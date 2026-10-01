ג'רארד מסטראלט הוא אחד המנהיגים שעיצבו בצורה המשמעותית ביותר את נוף האנרגיה הצרפתי בשלושים השנים האחרונות. הוא נולד ב-1 באפריל 1949 בפריז, הוביל את הפיכתה של Compagnie de Suez לקבוצה תעשייתית, ניהל את המיזוג עם Gaz de France בשנת 2008, ולאחר מכן עמד בראש GDF Suez, ששמה שונה ל-Engie בשנת 2015. ביוגרפיה זו משחזרת את הקריירה שלו, את ההחלטות המרכזיות שאפיינו אותה, את המחלוקות שעורר, ואת המשמעות של מורשתו בשנת 2026 עבור משקיעים העוקבים אחר מגזר האנרגיה.

השכלה: פרופיל מהנדס ועובד מדינה בכיר

ג'רארד מסטרלה הלך בעקבות מסלול קריירה טיפוסי של האליטה המנהלית הצרפתית, עם התמקדות מדעית חזקה. הוא תלמיד לשעבר של בית הספר הפוליטכני (מחזור 1968), בוגר בית הספר הלאומי לתעופה אזרחית (1971), המכון ללימודים פוליטיים בטולוז (1973), ולאחר מכן של ה-ENA, שם סיים את לימודיו בשנת 1978 עם מחזור "פייר מנדס פראנס".

עם סיום לימודיו בבית הספר הלאומי למנהל (ENA), הוא הצטרף למשרד האוצר כמנהל אזרחי. מספטמבר 1982 עד יולי 1984, הוא שימש כיועץ טכני לענייני תעשייה במשרדו של ז'אק דלורס, אז שר הכלכלה והאוצר. ניסיון זה בברסי (משרד האוצר) סיפק לו הבנה מעמיקה של הקשר בין הממשלה לתאגידים גדולים, נכס שיוכיח את עצמו כיקר ערך לאורך הקריירה המאוחרת שלו.

מחברת סואץ לפיננסים ועד לחברה הכללית של בלגיה

בשנת 1984 הצטרף לחברת סואץ הפיננסית כמנהל פרויקטים. הוא טיפס במהירות בסולם הדרגות: סגן הנציג הכללי לענייני תעשייה בשנת 1986, מנכ"ל חברת European Rights (חברת בת של סואץ) בשנת 1987, ולאחר מכן סגן מנכ"ל החברה בשנת 1991. לאחר מכן, הפך למנכ"ל ויו"ר הוועד הפועל של... Société Générale de Belgique, אחת מחברות האחזקות התעשייתיות הוותיקות ביותר באירופה, שאת פיתוחה הוא מוביל.

החוויה הבלגית הזו הייתה מכרעת: סואץ החזיקה שם במניות בתחומי החשמל (Electrabel), הפיננסים והתעשייה. זה מסביר מדוע בלגיה נותרה, עד היום, אבן יסוד בפעילות הקבוצה, שלימים תהפוך לאנג'י.

1995-2008: הפיכתה של סואץ לקבוצת שירותים

בשנת 1995, ג'רארד מסטרלה נכנס לתפקיד ראש חברת Compagnie de Suez. האסטרטגיה שלו הייתה ברורה: למקד מחדש את התאגיד הפיננסי בשלושה עסקי ליבה, אנרגיה, מים וניקיוןכדי להשיג זאת, הוא יזם את המיזוג עם Lyonnaise des Eaux. בשנת 1997 הוקמה Suez Lyonnaise des Eaux, בה הוא כיהן כיו"ר הדירקטוריון, בעוד ז'רום מונוד, המנהל ההיסטורי של Lyonnaise, כיהן כיו"ר הדירקטוריון.

לאחר מכן חזרה הקבוצה לשם סואץ. בשנת 2003 היא אימצה מבנה ניהולי של דירקטוריון, כאשר ג'ראר מסטרלה הפך ליו"ר ומנכ"ל. במהלך תקופה זו, סואץ מכרה בהדרגה את פעילותה הפיננסית ומיצבה את עצמה כשחקנית אירופית בתחום התשתיות, כלומר שירותים חיוניים (חשמל, גז, מים, פסולת).

