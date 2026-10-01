ז'אן לואיס בפה הוא הוביל את סן-גוביין במשך למעלה משני עשורים, בין השנים 1986 ל-2007, לפני שכיהן כיו"ר הדירקטוריון עד 2010. הוא נולד ב-11 באוגוסט 1941 בניס, בוגר בית הספר להנדסה בקורס דה מיינס, ומגלם דור של מנהלים עסקיים צרפתיים מובילים שהוכשרו בצמרת השירות הציבורי והשתכנעו בתפקיד האסטרטגי של התעשייה. מעבר לסן-גוביין, הוא השפיע על הדיון הציבורי באמצעות דוחותיו וספריו על מדיניות תעשייתית. מבט לאחור על קריירה שממשיכה להשפיע על בחירותיהן של קבוצות התעשייה של CAC 40.

השכלה: פוליטכניק, מכרות ומדעים

ז'אן-לואי בפה, בנם של מהנדס ומורה, התכונן לבחינות תחרותיות בליסיה מסנה בניס והתקבל ל...פוליטכניקה אקולית בשנת 1960. הוא הפך למהנדס של חיל המכרות ב-1963 למד גם ב-École nationale supérieure du pétrole et des moteurs והשיג דיפלומה מ-Institut d'études politiques de Paris (1966, מדור כלכלה-פיננסים).

התחלות בניהול אנרגיה

הוא החל את דרכו כמהנדס כרייה בקלרמון-פראן, ולאחר מכן בין השנים 1967 ל-1974 הצטרף למחלקת הדלקים של משרד התעשייה, שם הפך לראש שירות "הזיקוק והניצול" ולאחר מכן לסגן המנהל. ניסיון זה העניק לו ידע מעמיק באנרגיה ובקשר בין המדינה לתעשייה, שני נושאים שעקבו אחריהם לאורך כל הקריירה שלו.

1974-1986: עלייתה של סן גוביין

בשנת 1974, הצטרף ז'אן-לואי בפה סן גובין כמנהל התכנון. לאחר מכן הוא נכנס לתפקיד המנכ"ל, ואז כנשיא Pont-à-Mousson, חברת בת המתמחה בצינורות ברזל יצוק, ובמקביל ניהל את ענף "הצינורות והמכניקה" של הקבוצה בין השנים 1979 ל-1982. במרץ 1982, שנת הלאמתה של סן-גוביין, הוא מונה למנכ"ל שלה.

בינואר 1986, הוא ירש את רוג'ר פורו בתפקיד נשיא ומנכ"להוא מונה תחת נשיאותו של פרנסואה מיטראן ואושר על ידי ז'אק שיראק, אז ראש הממשלה, והוביל את הפרטת סן-גובן, ההפרטה הגדולה הראשונה של ממשלת המגורים המשותפת, בסוף 1986.

1986-2007: עשרים שנה בראשות סן-גוביין

תחת הנהגתו, עברה סן-גוביין טרנספורמציה עמוקה. הקבוצה, שהתמקדה באופן היסטורי בזכוכית, הרחיבה את נוכחותה בחומרי בניין והפצת חומרים, והפכה לבלתי-מוכרת מאוד. בין אבני הדרך המרכזיות בתקופה זו נמנו רכישת החברה האמריקאית נורטון בשנת 1990, שהפכה את הקבוצה למובילה עולמית בחומרי שפשוף, ולאחר מכן רכישת החברה הבריטית BPB, המתמחה בלוחות גבס, בשנת 2005.

אסטרטגיה זו הפכה את סן-גוביין לאחת המומחיות המובילות בעולם בתחום הדיור והבנייה, מעמד שיורשיו המשיכו וחיזקו. ז'אן-לואי בפה נותר מנכ"ל עד יוני 2007, ולאחר מכן כיהן כיו"ר הדירקטוריון עד 2010; פייר-אנדרה דה צ'אלנדר ירש אותו כמנכ"ל. מאז יולי 2021, הקבוצה מנוהלת על ידי בנואה באזין.

עבור משקיעים, ההיסטוריה של סן-גוביין תחת בפה מראה כיצד חברה תעשייתית בת מאה שנה יכולה לחדש את עצמה באמצעות רכישות חוזרות. הניתוח שלנו שלמניית סנט גוביין מפרט את הפרופיל הנוכחי שלה, המתמקד בבנייה בת קיימא ושיפוץ חסכוני באנרגיה.

הדיון על שכר ואזבסט

כמו מנהלים אחרים בני דורו, ז'אן-לואי בפה ספג ביקורת מכמה חזיתות. בשנת 2007, הוא היה בין המנכ"לים הצרפתים בעלי השכר הגבוה ביותר, עם שכר מוערך של 10,2 מיליון אירו על פי דירוגי עיתונות באותה שנה. יתר על כן, במהלך כהונתו בראשות פונט-א-מוסון, הוא היה מטרה למתנגדי השימוש באזבסט, על רקע מחלוקות שפקדו את כל תעשיית החומרים. לסוגיית האזבסט הייתה השפעה שלילית מתמשכת על תדמית הקבוצה ומעמדה המשפטי, במיוחד בארצות הברית.

