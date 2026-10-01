אנדרה סיטרואן (1878-1935) הוא אחד השמות הגדולים בתעשייה הצרפתית. בוגר בית הספר הפוליטכני, הוא לא המציא את המכונית, אך היה אחד הראשונים באירופה לייצר אותה בהמוניהם, למכור אותה כמוצר לשוק המוני ולהשתמש בה ככלי שיווקי. חייו הם גם שיעור בכלכלה: הצלחה תעשייתית מרהיבה, שמומנה על ידי חובות הולכים וגדלים, שהסתיימה בפשיטת רגל ובהשתלטות החברה על ידי מישלן. בשנת 2026, שמו צץ מחדש בחדשות עם הקמפיין לקבורתו בפנתיאון.

ילדות: בן למהגרים עם תשוקה לטכנולוגיה

אנדרה סיטרואן נולד ב-5 בפברואר 1878 בפריז, ברחוב לאפיט 44, ברובע התשיעי. הוא היה בנם החמישי והאחרון של לוי סיטרואן, סוחר יהלומנים יהודי הולנדי שהתיישב בפריז בשנת 1873, ואמליה קליינמן, במקור מוורשה. שם המשפחה מגיע מאב קדמון שהיה סוחר הדרים בהולנד ("סיטרואן" פירושו לימון בהולנדית); אנדרה הוא זה שאימץ את האות ה-e.

ילדותו התאפיינה בטרגדיה: בשנת 1884, אביו התאבד לאחר השקעה הרסנית במכרה יהלומים בדרום אפריקה. אנדרה, תלמיד מבריק בליסה קונדורסה, מרותק מז'ול ורן ובניית מגדל אייפל, נכנס ל...פוליטכניקה אקולית ב1898.

גלגלי שיניים מסוג הרינגבון: לידתו של לוגו

בשנת 1900, במהלך טיול לפולין, הוא גילה תהליך ייצור לגלגלי שיניים בצורת V. גלגלי שיניים אלה, שקטים יותר ובעלי יכולת להעביר הספק גבוה, דרשו דיוק עיבוד שבבי גבוה. אנדרה סיטרואן קנה את הרישיון ופיתח תהליך ייצור תעשייתי באמצעות פלדה. בשנת 1901, הוא ושני חברים מהתיכון ייסדנו חברת ייצור גלגלי שיניים ברובע פובורג סן-דני בפריז.

שברון כפול זה יהפוך מאוחר יותר לסמל של מותג הרכב: אחד הלוגואים המוכרים ביותר בתעשייה העולמית מקורו בחלק מכני.

מורס, אמריקה וגילוי הייצור ההמוני

משנת 1906 ואילך, הוא נקרא לסייע ליצרן הרכב מורס, אשר נקלעה אז לקשיים. הוא ארגן מחדש את ניהולה ואת מגוון המוצרים שלה: הייצור גדל מ-300 מכוניות בשנת 1908 ל-800 בשנת 1913. בשנת 1912, טיול לארצות הברית השפיע עליו עמוקות: הוא ביקר במפעל פורד וגילה את ייצור פס הרכבה. שאיפתו הייתה להפוך ל"הנרי פורד אירופאי".

1915-1918: מפעל הפגזים בקיי דה ז'אבל

הוא גויס בשנת 1914 כקצין ארטילריה, ושם לב למחסור בתחמושת. בינואר 1915 הציע למשרד המלחמה לבנות, תוך מספר חודשים, מפעל המסוגל לייצר פגזי 75 מ"מ בקצב חסר תקדים. בנימוק של רציף ג'אבלבפריז, הוא בנה מפעל אולטרה-מודרני שהעסיק עד 13,000 נשים. הוא ייצר בסך הכל כ-23 מיליון פגזים. המפעל ידוע גם בשירותיו החברתיים, שהיו נדירים באותה תקופה: קנטינה, בית חולים ומעון.

1919: הטיפוס A והמכונית האירופית הראשונה שיוצרה בייצור המוני

מיד לאחר שביתת הנשק, המפעל איבד את פקודותיו הצבאיות. אנדרה סיטרואן צפה זאת: הוא הפך את האתר למפעל מכוניות תוך מספר חודשים. בינואר 1919 הוא הודיע ​​לעיתונות על מכונית במחיר של 7,250 פרנק, כמחצית ממחירה של הזולה ביותר בשוק. הקמפיין יצר למעלה מ-16,000 פניות תוך שבועיים.

La סיטרואן טיפ Aסיטרואן 2CV, שתוכננה על ידי המהנדס ז'ול סלומון, שוחררה באותה שנה. היא הוצגה כמכונית האירופית הראשונה שיוצרה בסדרות גדולות, עם יעד של 30 מכוניות ביום. בשנת 1929, סיטרואן ייצרה 102,891 מכוניות, כמעט שליש מהייצור הצרפתי, והעסיקה כ-32,000 עובדים במפעליה בז'אבל, סורנס, קלישי, סן-אואן וגרנל.

גאון שיווקי שהקדים את זמנו

אנדרה סיטרואן הבין לפני אחרים שפרסום מוכר:

ב-4 באוקטובר 1922, מטוס כתב "סיטרואן" באותיות עשן מעל שער הניצחון במהלך תערוכת הרכב;

בין השנים 1925 ל-1933, שלט ענק מואר עשוי מ מגדל אייפל שלט פרסומי ענק;

שלט פרסומי ענק; משלחות חצי-הזחל של קגרס הותירו רושם עז על דעת הקהל: חציית הסהרה (1922-1923), שייט שחור באפריקה (1924), שייט צהוב באסיה (1931);

באפריקה (1924), באסיה (1931); היא גם מחדשת בתחום השירות לאחר המכירה: מדריך נהג, רשת סוכנויות, חלקי חילוף מקוריים מובטחים.