2008: מיזוג GDF סואץ, נישואין בין מדינות

המיזוג בין גז דה פראנס לסואץ, שהושלם ביולי 2008, הוא המבצע הסמלי ביותר בקריירה שלו. המיזוג, שהוכרז כבר בשנת 2006 בהקשר של איום על הצעת רכש זרה לסואץ, דרש חקיקה שתאפשר למדינה הצרפתית להפחית את חלקה בגז דה פראנס מתחת לסף המינימום שהיה נדרש לשמור עליו. הקבוצה החדשה, GDF סואץ, הופכת לאחת מחברות האנרגיה המובילות בעולם. ג'רארד מסטרלה היה המנכ"ל שלה מיולי 2008 עד מאי 2016, ובמקביל נותר יו"ר מועצת המנהלים של Suez Environnement, ענף המים והפסולת אשר נסחר בבורסה בנפרד.

עבור משקיעים, מיזוג זה ממחיש נקודה מרכזית: במגזרים מוסדרים, ערך החברה תלוי באותה מידה באסטרטגיה התעשייתית שלה כמו ביחסיה עם המדינה כבעלת מניות. זהו קריטריון שיש לקחת בחשבון בעת ​​ניתוח המצב של ימינו...פעולת Engieשמדינת צרפת נותרה בעלת מניות מרכזית בה.

2015: GDF סואץ הופכת לאנג'י

בשנת 2015, GDF Suez שינתה את שמה והפכה ל- אנג'ימעבר למיתוג מחדש, הקבוצה מכריזה על מעבר לכיוון אנרגיות מתחדשות, שירותי אנרגיה והפסקה הדרגתית של פחם. עם זאת, מעבר זה מגיע באיחור, על פי מספר משקיפים: במאמר מפברואר 2020, לה מונד היא התייחסה ל"טעויות אסטרטגיות" שפגעו במעבר של הקבוצה, וציינה כי המעבר ה"ירוק" החל באמת רק בשנת 2013.

ב-3 במאי 2016, ג'רארד מסטרלה ויתר על הניהול הכללי כדי איזבל קוכר וממשיך בתפקיד יו"ר הדירקטוריון. בשנת 2018, הוא מעביר את תפקיד היו"ר ל ז'אן פייר קלמדייהמאז 2021, קתרין מקגרגור משמשת כמנכ"לית של Engie.

המחלוקות: פיצויים ותוכניות פנסיה משלימות

כמו מנכ"לים רבים מחברות CAC 40 בני דורו, ג'רארד מסטרלה עמד בלב הדיונים על שכר מנהלים:

2012 שכרו הכולל הגיע ל-3,005,079 אירו, ירידה קלה (-2,7%) בהשוואה לשנת 2011, אשר הציבה אותו אז במקום השמיני בדרוג 40 ה-CAC (נתונים שנלקחו מויקיפדיה המבוססים על עיתונות כלכלית).

שכרו הכולל הגיע ל-3,005,079 אירו, ירידה קלה (-2,7%) בהשוואה לשנת 2011, אשר הציבה אותו אז במקום השמיני בדרוג 40 ה-CAC (נתונים שנלקחו מויקיפדיה המבוססים על עיתונות כלכלית). אוקטובר 2014 סכום הפנסיה המשלימה שלו, המוערך ב-21 מיליון יורו ופורסם על ידי CGT, מעורר מחלוקת בתקופה שבה הקבוצה רושמת הפסדים כבדים לשנת הכספים 2013. הוועדה העליונה לממשל תאגידי סבורה שהתוכנית תואמת את קוד Afep-Medef; עמנואל מקרון, אז שר הכלכלה, מציין כי המדינה תצביע נגד סוג זה של החלטה בעתיד.

סכום הפנסיה המשלימה שלו, המוערך ב-21 מיליון יורו ופורסם על ידי CGT, מעורר מחלוקת בתקופה שבה הקבוצה רושמת הפסדים כבדים לשנת הכספים 2013. הוועדה העליונה לממשל תאגידי סבורה שהתוכנית תואמת את קוד Afep-Medef; עמנואל מקרון, אז שר הכלכלה, מציין כי המדינה תצביע נגד סוג זה של החלטה בעתיד. 2016 מאי לאחר שהפך ליו"ר שאינו בכיר, הוא מודיע שהוא מוותר על משכורת היו"ר שלו (350,000 אירו לשנה), המשולם לקרן התאגידית Engie.

אירועים אלה תרמו לשינויים בניהול של חברות צרפתיות רשומות: הצבעות מחייבות של בעלי מניות על שכר מנהלים ("אומרו על שכר", חוק Sapin 2 משנת 2016), ותקנות מחמירות יותר על פנסיות משלימות. עבור בעל מניות בודד, קריאת סעיף "ממשל תאגידי" במסמך הרישום האוניברסלי היא כעת חלק מכל סקירת ממשל תאגידי. ניתוח פונדמנטלי רְצִינִי.

