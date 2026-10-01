כמה הוא הרוויח? עמנואל פאבר בראש דנונה? השאלה עולה לעתים קרובות, שכן ראש קבוצת המזון לשעבר הבדיל את עצמו מעמיתיו ב-CAC 40 באמצעות מספר הטבות ציבוריות: פנסיה משלימה, חבילת פיצויים והפחתה מרצון בשכרו הקבוע במהלך משבר הקורונה. דף זה אוסף את הנתונים הזמינים, תמיד כולל שנה ומקור, מציב את שכרו בהקשר של הקריירה שלו ומסביר מה בעל מניות יכול לקחת ממנו בשנת 2026.

מי זה עמנואל פאבר?

עמנואל פאבר, שנולד ב-22 בינואר 1964 בגרנובל, סיים את לימודיו בבית הספר למנהל עסקים של פריז (HEC) (1986). הוא התחיל את לימודיו ב-Bain & Company, עבר לבנק Barings, ולאחר מכן הצטרף ל-Legris Industries בשנת 1993 כמנהל אדמיניסטרטיבי וכספי, לפני שהפך למנכ"ל החברה בשנת 1996.

הוא הצטרף לדנונה בשנת 1997 כמנהל כספים, אסטרטגיה ומערכות מידע, מונה למנהל כספים ראשי ולחבר הוועד המנהל בשנת 2000, ולאחר מכן לסגן נשיא אזור אסיה-פסיפיק בשנת 2005. בין השנים 2008 לספטמבר 2014, הוא כיהן כסגן מנכ"ל, ולאחר מכן ירש את פרנק ריבוד בתפקיד. מנהל כללי באוקטובר 2014. בשנת 2017, הוא מילא מספר תפקידים והפך נשיא ומנכ"להוא עזב את הקבוצה במרץ 2021.

הקריירה שלו קשורה באופן בלתי נפרד לכלכלה החברתית: הוא השיק את המיזם המשותף גראמין דנונה פודס בבנגלדש עם מוחמד יונוס (2006), פיקח על הקמת קרן ההשקעות דנונה קהילות, ובשנת 2020 הוביל את אימוץ מעמד של מיזם חברתי על ידי דנונה.חברה מונעת משימהאושר על ידי יותר מ-99% מבעלי המניות.

שכרו של עמנואל פאבר: נתונים לפי שנה

הנתונים שלהלן נלקחו ממידע שפורסם באסיפות הכלליות של דנונה ודווח על ידי עיתונות עסקית וויקיפדיה. לפרטים רשמיים (שכר קבוע, שכר משתנה שנתי, מניות ביצועים), אנא עיינו במסמך הרישום האוניברסלי של דנונה לשנה הרלוונטית.

תרגיל פונקציה תגמול מדווח מָקוֹר 2016 מנהל כללי 4,82 מיליון אירו (כפי 170 מהשכר הממוצע של עובדי הקבוצה) עיתונות כלכלית, מצוטטת על ידי ויקיפדיה 2018 מנכ"ל 2,8 מיליון אירו, אושרו על ידי 98% מהאסיפה הכללית השנתית ב-25 באפריל 2019 האסיפה הכללית של דנונה 2019 2020 מנכ"ל ריבית קבועה הופחתה ב-30% לשארית השנה, לבקשתו החלטת הדירקטוריון, מאי 2020

יש לציין שתי נקודות. ראשית, הסכומים משנה לשנה אינם ניתנים להשוואה ישירה: הרכיב המשתנה והערכת מניות הביצועים תלויים בתוצאות ובשוק המניות. שנית, הירידה בין 2016 ל-2018 אינה מעידה על ירידה בשכר הבסיס, אלא על שינוי ברכיבים המשתנים והארוכי טווח.

