אריק טראפייר מוביל את דאסו תעופה מאז ינואר 2013. הוא נולד ב-1 ביוני 1960, הצטרף לקבוצה בגיל 24 ובילה את רוב הקריירה שלו במכירת מטוסי קרב לייצוא לפני שתפס את הובלת הפרויקט. תחת הנהגתו, גלזה זמן רב נחשב כבלתי ניתן למכירה מחוץ לצרפת, אך הוא הפך להצלחה מסחרית עולמית. בינואר 2025 הוא גם קיבל על עצמו את תפקיד יו"ר קבוצת התעשייה מרסל דאסו (GIMD). דיוקן של מנהיג דיסקרטי שהחלטותיו חשובות לכל מי שדוגל בערכי הביטחון.

אימון והתחלות

אריק טרפייר הוא מהנדס בוגר חברת Télécom SudParis. הוא סיים את שירותו הצבאי כקצין בחיל הים הצרפתי בשנים 1983 ו-1984, ולאחר מכן הצטרף... דאסו תעופה בשנת 1984. כיום הוא קפטן במילואים בחיל הים. הוא נישא בשנת 1983, והוא אב לשלושה ילדים.

שלושים שנה בשירות היצוא

הקריירה שלו בדאסו תעופה התמקדה כמעט כולה בעניינים בינלאומיים:

1984-1987 משרד תכנון וניהול מערכות נשק.

משרד תכנון וניהול מערכות נשק. 1987-1991 ניהול טכני בינלאומי, אחראי על משא ומתן עם דרום קוריאה, סינגפור, ערב הסעודית, צ'ילה וגרמניה. מעורב במכירת מטוסי הסיור הימיים האטלנטיים.

ניהול טכני בינלאומי, אחראי על משא ומתן עם דרום קוריאה, סינגפור, ערב הסעודית, צ'ילה וגרמניה. מעורב במכירת מטוסי הסיור הימיים האטלנטיים. 1991-1995 אחראי על מכירות באסיה, כולל חוזה מיראז' עם הודו.

אחראי על מכירות באסיה, כולל חוזה מיראז' עם הודו. 1995-2000 אחראי על המכירות באיחוד האמירויות הערביות, שם הוא מנהל את חוזה המיראז' 2000-9.

אחראי על המכירות באיחוד האמירויות הערביות, שם הוא מנהל את חוזה המיראז' 2000-9. 2000-2005 מנהל אזורי המזרח התיכון ואפריקה, לאחר מכן מנהל יצוא צבאי.

מנהל אזורי המזרח התיכון ואפריקה, לאחר מכן מנהל יצוא צבאי. 2006 מנהל כללי בינלאומי.

הוא גם מנהל משא ומתן על ההסכמים התעשייתיים עבור מטוס הדגמה של רחפני הקרב. עֲצָבוֹןבהובלת דאסו אוויאיישן יחד עם סאאב (שוודיה), אלניה (איטליה), RUAG (שוויץ), HAI (יוון) ו-EADS (ספרד). תוכנית אירופאית זו שימשה כמעבדה לטכנולוגיות חמקנות וטייס אוטונומי.

2013: המנכ"ל הצעיר ביותר בתולדות דאסו תעופה

אריק טרפייר, שמונה כדירקטור ב-18 בדצמבר 2012, מונה לנשיא ומנכ"ל ב- ינואר 8 2013מחליף את צ'ארלס אדלסטן. בגיל 52, הוא הופך למנכ"ל החמישי של החברה מאז הקמתה בשנת 1929, והצעיר ביותר שכיהן בתפקיד זה.

הוא ירש מצב פרדוקסלי: ה-Rafale זכה להכרה טכנית, אך אף לקוח זר טרם רכש אותו, והמטוס נתמך רק על ידי הזמנות מממשלת צרפת. האתגר של העשור היה אפוא להפוך תוכנית לאומית להצלחה בייצוא.

המכירות הגדולות של הרפאל תחת הנהגתו

העשור שלאחר מכן הוכיח את צדקו. חוזים מרכזיים שנחתמו מאז 2015:

שנה בארץ להזמין 2015 מצרים 24 רפאל (לקוח ייצוא ראשון), בתוספת הזמנה שנייה בשנת 2021 2015 קטאר 24 רפאל, מאוחר יותר הוגדל ל-36 2016 הודו 36 מטוסי רפאל עבור חיל האוויר הצרפתי 2021 Grèce מטוסי רפאל חדשים ומשומשים 2021 קרואטיה 12 רפאל משומשים 2021 איחוד האמירויות הערבי 80 מטוסי רפאל, הזמנת הייצוא הגדולה ביותר בתולדות התוכנית 2022 אינדונזיה 42 מטוסי רפאל, במספר קבוצות 2024 סרביה 12 רפאל 2025 הודו 26 מטוסי רפאל מרין עבור חיל הים ההודי

הצלחות אלו שינו באופן עמוק את פניה של דאסו תעופה: ספר הזמנות רב שנתי, עלייה בייצור ונראות חסרת תקדים במגזר הצבאי. הן מועילות גם לשותפות העיקריות של התוכנית, תאלס לאלקטרוניקה וספרן למנועי M88. משקיעים המתעניינים בשרשרת ערך זו יכולים לעיין בניתוחים שלנו של...מניית דאסו תעופה,פעולה של תאלס וציר ספרן.