פריז יורופלס, FACE ודיפלומטיה כלכלית

בנוסף לתפקידיו התפעוליים, ג'ראר מסטרלה עמד בראש פריז יורופייס, העמותה המקדמת את פריז כמרכז פיננסי, כמו גם את הקרן לפעולה נגד הדרה (FACE) משנת 2007 עד 2020. בשנת 2015 מונה ל"שגריר ללמידה"; באפריל 2016, סגולן רויאל הפקידה בידיו משימה בנושא מחיר הפחמן באירופה, בעקבות COP21.

אחרי אנגי, הוא הפך ליו"ר בכיר שלהסוכנות הצרפתית לפיתוח אלולה (אפאלולה), האחראי על שיתוף הפעולה הפרנקו-סעודי סביב אתר מורשת זה. בפברואר 2024 מינה אותו עמנואל מקרון לנציג צרפת לפרויקט. המסדרון הכלכלי של הודו, המזרח התיכון ואירופה (IMEC). הוא גם כיהן בדירקטוריונים רבים: Société Générale, מועצת הפיקוח של סימנס, שולחן עגול אירופי של תעשיינים, ומספר ועדות מייעצות בינלאומיות בסין ובהונג קונג.

הוא מפקד בלגיון הכבוד (2016) ומפקד במסדר ההצטיינות הלאומי.

מה המסע שלו מלמד את המשקיע בשנת 2026

הקריירה של ג'רארד מסטרלה שופכת אור על שלוש מציאויות שימושיות לכל מי שמשקיע בערכי האנרגיה והשירותים הציבוריים:

מיזוגים גדולים משנים את אופי המניה. בעל המניות של סואץ בשנת 1995 היה הבעלים של חברת אחזקות פיננסיות; בעל המניות בשנת 2008, חברת אנרגיה משולבת; ובעל המניות בשנת 2026, קבוצה המתמקדת באנרגיה מתחדשת ותשתיות. יש לבחון מחדש את תזת ההשקעה בכל שלב. פירוק פעילויות לפעמים יוצר ערך. חברת Suez Environnement, בראשות ג'רארד מסטרלה במשך זמן רב, הונפקה לציבור בשנת 2008 לפני שהפכה למרכזית בהצעת הרכישה של Veolia בשנים 2020-2022. אלו שעוקבים אחר...מניות Veolia הם מכירים היטב את הפרק הזה, שעיצב מחדש את תחום המים והפסולת בצרפת. לממשל יש מחיר. מחלוקות בנוגע לתגמולים לא שינו כשלעצמן את מסלול שוק המניות של אנגי, אך הן האיצו את מעורבות בעלי המניות בהחלטות הדירקטוריון.

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שנה שלב 1949 נולד בפריז (1 באפריל) 1978 בוגר ENA, הצטרף למשרד האוצר 1982-1984 יועץ טכני של ז'אק דלורס, שר הכלכלה 1984 הצטרפות לחברת סואץ הפיננסית 1995 לוקח את הובלת חברת סואץ 1997 לידתה של סואץ ליונז דה או 2008 מיזוג GDF סואץ, מנכ"ל הקבוצה החדשה 2015 GDF סואץ הופך לאנג'י 2016 איזבל קוכר מונתה למנכ"לית; הוא נשאר יו"ר 2018 ז'אן-פייר קלמאדייה מחליף אותו כיו"ר אנגי 2024 נציג צרפת במסדרון IMEC

שאלות נפוצות

מה היה תפקידו של ג'ראר מסטרלה ביצירתה של אנגי?

הוא הוביל את המיזוג בין גז דה פראנס לסואץ בשנת 2008, ולאחר מכן עמד בראש GDF סואץ עד 2016. הקבוצה אימצה את השם Engie בשנת 2015, תחת יו"ריו.

מי ירש את ז'ראר מסטרלה באנג'י?

איזבל קוכר החליפה אותו כמנכ"לית במאי 2016, וז'אן-פייר קלמאדייה כיו"ר מועצת המנהלים בשנת 2018.

מדוע עורר המצנח המוזהב שלו מחלוקת?

באוקטובר 2014, הסכום שהוזכר (21 מיליון אירו) פורסם בזמן ש-GDF Suez רשמה הפסדים שיאים והכינה תוכנית קיצוץ עלויות. ההסדר נחשב תואם את קוד Afep-Medef, אך הוא הצית את הוויכוח על ויסות שכר הבכירים.