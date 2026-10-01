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פיליפ קרוזט עמד בראש מועצת המנהלים של Vallourecהמומחה הצרפתי לצינורות חלקים, בין השנים 2009 ל-2020. נולד ב-18 באוקטובר 1956, בניי-סור-סן, סיים את לימודיו כראשון במחזור ב-ENA (בית הספר הלאומי למנהל), עבד במועצת המדינה, ולאחר מכן בילה למעלה מעשרים שנה בסן-גובן. הוא לקח על עצמו את הנהגת ואלורק בשיא פריחת הנפט, לפני שניהל את אחד המשברים הקשים ביותר בתולדות הקבוצה. הקריירה שלו היא דוגמה להבנת מניות מחזוריות והסיכונים הכרוכים בחוב.

חינוך: Sciences Po, ENA ומועצת המדינה

פיליפ קרוז, תלמיד בליסיה פסטר בניי-סור-סן, סיים את לימודיו באוניברסיטת סיינס פו פריז (1976, מחלקת שירות הציבור). לאחר מכן הוא החל אתבית הספר הארצי למינהלשממנו הוא יוצא ראש כיתתו בשנת 1981. הוא החל את הקריירה שלו ב מועצת המדינה, כאוביד ואז כמאסטר של בקשות.

בשנת 1983 הוא נישא לסילבי הובאק, עובדת מדינה בכירה שתשמש כראש הסגל של הנשיא פרנסואה הולנד בין השנים 2012 ל-2015.

עשרים ושתיים שנים בסן-גוביין (1986-2008)

בשנת 1986, פיליפ קרוזט הצטרף סן גובין, בראשותו של ז'אן-לואי בפה, כמנהל התוכנית. הוא מילא שם תפקידים שונים, הן תפעוליים והן פיננסיים:

1989-1992 : מנהל כללי של מפעלי הנייר קונדאט;

: מנהל כללי של מפעלי הנייר קונדאט; 1992-1996 : נציג כללי של ספרד ופורטוגל;

: נציג כללי של ספרד ופורטוגל; מ 1996 : מנהל חטיבת הקרמיקה התעשייתית;

: מנהל חטיבת הקרמיקה התעשייתית; מ 2000 סגן מנכ"ל אחראי על כספים, רכש ו-IT, ולאחר מכן על חטיבת הפצת מבנים.

מסלול קריירה זה העניק לו ניסיון מקיף בקבוצות תעשייתיות גלובליות: ניהול מפעלים, פיקוח פיננסי והפצה. כדי להבין טוב יותר את החברה שהכשירה אותו, עיינו בניתוח שלנו של...מניית סנט גוביין.

2009: תחילת תפקיד בואלורק

באפריל 2008, פיליפ קרוזט הצטרף לדירקטוריון של ואלורק; שנה לאחר מכן, ב... 2009הוא מונה ליו"ר הדירקטוריון. כהונתו חודשה לארבע שנים במרץ 2012. הוא גם כיהן כדירקטור ב-EDF משנת 2009 למשך חמש שנים, ועמד בראש הוועדה למעקב אחר התחייבויות גרעיניות.

ואלורק הייתה אז בשיאה. הקבוצה ייצרה צינורות פלדה חלקים, ששימשו בעיקר לקידוחי נפט וגז (המכונים צינורות OCTG), אך גם לתחנות כוח ולתעשייה. מחירי הנפט נותרו גבוהים באופן עקבי, הביקוש היה חזק והמניה הייתה בין המניות המובילות בבורסת פריז.

2009-2014: השקעה לצמיחה

האסטרטגיה לתקופה זו היא לחזק את נוכחותה של Vallourec באזורים עם צמיחה חזקה בייצור פחמימנים: ברזיל (עם מפעל פלדה חדש ומפעל גלגול שנבנה בשיתוף פעולה עם Sumitomo היפנית), ארצות הברית (שם פריחת גז פצלי ונפט תומכת בביקוש), והמזרח התיכון. השקעות אלו מגדילות את כושר הייצור והחוב של הקבוצה, בהתבסס על ההנחה שהביקוש יישאר חזק.

בשנת 2010, שכרו הוערך ב-2,73 מיליון יורו, סכום שספג ביקורת מצד חלק מהבעלי המניות, על פי העיתונות באותה תקופה, שראו באסטרטגיה שאפתנית מדי.

2014-2020: משבר הנפט והידרדרות שוק המניות לגיהנום

הירידה החדה במחירי הנפט מהמחצית השנייה של 2014 שינתה הכל. חברות הנפט צמצמו באופן דרסטי את השקעותיהן בקידוחים, נפחי הצינורות והמחירים צנחו, ו-Vallourec, עמוסה בעלויות קבועות וחובות, סבלה מסדרת הפסדים. הקבוצה השיקה תוכניות לצמצום עלויות ולצמצום קיבולת, במיוחד באירופה.