הטרקשן אוונט ופשיטת הרגל של 1934

בשנת 1933, כדי להישאר תחרותי מול לואי רנו, אנדרה סיטרואן בנה מחדש את מפעל ז'אבל תוך מספר חודשים בלבד, והפך אותו לאחד המודרניים ביותר באירופה. הוא שכר את המהנדס אנדרה לפבר, שתכנן את המכונית תוך שנה. מתיחה אוונט, הוצג ב-24 במרץ 1934. המכונית מהפכנית, אך החברה מותשת כלכלית: דו"ח של בנק צרפת שפורסם במאי 1934 מדווח על הפסדים של 200 מיליון פרנק.

הבנקים מסרבים להמשיך לתמוך בו, והממשלה אינה מעוניינת להתערב. 21 décembre 1934חברת סיטרואן הוכרזה כמחייבת פירוק משפטי. הנושה העיקרי, מישלןהוא השתלט על החברה. בינואר 1935, מכר אנדרה סיטרואן את מניותיו; פייר מישלן החליף אותו כנשיא ביולי. אנדרה סיטרואן נפטר ב-3 ביולי 1935 בפריז, בגיל 57.

המורשת: ממישלן ועד סטלנטיס

המותג שרד ושגשג תחת בעלותה של מישלן, עם דגמים איקוניים כמו ה-2CV (1948) וה-DS (1955). בשנת 1976, פיג'ו רכשה את סיטרואן, מה שהוליד את הקבוצה. פיג'ו סיטרואןבינואר 2021, המיזוג של PSA ופיאט קרייזלר יצר סטלנטיסשסיטרואן היא אחת מארבעה עשר המותגים שלה.

בפריז, שונה שמו של ה-Quai de Javel ל-Quai André-Citroën בשנת 1958, והמפעל לשעבר הוחלף ב-Parc André-Citroën. במשך מספר שנים, המשפחה, ובמיוחד נכדו אנרי-ז'אק סיטרואן, דוגלת בקבורתו בפנתיאון. ב-26 באוגוסט 2026, נשיא Medef (קונפדרציית העסקים הצרפתית), פטריק מרטין, תמך בפומבי במועמדות זו בבית הספר הקיץ של הארגון.

מה סיפורו של אנדרה סיטרואן מלמד את המשקיע

המסלול של סיטרואן מציע לקחים שעדיין רלוונטיים לניתוח יצרניות רכב רשומות:

הווליום לא מספיק. סיטרואן מכרה הרבה, אבל במחירים נמוכים מאוד כדי לכבוש את השוק. ללא שולי רווח מספקים, הצמיחה במימון חוב הפכה לשברירית. בשוק המניות, מסתכלים על שולי התפעול ועל תזרים המזומנים, לא רק על המכירות. תעשיית הרכב עתירת הון מאוד. בנייה מחדש של מפעל או השקת דגם מהפכני עולים סכומים ניכרים. זה נכון גם בשנת 2026 עם המעבר לרכבים חשמליים, אשר מפעיל לחץ על המצב הפיננסי של כל היצרנים. השותף הפיננסי חשוב. מישלן, הנושה, הפכה לבעלים. הקשרים בין היצרנים לספקים נותרו הדוקים; הניתוח שלנו שלמניית מישלן מראה כיצד יצרן הצמיגים גיוון מאז.

כדי לעקוב אחר היורש הנוכחי של מותג שברון, עיינו בפרופיל שלנו ב-מניית סטלנטיסולהשוות ליריבתה ההיסטורית הגדולה של סיטרואן, זו שב-מלאי רנוניתוחים אלה נועדו למטרות מידע בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

שנה Événement 1878 נולד בפריז (5 בפברואר) 1898 כניסה לאקול פוליטכניק 1901 הקמת חברת ציוד אדרה-בון 1906 לוקח את ההובלה בהתאוששות של מורס 1915 בניית מפעל הקונכיות של מזח ג'אבל 1919 השקת סיטרואן טייפ A 1924 שייט שחור 1934 Traction Avant (מרץ), פירוק שיפוטי (21 בדצמבר) 1935 נרכש על ידי מישלן; נפטר ב-3 ביולי 1976 לידתה של PSA פיג'ו סיטרואן 2021 סיטרואן הופכת למותג סטלנטיס

שאלות נפוצות

למה לסמל של סיטרואן יש שני סימני שברון?

זה מזכיר את גלגלי השיניים בצורת V (אדרה) שייצרה אנדרה סיטרואן בתחילת הקריירה שלו, לפני שפנה לתעשיית הרכב.

מדוע סיטרואן פשטה את הרגל בשנת 1934?

החברה נטלה על עצמה חובות משמעותיים כדי לממן את צמיחתה, את שיקום מפעל ג'אוול ואת פיתוח ה-Traction Avant, בעוד שמחירי המכירה הנמוכים שלה הגבילו את שולי הרווח שלה. הבנקים סירבו לתמוך בה, והיא הועברה להליך כינוס נכסים ב-21 בדצמבר 1934.

למי שייכת סיטרואן היום?

סיטרואן הוא מותג של קבוצת סטלנטיס, שנוצר בשנת 2021 כתוצאה ממיזוג בין PSA ופיאט קרייזלר.