הוגה דעות על מדיניות תעשייתית

ז'אן-לואי בפה ביסס את מעמדו כקול משפיע על עתיד התעשייה הצרפתית:

בשנת 2004, ז'אק שיראק הטיל עליו משימה להחיות את המדיניות התעשייתית. הדו"ח שלו מינואר 2005, לקראת מדיניות תעשייתית חדשה, הוביל ליצירת ה- סוכנות החדשנות התעשייתית , אשר מכהן כיו"ר מועצת הפיקוח שלה מאז ספטמבר 2005;

, אשר מכהן כיו"ר מועצת הפיקוח שלה מאז ספטמבר 2005; בשנת 2002 ייסד יחד עם חתן פרס נובל לכלכלה רוברט סולו את מרכז סן-גוביין למחקר בכלכלה, שהפך למרכז קורנו, ולאחר מכן לקרן קורנו (2010), אותה הם מכהנים יחד בראשותם;

הוא פרסם מספר מאמרים עם סויל: צרפת חייבת לבחור (2012), צרפת חייבת לפעול (2013), המפתחות לכוח (2015) ו טרנספורמציה או מוות: תאגידים גדולים מול סטארט-אפים (2017).

התזה המרכזית שלו: אל מול הצמד ארה"ב-סין, כוחה של מדינה נשען על תעשיית היצוא שלה, על הטכנולוגיות שלה, על האנרגיה שלה ועל היכולות הצבאיות שלה. הוא תומך באסטרטגיה תעשייתית קוהרנטית בהובלת המדינה ומבקר את הדה-אינדוסטריליזציה של צרפת. חלק מהרעיונות הללו זכו לתהודה רבה מאז משבר הבריאות, עם דיונים על ריבונות תעשייתית והעברה מחדש של עובדים.

Lazard, Engie, Le Monde: קריירה שנייה כחבר דירקטוריון

לאחר סן גוביין, ז'אן-לואי בפה הפך ליועץ בכיר של הבנק. לאזארדהוא כיהן בדירקטוריונים של GDF Suez ולאחר מכן של Engie בין השנים 2008 ל-2015, שם כיהן כיו"ר ועדת המינויים והתגמולים, בדירקטוריון של סימנס (2008-2013), בדירקטוריון של קבוצת בריסל למברט (2001-2013), ובדירקטוריון של קייס דה דיפו (2014-2019). כמו כן, הוא כיהן כדירקטור ב-BNP Paribas ובגז דה פראנס. הוא חבר בדירקטוריון של הקבוצה מאז 1994. לה מונדהוא מונה לנשיא החברה ב-5 באוקטובר 2017.

תפקידו ב-Engie מקרב אותו לסוגיות אנרגיה מרכזיות, מגזר שאנו מנתחים בפרט בגיליון העובדות שלנו על...פעולת Engie.

הבחנות

ז'אן-לואי בפה הוא קצין גדול בלגיון הכבוד (2007), צלב גדול במסדר ההצטיינות הלאומי (2016) ומפקד במסדר האמנויות והספרות (2005). הוא זכה לאותות הוקרה רבים מחו"ל, כולל מסדר השמש העולה (יפן). כחובב אופרה, הוא עמד בראש האגודה לקידום האופרה הלאומית של פריז.

מה המסע שלו מלמד את המשקיע

קבוצות תעשייתיות ממציאות את עצמן מחדש בשלבים. סן-גוביין שינתה את מרכז הכובד שלה מבלי לשנות את שמה: צריך להסתכל על פירוט ההכנסות לפי תחומי עסקים כדי להבין את ערכה.

סן-גוביין שינתה את מרכז הכובד שלה מבלי לשנות את שמה: צריך להסתכל על פירוט ההכנסות לפי תחומי עסקים כדי להבין את ערכה. רכישות גדולות הן הימורים. הם יוצרים ערך אם האינטגרציה מצליחה, אך מכבידים על חוב לטווח קצר.

הם יוצרים ערך אם האינטגרציה מצליחה, אך מכבידים על חוב לטווח קצר. ההקשר הפוליטי חשוב. הלאמה, הפרטה, מדיניות תעשייתית: החלטות ציבוריות השפיעו עמוקות על מסלולה של סן-גוביין.

סן-גוביין ואנג'י זכאיות ל אֲפוּנָהכלי ההשקעה הסטנדרטי עם הטבות מס להשקעה לטווח ארוך במניות צרפתיות. מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות.

שאלות נפוצות

כמה זמן עמד ז'אן-לואי בפה בראש סן-גובן?

הוא היה נשיא ומנכ"ל החברה מינואר 1986 עד יוני 2007, ולאחר מכן יו"ר הדירקטוריון עד 2010.

אילו ספרים כתב ז'אן-לואי בפה?

במיוחד צרפת חייבת לבחור (2012), צרפת חייבת לפעול (2013), המפתחות לכוח (2015) ו להפוך או למות (2017), כולם פורסמו על ידי הוצאת Seuil.

מהי סוכנות החדשנות התעשייתית?

גוף ציבורי שהוקם בשנת 2005 בעקבות דו"ח שלו על מדיניות תעשייתית, שנועד לתמוך בפרויקטים גדולים של מחקר וחדשנות. הוא היה יו"ר מועצת הפיקוח שלו.