הוויתורים שעוררו סערה

פנסיה משלימה ופיצויי פיטורים (2019)

באסיפה הכללית ב-25 באפריל 2019, הודיע ​​עמנואל פאבר על התפטרותו מתפקידו פיצוי על עזיבה כפויה ואל שלו פנסיה משלימה מוגדרתפנסיה משלימה זו, המוערכת ב-1,2 מיליון אירו לשנה, מהווה הטבה משמעותית. הוא ציין כי בכוונתו לקבל רק את תוכנית הפנסיה הסטנדרטית לעובדי הקבוצה. צעד זה עומד בניגוד חריף למחלוקות סביב מנהלים אחרים ב-CAC 40 באותו הזמן.

הפחתה של 30% בעלויות הקבועות במהלך משבר הבריאות (2020)

במאי 2020, דירקטוריון החברה קיבל את הצעתו להפחית את שכרו הקבוע ב-30% למשך שארית השנה, בסולידריות עם העובדים ובהקשר בו דנונה סבלה מהשפעת הסגרים, במיוחד על המים המינרליים שלה הנמכרים מחוץ לבית.

עזיבתו של מרץ 2021: כאשר שוק המניות משיג את המשימה

בסוף שנת 2020, קרן האקטיביסטים בלובל קפיטל רוכש נתח בחברה ומבקר את ביצועי הקבוצה "המאכזבים" בשוק המניות. בפברואר 2021, שותפים בעלי מלאכהבעל המניות השלישי בגודלו, המחזיק בכ-3% מההון, קורא גם הוא להתפטרותו של המנכ"ל. הנתונים מלבים את הוויכוח: בין ה-1 בדצמבר 2017 ל-31 בדצמבר 2020, מחיר מניית דנונה ירד בכמעט 23%, בעוד שמדד CAC 40 עלה ב-4,5% באותה תקופה. מנגד, תומכיו מציינים כי המניה הגיעה לשיא של כל הזמנים בספטמבר 2019, עלייה של 58% מאז מינויו למנכ"ל ב-2014.

ב-1 במרץ 2021, החליט הדירקטוריון להפריד בין תפקידי היו"ר למנכ"ל. ב-14 במרץ 2021, הוא סיים את העסקתו של עמנואל פאבר באופן מיידי. ז'יל שנפ, מנכ"ל לגראן לשעבר, נכנס לתפקיד היו"ר; אנטואן דה סן-אפריק הפך למנכ"ל בספטמבר 2021. לאחר שוויתר על פיצויי הפיטורים שלו שנתיים קודם לכן, עמנואל פאבר לא קיבל "מצנח זהב" עם עזיבתו.

מקרה זה הפך לדוגמה נחקרת בבתי ספר למנהל עסקים: הוא מראה שמנהיג יכול להיות מוערך על חזונו החברתי והסביבתי, ועדיין להיענש על ידי בעלי מניות הסבורים כי יצירת הערך אינה מספקת בהשוואה למתחרים כמו נסטלה או יוניליוור. כדי להשוות מסלולים אלה, ניתן לעיין בגיליונות העובדות שלנו בנושא...דנונה משתפת ועל המניית נסטלה.

אחרי דנונה: הון סיכון וסטנדרטים חוץ-פיננסיים

באוקטובר 2021, עמנואל פאבר הפך לשותף של אירופה ב...אסטנור ונצ'רס, קרן הון סיכון המתמחה בחקלאות ובמזון. בדצמבר 2021, הוא מונה ליו"רISSB המועצה הבינלאומית לתקינה קיימות (ISSB), הגוף שהוקם על ידי קרן IFRS כדי להגדיר סטנדרטים גלובליים לדיווח קיימות, פרסמה את שני התקנים הראשונים שלה, IFRS S1 ו-IFRS S2 (אקלים), ביוני 2023. תקנים אלה משמשים כנקודת ייחוס עבור תחומי שיפוט רבים.

עבור המשקיע, זה לא פרט של מה בכך: סטנדרטים אלה קובעים את איכות נתוני ה-ESG שפורסמו על ידי חברות רשומות, ולכן את היכולת להשוות חברות על פי קריטריונים חוץ-פיננסיים.