קבצים רגישים: SCAF ו-Falcon

זה לא כל כך פשוט. התוכנית האירופית של מערכת אוויר קרבית עתידית (FCAS)הפרויקט, שהושק עם גרמניה וספרד, התאפיין בחילוקי דעות תעשייתיים חוזרים ונשנים בנוגע לחלוקת המשימות בין דאסו אוויאיישן לאיירבוס. אריק טרפייר הגן בפומבי על הצורך בקבלן ראשי מוגדר בבירור למטוס הקרב, עמדה שהליבה באופן קבוע מתחים עם השותפים.

בצד האזרחי, טווח מטוסי העסקים בז ה-Falcon 6X חווה עיכובים, במיוחד הקשורים למנועים, לפני כניסתו לשירות ופיתוח ה-Falcon 10X. עסקי הפלקון נותרו רגישים יותר לתנאים כלכליים מאשר העסקים הצבאיים.

נשיא GIMD ודמות מובילה בקרב מעסיקים בתעשייה

ב-9 בינואר 2025, אריק טרפייר ירש את צ'ארלס אדלסטן כנשיא קבוצת התעשייה מרסל דאסו (GIMD)חברת האחזקות של משפחת דאסו, אשר שולטת בעיקר בדאסו תעופה ובעלת אחזקה משמעותית בדאסו סיסטמס, היא בעצמה בעלת המניות העיקרית של תאלס. הוא נותר מנכ"ל דאסו תעופה.

הוא גם מחזיק במספר תפקידי ייצוג:

נשיא איגוד תעשיות התעופה והחלל האירופי (ASD), נבחר במאי 2017;

נשיא GIFAS (איגוד תעשיות התעופה והחלל הצרפתיות), נבחר ב-8 ביוני 2017;

נשיא CIDEF (מועצת התעשיות הביטחוניות הצרפתית) ממרץ 2021 עד ינואר 2023;

נשיא UIMM (איגוד התעשיות והמסחר המתכתי), נבחר ב-15 באפריל 2021.

הוא מפקד בלגיון הכבוד מאז ינואר 2025 וחתן מדליית האווירונאוטיקה (2023).

ההגנה האירופית בשנת 2026: מדוע תפקידה חשוב למשקיע

מאז 2022, הגידול בתקציבי הצבא באירופה הפך את מניות הביטחון לאחד הנושאים הנבדקים ביותר בשוק המניות. בהקשר זה, מספר נקודות ראויות לתשומת לב:

ספר ההזמנות : זה מספק נראות לאורך מספר שנים, אך הרווחיות תלויה ביכולת לספק בזמן, ולכן בשרשרת קבלני המשנה.

: זה מספק נראות לאורך מספר שנים, אך הרווחיות תלויה ביכולת לספק בזמן, ולכן בשרשרת קבלני המשנה. מבנה הבקרה דאסו אוויאיישן נמצאת בבעלות הרוב של GIMD, כאשר איירבוס היא בעלת מניות מיעוט משמעותית. לכן, היקף ההנפקה החופשית מוגבל, מה שיכול להגביר את תנודות מחירי המניות.

דאסו אוויאיישן נמצאת בבעלות הרוב של GIMD, כאשר איירבוס היא בעלת מניות מיעוט משמעותית. לכן, היקף ההנפקה החופשית מוגבל, מה שיכול להגביר את תנודות מחירי המניות. חוזי יצוא הם תלויים בהחלטות פוליטיות, במימון ולפעמים גם בהעברות טכנולוגיה, כאשר לוח הזמנים ליישום לעתים קרובות אינו ודאי.

הם תלויים בהחלטות פוליטיות, במימון ולפעמים גם בהעברות טכנולוגיה, כאשר לוח הזמנים ליישום לעתים קרובות אינו ודאי. קריטריונים של ESG חלק מהקרנות אינן כוללות נשק, אחרות שילבו אותו מחדש מאז 2022. זה משפיע על הביקוש לניירות ערך אלה.

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שאלות נפוצות

מאז מתי אריק טרפייר היה אחראי על דאסו אוויאיישן?

הוא מכהן כיו"ר ומנכ"ל דאסו אוויאיישן מאז ה-8 בינואר 2013.

מה היה תפקידו של אריק טרפייר במכירת הרפאל?

מנהל בינלאומי לשעבר, הוא הוביל את אסטרטגיית הייצוא שאפשרה את החוזים הראשונים (מצרים וקטאר ב-2015, הודו ב-2016), ולאחר מכן את הזמנת השיא של 80 רובי Rafale על ידי איחוד האמירויות הערביות ב-2021.

מהו GIMD בראשות אריק טראפייר?

קבוצת מרסל דאסו התעשייתית היא חברת האחזקות המשפחתית השולטת בדאסו תעופה. אריק טרפייר מונה ליו"ר החברה ב-9 בינואר 2025.

האם אריק טרפייר הוא נשיא UIMM?

כן, הוא נבחר לנשיא איגוד התעשיות והמסחר המתכתי ב-15 באפריל 2021.