בשנת 2016, Vallourec ביצעה גיוס הון של כמיליארד יורו, עם כניסתן של Nippon Steel & Sumitomo Metal ותמיכתה של Bpifrance, בעלת מניות ציבורית. פעולה זו אפשרה לחברה להתגבר על אתגריה, במחיר של דילול משמעותי עבור בעלי המניות הקיימים.

התקופה התאפיינה גם בפרשת מפעלי הפלדה.אסקובל, בסן-סולב (נורד), שבה ואלורק הייתה בעלת מניות ולקוח שלה. תפקידה של הקבוצה בניסיונות להשתלט על האתר ספג ביקורת קשה, בעיקר בסרט התיעודי אסקובאל, הקרב על הפלדה מאת אריק גארה.

פיליפ קרוזט עוזב את הדירקטוריון ב 2020אדואר גינוט ירש אותו.

אחרי קרוזט: ארגון מחדש והתחלה חדשה

בשנת 2021, עברה Vallourec ארגון מחדש פיננסי משמעותי: חלק גדול מחובותיה הומר להון עצמי, ונושים, כולל קרן אפולו, הפכו לבעלי המניות העיקריים. אחזקותיהם של בעלי המניות הקיימים דוללו משמעותית. תחת הנהגתו של פיליפ גילמוט, שמונה בשנת 2022, סגרה הקבוצה את מפעליה הגרמניים, התמקדה מחדש באתרים הרווחיים ביותר שלה (ברזיל, ארצות הברית) והפחיתה באופן דרסטי את חובה. בשנת 2025, הודיעה ArcelorMittal על רכישת כ-28% מהמניות שבידי אפולו.

כדי לעקוב אחר מצבה הנוכחי של הקבוצה, תוצאותיה ותחזיתה, עיינו בניתוח שלנו שלמניית ואלורק.

לקחים למשקיע

ביצועיו של ואלורק בתקופת כהונתו של פיליפ קרוזה הם אחת הדוגמאות הנחקרות ביותר בבורסה לניירות ערך של פריז. ארבע נקודות עיקריות:

מניה מחזורית נשפטת על פני המחזור המלא. רווחי שיא בשיאו של מחזור לא בני קיימא. הערכת שווי של קבוצה כמו Vallourec על סמך תוצאותיה מ-2008 או 2013 הייתה כמו לשכוח שמחיר הנפט עלול לרדת. חובות מעצימים הכל. בתקופת גאות, זה מזרז צמיחה; בתקופת שפל, זה מאיים על ההישרדות. יחס החוב נטו לרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) הוא מדד מפתח שיש לנטר. הגדלות הון והמרות חוב מדללות. בעל מניות ששומר על מניותיו במהלך ארגון מחדש עלול לאבד את רוב השקעתו, גם אם החברה תשרוד. ענייני ממשל. דירקטוריון ניהולי הנשלט על ידי דירקטוריון מפקח, עם בעל מניות ציבורי בבירה, אינו מגן מפני טעויות אסטרטגיות.

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שנה שלב 1956 נולד בניי-סור-סן (18 באוקטובר) 1981 סיים את לימודיו ב-ENA, מצטיין כיתתו; הצטרף למועצת המדינה 1986 הצטרפות לסנט גוביין 2000 סגן מנכ"ל סנט גוביין 2008 חבר מועצת המנהלים של Vallourec 2009 יו"ר מועצת המנהלים של Vallourec; דירקטור ב-EDF 2012 חודש המנדט לארבע שנים 2016 הגדלת הון עם Nippon Steel ו-Bpifrance 2020 הוא עוזב את תפקיד יו"ר הדירקטוריון

שאלות נפוצות

מתי פיליפ קרוזט ניהל את ואלורק?

הוא כיהן כיו"ר מועצת המנהלים של Vallourec בין השנים 2009 ל-2020, לאחר שכיהן בדירקטוריון המפקח שלה מאפריל 2008.

מדוע ירד מחיר המניה של ואלורק במהלך כהונתו?

בעיקר עקב קריסת מחירי הנפט משנת 2014 ואילך, אשר הפחיתה את הביקוש לצינורות קידוח, בעוד שהקבוצה הייתה בחובות כבדים לאחר השקעותיה בצמיחה.

מה היה מסלול הקריירה של פיליפ קרוזט לפני ואלורק?

הוא סיים את לימודיו כראש כיתתו ב-ENA בשנת 1981, החל את דרכו במועצת המדינה לפני שבילה יותר מעשרים שנה בסן-גוביין, ובסופו של דבר הפך לסגן מנכ"ל.