מקרה פייבר מציע מסגרת אנליטית שימושית, החלה על כל חברת CAC 40:

הבחנה בין השקעה קבועה, משתנה וארוך טווח. הסכום הקבוע אומר מעט; דווקא הקריטריונים המשתנים (צמיחה, שולי רווח, תזרים מזומנים, קריטריוני ESG) הם שחושפים את סדרי העדיפויות של הדירקטוריון.

הסכום הקבוע אומר מעט; דווקא הקריטריונים המשתנים (צמיחה, שולי רווח, תזרים מזומנים, קריטריוני ESG) הם שחושפים את סדרי העדיפויות של הדירקטוריון. תסתכלו על יחס ההון העצמי. מאז חוק Pacte משנת 2019, חברות ציבוריות מפרסמות את היחס בין שכר המנהל לבין השכר הממוצע והחציוני של העובדים.

מאז חוק Pacte משנת 2019, חברות ציבוריות מפרסמות את היחס בין שכר המנהל לבין השכר הממוצע והחציוני של העובדים. עקבו אחר ההצבעות באסיפה. הצבעה של פחות מ-80% על "הצבעה על שכר" היא סימן לחוסר אמון שיש להתייחס אליו ברצינות. בשנת 2019, אושר שכר עמנואל פאבר ב-98%, מה שלא מנע את עזיבתו שנתיים לאחר מכן: קונצנזוס על שכר אינו מבטיח קונצנזוס על אסטרטגיה.

הצבעה של פחות מ-80% על "הצבעה על שכר" היא סימן לחוסר אמון שיש להתייחס אליו ברצינות. בשנת 2019, אושר שכר עמנואל פאבר ב-98%, מה שלא מנע את עזיבתו שנתיים לאחר מכן: קונצנזוס על שכר אינו מבטיח קונצנזוס על אסטרטגיה. זהה התחייבויות נדחות. פנסיות משלימות, חבילות פיצויים ותניבי אי-תחרות יכולים להיות כבדים יותר משכר שנתי.

כדי לעקוב מקרוב אחר נושאים אלה ולהצביע באסיפה הכללית, עליך להחזיק במניות ישירות. אֲפוּנָה נותר עטיפת המס המתאימה ביותר למניות אירופאיות כמו דנונה; ברוקרים מקוונים המציעים CFDs, כמו זה המוצג שלנו דעה על Vantageפלטפורמות אלו מאפשרות לך לנקוט עמדות על מחיר המניה עם עמלות מופחתות, אך ללא בעלות על המניות, ללא זכויות הצבעה ועם סיכון גבוה עקב מינוף. מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות.

שאלות נפוצות

מה היה שכרו של עמנואל פאבר בדנון?

סך תגמוליו המדווח הסתכם ב-4,82 מיליון אירו לשנת 2016 וב-2,8 מיליון אירו לשנת 2018 (סכום שאושר על ידי 98% מבעלי המניות באסיפה הכללית השנתית באפריל 2019). סכומים אלה כוללים רכיבים קבועים, משתנים וארוכי טווח.

האם עמנואל פאבר קיבל פיצויי פיטורים?

לא. הוא ויתר על פיצויי העזיבה הכפויה שלו ועל הפנסיה המשלימה שלו, שמוערכת ב-1,2 מיליון אירו לשנה, באפריל 2019.

למה עמנואל פאבר עזב את דנונה?

תחת לחץ מצד קרנות אקטיביסטיות (Bluebell Capital, Artisan Partners) שסברו כי ביצועי שוק המניות אינם מספקים, החליט דירקטוריון החברה על עזיבתו ב-14 במרץ 2021.

מה עושה עמנואל פאבר היום?

לאחר דנונה, הוא הצטרף לקרן Astanor Ventures (2021) ומונה ליו"ר ISSB בדצמבר 2021, הגוף שמפתח סטנדרטים בינלאומיים לדיווח קיימות.