che la domanda rimarrà elevata.

Nel 2010, la sua remunerazione fu stimata in 2,73 milioni di euro, una cifra criticata da alcuni azionisti, secondo la stampa dell'epoca, che consideravano la strategia troppo ambiziosa.

2014-2020: La crisi petrolifera e la discesa all'inferno del mercato azionario

Il brusco calo dei prezzi del petrolio a partire dalla seconda metà del 2014 ha cambiato tutto. Le compagnie petrolifere hanno drasticamente ridotto gli investimenti nelle trivellazioni, i volumi e i prezzi degli oleodotti sono crollati e Vallourec, gravata da costi fissi e debiti, ha subito una serie di perdite. Il gruppo ha avviato piani di riduzione dei costi e della capacità produttiva, soprattutto in Europa.

Nel 2016, Vallourec ha realizzato un aumento di capitale di circa un miliardo di euro, con l'ingresso di Nippon Steel & Sumitomo Metal e il supporto di Bpifrance, azionista pubblico. Questa operazione ha permesso all'azienda di superare le proprie difficoltà, a costo di una significativa diluizione per gli azionisti esistenti.

Il periodo fu inoltre segnato dal caso delle acciaierie.Ascoval, a Saint-Saulve (Nord), di cui Vallourec era azionista e cliente. Il ruolo del gruppo nei tentativi di acquisire il sito è stato fortemente criticato, in particolare nel documentario Ascoval, la battaglia per l'acciaio di Éric Guéret.

Philippe Crouzet lascia il consiglio di amministrazione 2020Gli succedette Édouard Guinotte.

Dopo Crouzet: ristrutturazione e un nuovo inizio

Nel 2021, Vallourec ha intrapreso un'importante ristrutturazione finanziaria: una parte consistente del suo debito è stata convertita in capitale azionario e i creditori, tra cui il fondo Apollo, sono diventati azionisti di maggioranza. Le quote degli azionisti esistenti sono state significativamente diluite. Sotto la guida di Philippe Guillemot, nominato nel 2022, il gruppo ha chiuso i suoi stabilimenti tedeschi, si è concentrato sui siti più redditizi (Brasile, Stati Uniti) e ha drasticamente ridotto il debito. Nel 2025, ArcelorMittal ha annunciato l'acquisizione della quota di circa il 28% detenuta da Apollo.

Per seguire la situazione attuale del gruppo, i suoi risultati e le prospettive, consultare la nostra analisi delAzioni Vallourec.

Lezioni per l'investitore

L'andamento di Vallourec durante la gestione di Philippe Crouzet è uno degli esempi più studiati alla Borsa di Parigi. Quattro punti chiave da ricordare:

Un titolo ciclico viene valutato sull'intero ciclo di mercato. I profitti record al culmine di un ciclo non sono sostenibili. Valutare un gruppo come Vallourec basandosi sui risultati del 2008 o del 2013 significava dimenticare che il prezzo del petrolio poteva scendere. Il debito amplifica ogni cosa. In una fase di boom economico, alimenta la crescita; in una fase di recessione, minaccia la sopravvivenza. Il rapporto tra debito netto e utili prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e delle svalutazioni (EBITDA) è un indicatore chiave da monitorare. Aumenti di capitale e conversioni di debito diluiscono il valore delle azioni. Un azionista che conserva le proprie azioni durante una ristrutturazione potrebbe perdere la maggior parte del proprio investimento, anche se l'azienda sopravvive. La governance è importante. Un consiglio di amministrazione controllato da un consiglio di sorveglianza, con un azionista pubblico nel capitale, non protegge dagli errori strategici.

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anno Passo 1956 Nato a Neuilly-sur-Seine (18 ottobre) 1981 Laureato all'ENA con il massimo dei voti; entrato a far parte del Consiglio di Stato. 1986 Entrare a far parte di Saint-Gobain 2000 Vice Amministratore Delegato di Saint-Gobain 2008 Membro del consiglio di sorveglianza di Vallourec 2009 Presidente del consiglio di amministrazione di Vallourec; direttore di EDF 2012 Mandato rinnovato per quattro anni 2016 Aumento di capitale con Nippon Steel e Bpifrance 2020 Lascerà la presidenza del consiglio di amministrazione.

FAQ

Quando Philippe Crouzet ha allenato il Vallourec?

Ha presieduto il consiglio di amministrazione di Vallourec dal 2009 al 2020, dopo aver fatto parte del consiglio di sorveglianza a partire dall'aprile 2008.

Perché il prezzo delle azioni di Vallourec è calato durante il suo mandato?

Principalmente a causa del crollo dei prezzi del petrolio a partire dal 2014, che ha ridotto la domanda di tubi di perforazione, mentre il gruppo era fortemente indebitato a seguito degli investimenti per la crescita.

Qual è stato il percorso professionale di Philippe Crouzet prima di Vallourec?

Laureatosi con il massimo dei voti all'ENA nel 1981, ha iniziato la sua carriera presso il Consiglio di Stato prima di trascorrere oltre vent'anni in Saint-Gobain, dove è infine diventato vicedirettore generale.